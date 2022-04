'Onverwoestbare' Nokia 3310 viert twintigste verjaardag

De Nokia 3310 is dinsdag precies twintig jaar oud. Op 1 september 2000 werd de klassieker aangekondigd door het Finse Nokia. Het toestel was vijf jaar lang op de markt en razend populair: er werden 126 miljoen exemplaren van verkocht.

Nokia 3310 (2000)

Ten tijde van de introductie was de Nokia 3310 een modern toestel, met een fors monochroom 1,5"-scherm waar veel informatie op kon worden weergegeven. De resolutie bedroeg maar liefst 84x48 pixels, meer dan genoeg om games als Snake te spelen, een contactenboek te onderhouden en sms'jes uit te wisselen.

De 133 gram wegende telefoon was voorzien van een Texas Instruments MAD2WD1-chip, gebaseerd op de ARM7TDMI-core. Die werd destijds gebruikt in tal van apparaten en telefoons. De processor werd gecombineerd met 1KB geheugen en de accu had een capaciteit van 900mAh of 1000mAh, afhankelijk van de versie.

Het toestel kreeg in de loop der jaren een cultstatus. De Nokia 3310 is bekend vanwege de verwisselbare frontjes en zijn onverwoestbaarheid. Aan meme's daarover is dan ook geen gebrek. Finland bracht in 2015 een serie eigen emoji's uit en uiteraard kon de Nokia 3310 daar niet in ontbreken. Het icoontje is bedoeld om 'onbreekbaarheid' uit te beelden.

Nokia 3310 (2017)

Het succes van de Nokia 3310 bleef niet beperkt tot de beginjaren van deze eeuw. Al snel nadat HMD een licentie op de merknaam Nokia in handen kreeg, besloot het bedrijf nog eens van de cultstatus van de 3310 te profiteren, door een nieuwe versie uit te brengen. Zo kwam er in 2017 een moderne versie van de klassieker uit. Aanvankelijk alleen met 2g, maar later kwamen er ook varianten met 3g en 4g.

De nieuwe 3310 lijkt veel op zijn voorganger, maar er zijn ook grote verschillen. Zo heeft de moderne variant een veel groter scherm, dat kleuren kan weergeven. Ook heeft de nieuwe versie een micro-usb-aansluiting en een 3,5mm-jack. Als kers op de taart is er een camera toegevoegd. Dergelijke luxe was anno 2000 nog nauwelijks denkbaar op een telefoon.

Oude tv-reclame voor Nokia 3310