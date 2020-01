VS verbiedt overheidsinstanties te vliegen met DJI-drones

Het Amerkaanse ministerie voor binnenlandse zaken heeft overheidsinstanties verboden te vliegen met drones van het Chinese DJI. Het ministerie is bang dat via de drones data over de VS in Chinese handen valt.

Het bevel bevat geen verwijzingen naar DJI of China, maar volgens The Wall Street Journal zijn alle drones van Amerikaanse overheidsinstanties van DJI of gemaakt met Chinese onderdelen. In noodgevallen mogen de drones nog wel opstijgen, maar de rest van de tijd moeten ze aan de grond blijven.

Het ministerie komt niet voor het eerst tot deze conclusie, maar had vorig jaar al eens een tijdelijke stop voor vluchten met drones van Chinese makelij ingesteld, toen het waarschuwde voor beveiligingsrisico's. De Amerikaanse overheid is bang dat via de drones data over de VS lekt en vindt de drones daarom een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het is onbekend om wat voor data het precies zou gaan. De Amerikaanse overheid wil dat bedrijven in de VS de drones gaan produceren en verstrekken.

Het verbod geldt voor zolang als er een onderzoek loopt naar een beleid om drones veilig te gebruiken binnen overheidsinstanties. Er geldt geen verbod voor consumenten op het gebruik van DJI-drones.