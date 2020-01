Renders tonen mogelijk Lenovo-smartphones Motorola G8 en G8 Power

Er zijn renders verschenen die mogelijk de Motorola G8 en G8 Power van Lenovo tonen. Waar de G7 Power een goedkopere telefoon is dan de reguliere G7, zal dat bij de G8 vermoedelijk andersom zijn.

De renders van 91Mobiles tonen twee telefoons met een enkel gat links bovenin het scherm, zoals diverse Motorola One-telefoons van vorig jaar. Ook is er achterop een vingerafdrukscanner te zien met een Motorola-logo erin. Net als vrijwel alle andere goedkopere smartphones zullen beide modellen een 3,5mm-jack hebben. Die zit bovenop.

Eerder had XDA-Developers al specsheets gepubliceerd van de telefoons. Daaruit blijkt dat Lenovo de telefoons beide voorziet van een Qualcomm Snapdragon 665-soc met maximaal 4GB werkgeheugen en maximaal 64GB aan opslag.

De G8 Power heeft volgens XDA een scherm met hogere resolutie, een frontcamera met hogere resolutie en een accu met meer capaciteit, waardoor het voor de hand ligt dat het de duurdere telefoon zal zijn van de twee. De render van de G8 wijkt af van die van de Nederlandse site MobielKopen van enkele maanden geleden. Die toonde een toestel met inkeping in het scherm.

Lenovo heeft niet gereageerd op de geruchten. Vorig jaar kondigde de fabrikant nieuwe Motorola-telefoons aan op een apart evenement in februari. Het is onbekend of dat weer zal gebeuren of dat de Chinese maker van onder meer smartphones wacht tot telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Dat vindt over een maand plaats.

Moto G8-telefoons Moto G8 Power Moto G8 Moto G8 Plus* Behuizing 158x75,8mm 160x74mm 158,4x75,8mm Scherm 146x69mm

6,36"-lcd

2300x1080px

19,2:9 147,4x68mm

6,39"-lcd

1560x720px

19,5:9 145x68mm

6,3"-lcd

2280x1080px

19:9 Soc Snapdragon 665 Snapdragon 665 Snapdragon 665 Geheugen en opslag 4GB

64GB 2/3/4GB

32/64GB 4GB

64GB Camera's Primair: 16MP, f/1.7

Ultragroothoek: 8MP, f/2.2

Tele?: 8MP, f/2.4

Macro: 2MP, f/2.2

Front: 25MP, f/2.0 Primair: 16MP, f/1.7

Ultragroothoek: 8MP, f/2.2



Macro: 2MP, f/2.2

Front: 8MP, f/2.0 Primair: 48MP, f/1.7

Ultragroothoek: 16MP, f/2.2

Dieptesensor



Front: 25MP, f/2.0 Accu en laden 5000mAh, 18W 4000mAh, 10W 4000mAh, 10W Vingerafdrukscanner Achterkant Achterkant Achterkant Release en prijs Onbekend Onbekend November, 270 euro

* de G8 Plus is al enige tijd verkrijgbaar