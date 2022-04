Opensource-vr-headset met SteamVR-ondersteuning is voor 200 dollar te bouwen

Twee vrienden hebben een headset ontwikkeld die hobbyisten kunnen bouwen en die gebaseerd is op opensourcesoftware en zelfontworpen hardware. De headset biedt ondersteuning voor SteamVR.

Max Coutte en Gabriel Combe claimen dat ze vijftien jaar waren toen ze begonnen met het ontwikkelen van een doe-het-zelf-vr-headset, die uiteindelijk zou uitgroeien tot de Relativty. Ze hebben een moederbord ontworpen met een Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3; de printplaat en de onderdelen kosten samen 25 dollar.

De firmware is geschreven voor Arduino SAM-borden zoals de Due en is dan ook compatibel met dat bord of andere borden met processors die ArduinoCore ondersteunen. De beschrijving van Relativty gaat uit van gebruik van twee 2,9"-schermen met een resolutie van 1440x1440 pixels die 120fps kunnen weergeven, maar hobbyisten kunnen eenvoudig goedkopere schermen gebruiken. De positietracking met een camera is nog experimenteel en voor verbetering vatbaar.

De twee hebben een volledige beschrijving voor de bouw op Github gezet en ook de broncode van de firmware staat daar. Volgens hen komen de kosten voor de bouw op zo'n 200 dollar uit. De gebruikte schermen kosten zo'n 55 dollar per stuk. Het tweetal werkt nu aan een nieuwe vr-headset die ze vanaf de grond af opbouwen en die commercieel moet verschijnen.