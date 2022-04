Nvidia GeForce RTX 3080 arriveert in Tweakers-testlab - update

De Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart is gearriveerd in het Tweakers-testlab, dat met de kaart aan de slag gaat. Daarnaast heeft Nvidia bekendgemaakt wanneer de reviews van de RTX 3080 gepubliceerd mogen worden.

De Founders Edition van de RTX 3080 heeft een compleet andere koeler dan de referentiemodellen van de vorige generatie. De twee ventilatoren zijn aan weerszijden van het koellichaam geplaatst, waarbij de buitenste ventilator dankzij de zeer korte printplaat letterlijk door de videokaart heen blaast.

Ongeveer in het midden van de koeler zit een schuin geplaatste 12-pinsstroomconnector, per stuk beduidend kleiner van formaat dan bij de traditionele peg-stekkers. Een adapter naar twee standaard peg8-connectors wordt meegeleverd in de doos van de Founders Edition. Voor zover bekend zullen de meeste custom modellen van fabrikanten als Asus, Gigabyte en MSI gewoon reguliere aansluitingen gebruiken.

In zijn geheel neemt de videokaart twee uitbreidingsslots in beslag, terwijl hij met een lengte van 28,5cm net iets groter is dan de 26,7cm van de RTX 2080 en RTX 2080 Ti. In vergelijking met de RTX 3090, die een week later uitkomt, houdt Nvidia het bij de RTX 3080 echter nog alleszins beschaafd. De RTX 3090 heeft namelijk een drieslotskoeler en meet ruim 31cm in de lengte.

Hoewel de RTX 3080 pas vanaf donderdag 17 september in de winkels ligt, verschijnen de reviews van de nieuwe videokaart al op woensdag 16 september. Om precies te zijn om drie uur 's middags zal Tweakers de bevindingen op basis van zeer uitgebreide benchmarks publiceren. Eerder publiceerden we al een preview van de Nvidia RTX 3000-videokaarten.

Update, zaterdag 12 september: Nvidia heeft het reviewembargo van de RTX 3080 Founder's Edition opgeschoven naar woensdag 16 september om 15:00 uur. Dit artikel is hierop aangepast.