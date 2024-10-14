Google test Play Store-interface met vaste header en installatieknop

Google lijkt een nieuwe interface voor de Google Play Store-app te testen. De nieuwe gebruikersomgeving bevat een vaste header met een installatieknop die altijd zichtbaar is. Het is niet duidelijk of de nieuwe interface ook zal worden uitgerold.

Android Authority heeft de nieuwe interface aangetroffen tijdens een apk-teardown van de Google Play Store-app versie 43.1.19. De techwebsite heeft de functie kunnen activeren en testen. In de nieuwe header is het appicoon te zien, de naam van de ontwikkelaar, de beoordeling van gebruikers en een installatieknop. Het element zou zichtbaar blijven voor gebruikers, ook als die naar beneden scrollen om overige details van de app te zien. Het is niet duidelijk of Google deze wijziging ook daadwerkelijk wil doorvoeren in de Google Play Store.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 09:39 23

14-10-2024 • 09:39

23

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Reacties (23)

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- peter - 14 oktober 2024 10:33
Ik merk dat Google de laatste tijd echt meer inzet op reclame, en ik als app developer lager en lager kom qua downloads en vindbaarheid. Nu is ongeveer alles gesponsord wat je eerst ziet en dan pas wat je zoekt. Prima, dat er wat reclame is, maar het word steeds moeilijker om organisch hoog te komen.

Nu is Google natuurlijk wel een reclame bedrijf, maar t is wel echt jammer dit soort enshittification. Net zoals je op Facebook ook niet meer organisch hoge zichtbaarheid hebt maar moet betalen. Gebruikers en creators winnen daar niets bij, alleen Google (maar is dat nu de beste lange termijn aanpak?)

Google heeft niet de gebruikers meer op 1 staan, dat is wel duidelijk. Ondanks dat ik t niet echt heel fijn idee vind, vind ik die alternatieve stores die ze nu moeten supporten misschien wel een goed idee, omdat je dan wel meer kans hebt op zichtbaarheid.

[Reactie gewijzigd door - peter - op 14 oktober 2024 10:52]

P_Tingen @- peter -14 oktober 2024 11:15
Niet alleen irritant voor ontwikkelaars, maar ook voor mij als gebruiker. Ik heb nu al een paar keer gehad dat ik een bepaalde app zoek en dan de verkeerde app installeer. Met mijn domme kop ga ik er van uit dat de bovenste app in de zoekresultaten ook de app is die ik zoek. Ik merk dan niet eens dat ik de verkeerde app heb geïnstalleerd en ben vervolgens verbaasd dat de app niet in mijn lijstje staat.

Natuurlijk moet ik kijken wat ik doe, maar kan een softwareboer ook alsjeblieft nadenken bij wat hij doet?
Dit soort gebruikersonvriendelijke shit hoef ik echt niet.
yoranpower @- peter -14 oktober 2024 12:03
Google doet het met alles, nadeel is momenteel dat Google geen concurrentie heeft op Android om beter te zijn dan de rest. Dat zou al helpen want als mensen een andere search engine of store konden gebruiken moeten ze wel verbeteren met oogpunt op gebruiker ipv reclame.

Moest trouwens gelijk aan dit filmpje denken:
YouTube: Why Google Search is Falling Apart.
FicoF @- peter -14 oktober 2024 12:16
Voor mij als gebruiker ook heel irritant. Als ik de PS open staan er allemaal games voorgesteld voor jou. Ik heb nog nooit een game gedownload op mn telefoon. Dat soort dingen...
CAPSLOCK2000
@- peter -14 oktober 2024 15:29
Ik merk dat Google de laatste tijd echt meer inzet op reclame, en ik als app developer lager en lager kom qua downloads en vindbaarheid.

<knip>

Google heeft niet de gebruikers meer op 1 staan, dat is wel duidelijk.
Eerlijk gezegd is dat al minstens 20 jaar zo.

Al die megabedrijven hebben schaamteloos winst maken op de eerste plek staan. Het doel is niet mensen helpen met een goed product maar zorgen dat ze net niet weg kunnen omdat er geen realistisch alternatief is.
Ondanks dat ik t niet echt heel fijn idee vind, vind ik die alternatieve stores die ze nu moeten supporten misschien wel een goed idee, omdat je dan wel meer kans hebt op zichtbaarheid.
Als developer ben je in de positie om te helpen. Publiceer je software aub in die alternatieve appstores zodat die echt een kans krijgen. Google zal er alles aan doen om te zorgen dat die alternatieven kaal, leeg een saai blijven en mensen bij hun eigen appstore blijven. Ik snap dat je financieel gezien niet zonder Google's Playstore kan en zal je dus (nog) niet vragen om je software daar weg te halen, maar zorg er in ieder geval voor dat je applicaties ook op een andere manier te krijgen zijn anders verandert het zeker nooit.

Als developer zou je doodsbang moeten zijn voor een appstore die eigenaar is van een megabedrijf als Google. Als zo'n bedrijf ziet dat jij een succesvol product hebt kunnen ze het zo nabouwen en je eigen app er uit gooien of onvindbaar maken. Dat mag niet in Europa maar bewijzen dat zoekresultaten gemanipuleerd wordt lijkt me vrijwel onmogelijk voor buitenstaanders, en in de rest van de wereld heb je sowieso geen poot om op te staan.

Ik vergelijk het met supermarkthuismerk vs A-merk. He huismerk is altijd goedkoper, als dat niet zo is dan kopen mensen het A-merk. Het kan veel goedkoper omdat de supermarkt alle winst zelf mag houden ipv die te delen met een leverancier. De A-merken overleven op grond van hun goede reputatie en de reclame die ze maken en dat mensen bereid zijn om naar een andere winkel te gaan om het "juiste" merk te kopen. Dat kan omdat er in iedere stad meerdere supermarkten zijn van verschillende winkelketens die allemaal goed bereikbaar zijn.

Als er nog maar 1 supermark per stad is die ook nog eens alle reclame controleert dan komen de A-merken buiten spel te staan. Zonder die reclame en concurrentie tussen supermarkten kunnen ze hun hoge prijs niet verdedigen. De supermarkt zal alleen nog maar huismerk verkopen maar wel tegen A-merk prijzen. De A-merken kunnen alleen nog kiezen om leverancier te worden voor die huismerken terwijl de supermarkt eenzijdig de prijs bepaalt en zelf een groot deel van de winst houdt.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 14 oktober 2024 15:55]

MicGlou 14 oktober 2024 09:47
Ze veranderen de laatste tijd wel veel aan de interface van de playstore en lang niet altijd beter of logisch zelfs... onderaan klikken voor zoeken, bovenaan invoeren 8)7 Weet nog niet wat ik van deze verandering vind... een vaste header werkt fijn op een grote monitor, maar 'real estate' op een telefoon is toch wat anders.
JayVnl @MicGlou14 oktober 2024 10:55
Hierbij wel een goeie tip, 2x keer klikken op "Zoeken" in de bottom nav stuurt je automatisch naar het zoekveld, dan hoef je niet eerst helemaal onderaan en dan terug bovenaan te tikken.
batteries4ever @JayVnl14 oktober 2024 11:22
Heel goed, maar bij een fatsoenlijk UI zou dat dus niet hoeven.
Tuktop @batteries4ever14 oktober 2024 11:29
Inderdaad, met een enkele klik op zoeken, zou ik verwachten dat er direct een keyboard verschijnt. Waar het zoekveld zich dan daadwerkelijk bevindt, vind ik overigens minder relevant.
UraniumBullet @JayVnl14 oktober 2024 11:37
Dat is inderdaad wel een goeie tip. Bedankt!
latislos @JayVnl14 oktober 2024 12:59
thanks, ik ergerde me al dood, dat de cursor niet direct naar het zoekveld ging.
secretqwerty10 @MicGlou14 oktober 2024 10:52
en als je toch boven tikt voor zoeken, krijg je een melding om onderin te tikken 8)7
vickypollard 14 oktober 2024 09:44
Wat mij vooral opvalt is dat ze alle troep hoger hebben geplaatst en de beschrijving van de app lager. Dat is nu toch niet zo? (net even gekeken en bij mij begint het met de beschrijving)
Tuktop @vickypollard14 oktober 2024 09:47
Klopt, ik mag hopen dat een app-page straks niet daadwerkelijk begint met sponsored/featured/similar apps, en dan pas screenshots en beschrijving van de app zelf.

Los daarvan wel handige UX om de call-to-action altijd zichtbaar te houden.
Raziel @Tuktop14 oktober 2024 11:12
Playstore begint toch al met sponsored, dan recommended, dan nog een keer sponsored? Als ik wat zoek krijg ik ook altijd bovenin een andere hit dan wat ik daadwerkelijk zoek / wil installeren. Je zoekt op de ING app, en je klikt per ongeluk op Temu omdat die bovenin verschijnt. Echt een verschrikking.
Tuktop @Raziel14 oktober 2024 11:23
Ik heb het over de app page zelf, niet de zoekresultaten.
Bekers @Tuktop14 oktober 2024 11:06
Los daarvan wel handige UX om de call-to-action altijd zichtbaar te houden.
Wel benieuwd hoe het uitpakt. Hier hebben we bij ons op de website veel A/B testen op gedraaid, maar toch kwam eigenlijk altijd de knop in de pagina als winnaar uit de bus. In gebruikersonderzoek werd dan bevestigd dat mensen hem misten/niet op vonden vallen juist omdat hij mee bewoog en dus onderdeel leek van de UX van de browser, waar ze dus op dat moment niet naar op zoek waren.

Maar goed, iedere situatie anders natuurlijk, maar bij ons werkte dit dus niet beter.
Tuktop @Bekers14 oktober 2024 11:27
Ah, grappig om te lezen. Bij ons is de belangrijkste CTA op desktop op een statische plek op de pagina, maar op mobiele weergave sticky.

Geen A/B-test op gedraaid maar deze setup kwam van de webbouwer die veel ervaring heeft met websites voor onze branche.
Toshirou 14 oktober 2024 12:46
Afgelopen week eens wat willekeurige zoek opdrachten gedaan naar Open-Source alternatieven op veel apps. Deze komen echt nooit in een normaal resultaat te staan. Maar even op de naam zelf zoeken en je komt er wel. Zo kwam ik toch even een paar erg mooie apps tegen.

Aves - een hele mooie, moderne en vooral overzichtelijk alternatief voor de Gallery app
Capy RSS - moderne en minimalistische RSS reader (aanrader!)
RedReader - Heel overzichtelijke Reddit app

[Reactie gewijzigd door Toshirou op 14 oktober 2024 12:47]

Roel1966 14 oktober 2024 22:56
Tja soms dan vraag ik mij wel eens af of dit soort details het wel waard is om daar een nieuwsartikel aan te besteden. Zo bijzonder is het nu ook weer niet en sterker nog dat het geeneens zeker is of Google dit gaat door voeren.

Maar oke, niemand verplicht mij om het te lezen.
preske 14 oktober 2024 16:50
Wat me nog het meeste stoort aan de appstore is dat je zoveel kliks moet doen eer je op de update-lijst pagina komt. Moesten ze dat nu eens aanpassen...
Tuktop @preske14 oktober 2024 19:11
Oeh, ja dat zijn er 4 vanaf het home screen. 5 als je het starten van updates meerekent. Dit is toch de actie is die ik veruit het meeste doe, is inmiddels muscle memory maar dat kan zeker beter.
Vexxon 14 oktober 2024 22:56
De gebruiker staat allang niet meer op de eerste plaats bij Google behalve als het om zijn data gaat

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