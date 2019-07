UPS richt dochteronderneming Flight Forward op voor pakketbezorging met drones

Verzendbedrijf UPS heeft een dochteronderneming opgericht en een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse Federal Aviation Administration voor het uitvoeren van commerciële dronevluchten. Het bedrijf bezorgt al met drones, maar dat mag nu alleen in specifieke gevallen.

UPS heeft een aanvraag gedaan voor een Part 135-certificering en volgens het bedrijf legt die de basis voor het uitvoeren van routinevluchten met drones. Het gaat dan om vluchten zowel overdag als 's nachts over bevolkte gebieden en zonder dat een bestuurder de drone in zicht heeft. Volgens UPS zijn dergelijke vluchten zeer beperkt in de VS en worden ze alleen in uitzonderlijke gevallen goedgekeurd. Als UPS Flight Forward de aangevraagde certificering krijgt, wordt het bedrijf gezien als een gecertificeerde luchtvervoerder.

Onder de FAA Part 107-regelgeving mag UPS momenteel al pakketjes verzenden met drones. Dat gaat dan om specifieke gevallen waar toestemming voor is gegeven. UPS begon in maart met drone-zendingen voor medische producten, die onder deze voorwaarden werden goedgekeurd. Het gaat daarbij om zendingen van medische stalen naar een ziekenhuis en een aantal faciliteiten.