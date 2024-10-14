Google test Play Store-interface met vaste header en installatieknop

Ik merk dat Google de laatste tijd echt meer inzet op reclame, en ik als app developer lager en lager kom qua downloads en vindbaarheid.
<knip>
Google heeft niet de gebruikers meer op 1 staan, dat is wel duidelijk.
Eerlijk gezegd is dat al minstens 20 jaar zo.
Al die megabedrijven hebben schaamteloos winst maken op de eerste plek staan. Het doel is niet mensen helpen met een goed product maar zorgen dat ze net niet weg kunnen omdat er geen realistisch alternatief is.
Ondanks dat ik t niet echt heel fijn idee vind, vind ik die alternatieve stores die ze nu moeten supporten misschien wel een goed idee, omdat je dan wel meer kans hebt op zichtbaarheid.
Als developer ben je in de positie om te helpen. Publiceer je software aub in die alternatieve appstores zodat die echt een kans krijgen. Google zal er alles aan doen om te zorgen dat die alternatieven kaal, leeg een saai blijven en mensen bij hun eigen appstore blijven. Ik snap dat je financieel gezien niet zonder Google's Playstore kan en zal je dus (nog) niet vragen om je software daar weg te halen, maar zorg er in ieder geval voor dat je applicaties ook op een andere manier te krijgen zijn anders verandert het zeker nooit.
Als developer zou je doodsbang moeten zijn voor een appstore die eigenaar is van een megabedrijf als Google. Als zo'n bedrijf ziet dat jij een succesvol product hebt kunnen ze het zo nabouwen en je eigen app er uit gooien of onvindbaar maken. Dat mag niet in Europa maar bewijzen dat zoekresultaten gemanipuleerd wordt lijkt me vrijwel onmogelijk voor buitenstaanders, en in de rest van de wereld heb je sowieso geen poot om op te staan.
Ik vergelijk het met supermarkthuismerk vs A-merk. He huismerk is altijd goedkoper, als dat niet zo is dan kopen mensen het A-merk. Het kan veel goedkoper omdat de supermarkt alle winst zelf mag houden ipv die te delen met een leverancier. De A-merken overleven op grond van hun goede reputatie en de reclame die ze maken en dat mensen bereid zijn om naar een andere winkel te gaan om het "juiste" merk te kopen. Dat kan omdat er in iedere stad meerdere supermarkten zijn van verschillende winkelketens die allemaal goed bereikbaar zijn.
Als er nog maar 1 supermark per stad is die ook nog eens alle reclame controleert dan komen de A-merken buiten spel te staan. Zonder die reclame en concurrentie tussen supermarkten kunnen ze hun hoge prijs niet verdedigen. De supermarkt zal alleen nog maar huismerk verkopen maar wel tegen A-merk prijzen. De A-merken kunnen alleen nog kiezen om leverancier te worden voor die huismerken terwijl de supermarkt eenzijdig de prijs bepaalt en zelf een groot deel van de winst houdt.
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 14 oktober 2024 15:55]