Lenovo presenteert Moto G9 Plus-telefoon met 5000mAh-accu en 30W-laden

Lenovo heeft de Motorola Moto G9 Plus-smartphone gepresenteerd. De midrange-smartphone heeft onder meer een 5000mAh-accu die op te laden is met 30W. Die lader levert Lenovo bovendien mee met de telefoon.

De G9 Plus is 170x78mm groot en 9,7mm dik, zo blijkt uit de specs van de telefoon. Het toestel heeft een scherm van 158x71mm groot, een 6,8"-lcd met een oppervlakte van bijna 112 vierkante millimeter en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm heeft een gat links bovenin voor de 16-megapixelfrontcamera.

Het toestel met 5000mAh-accu weegt 223 gram. In tegenstelling tot de Moto G 5G Plus heeft de G9 Plus geen 5G-ondersteuning. De primaire camera is een 64-megapixelcamera met f/1.8-lens ervoor. De tweede camera heeft een resolutie van 8 megapixels en een f/2.2-ultragroothoeklens. Daarnaast is er een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor. Video's maken kan tot 4k op 30fps.

Onderop zit een usb-c-poort met usb 2.0-ondersteuning, terwijl er ook een 3,5mm-aansluiting op de telefoon te vinden is. Wifi ondersteunt het toestel tot 802.11ac; ondersteuning voor wifi 6 is er niet. Het toestel heeft nfc en bluetooth 5.0. De soc is een Qualcomm Snapdragon 730G. Lenovo stopt daar 4GB werkgeheugen bij en 128GB flashopslag.

Lenovo brengt de Moto G9 Plus per direct uit. De adviesprijs is 269 euro. De G9 Plus volgt de G8 Plus op, die eind vorig jaar uitkwam. De Moto G-lijn bestaat sinds 2013. Vorige maand verscheen de Moto G9 Play, een goedkopere variant met een langzamere soc en lagere resolutie.