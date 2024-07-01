Prototype van niet-uitgebrachte Google Pixel Fold is te zien op afbeeldingen

Een vroeg prototype van de Google Pixel Fold is te zien op uitgelekte afbeeldingen. Het opvouwbare toestel droeg de codenaam Pipit en moest aanvankelijk in 2022 verschijnen. Vorig jaar bracht Google alsnog de Pixel Fold uit, maar met een gewijzigd ontwerp.

Google heeft een eerdere versie van de Pixel Fold om onbekende redenen geschrapt. Vermoedelijk was de fabrikant niet tevreden over het design van het Pipit-prototype. Het toestel had een soortgelijk ontwerp als de niet-opvouwbare Pixel 6-smartphone, met een glazen camerabalk. Dat blijkt uit inmiddels verwijderde afbeeldingen op het forum van XDA die Android Authority opnieuw gepubliceerd heeft. Uiteindelijk heeft Google in de huidige Pixel Fold gekozen voor een metalen camerabalk, zoals bij de Pixel 7 Pro.

Pipit-prototype Pixel Fold
Het Pipit-prototype van de Pixel Fold. De afbeeldingen zijn klein weergegeven vanwege de slechte kwaliteit.

Aan de formfactor is weinig veranderd en ook het scharnier en de beeldverhouding zijn zo goed als gelijk gebleven. Omdat het Pipit-prototype aanvankelijk enkele maanden na de Pixel 6-serie zou verschijnen, lopen de specificaties achter op die van de huidige Pixel Fold. In plaats van de Tensor G2-soc met Exynos Modem 5300 was het prototype voorzien van de eerste generatie Tensor-soc met Exynos Modem 5123. Ook het camerasysteem was verouderd, met een IMX363-sensor van Sony die al op de Pixel 3 verscheen. Verder was het buitenste scherm van het prototype wat kleiner dan in het uitgebrachte model, met een lagere resolutie.

Prototype Pixel Fold (Pipit)
Bron: Android Authority via fredito1212 op XDA Forums

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 20:51 7

01-07-2024 • 20:51

7

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Google Pixel Fold

vanaf € 1.892,50

5 van 5 sterren

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Reacties (7)

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WillySis 2 juli 2024 09:37
Ziet er weinig spannend uit. Gewoon twee pixel phones tegen elkaar geplakt, maar bij een van de twee de camera bump verwijderd. De selfie camera in het front screen (punch-hole) is eigenlijk nutteloos. Klap het ding open en je hebt de veel betere rear camera als sefie camera.
Jammer dat de binnenkant niet getoond wordt.
vdvoort @WillySis2 juli 2024 16:00
Maar als je hem open klapt dan kun jij jezelf toch niet zien met de achter camera?
WillySis @vdvoort2 juli 2024 19:39
De achtercamera komt dan naast het voor-scherm. Samsung doet dat al vanaf de eerste versie van de Fold op die manier.
vdvoort @WillySis3 juli 2024 08:40
oh ja tuurlijk, jullie hebben helemaal gelijk. |:(
HarryL 2 juli 2024 08:03
Toestel ziet er best leuk uit, ik vind hem best dun of wordt dit wat vertekend door de foto?
Wel grappig, de herkenbare "camerabumper" zit ook op deze :-)
Ik moest daar wel even aan wennen op mijn Pixel 8, altijd Samsung gehad.
vliegendekat 2 juli 2024 20:42
Een prachtig stuk technologie om pas heel laat te adopteren.
Laten we eerst maar eens zien of die vouwbare schermen het langer dan 3 jaar uithouden.

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