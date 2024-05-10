HMD brengt voor 25e verjaardag nieuwe versie van Nokia 3210 met 4G en camera uit

Nokia mag dan anno 2024 nog steeds wel smartphones uitbrengen, maar iedereen herinnert zich het merk natuurlijk als dat van de onverwoestbare dumbphones die alles overleefden. De Nokia 3210 was zo'n toestel. Daar komt nu een moderne versie van uit, mét camera en 4G.

HMD, het bedrijf dat sinds 2016 smartphones onder de Nokia-naam uitbrengt, heeft een nieuwe, moderne versie van de 3210 uitgebracht. Het is deze maand namelijk precies 25 jaar geleden dat dat model uitkwam. In mei 1999 bracht Nokia de voorganger van de nog legendarischere 3310 voor het eerst op de markt. Nu komt er een nieuwe release met een iets moderner jasje, al moet je voor de 80 euro die het model kost geen gouden bergen verwachten.

De Nokia 3210 uit 2024 heeft weliswaar een kleurenscherm en een mobiele verbinding zodat het technisch gezien een smartphone is, maar heeft desondanks een display van 2,4" met een qvga-resolutie en het apparaat heeft alleen een 4G-modem. Het apparaat ondersteunt verder Bluetooth 5.0 en, voor de echt nostalgische gebruikers, een 3,5mm-poort naast de USB-C-aansluiting.

Nokia 3210

Verder heeft de telefoon een accu van 1450mAh, maar omdat het scherm zo klein is zal die waarschijnlijk langer mee kunnen gaan dan je denkt. Er zit verder 128MB aan intern opslaggeheugen in - nee, dat is geen typo, dat zijn echt megabytes, maar je kunt het geheugen wel uitbreiden met een micro-SD-kaart. Het model heeft verder 64MB aan ram en de telefoon maakt gebruik van de Unisoc T107-soc. Opvallend modern heeft de telefoon dan wel weer een dualsimtray.

De nieuwe 3210 heeft als grootste vernieuwing een camera op de achterkant, al moet je ook daar niet te veel van verwachten. Die telt slechts twee megapixel en HMD zegt niet wat voor lenzen de camera heeft - maar voor de prijs van 80 euro boeit dat de meeste kopers waarschijnlijk ook niet zo veel. HMD zegt dat het de telefoon uitbrengt omdat gebruikers steeds vaker zelf bang zijn voor een telefoonverslaving. "Stop even met scrollen en focus opnieuw op wat echt belangrijk is", zegt het bedrijf over het toestel. Wel heeft HMD Snake op het apparaat gezet, dus echt vervelen zul je je niet snel.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-05-2024 11:19
93 • submitter: H1MSELF1SH

10-05-2024 • 11:19

93

Submitter: H1MSELF1SH

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Nokia 3210 (2024)

vanaf € 67,92

3.5 van 5 sterren

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Reacties (93)

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FeareX 10 mei 2024 13:44
Mijn “daily driver” is sinds een jaar een Nokia 8210 4G. Het is echt bizar wat een lifestyle change dat is. M’n smart gebeuren heb ik allemaal op m’n iPad mini, maar die Nokia dus altijd op zak.
De eerste week kijk je tig keer per dag op je telefoon om je daarna snel te realiseren dat er niks gebeurd op die Nokia, en ook niks te vinden is. Ik lees veel meer en ga bewuster om met m’n online tijd. Die iPad ligt vaak ergens in huis waardoor ik automatisch veel minder erop kijk. Ik maak er vaak meer een momentje van als ik daar even zin in heb.

De grap is, begin dit jaar had ik een iPhone gekocht met het idee “dan hoef ik niet meerdere apparaten mee te nemen en ik denk dat ik er nu niet zoveel meer op kijk nu ik die Nokia gewend ben”. Nou, niet dus, na 2 maanden besloten die iPhone weer van de hand te doen.
Het is overigens echt niet dat ik bijzonder verslaafd ben aan dat spul, ik gebruik het net als iedereen. Ik hou van technologie (net zoals iedereen hier denk ik), maar merk sinds ik vader ben geworden dat ik niet het voorbeeld wil geven dat die telefoon belangrijk is.

Het is niet meer het Nokia van vroeger, maar wel leuk om weer T9 te typen. Ik ben bereikbaar, minder afgeleid en kan het mensen echt aanraden als je weer wat meer aanwezig wilt zijn in de echte wereld.

Het is nu erg verleidelijk voor me om dit model op te pakken. Maar in de basis zijn al die Nokia toestellen hetzelfde :p

Ohja en accuduur van een week.
4play @FeareX10 mei 2024 17:53
Ik heb 2 jaar met kaios telefoons rondgelopen. Ook Nokia's die hadden wel whatsapp en dus kon je nog wel wat.

Ipod erbij voor muziek en podcast en alles ouderwets.

Vooral het gemis van online bankieren en het niet altijd bij de hand hebben van 2 factor authenticators bleek een dealbreaker.

Dus voor mij is het experiment niet goed afgelopen. Maar ik herken veel van jou verhaal over het afkicken van je smart telefoon.
FeareX @4play11 mei 2024 08:14
Ik heb ook een Nokia 6300 4G telefoon geprobeerd, die heeft dus KaiOS. Maar die mist zoveel basic dingetjes dat die met een week alweer retour ging. Voorbeeldjes:
- T9 reset altijd naar ABC, zodat je eerst een aantal keer op # mag duwen… voor ieder bericht.
- Sms heeft geen “concept”. Dus zat ik te typen, intussen even afgeleid en gaat m’n scherm uit, mag je weer opnieuw beginnen.
- Overal reclames ingebouwd in het OS.

Dus voor mij kwam al snel het besluit dat ik dan liever een basic telefoon heb (die wel SMS concepten op kan slaan :p ) en de rest wel op m’n iPad doe.
rhjgiesen @FeareX10 mei 2024 15:36
Prachtig om je verhaal te lezen. Ik herken het enorm, vooral ook het stukje ‘goede voorbeeld geven’ voor mijn kids. Ik zit toevallig ook te kijken naar zo’n ipad mini, met de hoop om mijn iphone minder te gebruiken.
FeareX @rhjgiesen11 mei 2024 08:11
Wat een leuke reacties! Ik had gedacht dat ik bijna uitgelachen zou worden op Tweakers met een dumbphone :p

iPad mini is een aanrader, al komt er volgens de geruchten eind dit jaar een nieuw model uit. Als je er eentje op korte termijn zoekt kan je denk ik beter tweedehands kijken. Apple vraagt er nog de hoofdprijs voor.
rhjgiesen @FeareX11 mei 2024 09:14
Toevallig nu digital minimalism aan het lezen van Cal Newport. Opent ook wel je ogen.

En ja, die mini komt er waarschijnlijk eind dit jaar aan, maar waar ik m voor ga gebruiken, is deze ook prima denk ik.
FeareX @rhjgiesen11 mei 2024 09:26
Ja, ik heb ‘m ook gelezen. Ik had verwacht dat de strekking “technologie slecht” had geweest. Maar het is juist een mooi onderbouwd verhaal die je wat dingen geeft om over na te denken. Dat boek gaf mij ook vee, inspiratie.

Laatst via een comment op Tweakers op het boek “the anxious generation” gekomen. Ook machtig interessant hoe altijd verbonden zijn z’n invloed heeft op de jeugd (vooral tussen de 10-20 jaar oud). Daar zit ik nu midden in :)
rhjgiesen @FeareX11 mei 2024 09:30
Ga ik zeker checken, thanks voor de tip!
RaJitsu @rhjgiesen11 mei 2024 10:32
Als je je telefoon niet inruilt voor een dumbphone blijf je de optie houden natuurlijk. De iPad wordt hiermee geen vervanging die je niet altijd beschikbaar hebt, maar een toevoeging.
rhjgiesen @RaJitsu11 mei 2024 11:01
Klopt, maar ik heb de ipad niet altijd bij me en de telefoon wel.
Verwijderd @FeareX10 mei 2024 15:46
Ik overweeg(de) ook deze stap, alleen luister ik heel graag podcasts. Dat kan met dit ding lastig(er). Nu download mijn app automatisch alles, met een dumbphone moet ik alles er handmatig opzetten vanaf een computer. Ook bankzaken en Authenticator zijn een dingetje. Fotos in een sms kosten 0,50 cent terwijl via Signal is dat gratis. Daarom overweeg ik Jelly Star...
FeareX @Verwijderd11 mei 2024 08:16
Ah de jelly star is ook heel populair in r/dumbphones. Ik doe die dingen dus op m’n iPad. Al heb ik nooit zo’n behoefte aan muziek of podcasts onderweg, dat maakt het wel makkelijker.

Signal heeft een iPad app. Je hoeft enkel een keer te registreren op je telefoon, zodra je iPad gekoppeld is hoef je daar niks meer aan te doen. Ik gebruik Signal en iMessage dus op m’n iPad. Op m’n Nokia doe ik alleen SMS’en, dat is tegenwoordig toch gratis :)
Verwijderd @FeareX10 mei 2024 19:03
Wil zelf een smartwatch met sim die standalone gebruikt kan worden zodat ik toch kan betalen/navigeren en nog wat dingen kan doen.

Een dumbphone is mij iets te dom.
cmegens @Verwijderd11 mei 2024 07:43
Dat is hoe ik het heb gedaan. Het vergt wel wat oefening om je telefoon dan minder te gebruiken. Ik heb in begin bewust mijn telefoon weg moeten leggen. En dan ineens ben je van huis zonder telefoon, maar toch bereikbaar.
FeareX @Verwijderd11 mei 2024 08:18
Ja dit is ook een heel goed alternatief inderdaad. Dan los je het “probleem” met navigeren en muziek direct op.

Gebruik je deze opstelling al? Of heb je het aan het onderzoeken?
Verwijderd @FeareX11 mei 2024 08:49
Ben het aan het onderzoeken wil namelijk echt standalone alles kunnen draaien en uiteraard moet de smartwatch een sim ondersteunen.

Met deze setup hoef ik mijn telefoon nooit van mijn bureau af te halen of mee te nemen met verjaardagen etc.

Wil eigenlijk de Pixel watch wacht nu op model 3 wat hopelijk een iets grotere kast krijgt en natuurlijk met LTE support.
FeareX @Verwijderd11 mei 2024 09:31
Ja precies. Het is wel een goed idee vind ik.

Er is geen topic op GoT voor onze ideeën (bewuster online gaan) volgens mij, of wel?
Verwijderd @FeareX11 mei 2024 12:43
Ben er zelf al jaren mee bezig digital minimalisme heet het, een aantal boeken gelezen erg leuk om zo te leven.

Voor mij werk als IT admin verwachten mensen het niet, maar ik vind juist dat ik er verantwoordelijk mee om moet gaan.
whiner @FeareX13 mei 2024 10:52
1

[Reactie gewijzigd door whiner op 22 juli 2024 13:30]

ikbentochniegek 10 mei 2024 11:30
Die oude Nokias worden bijna magische krachten toebedeeld. Zogenaamd onverwoestbaar alsof gemaakt van staal.
Het waren gewoon plastic telefoons, maar er kon gewoon minder aan kapot omdat er minder technologie op zat. Een klein schermpje zal minder snel barsten dan een groot scherm.
Maar ze konden gewoon stuk hoor, ze waren lang niet zo onverwoestbaar als wordt voorgedaan tegenwoordig.
mbovenka @ikbentochniegek10 mei 2024 11:36
Laten we het zo zeggen: met wat er tijdens normaal gebruik zo eens mee kan gebeuren (op tegelvloer laten vallen, van trap af laten stuiten) waren de originele 3210's toch wel bijna onverwoestbaar. Dat alles kapot kan klopt natuurlijk, maar je moest er bij zo'n ding wel letterlijk je best voor doen.
Carlos0_0 @mbovenka10 mei 2024 11:48
Inderdaad en moet zeggen heb de schermen nooit stuk gezien, ook niet van de 3310 of 3410.
Alleen misschien plastic beschadigd, kocht je een nieuwe cover en klaar :).
Miglow @Carlos0_010 mei 2024 11:55
Toch heb ik wel een paar 3310's versleten omdat het scherm kapot was.
BasZer @Miglow10 mei 2024 12:19
Heb je er biertjes ermee geopend? ;)
Miglow @BasZer10 mei 2024 12:20
Nee, gewoon op straat gevallen

De opvolger 6210 (die luxere zonder uitstekende antenne) is wel eens in een tank olie gevallen en heeft daar een paar uur gelegen tot ik hem eruit kon vissen. Hij plakte wel behoorlijk, maar deed het nog.

[Reactie gewijzigd door Miglow op 22 juli 2024 13:30]

tedades @Miglow10 mei 2024 13:43
Ik had een die na 1 jaar uit de struiken was gevist. Scherm was helemaal zwart. Na een week drogen aan een oplader gehangen (die had iedereen toen) en hij deed het weer. De originele eigenaar gebelt met het bericht dat zijn toestel gevonden was. Die gaf aan dat hij een nieuwe had en ik hem mocht houden. Met een Vodafone simkaart werkt hij vandaag nog steeds.
Carlos0_0 @Miglow10 mei 2024 12:53
Och ja zullen ook vast wel een aantal stuk gegaan zijn, maar zou eerder een uitzondering zijn.
Het ging ieder geval niet zo makkelijk en snel stuk.
sypie @Miglow10 mei 2024 13:18
Er was ook een serie 3310 die een productiecijfers had. Dat drukt de cover te veel op de rand van het scherm waardoor die defect raakte.
84hannes @Carlos0_010 mei 2024 19:00
Alleen misschien plastic beschadigd, kocht je een nieuwe cover en klaar :).
Die cover was ook gigantisch ten opzichte van de telefoon. Als je om je smartphone een cover van een paar mm dik doet gaat ie ook niet meer stuk.
johnbetonschaar @ikbentochniegek10 mei 2024 11:37
Het waren gewoon plastic telefoons, maar er kon gewoon minder aan kapot omdat er minder technologie op zat
Juist omdat ze van plastic waren konden ze overal tegen. Zelfs de schermen waren plastic. Glas en metaal kunnen totaal niet buigen of krachten opvangen, plastic wel. Als je zo’n Nokia 20 keer op de stenen liet vallen deed ie het nog, probeer dat maar met een moderne telefoon.
maar er kon gewoon minder aan kapot omdat er minder technologie op zat
Dat maakt toch niet uit voor de claim dat ze zo goed als onverwoestbaar waren?
TheVivaldi @johnbetonschaar10 mei 2024 13:06
Dat maakt toch niet uit voor de claim dat ze zo goed als onverwoestbaar waren?
Inderdaad. Er zijn nu ook smartphones, bijvoorbeeld van CAT, die ook praktisch onverwoestbaar zijn. Minder of meer technologie zegt dus niks over verwoestbaarheid.
DrBackBeat @TheVivaldi10 mei 2024 13:24
Dat doet het zeker wel. Minder dingen die stuk kunnen gaan, en ook minder schakels in de keten waarvan een telefoon afhankelijk is om te werken.
TheVivaldi @DrBackBeat10 mei 2024 13:27
Dus die telefoons van CAT en andere fabrikanten die rugged smartphones maken zijn nep? Dan moet je toch eens wat tests op internet gaan bekijken.

Ik had het niet over de gebruikelijke smartphone, maar over rugged. Je kunt er net zoveel mee, maar ze zijn wel net zo onverwoestbaar als de goude oude telefoons. Beste van beide werelden, dus.
DrBackBeat @TheVivaldi10 mei 2024 14:23
Die telefoons waren nog onverwoestbaarder geweest met minder technologie.

Dat je met veel technologie een goede telefoon kan maken door extra veel bescherming te bieden doet niets af aan het argument dat meer technologie een telefoon kwetsbaarder maakt.
DigitalExorcist @TheVivaldi10 mei 2024 13:53
Alleen heeft CAT aangekondigd ermee te stoppen. Das wel spijtig.
TheVivaldi @DigitalExorcist10 mei 2024 14:13
Dat is zeker spijtig, maar gelukkig blijven er nog andere fabrikanten over.
crizyz @ikbentochniegek10 mei 2024 11:54
Zeker konden ze stuk, alleen gingen ze niet zo snel stuk. Zal geholpen hebben dat eea los kon klikken en hierdoor wat meer 'kreukelzone' had. En hoe simpeler, hoe minder er inderdaad aan te breken valt, vooral het scherm.

Heb indertijd bovenaan de trap van mijn middelbare school eentje naar beneden laten donderen, de verschillende onderdelen sprongen alle kanten op. Nou was het ook een portie geluk dat er niks mee was na het in elkaar te klikken en aanzetten, maar dat hoefde ik met mijn latere (smart)phones toch niet te proberen. Uit je handen laten glippen terwijl je in een stoel zit is al eens genoeg geweest om er eentje de nek om te draaien.

Maar dat was niet per se uniek aan Nokia nee dat ze minder snel kapot gingen, in vergelijking met de latere telefoons.
Splorky @crizyz10 mei 2024 12:29
Erg herkenbaar, meerdere malen op een betonnen vloer laten vallen, en van trappen.

Meestal sprongen de covers en de accu los en na het inelkaar klikken van de 4 onderdelen werkte de telefoon alsof er niets gebeurd was.

Dat zou ik zonder hoesje niet durven met de huidige telefoon, in de loop der tijd ook iets voorzichtiger geworden. had een tijd geleden een yota phone, die had op de achterkant een ePaper scherm erg leuk, maar gedoomd om relatief snel kapot te gaan omdat er geen hoesje omheen zat omdat het achter scherm ook zichtbaar moest zijn.
Blokker_1999 @ikbentochniegek10 mei 2024 11:55
Er zijn ouide telefoons waar met wagens over gereden is die nog gewoon werkten, die in het zwembad zijn beland en nog gewoon werkten, die menig valpartij, soms zelfs van enkele verdiepen hoog, overleefden, al moest je ze dan wel weer in elkaar klikken. En als er schade was, dan was dat meestal het frontje of de achterkant. Even een nieuwe gaan halen en weer verder.

Ze waren flexibel genoeg om al dat misbruik te overleven en stevig genoeg om telkens weer door te gaan.
3qu1n0x @ikbentochniegek10 mei 2024 12:46
Hedendaagse tech is niet fragieler dan de tijd van de oude nokia's.
Het probleem van hedendaagse telefoons is het scherm, dat één volledige zijde bedekt en een zeer hoge hardheid heeft (krasbestendig) en daardoor ook zeer bros.
Wanneer dit scherm kapot gaat (en dat is het eerste wat stuk gaat bij een val) kan de hele telefoon niet meer gebruikt worden, ook al functioneren alle overige onderdelen prima.

De glorieuze nokia's waren juist onverwoestbaar omdat ze van plastic waren, alles kon tijdelijk vervormen zonder te breken. Ook schoten de frontjes en batterij alle kanten op wat nog meer kracht verdeelt.
[Remmes] @ikbentochniegek10 mei 2024 12:51
Inderdaad, maar het fijne was wel dat je vaak de voor en achterkant gewoon zeer makkelijk kon vervangen als die kapot waren, maar onverwoestbaar waren ze niet echt, wel goede herinneringen aan.
Raymond Deen @ikbentochniegek10 mei 2024 13:23
Ik kan me het filmpje nog wel herinneren hoor dat je hem kon gebruiken om een spijker mee in een plank te slaan. Dat zie ik mezelf toch niet doen met m'n iphone of samsung...
dengregg @Raymond Deen10 mei 2024 14:28
zolang je het glas vermijd lukt dat nog steeds. Het moeilijke is dat de moderne telefoons bijna overal wel glas hebben
Llopigat
@ikbentochniegek10 mei 2024 16:17
Niet helemaal mee eens. Ze waren slim in elkaar gezet. Weinig schroeven en veel clipjes die hun energie kwijt konden door los te springen. Kon je na de val weer indrukken en klaar. De meeste interne verbindingen tussen boards en componenten waren niet meer connectoren gedaan maar met veerkrachtige verbindingen zoals pogo pins.

Bij een vastgeschroefde verbinding moet de kracht van een klap ergens naartoe omdat de verbinding zelf heel stevig vast zit en dat resulteert vaak in het vervormen of breken van het materiaal er omheen. Als het allemaal gemaakt is om mee te kunnen veren dan moet er veel meer gebeuren voor er permanente schade optreedt. Ik heb meerdere gevallen Nokia's gewoon dicht kunnen klikken en klaar.

Nou waren we in die tijd ook wel minder kritisch. Het is niet zo'n probleem als je een krasje hebt op het plastic schermpje als er maar 64x40 pixels op zitten want die zie je door de krassen heen ook wel. Als je full HD YouTube schermpjes kijkt dan vallen krassen veel meer op. Daarom gebruiken we nu glas.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:30]

Baserk @ikbentochniegek10 mei 2024 13:34
I beg to differ.
Vergelijk de gemiddelde Nokia van toen met bijv. een gemiddelde Motorola van toen, na een ongewenste valtest...
Zoals al geschreven, bij een Nokia moest je zowat je best doen om 'm echt stuk te krijgen.
Diavire @ikbentochniegek10 mei 2024 14:13
Oh toch.
Techno Overlord @ikbentochniegek10 mei 2024 14:36
Buiten dat wat al eerder gezegd is door de rest boven mij, was het niet gewoon ook een meme en dus met een korreltje zout nemen?
moviegeek @ikbentochniegek10 mei 2024 15:38
Ik had een 3210 in het jaar 1999.
Die viel van een flatgebouw in Tilburg. Ik ging hem beneden zoeken, want ja, telefoon natuurlijk kapot, maar ik moest mn simkaart terug hebben, anders was ik al mn telefoonnummers kwijt. Ik kom beneden, telefoon in twee stukken. Maar dat was alleen de batterij deksel, klik erop en dat was het.
Daantje20 @ikbentochniegek10 mei 2024 18:37
Dat klopt, de Nokia viel uit elkaar als hij op de stoep viel. En dan klikte je hem weer in elkaar en zet je aan.
Ze konden gewoon stuk net als alle anderen. Heb er zelf ook een aantal gehad.
r.marijnissen @ikbentochniegek10 mei 2024 22:19
Wordt ook als grap gebruikt uiteraard.
Maar als je die op de stoep liet vallen dan was er zelden iets mee.

Het ding was een hoop plastic zelfs het scherm had een plastic toplaag.

Nu is het een mini tv die gevoelig is voor beeuk met de rand van 2mm Laten vallen is dan ook vaak stuk. En dan nog zwaarder, glazen achterkant etc etc.

Maar ja toen was het een gsm waar bellen en sms 99.9% was wat je ermee kon.

Nu doe je 99% andere dingen mee en bellen en sms is de rest.
downcom 10 mei 2024 11:26
Leuke telefoon en hopelijk net zo sterk als de Nokia's van toen! Alleen mij is niet duidelijk of er ondersteuning is voor WhatsApp?
dutchnltweaker @downcom10 mei 2024 11:31
Leuke telefoon en hopelijk net zo sterk als de Nokia's van toen! Alleen mij is niet duidelijk of er ondersteuning is voor WhatsApp?
Nee denk het niet, alleen de modellen die in op het Kai os draaien hebben ondersteuning tot WhatsApp en hebben ook een store. Dit is op basis van S30+ Wikipedia: Series 30+. Deze OS is veel beperkter, maar dit komt je accuduur wel weer ten goede.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 13:30]

Herman @dutchnltweaker10 mei 2024 11:36
Nee denk het niet, alleen de modellen die in op het kali os draaien hebben ondersteuning tot WhatsApp en hebben ook een store.
Ik vermoed dat je KaiOS bedoelt?
- Wikipedia: KaiOS

Toen ik het nieuwsbericht las, had ik ook verwacht dat hier wel KaiOS op zou zitten, gewoon om de toepasbaarheid wat te vergroten. Maar helaas draait er Nokia's eigen S30+​ op. Dus de kans dat hier Whatsapp e.d. op komt, acht ik zeer gering.
dutchnltweaker @Herman10 mei 2024 11:43
Laatste periode is alles een unisoc standaard S30+. De Kai OS is qualcom (of Mediathek misschien maar die heb ik nog niet gezien).
adje123 @downcom10 mei 2024 11:43
Leuke telefoon en hopelijk net zo sterk als de Nokia's van toen!
Vermoed van niet.
Ik heb een keer mijn 3310 laten vallen, halve stoep moest vervangen worden ;)

Ik ga deze Nokia wel toevoegen aan mijn collectie, vind dit soort toestellen altijd leuk om gewoon te "hebben".
vinkjb @downcom10 mei 2024 11:29
Kan je rekenen?
Dat wil je ook niet op nostalgische telefoon, gewoon lekker smsén
dutchnltweaker @vinkjb10 mei 2024 11:33
De Nokias met Kai OS, hadden ondersteuning tot WhatsApp bellen. Best handig.
John Duh @dutchnltweaker10 mei 2024 12:56
Daardoor was het misschien nét bruikbaar geweest als de zgn. festival telefoon. Even een wazige foto van een nog wazigere situatie gemaakt met een wazige camera zou een usecase kunnen zijn. :-) Maar zonder verdere ondersteuning van Android of iOS. Oefff, dan moet je wel echt veel zelfdiscipline hebbeb en creatieve work-arounds bedenken voor de dagelijkse praktijk. Wel een wannahave wat mij betreft, als herinnering aan de 3210 die ik destijds in mijn jeugd graag en veel gebruikt heb. :-)
Llopigat
@John Duh10 mei 2024 16:21
Als je dat wil zou ik gewoon een Android van een euro of 100 pakken eigenlijk.
John Duh @Llopigat10 mei 2024 16:53
Dat zou inderdaad een verstandigere aankoop zijn, maar nostalgie is ook wat waard. HMD speelt slim in op dat gevoel. Liever nog zou ik voor hetzelfde bedrag een originele én werkbare 3210 op de top willen tikken. }:O
nehal3m 10 mei 2024 11:26
Cool, een 4G dumb phone met een USB-C poortje. Daar zijn er niet zo gek veel van, het is meestal micro USB (zoals ook de vorige HMD 'revival' modellen 3310 en 8110). Leuk voor als je het even zat bent altijd maar met alles verbonden te zijn, helemaal nu je er geen extra adapter meer voor nodig hebt.

(BTW, als je een iPhone hebt en zo'n detox van plan bent, vergeet dan niet om iMessage en Facetime op je telefoon even uit te zetten voordat je je SIM eruit trekt, anders komen SMS'jes niet aan op deze :) )
dasiro @nehal3m10 mei 2024 11:48
usb-c is al enkele jaren verplicht in de EU, niet enkel Apple moet zich daar bij neerleggen, maar ook de rest.
Verwijderd @dasiro10 mei 2024 14:33
Enkel voor telefoons uitgebracht na december 2024.
Kazu 10 mei 2024 11:27
Ik was vooral benieuwd naar het besturingssysteem wat er dan op zou draaien. De Engelse productpagina laat hier niet echt iets over los, maar ze hebben het wel over cloud apps, waaronder YouTube Shorts (overigens niet beschikbaar in Europa en China). Het lijkt me alleen niet dat hij alsnog Android draait, met 64MB aan ram :+

Edit: Ho, ik was te vroeg, er is nog een tabblad wat ik had gemist. Hij draait 'S30+' als OS, wat kennelijk op wel meer HMD dumbphones draait.

[Reactie gewijzigd door Kazu op 22 juli 2024 13:30]

kezzza @Kazu10 mei 2024 11:40
En ook @downcom . Deze telefoon draait op S30+, waar geen ondersteuning voor whatsapp op zit, of veel van de andere apps.

[Reactie gewijzigd door kezzza op 22 juli 2024 13:30]

mrzune 10 mei 2024 11:29
Ik zou het een superaanvulling als er mobiele hotspot op zou zitten..
Goed voor ouwetjes, die wel een domme telefoon willen, maar ook met een tablet kunnen omgaan en onderweg kunnen gebruiken..
Plompie @mrzune10 mei 2024 12:29
Zat ook al te zoeken maar lijkt geen Hotspot te hebben idd. Super jammer.
CH4OS 10 mei 2024 11:38
Zou Snake ook gemoderniseerd zijn? :+
Herman @CH4OS10 mei 2024 11:45
Ja :)

Zie hier een afbeelding van de 'moderne' snake :P
https://images.ctfassets....HeaderSection-Desktop.png
Vicje 10 mei 2024 11:27
Good old times... toiletpot, tegelvloer, van de fiets... en weer door, niks aan de hand.
dutchnltweaker 10 mei 2024 11:28
Wel jammer dat ze de 3310 niet in 4G variant hebben uitgebracht. Enige varianten waren 2G, dat langzaam aan wordt uitgefaseerd en 3G dat bij sommige providers al niet beschikbaar is.

Qua duurzaamheid kan je die ook beter niet kopen.

Ze hebben tegenwoordig allemaal een unisoc voor de echte basic tasks. Andere 4G Modellen (wat ouder) hebben soms een qualcom, die zijn wel wat uitgebreider met onder andere WhatsApp. Jammer dat daar geen nieuwe meer van geproduceerd worden, al heb ik wel vernomen dat kai os niet echt super is.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 13:30]

Verwijderd 10 mei 2024 11:33
Mijn 1e mobiel. Gekocht voor fl. 299 bij Bart Smit met Telfort prepaid. De William Tell ringtone en inderdaad snake dat ik speelde tot het volledige schermpje grijs was en een kop-staart botsing niet te vermijden was. Wat vliegt de tijd snel voorbij...

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