Lenovo presenteert Motorola G8 Power Lite-telefoon met 5000mAh-accu

De Chinese fabrikant Lenovo heeft de Motorola G8 Power LIte-smartphone gepresenteerd. De telefoon deelt veel kenmerken met de eerder gepresenteerde Motorola G8 Power, maar hij heeft een minder krachtige processor en is goedkoper. De accu is met 5000mAh hetzelfde.

De G8 Power Lite heeft een 6,5"-lcd van 15,1x6,8cm met een oppervlakte van 102 vierkante centimeter, een beeldverhouding van 20:9 en een resolutie van 1600x720 pixels. De telefoon meet 16,5x7,6cm en is 9,2mm dik. De soc is een MediaTek MT6765 Helio P35, met vier Cortex A53-kernen op 2,3GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,8GHz, bijgestaan door een PowerVR GE8320. Lenovo doet daar 4GB geheugen bij. De opslag is 64GB.

Het toestel heeft drie camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een resolutie van zestien megapixel en daarnaast is er een macrocamera voor close-ups en een dieptesensor. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh, die met 10W op te laden is via de micro-usb-poort. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner. De telefoon komt uit met Android 9. Lenovo brengt de Motorola G8 Power Lite half april uit in de Benelux voor 169 euro.