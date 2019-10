Consoleversie Two Point Hospital is uitgesteld tot eerste helft 2020

De consoleversie van Two Point Hospital wordt uitgesteld tot de eerste helft van 2020. De game zou in eerste instantie eind 2019 uitkomen voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch. De ontwikkelaar geeft aan dat de port is uitgesteld om de kwaliteit van de game te waarborgen.

De ontwikkelaar van Two Point Hospital geeft aan dat het maken van een simulatiegame op drie verschillende consoles een 'lastige programmeerpuzzel is'. Two Point Studios zegt dat ze de game als het ware 'uit elkaar moeten halen en in een kleinere doos moeten stoppen'. Dit vergt volgens de ontwikkelaar een aardige hoeveelheid tijd en sleutelwerk. De ontwikkelaar neemt daarom extra tijd om de laatste hand aan de game te leggen en ervoor te zorgen dat de game goed draait op alledrie de consoles.

Craig Laycock, brand director bij Two Point Studios, schrijft in de blogpost dat de consoleport met 'veel succes is getoond tijdens Gamescom'. Toch wordt de consoleversie uitgesteld. De ontwikkelaar geeft aan dat de studio eventuele teleurstelling snapt, maar dat 'kwaliteit het meest belangrijk is'.

Two Point Hospital is sinds augustus 2018 speelbaar op Windows, Mac en Linux. Het spel wordt beschouwd als de spirituele opvolger van Theme Hospital uit 1997, dat door dezelfde ontwikkelaars is gemaakt. Eerder dit jaar gaf ontwikkelaar Two Point Studios aan dat gamers eind 2019 een consoleport van de game konden verwachten. Hierbij gaf de studio, die in 2016 is opgericht, geen specifieke releasedatum. De game komt nu dus in 2020 uit. Tweakers publiceerde eerder al een review van de pc-versie van Two Point Hospital.