Internet Archive is week na hack weer online

Het Internet Archive is weer online na een storing van bijna zes dagen na een ddos-aanval. De site werkt provisorisch, zegt oprichter Brewster Kahle. Ook is de site vooralsnog read-only.

Het kan zijn dat de site nog offline moet voor onderhoud, zegt Kahle. De site was afgelopen dagen offline na een aanval. De optie om pagina's te bewaren via 'Save Page Now' werkt nog niet. Het Internet Archive ging vorige week dinsdag offline.

Criminelen kregen de authenticatiedatabase van het Internet Archive in handen. Daarin zitten onder meer 31 miljoen unieke e-mailadressen van geregistreerde gebruikers, gebruikersnamen, bcrypt-gehashte wachtwoorden en een timestamp van wanneer het wachtwoord voor het laatst gewijzigd is. De eigenaar van Have I Been Pwned heeft de data geverifieerd en heeft die toegevoegd aan de site, zodat gebruikers kunnen zien of hun data ook uitgelekt is.