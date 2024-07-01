Prototype van niet-uitgebrachte Google Pixel Fold is te zien op afbeeldingen

Een vroeg prototype van de Google Pixel Fold is te zien op uitgelekte afbeeldingen. Het opvouwbare toestel droeg de codenaam Pipit en moest aanvankelijk in 2022 verschijnen. Vorig jaar bracht Google alsnog de Pixel Fold uit, maar met een gewijzigd ontwerp.

Google heeft een eerdere versie van de Pixel Fold om onbekende redenen geschrapt. Vermoedelijk was de fabrikant niet tevreden over het design van het Pipit-prototype. Het toestel had een soortgelijk ontwerp als de niet-opvouwbare Pixel 6-smartphone, met een glazen camerabalk. Dat blijkt uit inmiddels verwijderde afbeeldingen op het forum van XDA die Android Authority opnieuw gepubliceerd heeft. Uiteindelijk heeft Google in de huidige Pixel Fold gekozen voor een metalen camerabalk, zoals bij de Pixel 7 Pro.

Het Pipit-prototype van de Pixel Fold. De afbeeldingen zijn klein weergegeven vanwege de slechte kwaliteit.

Aan de formfactor is weinig veranderd en ook het scharnier en de beeldverhouding zijn zo goed als gelijk gebleven. Omdat het Pipit-prototype aanvankelijk enkele maanden na de Pixel 6-serie zou verschijnen, lopen de specificaties achter op die van de huidige Pixel Fold. In plaats van de Tensor G2-soc met Exynos Modem 5300 was het prototype voorzien van de eerste generatie Tensor-soc met Exynos Modem 5123. Ook het camerasysteem was verouderd, met een IMX363-sensor van Sony die al op de Pixel 3 verscheen. Verder was het buitenste scherm van het prototype wat kleiner dan in het uitgebrachte model, met een lagere resolutie.