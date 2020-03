Lenovo presenteert Moto G8 met 720p-scherm en 4000mAh-accu

Lenovo heeft de Motorola Moto G8 gepresenteerd, nadat de fabrikant al eerder de G8 Plus en G8 Power heeft uitgebracht. De G8 bevat diverse upgrades ten opzichte van de G7, maar heeft ook enkele downgrades.

Zo heeft het scherm geen full-hd-resolutie als de G7, maar gaat het bij de Moto G8 om een 720p-lcd. Bovendien is snelladen niet langer mogelijk en laadt de G8 op met maximaal 10W. Daarnaast is het scherm langer geworden en de behuizing groter.

Ook zijn er de nodige upgrades. Zo zijn er nu meer camera's op de achterkant; een camera met ultragroothoeklens en een macrocamera kwamen erbij. De accu is fors gegroeid van 3000 naar 4000mAh. De soc is een Snapdragon 665 en dus nieuwer dan de 632 van de vorige generatie.

Lenovo heeft de smartphone aangekondigd in Brazilië, waar hij uitkomt voor momenteel omgerekend ongeveer 250 euro. Dat ligt in lijn met de prijs van de G7, die bij release een jaar geleden ook ongeveer 250 euro kostte. Aan de andere kant kost de G8 Power minder, terwijl die op diverse punten betere specificaties heeft, waaronder een accu met meer capaciteit, een extra camera en een scherm met hogere resolutie. De G8 is de derde smartphone in de achtste generatie Moto G-telefoons. De G8 Plus kwam eind vorig jaar als eerste uit, gevolgd door de G8 Power in februari.