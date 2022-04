Douane VS: in beslag genomen OnePlus Buds schenden Apples handelsmerk

De Amerikaanse douane heeft bevestigd dat de in beslag genomen OnePlus Buds Apples handelsmerk schenden. Een importspecialist van de douane beoordeelde dat het ontwerp van de oortjes inbreuk maakt op een configuration trademark van Apple.

In beslag genomen Buds

In een verklaring naar onder meer The Verge schrijft de Customs and Border Protection dat de inbeslagname niks te maken heeft met de tekst en afbeeldingen op de verpakking van het product, maar dat deze puur om de inhoud van de verpakking gaat. Toen de douane afgelopen vrijdag bekendmaakte de oortjes in beslag te hebben genomen, gingen veel mensen ervan uit dat het om een fout ging. Dat blijkt niet het geval te zijn, de douane blijft erbij dat de OnePlus Buds namaak-Apple AirPods zijn.

De douane heeft niet gespecificeerd welke eigenschappen van het product inbreuk maken op een handelsmerk van Apple. Vermoedelijk gaat het om de vorm van de oortjes zelf, waarbij vooral de poot met zilveren uiteinde lijkt op de poot van de AirPods. Wel heeft de Buds een plat vlak aan de achterzijde van de poot, die de AirPods niet heeft.

Volgens de douane krijgt OnePlus of de importeur van de oortjes 'veel mogelijkheden' om tijdens de verdere verloop van het beoordelingsproces bewijs aan te leveren dat de Buds geen inbreuk maken op de handelsmerken van Apple. Voor zover bekend heeft Apple geen actie ondernomen tegen OnePlus over de Buds-oortjes. De douane heeft voor zover bekend zelf besloten om de Buds-oortjes in beslag te nemen, op basis van de door Apple geregistreerde handelsmerken.

De OnePlus Buds blijven in de Verenigde Staten te koop, al ligt het voor de hand dat de Amerikaanse douane ook komende zendingen in beslag zal nemen. OnePlus zelf heeft, naast het bericht 'Hey, geef die terug!' van gisteren, nog niet gereageerd op de douanezaak.