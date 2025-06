Google integreert links naar Wayback Machine in zoekresultaten

De zoekmachine van Google is begonnen met het integreren van links naar de Wayback Machine van Internet Archive voor oudere versies van pagina's. De Wayback Machine vervangt de resultaten in cache, die gebruikers niet langer kunnen raadplegen.

Wayback Machine in Google-zoekresultaten

Om de functie te zien, kunnen gebruikers op de drie puntjes naast de kop van het zoekresultaat klikken, om vervolgens te klikken op 'meer over deze pagina', zegt Internet Archive. Daar verschijnen de links naar Wayback Machine, al werkten die bij een korte test van Tweakers nog niet. Vaak brengt Google een functie gefaseerd uit en duurt het langer voor alle gebruikers een bepaalde functie hebben.

Google heeft decennialang de functie aangeboden om een pagina in cache te gebruiken voor het geval de actuele pagina onbereikbaar of gewijzigd was. Nu die is verdwenen, vervangt de Wayback Machine die functie. Google zegt tegen 9to5Google dat de wijziging onder meer voor onderzoekers is.