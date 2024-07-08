Google Pixel Watch 3 krijgt ultrawidebandchip

Er zijn keuringsdocumenten van de Google Pixel Watch 3 bij de Amerikaanse FCC opgedoken. Google zou vier modellen van het digitale klokje in de maak hebben. Elk model biedt ondersteuning voor 5GHz-wifi en UWB.

Uit de FCC-documenten die 9to5Google kon inkijken, blijkt dat twee modellen van de Google Watch 3 enkel ondersteuning voor bluetooth en wifi zullen krijgen. De overige twee modellen van het klokje zouden ook ondersteuning voor LTE meekrijgen en met Wi-Fi 6 overweg kunnen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten over de Pixel Watch 3 de ronde doen. Begin dit jaar claimde 9to5Google al dat Google van plan was om twee formaten van de Pixel Watch 3 uit te brengen. Enkele weken later toonde code uit de Google Play Services-app aan dat er een Google Pixel Watch zou verschijnen met ondersteuning voor ultrawideband. Via ultrawideband kan er aan precieze locatiebepaling gedaan worden. In juni van dit jaar deelde OnLeaks renders van een vermeende Google Pixel Watch 3 XL. Uit deze beelden bleek dat dit horloge een scherm van 1,45" zou meekrijgen.

De redactie van 9to5Google vermoedt dat Google de Pixel Watch 3 tijdens het aankomende Made by Google-evenement wil aankondigen. Google wil tijdens dit evenement aankondigingen doen over AI, Android-software en Pixel-hardware. Het Made by Google-evenement vindt plaats op 13 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Google Pixel Watch 3 XL-render via OnLeaks
Google Pixel Watch 3 XL-render via OnLeaks

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 08:22 32

08-07-2024 • 08:22

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Google Pixel Watch 2

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Reacties (32)

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Xedev 8 juli 2024 08:27
"Ultra Wideband (UWB) is een draadloze technologie, waarmee een grote hoeveelheid gegevens bij een hoge snelheid kan worden verzonden. Dit is mogelijk door de gegevenspakketjes over een brede frequentieband te spreiden, waardoor ze parallel kunnen worden verzonden"

Van Google, mocht iemand anders ook niet direct weten waar dit voor stond.
Sissors @Xedev8 juli 2024 08:30
Dat is niet waar UWB voor wordt gebruikt echter. Het selling point van UWB is dat je erg nauwkeurig de round-trip delay kan meten tussen twee devices, en als je de lichtsnelheid kent, dus de afstand. Oftewel het wordt bij sommige nieuwe auto's nu gebruikt als veiligere keyless entry, tags voor aan je sleutels zodat je die terug kan vinden als ze kwijt zijn, etc.
DaWaN @Xedev8 juli 2024 09:07
UWB wordt in deze toepassing helemaal niet gebruikt voor grote hoeveelheid gegevens over te dragen, maar om de afstand te bepalen.
De grote bandbreedte voor deze toepassing is vooral gunstig om een nauwkeurige afstand te kunnen bepalen, iets wat met b.v.b. Bluetooth erg lastig is.
theduke1989 @DaWaN8 juli 2024 09:13
wat voor afstand praten we dan over? bedoel als je de smartwatch verloren hebt of iets anders.
Wat is er zo belangrijk aan de UWB om afstand te meten van wat? je pedomeder of iets anders.
DaWaN @theduke19898 juli 2024 09:16
UWB komt niet door muren heen, maar in vrij zicht kun je zeker 25 meter halen.
Het zal denk voornamelijk bedoeld zijn om je smartwatch te vinden, de telefoon kan bijvoorbeeld aangeven of de smartwatch zich op 25 cm of 2.5 meter bevind.
theduke1989 @DaWaN8 juli 2024 09:19
Is een GPS dat niet beter, of is dat ook niet accuraat genoeg daarvoor?
Juist bij een GPS signaal zou je toch denken dat het beter is.

Een navigatie weet ook aan de hand van gps hoeveel meter je moet afslaan, hoe lang het duurt totdat je er bent. of kijk compleet vals er tegen aan?
lenwar
@theduke19898 juli 2024 09:23
Apple gebruikt UWB in de airtags.
Die Airtags kunnen 'terugpraten' met je telefoon. Ze hebben één knoopcelletje, die meer dan een jaar meegaat.

Die Airtags zijn vindbaar doordat er heel veel apple telefoons bewegen en die Airtags zien. Op die manier heb je dus een 'best wel precieze' geolocatie van een verloren voorwerp, maar dan dus met een knoopcel die een jaar meegaat.
(( Het is dus een andere usecase dan een apparaat dat zelfstandig GPS nodig heeft ))
jctjepkema @lenwar8 juli 2024 11:07
Vergeet niet dat de eerste communicatie bij AirTags over BLE gebeurt. In de AirTags zitten twee chips, een UWB chip van Apple en een Nordic BLE MCU. De eerste communicatie gebeurt bij een iPhone over BLE, dan is er een grove indicatie dat de AirTag in de buurt is. De nauwkeurigere indicatie is vervolgens via UWB, ik vraag me af of dit continue wordt gebruikt bij een AirTag want UWB is niet bepaald energie efficiënt. Volgens mij is vooral de BLE relevant voor de eerste locatie bepaling.
DaWaN @theduke19898 juli 2024 09:22
GPS werkt niet in gebouwen, maar alleen buiten.
UWB is bedoeld om afstand tussen 2 objecten nauwkeurig te meten.
De afstandsmeting is erg nauwkeurig, tot op 5 cm nauwkeurig.

In deze toepassing weet de telefoon dus altijd hoe ver deze verwijderd is van de smart watch (of vice versa).
Mocht je dus je telefoon en/of smartwatch kwijtraken en één van deze twee apparaten weer gevonden hebben, dan kun één van de twee apparaten gebruiken om het andere apparaat te vinden.
theduke1989 @DaWaN8 juli 2024 09:24
Bedankt voor de heldere uitleg, dan weet ik genoeg. Ik wil dit dan ook in een pixel telefoon hebben dan.
Voornamelijk die van mijn vrouw dan :D want die raakt nog weleens haar telefoon kwijt.
Dan kan ik dit gebruiken als je dit zo zegt, en hoef ik geen pebblebee meer te gebruiken..
RoadXY @theduke19898 juli 2024 09:45
Er zijn ook diverse Samsung telefoons die een UWB chip hebben:
Wikipedia: List of UWB-enabled mobile devices
ajbu @theduke19898 juli 2024 09:26
Daar heb je niets aan als je bijvoorbeeld in huis iets wil lokaliseren. De Apple AirTag gebruikt uwb als een soort radar om een apparaat op korte afstand te zoeken, kan je iets vinden dat onder de bank gevallen is wat met gps niet kan
Hobbit13 @ajbu8 juli 2024 09:52
Google is ook bezig om UWB letterlijk als radar te gebruiken. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld "zien" hoe je in bed ligt, of je veel draait enz. Dit is extra informatie om je kwaliteit van slaap te meten.

Met UWB in het horloge kan je meten of het horloge dicht bij, of ver van je lichaam af zit. Kan me voorstellen dat je daar de stapdetectie en andere activiteitendetectie weer een stuk nauwkeuriger kunt maken.

Met een UWB sensor op de borst kan je ook ademhalingsfrequentie en intensiteit meten.

Het is een signaal met heel veel ruis, maar in combinatie met andere sensordata kan het wel waardevol zijn.
Houtenklaas @theduke19898 juli 2024 10:04
Zoals hierboven al gemeld wordt, GPS inhouse doet niet veel, maar met name batterijgebruik speelt ook mee. Een UWB chip verbruikt heel veel minder energie dan een GPS chipset, dat is voor kleine devices als een horloge waar niet veel plek is voor een (grotere) batterij ook belangrijk.
Flipm0de 8 juli 2024 08:28
google wordt steeds interessanter qua hardware. En een 'redelijke' prijs in vergelijking met iPhones. Aan de ene kant vind ik het 'eng' om mn hele leven,(digid, kinderfotos, betalingen) allemaal via google te laten gaan, zeker met de komst van AI en toegang tot alles. Maar aan de andere kant gebruik ik op mn iphone ook gmail dus ja misschien ook een beetje hypocriet :).
jgsr @Flipm0de8 juli 2024 08:39
Wat denk je dat Apple met jouw informatie doet? Zo zou je je kunnen afvragen waarom bijvoorbeeld bij iedere unlock van jouw toestel er een berichtje naar Apple servers gaat....
Verwijderd @jgsr8 juli 2024 08:45
Apple heeft natuurlijk wel een betere track-record op het gebied van privacy. In het beginsel is Apple ook een hardware bedrijf en Google een advertentieboer dus de bedrijven hebben ook andere belangen op dit gebied.

Maar er klakkeloos vanuit gaan dat Google altijd slecht met jouw data om gaat en Apple de waarborging van jouw data altijd voorop stelt is ook niet goed. Beide zijn grote techbedrijven die winst willen maken. Zeker nu Google steeds meer op AI en hardware richt en Apple steeds meer op services richt worden de verschillen kleiner.
CAPSLOCK2000
@Flipm0de8 juli 2024 10:12
google wordt steeds interessanter qua hardware. En een 'redelijke' prijs in vergelijking met iPhones. Aan de ene kant vind ik het 'eng' om mn hele leven,(digid, kinderfotos, betalingen) allemaal via google te laten gaan, zeker met de komst van AI en toegang tot alles. Maar aan de andere kant gebruik ik op mn iphone ook gmail dus ja misschien ook een beetje hypocriet :).
Het is niet hypocriet om je best te doen maar te falen. Het is niet hypocriet om af te remmen in plaats van gas te geven. Het is niet hypocriet om te erkennen dat Google zo groot en machtig is dat er niet mee te concurreren valt. Het is ook niet hypocriet om alle nieuwe techniek te kopen en je zorgen te maken over je privacy.

Het is pas hypocriet als je alleen maar een grote mond hebt maar zelf geen enkele moeite of concessie wil doen en het ook nog eens niks mag kosten. Je moet wel bereid zien om iets te doen. Dat hoeft niet eens uit idealisme te zijn, pragmatisme komt ook al een heel eind als je even nadenkt over wat er gebeurt als Google/Apple/... besluit om je account om een of andere reden af te sluiten.
- Koop ook een telefoon/apparaat van een bedrijf dat privacy juist hoog in het vaandel heeft staan.
- Zorg voor backups van je data bij een andere leverancier
- Zorg dat je een eigen domein hebt zodat je de eigenaar bent van je e-mail-adres.
- Gebruik open protocollen
- Gebruik onafhankelijke applicatiesals firefox en signal ipv Chrome en iMessage.
- Weiger alle tracking (gebruik bv browser plugins om cookiewalls te weigeren)

En het belangrijkste: SCHRIJF EEN BRIEF AAN JE VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Nederlanders zijn enorm verbitterd als het om politiek gaat en denken dat politici toch niet luisteren. Voor een deel klopt dat maar voor een groot deel ook niet. Met de de lijsttrekkers van de grote partijen ga je geen direct contact krijgen, maar daaronder is alles mogelijk.

Politici die wat minder in de schijnwerpers staan zijn altijd opzoek naar een mooi punt om stemmen en aandacht mee te trekken. Niet iedereen zal jouw punt interessant vinden maar alleen al het lezen van je mening kan invloed hebben op hoe ze denken en stemmen. Politici zijn ook gewoon mensen dus een persoonlijke verhaal afgestemd op de persoon telt zwaarder dan een algemene massmail. Maar ze hebben het wel druk dus wees kort, duidelijk en beleefd.

Heb geen vooroordelen over dat ze het hele onderwerp toch niet interssant vinden, maar probeer het wel een beetje af te stemmen op de mens en de belangen en de partij.
Een BBB'er is misschien minder geinteresseerd in privacy op mobiele telefoons maar wordt misschien wel wakker als het gaat om het recht om je eigen tractor te repareren of een oogst die mislukt omdat de app van je dorsmaaier uit de appstore is gergooid.

Politiek is veel toegankelijker dan je denkt als je een beetje moeite doet. Bedrijven snappen dat heel goed en hebben legers aan lobbyisten die de hele dag niks anders doen. Wij, burgers, zijn in de meerderheid.

Met toegankelijkheid bedoel ik overigens niet dat het makkelijk is om dingen te veranderen, alleen dat het mogelijk is om contact te krijgen om je mening te laten weten. Verwacht niet dat ze daarna zelf een nieuwe wet gaan schrijven om jouw wens uit te voeren, zo werkt het niet. Als je dat wil zal je die ook zelf moeten schrijven (ook dat doen bedrijven, graag zelfs). Dan nog gaan ze het waarschijnlijk niet doen. Het doel is vooral mensen voorbereiden zodat ze (ook) jouw kant van het verhaal zien als er situaties optreden waarin ze iets moeten beslissen.
david-v @Flipm0de8 juli 2024 09:55
wat heeft digid nou precies te maken met google? Wat de foto's betreft zou je nog wel gelijk kunnen hebben, maar ik ken geen enkel geval van misbruik van prive foto's, bovendien staat het heel duidelijk het volgende aangegeven:
Google Photos doesn't sell your photos, videos, or personal information to anyone and we don't use your photos and videos for advertising
Maar ik snap dat je daar huiverig over bent. Betalingen zal ik zelf nooit via google of Apple laten verlopen. Die twee hebben al genoeg macht om ook nog eens dit erbij te doen. NFC betalingen met ING App werkt perfect en net zo makkelijk. Tenzij je heel veel pasjes hebt en je de keuze wil hebben welke je wilt gebruiken, dan kan het handig zijn. Voor mij in ieder geval niet dus ik blijf ver weg van google pay.
EdwinB @david-v8 juli 2024 10:09
Kwestie van tijd tot de ING ook overgaat naar Google Pay. En stap je dat over van bank? En naar welke bank dan want alle ander banken zijn ook al over op Google Pay. Of ga je dan weer rondlopen met je pinpas...
david-v @EdwinB8 juli 2024 10:10
ING heeft al google pay, als extra optie, net zoals Garmin pay. Waarom zouden ze afstappen van wat ze al hebben?

Als ik alleen met Google pay kan betalen, dan komt de pas weer tevoorschijn. Niet een heel groot probleem. Heb ik ook jaren lang gedaan, niks mis mee.
EdwinB @david-v8 juli 2024 10:44
Tja geld denk ik. Scheelt weer wat ontwikkelaars.

Ik zit bij SNS. Die hadden ook een eigen app. Google Pay erbij en app weg. Zo gaan die dingen blijkbaar :(
david-v @EdwinB8 juli 2024 10:49
Ik denk niet dat het aanbieden van nfc betalingen in de App full time werk is voor x ontwikkelaars. Anders zouden ze net zo goed ook garmin pay weg kunnen doen en nfc volledig door google te laten doen. Dat andere banken dat volledig los hebben gelaten is wat mij betreft weer een zwaktebod. Ik ben blij dat de ING daar toch anders mee omgaat. Zo niet, dan komt de pas weer tevoorschijn. Je zou zelfs een extra pas kunnen aanvragen en de chip eruit knippen en achter op je telefoon plakken of in je hoesje. Mogelijkheden genoeg ;)

edit: chip eruit knippen is slecht idee want dan maak je de nfc antenne stuk, dus niet doen ;)

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 17:36]

ReconE @david-v8 juli 2024 16:16
In mijn transparante pas van N26 zie ik dat de antenne in de hele pas is verwerkt. Niet zo slimme tip, dat knippen ;).
david-v @ReconE8 juli 2024 16:53
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, ik dacht meer aan de polsbandjes, smartwatches enz waar de oppervlakte zeer beperkt is. Maar bij een betaalpas is dat wellicht anders.

edit: verklaart ook waarom één van mijn passen niet meer werkt met NFC, waarschijnlijk zit er ergens een breuk in de antenne, dan is het einde oefening inderdaad. Dus je hebt volkomen gelijk, slecht idee. Blijft over dat je een extra pas achter in je hoes zou kunnen gebruiken, maar goed, laten we hopen dat ING niet zo dom is en dat ze nfc betalingen blijven aanbieden via de App

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 17:36]

Mr-Music 8 juli 2024 11:38
Pixel 1 en 2 gehad. Leuke gadget maar de accu\batterij was een drama :(
Ben over naar de Garmin ;)
david-v 8 juli 2024 09:57
Het design overtuigd mij niet. Het ziet er te fragiel uit en ik ben een beetje klaar met die afgeronde randen.Ik had er al een hekel aan op telefoons, op smartwatches al helemaal. Ik wil bij smartwatches juist wel een randje wat iets hoger is dan het glas
nldls @david-v8 juli 2024 10:25
Garmin instinct ;)
MoonRaven 8 juli 2024 10:33
Ik weet dat Tesla ook gebruik maakt van UWB voor het unlocken van hun auto's. Dit om het accurater te maken. Hopelijk zit het ook in de Pixel 9 serie.
Tuktop
@MoonRaven8 juli 2024 11:23
Volgens mij zit UWB al vanaf de Pixel 6 in de telefoons.
MoonRaven @Tuktop8 juli 2024 11:55
Oh god, je hebt gelijk.
PaulHelper 15 juli 2024 14:47
Misschien stom maar UWB wordt gebruikt voor locatiebepaling vind ik algemeen. Ik denk dan meteen aan de toepassing van Apple volgens mij waar ze dan verloren / zoekgeraakte apparaten vinden door middel van pijl en afstand. Is dit waar het voor gebruikt wordt en zo ja hoe groot is die toegevoegde waarde. Bij airtags of iets dergelijks snap ik het maar in een horloge? Ik snap dat niet helemaal want hoe raak je die echt kwijt. Kan aan mij liggen maar ben benieuwd wat anderen hier over denken.

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