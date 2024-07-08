Google Pixel Watch 3 krijgt ultrawidebandchip

google wordt steeds interessanter qua hardware. En een 'redelijke' prijs in vergelijking met iPhones. Aan de ene kant vind ik het 'eng' om mn hele leven,(digid, kinderfotos, betalingen) allemaal via google te laten gaan, zeker met de komst van AI en toegang tot alles. Maar aan de andere kant gebruik ik op mn iphone ook gmail dus ja misschien ook een beetje hypocriet
.
Het is niet hypocriet om je best te doen maar te falen. Het is niet hypocriet om af te remmen in plaats van gas te geven. Het is niet hypocriet om te erkennen dat Google zo groot en machtig is dat er niet mee te concurreren valt. Het is ook niet hypocriet om alle nieuwe techniek te kopen en je zorgen te maken over je privacy.
Het is pas hypocriet als je alleen maar een grote mond hebt maar zelf geen enkele moeite of concessie wil doen en het ook nog eens niks mag kosten. Je moet wel bereid zien om iets te doen. Dat hoeft niet eens uit idealisme te zijn, pragmatisme komt ook al een heel eind als je even nadenkt over wat er gebeurt als Google/Apple/... besluit om je account om een of andere reden af te sluiten.
- Koop ook een telefoon/apparaat van een bedrijf dat privacy juist hoog in het vaandel heeft staan.
- Zorg voor backups van je data bij een andere leverancier
- Zorg dat je een eigen domein hebt zodat je de eigenaar bent van je e-mail-adres.
- Gebruik open protocollen
- Gebruik onafhankelijke applicatiesals firefox en signal ipv Chrome en iMessage.
- Weiger alle tracking (gebruik bv browser plugins om cookiewalls te weigeren)
En het belangrijkste: SCHRIJF EEN BRIEF AAN JE VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Nederlanders zijn enorm verbitterd als het om politiek gaat en denken dat politici toch niet luisteren. Voor een deel klopt dat maar voor een groot deel ook niet. Met de de lijsttrekkers van de grote partijen ga je geen direct contact krijgen, maar daaronder is alles mogelijk.
Politici die wat minder in de schijnwerpers staan zijn altijd opzoek naar een mooi punt om stemmen en aandacht mee te trekken. Niet iedereen zal jouw punt interessant vinden maar alleen al het lezen van je mening kan invloed hebben op hoe ze denken en stemmen. Politici zijn ook gewoon mensen dus een persoonlijke verhaal afgestemd op de persoon telt zwaarder dan een algemene massmail. Maar ze hebben het wel druk dus wees kort, duidelijk en beleefd.
Heb geen vooroordelen over dat ze het hele onderwerp toch niet interssant vinden, maar probeer het wel een beetje af te stemmen op de mens en de belangen en de partij.
Een BBB'er is misschien minder geinteresseerd in privacy op mobiele telefoons maar wordt misschien wel wakker als het gaat om het recht om je eigen tractor te repareren of een oogst die mislukt omdat de app van je dorsmaaier uit de appstore is gergooid.
Politiek is veel toegankelijker dan je denkt als je een beetje moeite doet. Bedrijven snappen dat heel goed en hebben legers aan lobbyisten die de hele dag niks anders doen. Wij, burgers, zijn in de meerderheid.
Met toegankelijkheid bedoel ik overigens niet dat het makkelijk is om dingen te veranderen, alleen dat het mogelijk is om contact te krijgen om je mening te laten weten. Verwacht niet dat ze daarna zelf een nieuwe wet gaan schrijven om jouw wens uit te voeren, zo werkt het niet. Als je dat wil zal je die ook zelf moeten schrijven (ook dat doen bedrijven, graag zelfs). Dan nog gaan ze het waarschijnlijk niet doen. Het doel is vooral mensen voorbereiden zodat ze (ook) jouw kant van het verhaal zien als er situaties optreden waarin ze iets moeten beslissen.