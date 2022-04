Tweakers Podcast #129 - Android-releases, Intel-reacties en Xbox-rekensommen

We praten graag over Intel versus AMD. Nu was het weer eens de beurt aan Intel, die zijn Tiger Lake-processors aankondigde. Wij keken diep in het oog van de tijger om te zien welke stappen Intel heeft gezet.

Deze week zitten Jelle Stuip, Jurian Ubachs, Wout Funnekotter en Arnoud Wokke aan tafel om het daarover te hebben. Jelle keek als laptopreviewer natuurlijk met bovengemiddelde interesse naar de aankondiging. Behalve Tiger Lake hebben we het ook over Intel Evo, de set eisen die Intel stelt om een stickertje op de doos te mogen plakken.

Maar er is meer te bespreken. Jurian heeft het over de prijzen van de nieuwe Xbox-consoles. We hebben het erover dat we de prijs van de Xbox Series X nog niet weten, maar tijdens de opname maakte Microsoft bekend dat hij 499 euro gaat kosten. Dat dachten we al en het bewijs zit in deze podcast. Microsoft kondigde deze week ineens uit het niets de Xbox Series S aan - met een prijs erbij van 299 euro. Wat betekent dat allemaal voor de PS5?

Arnoud bespreekt waarom Huawei nu zó in het nauw gedreven is dat er geen uitweg meer mogelijk lijkt en waarom dat jammer is voor de smartphonemarkt. Wout kreeg een upgrade naar Android 11 op zijn Google Pixel-telefoon en het deed hem gek genoeg niet zoveel. Daarnaast bespreekt Jelle waarom AMD zijn eigen wifi-controller zou willen bouwen.

0:18 Opening

1:32 Xbox-plannen

14:31 Vraag over Huawei

20:03 AMD's controller

23:57 Android 11

30:55 Eye of the Tiger Lake

42:01 Opvolger van ultrabooks

54:56 Sneak peek