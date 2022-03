Lenovo brengt Motorola Moto G9 Play uit voor 170 euro

Lenovo brengt de Motorola Moto G9 Play uit. Het Android 10-toestel heeft een 6,5"-lcd, een 5000mAh-accu, een Snapdragon 662-soc en drie camera's aan de achterkant. De telefoon heeft een behuizing van plastic en weegt tweehonderd gram.

De Moto G9 Play is voorzien van 4GB ram en 64 of 128GB flashopslag. Motorola gebruikt de begin dit jaar uitgebrachte Snapdragon 662-soc, een octacore met Kryo 260-cores op 2GHz. Het toestel heeft een 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels en een beeldverhouding van 20:9.

Aan de achterkant zitten drie camera's. De primaire camera is een 48-megapixelsensor met f/1.7-lens. De sensor heeft een quadbayer-filter, wat resulteert in 12-megapixelfoto's. Verder zijn er een dieptecamera en een macrocamera, beide met een 2-megapixelsensor. De frontcamera heeft een 8-megapixelresolutie en zit in een druppelvormige inkeping.

Het toestel heeft afmetingen van 165,2x75,7x9,2mm en weegt tweehonderd gram. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner en in de behuizing zit een 5000mAh-accu die met 15W kan worden geladen. De Moto G9 Play is voorzien van nfc, usb-c en een 3,5mm-jack. De telefoon is per direct beschikbaar in het groen voor een adviesprijs van 170 euro. In september volgt een blauwe variant.