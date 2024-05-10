HMD brengt voor 25e verjaardag nieuwe versie van Nokia 3210 met 4G en camera uit

Nokia mag dan anno 2024 nog steeds wel smartphones uitbrengen, maar iedereen herinnert zich het merk natuurlijk als dat van de onverwoestbare dumbphones die alles overleefden. De Nokia 3210 was zo'n toestel. Daar komt nu een moderne versie van uit, mét camera en 4G.

HMD, het bedrijf dat sinds 2016 smartphones onder de Nokia-naam uitbrengt, heeft een nieuwe, moderne versie van de 3210 uitgebracht. Het is deze maand namelijk precies 25 jaar geleden dat dat model uitkwam. In mei 1999 bracht Nokia de voorganger van de nog legendarischere 3310 voor het eerst op de markt. Nu komt er een nieuwe release met een iets moderner jasje, al moet je voor de 80 euro die het model kost geen gouden bergen verwachten.

De Nokia 3210 uit 2024 heeft weliswaar een kleurenscherm en een mobiele verbinding zodat het technisch gezien een smartphone is, maar heeft desondanks een display van 2,4" met een qvga-resolutie en het apparaat heeft alleen een 4G-modem. Het apparaat ondersteunt verder Bluetooth 5.0 en, voor de echt nostalgische gebruikers, een 3,5mm-poort naast de USB-C-aansluiting.

Verder heeft de telefoon een accu van 1450mAh, maar omdat het scherm zo klein is zal die waarschijnlijk langer mee kunnen gaan dan je denkt. Er zit verder 128MB aan intern opslaggeheugen in - nee, dat is geen typo, dat zijn echt megabytes, maar je kunt het geheugen wel uitbreiden met een micro-SD-kaart. Het model heeft verder 64MB aan ram en de telefoon maakt gebruik van de Unisoc T107-soc. Opvallend modern heeft de telefoon dan wel weer een dualsimtray.

De nieuwe 3210 heeft als grootste vernieuwing een camera op de achterkant, al moet je ook daar niet te veel van verwachten. Die telt slechts twee megapixel en HMD zegt niet wat voor lenzen de camera heeft - maar voor de prijs van 80 euro boeit dat de meeste kopers waarschijnlijk ook niet zo veel. HMD zegt dat het de telefoon uitbrengt omdat gebruikers steeds vaker zelf bang zijn voor een telefoonverslaving. "Stop even met scrollen en focus opnieuw op wat echt belangrijk is", zegt het bedrijf over het toestel. Wel heeft HMD Snake op het apparaat gezet, dus echt vervelen zul je je niet snel.