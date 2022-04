Tweakers Podcast #128 - RTX-kaarten, schermen met camera's en sporthorloges

Afgelopen dinsdag was het zover: Nvidia presenteerde zijn nieuwe GeForce RTX-kaarten met een opvallende stap in prestaties. Maar Nvidia was niet de enige met groot nieuws dinsdag; Tweakers had zelf ook wat aan te kondigen.



Natuurlijk staan we even kort stil bij de krachtenbundeling van Tweakers en Hardware Info en reviewcoördinator Eric van Ballegoie, een van de oprichters van Hardware Info, wil het gelijk hebben over het grootste nieuws in componentenland van deze week: de nieuwe Nvidia RTX-kaarten die op gebied van prijs en prestaties iets anders zijn dan we hadden verwacht.

Mocht je Eric fysiek kunnen ontmoeten, zul je zien dat hij vrijwel altijd om elke pols een smartwatch of sporthorloge heeft en ook daar hebben we het uitgebreid over. Want niet alleen groeien alle computertjes voor om de pols naar elkaar toe, ze meten ook steeds meer en proberen steeds meer te berekenen over onze gezondheid.

Wout staat stil bij de aankondiging van Medal of Honor voor Oculus-headsets, terwijl Arnoud het heeft over de telefoon van ZTE met camera achter het scherm. Hoe mooi zou het zijn als elk scherm meerdere camera's achter het scherm heeft om mensen te kunnen aankijken tijdens het videobellen? Daarnaast vertelt Arnoud over zijn tweede poging om een iPhone te kopen op Ebay. De vorige keer liep dat uit op een fiasco en bleek het een dummy. Stoot deze ezel zich twee keer aan dezelfde steen?

0:20 Opening

2:41 Camera's achter schermen

9:38 De ezel en de steen

14:41 Nvidia's RTX3000-serie

22:33 Medal of Honor in VR

32:15 Tijd voor wearables

53:08 Sneak peek