Douane VS ziet 2000 OnePlus Buds aan voor nep-Airpods

De douane van de VS maakte zondagnacht Nederlandse tijd trots bekend dat medewerkers een lading van tweeduizend 'nep-Airpods' hebben onderschept. Het ging in feite om de draadloze oortjes van de Chinese fabrikant OnePlus.

Customs and Border Protection schept trots op over de vangst. "CBP-medewerkers beschermen het Amerikaanse publiek dagelijks tegen gevaren", aldus een directeur van de New Yorkse tak van van douaniers. "De onderschepping van deze nep-oortjes is een directe weerspiegeling van de waakzaamheid en toewijding van deze missie door medewerkers."

De bijbehorende foto's tonen de 'nep-oortjes', maar die blijken zich helemaal niet voor te doen als Airpods: de verpakking toont duidelijk het OnePlus-logo en ook het oplaaddoosje heeft een andere vormgeving dan Apples product. De oortjes zelf lijken wel veel op elkaar.

OnePlus bevestigt op Twitter min of meer dat het gaat om OnePlus Buds. De Chinese fabrikant kondigde zijn Buds deze zomer aan en die zijn ook uitgekomen in de Verenigde Staten. CBP heeft niet verder gereageerd op de verwisseling.