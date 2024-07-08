Google Pixel Watch 3 krijgt ultrawidebandchip

Er zijn keuringsdocumenten van de Google Pixel Watch 3 bij de Amerikaanse FCC opgedoken. Google zou vier modellen van het digitale klokje in de maak hebben. Elk model biedt ondersteuning voor 5GHz-wifi en UWB.

Uit de FCC-documenten die 9to5Google kon inkijken, blijkt dat twee modellen van de Google Watch 3 enkel ondersteuning voor bluetooth en wifi zullen krijgen. De overige twee modellen van het klokje zouden ook ondersteuning voor LTE meekrijgen en met Wi-Fi 6 overweg kunnen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten over de Pixel Watch 3 de ronde doen. Begin dit jaar claimde 9to5Google al dat Google van plan was om twee formaten van de Pixel Watch 3 uit te brengen. Enkele weken later toonde code uit de Google Play Services-app aan dat er een Google Pixel Watch zou verschijnen met ondersteuning voor ultrawideband. Via ultrawideband kan er aan precieze locatiebepaling gedaan worden. In juni van dit jaar deelde OnLeaks renders van een vermeende Google Pixel Watch 3 XL. Uit deze beelden bleek dat dit horloge een scherm van 1,45" zou meekrijgen.

De redactie van 9to5Google vermoedt dat Google de Pixel Watch 3 tijdens het aankomende Made by Google-evenement wil aankondigen. Google wil tijdens dit evenement aankondigingen doen over AI, Android-software en Pixel-hardware. Het Made by Google-evenement vindt plaats op 13 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd.