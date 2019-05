Sega neemt ontwikkelaar van Two Point Hospital over

Sega neemt Two Point Studios over, de ontwikkelaar die Two Point Hospital maakte. Die game is de spirituele opvolger van de klassieker Theme Hospital uit 1997. De studio zegt dat er meer managementsims op komst zijn.

Op zijn website bevestigt Two Point Studios dat het nu onderdeel is van Sega. De studio sloot twee jaar geleden al een deal met Sega om Two Point Hospital uit te geven. Wat Sega betaalt voor de overname is niet bekend.

Two Point Studios is gevestigd in het Britse Farnham en heeft zeventien werknemers. Onder de hoede van Sega gaat de studio werken aan nieuwe managementsims. Details over nieuwe games zijn nog niet bekend, maar volgens gamesindustry.biz zegt Sega dat er binnenkort informatie naar buiten zal komen.

In 2016 werd Two Point Studios opgericht door Gary Carr, Mark Webley en Ben Hymers. De drie werkten voorheen bij Lionhead Studios, bekend van Fable en Black & White. Carr en Webley waren daarvoor werkzaam bij Bullfrog, de studio die verantwoordelijk was voor games als Theme Park, Theme Hospital en Dungeon Keeper.

Eind vorig jaar kwam Two Point Hospital uit, een game die gezien wordt als de spirituele opvolger van Theme Hospital. Tweakers publiceerde een review van het ziekenhuismanagementspel.