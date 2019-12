Consoleversie Two Point Hospital komt op 25 februari 2020 uit

De consoleversie van Two Point Hospital komt op 25 februari uit. De game komt op die datum uit voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch. De game stond aanvankelijk in de planning voor 2019, maar deze werd in oktober uitgesteld om de kwaliteit van de game te waarborgen.

In juli gaf Two Point Studios aan dat het aan een consoleversie van Two Point Hospital werkte, en dat dit spel eind dit jaar zou verschijnen. In oktober berichtte de studio echter dat dit streven niet haalbaar bleek. De ontwikkelaar stelde naar eigen zeggen de kwaliteit voorop en besloot de game daarom uit te stellen naar de eerste helft van 2020. Hierbij werd geen specifieke releasedatum genoemd.

Deze week plaatste de ontwikkelaar een trailer waarin de releaseperiode wordt verduidelijkt: de consoleversie van Two Point Hospitals verschijnt op 25 februari 2020. Spelers kunnen de game digitaal vooruitbestellen voor de PS4 en Xbox One. De Switch-versie kan nog niet vooruitbesteld worden. Two Point Studios komt ook met fysieke versies van de game.

Two Point Hospital wordt gezien als de spirituele opvolger van Theme Hospital uit 1997. Deze game is gemaakt door de ontwikkelaars die nu ook aan Two Point Hospital sleutelen. Two Point Hospital kwam in 2018 al uit op Windows, Mac en Linux. Tweakers publiceerde toen een review van het spel.