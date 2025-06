Prototype van nooit verschenen vouwbare Google-smartphone verschijnt online

Er is een prototype te koop gezet van Jumbojack, een nooit verschenen vouwbare smartphone die Google gebruikte om functies voor vouwbare smartphones in Android te testen voor de Pixel Fold er was. Jumbojack is gebaseerd op een Samsung Galaxy Z Fold 2.

Jumbojack heeft een virtueel gat voor de camera op een rare plek en draait Android 12L, meldt Mishaal Rahman. De Jumbojack verscheen eerder in geruchten in 2021, omdat in de versie die later Android 12L werd verwijzingen had naar de smartphone.

Rahman geeft geen link naar de listing. Het gebeurt vaker dat jaren na dato prototypes van nooit verschenen smartphones online verschijnen. Een van de bekendere is de HTC Sooner, het prototype dat Google gebruikte om Android te testen in 2007. Ook onder meer de Nokia Kataya met het onbekende Serinity OS verscheen op internet jaren nadat de tests waren afgelopen.