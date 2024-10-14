Google test Play Store-interface met vaste header en installatieknop

Google lijkt een nieuwe interface voor de Google Play Store-app te testen. De nieuwe gebruikersomgeving bevat een vaste header met een installatieknop die altijd zichtbaar is. Het is niet duidelijk of de nieuwe interface ook zal worden uitgerold.

Android Authority heeft de nieuwe interface aangetroffen tijdens een apk-teardown van de Google Play Store-app versie 43.1.19. De techwebsite heeft de functie kunnen activeren en testen. In de nieuwe header is het appicoon te zien, de naam van de ontwikkelaar, de beoordeling van gebruikers en een installatieknop. Het element zou zichtbaar blijven voor gebruikers, ook als die naar beneden scrollen om overige details van de app te zien. Het is niet duidelijk of Google deze wijziging ook daadwerkelijk wil doorvoeren in de Google Play Store.