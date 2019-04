Crowdfundcampagne voor dikke smartphone met 18.000mAh-accu haalt doel niet

Een crowdfundingcampagne van Energizer om een smartphone met een 18.000mAh-accu uit te brengen is mislukt. Er waren maar elf mensen die het project op Indiegogo steunden. De fabrikant was van plan om 1,2 miljoen euro op te halen.

Na afloop van de campagne op dinsdag staat de teller op 13.384 euro. Dat bedrag is afkomstig van elf mensen die het project steunden. Avenir Telecom, het Franse bedrijf dat onder de Energizer-naam smartphones maakt, heeft daarmee het doel bij lange na niet gehaald.

In een reactie op de eigen campagne zegt Avenir Telecom dat het de telefoon verder gaat verbeteren op het gebied van 'ontwerp en dikte'. Het bedrijf denkt dat er wel interesse is in smartphones met een goede accuduur die ook gebruikt kunnen worden als powerbank.

Begin dit jaar werd de Energizer P18K aangekondigd. Aanvankelijk liet de fabrikant alleen de voorkant zien, waardoor niet duidelijk was hoe dik het toestel is. Op het Mobile World Congress nam de fabrikant een prototype van het apparaat mee en bleek dat de telefoon 2,2cm dik is. Daarmee is het toestel bijna drie keer zo dik als moderne high-end smartphones. Ondanks het formaat ontbreekt een 3,5mm-aansluiting.

Gegadigden konden op Indiegogo intekenen voor een exemplaar door minimaal 490 euro toe te zeggen aan het project. De fabrikant was van plan een Helio P70-soc in het toestel te stoppen, samen met 6GB ram en 128GB-flashopslag. Het 6,2"-scherm heeft geen inkeping omdat de frontcamera in een pop-upmechanisme is weggewerkt. De 18.000mAh-accu zou goed geweest zijn voor 90 uur bellen, 100 uur muziek luisteren of 48 uur video kijken.