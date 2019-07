Two Point Hospital komt eind dit jaar naar PS4, Xbox One en Nintendo Switch

Two Point Hospital komt eind dit jaar naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Het spel was al beschikbaar op de pc en wordt ook wel beschouwd als de spirituele opvolger van de klassieker Theme Hospital uit 1997.

Two Point Hospital is ergens eind 2019 beschikbaar voor de drie consoles, al geeft de eerder dit jaar door Sega overgenomen ontwikkelaar Two Point Studios nog geen exacte releasedatum. De games komen zowel in fysieke als in digitale vorm uit.

De consoleversie van het spel bevat naast de standaardcontent ook twee uitbreidingen, te weten Bigfoot en Pebberley Island, schrijft Craig Laycock van Two Point Studios. Daarmee worden drie ziekenhuizen toegevoegd en komt het totale aantal op 21. Het aantal verschillende ziektes en aandoeningen komt op 119.

Daarnaast krijgen de consoleversies ook een groot aantal gratis updates die al voor de pc-versie zijn uitgebracht. De studio zegt dat het een intuïtieve, snelle interface vanaf de grond heeft opgebouwd voor de consoleversies van het spel, waarbij de controls heel geschikt zijn voor onderweg met de Switch of voor de situatie van een controller in de hand.

Two Point Studios is in 2016 opgericht door drie voormalige medewerkers van Lionhead Studios, bekend van de games Fable en Black & White. Het gaat om Gary Carr, Mark Webley en Ben Hymers. Twee van hen waren daarvoor al onderdeel van Bullfrog, de ontwikkelaar die games als Theme Hospital, Theme Park en Dungeon Keeper maakte. Tweakers publiceerde eerder een review van het ziekenhuismanagementspel.