Google is gestopt met tonen van cacheversies van websites in zoekresultaten

Google heeft links naar paginacaches uit zijn zoekresultaten verwijderd. Het was altijd mogelijk via de cachelink naar oudere geïndexeerde versies van een site te gaan, maar Google vindt die optie niet meer relevant.

Google-medewerker Danny Sullivan bevestigt dat de cachefunctionaliteit niet meer in de zoekresultaten te zien is. Gebruikers konden altijd in de zoekresultaten doorklikken naar meer informatie over een pagina en daar de cache van een pagina vinden. Dat was de pagina zoals Google die indexeerde, wat soms andere informatie kon weergeven, bijvoorbeeld als een pagina recent was bijgewerkt.

Sullivan zegt dat de functie volgens Google niet meer relevant was. De cachefunctie werd jaren geleden al geïntroduceerd, voornamelijk als een alternatief om een website te bezoeken als de originele website niet wilde laden door bijvoorbeeld een slechte verbinding. "Vandaag de dag zijn dingen flink verbeterd. Daarom heeft Google besloten de functie te stoppen", zegt hij.

Google begon een paar maanden geleden al langzaam met het verwijderen. Sommige gebruikers viel dat begin december vorig jaar al op. Google verwijst naar het gebruik van de Google Search Console waarmee websitebeheerders over hun eigen pagina's kunnen zien wat de Google-crawler heeft geïndexeerd. Er zijn ook veel alternatieven om oude webpagina's te bekijken, zoals de Wayback Machine.

Correctie: aangepast dat de Google Search Console niet voor doorsnee gebruikers is bedoeld maar voor websitebeheerders.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 20:56
77 • submitter: Sebazzz

02-02-2024 • 20:56

77

Submitter: Sebazzz

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Reacties (77)

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Triblade_8472 2 februari 2024 21:46
Dat is zo jammer. Ik gebruikte het voornamelijk als sites eruit lagen (door drukte of gewoon echt down) en ik er info van wilde hebben.

In een ver verleden is deze functie veelal gebruikt om onder categorie blokkades uit te komen. Die goeie oude tijd :Y)

Ik snap het wel, want Google had zo'n beetje een kopie van het hele internet. Scheelt een berg data!

Zeker gezien de discussie nu over AI en het hebben van anderman's data is het wellicht een probleem in de maak.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Triblade_84723 februari 2024 08:09
Ik snap het wel, want Google had zo'n beetje een kopie van het hele internet. Scheelt een berg data!
Nee hoor gezien de cache: optie nog steeds aanwezig is. Enkel de link bij de zoekresultaten is weggehaald. Dit scheelt dus niets aan data.
donaldk @Bor3 februari 2024 18:57
Waar dan? Ik mis de chache optie al meer dan een jaar.
ralph075 @donaldk4 februari 2024 05:03
Uit het artikel:
Google verwijst naar het gebruik van de Google Search Console voor gebruikers die een cacheversie van een site willen zien. Er zijn ook veel alternatieven om oude webpagina's te bekijken, zoals de Wayback Machine.

Of, zoals @Hentailord aangeeft in zijn reactie, eventueel via een browser add-on.

En, wat @RobbyTown zegt in zijn comment, via Archive Today kan een optie zijn.

[Reactie gewijzigd door ralph075 op 22 juli 2024 13:24]

Triblade_8472 @Bor3 februari 2024 10:41
Nóg niet, maar die data kan natuurlijk weg dadelijk als niemand er meer bij kan.
Eagle Creek @Bor4 februari 2024 16:55
Helaas: die vlieger gaat niet op. Hoewel niet alle sites het vermelden, zijn er serieuze aanwijzingen dat de "cache:"-operator ook op het punt staat naar de eeuwige digitale jachtvelden te gaan.
Google's Danny Sullivan recently posted on X (formerly Twitter) that the cache operator will soon become part of the search history. He explains that it is one of Google's oldest features, designed to ensure that users can still access data when a website is inaccessible.
Tekst van link en originele Tweet.

[Reactie gewijzigd door Eagle Creek op 22 juli 2024 13:24]

turbojet80s @Triblade_84723 februari 2024 01:40
Tegenwoordig kun je die info bij bard of Bing ai halen
Henk Poley @turbojet80s3 februari 2024 07:00
Bingo, en nu kan de concurrent niet meer bij Google Cache spieken op sites waar hun eigen web crawler niet wordt toegelaten.
turbojet80s @Henk Poley3 februari 2024 07:39
Dat staat helemaal los van de reactie waar ik op reageer:
Ik gebruikte het voornamelijk als sites eruit lagen (door drukte of gewoon echt down) en ik er info van wilde hebben.
com2,1ghz 2 februari 2024 21:51
Gok dat het omzeilen van een paywall hiermee te maken heeft.
Wel een vervelende keus van Google. Cache is namelijk belangrijk zodat we kunnen zien of een pagina recent gewijzigd is. Ook met prijzen van producten. Maarja ik denk dat er wel een commercieel belang achter zit. Ik hoop dat dit gat wordt opgevuld door een ander zoekmachine.
RobbyTown @com2,1ghz2 februari 2024 22:51
Vul hier https://archive.is/ de premium artikelen maar in (AD, ED, BD, ..) en weg is je paywall.
Hentailord @RobbyTown3 februari 2024 13:28
Handige add-on waar je met paar clicken archive kan ophalen. ;)

https://chromewebstore.go...lhcnkgccglchdafcnao?hl=nl


https://addons.mozilla.or.../addon/view-page-archive/ (werkt ook Firefox Android)

[Reactie gewijzigd door Hentailord op 22 juli 2024 13:24]

telenut @Hentailord3 februari 2024 16:50
waarom moet die rechten hebben op alle sites die je bezoekt, en alles kunnen aanpassen...
dezero @telenut3 februari 2024 21:25
Omdat het dan altijd werkt, je hoeft niet eens naar bijvoorbeeld Google om naar iets te zoeken, bij iedere link kan je via het contextmenu een cache versie openen. De extensie heeft de Aanbevolen-badge van Mozilla, die extensies worden extra gecontroleerd, ik zou me daarom geen zorgen maken om deze extensie.
quote: Firefox
Required permissions for core functionality:
- Access your data for all websites
- Display notifications to you
- Access browser tabs
Dat waren alle permissies die Firefox meldt, ik zie daar niet staan dat ie alles kan aanpassen.

[Reactie gewijzigd door dezero op 22 juli 2024 13:24]

telenut @RobbyTown3 februari 2024 16:30
heb de indruk dat dit toch enkel werkt als iemand met een abbo al een archief maakte van die pagina.
Op HLN zijn er weinig pagina's te vinden...
RobbyTown @telenut3 februari 2024 16:37
Kan alleen een url plakken daarna is de content zichtbaar zonder login af wat dan ook.

Lijkt erop dat HLN het voor elkaar heeft dat https://archive.is het niet kan ophalen.
evilution @RobbyTown3 februari 2024 07:42
Je kunt ook een geschikte extensie installeren. BPC werkt naadloos op veel sites.
bluelion @evilution3 februari 2024 16:25
wat voor BPC extensie? voor welke browser ?
(niet gevonden voor FireFox, Noch voor Chrome)
MisterEagle @bluelion3 februari 2024 20:10
bypass paywall clean. Zelf verder geen ervaring mee.
stefanhendriks @RobbyTown3 februari 2024 09:02
Link werkt niet?
RobbyTown @stefanhendriks3 februari 2024 09:21
Jawel zojuist getest zie screenshot: https://tweakers.net/foto...nSarKLbW2jn6iAWGuLQfv.png
stefanhendriks @RobbyTown3 februari 2024 15:31
Nu werkt de link wel. Was even down denk ik :)
metalmania_666 @stefanhendriks3 februari 2024 11:21
Bij mij werkt het (11:20) ook niet.
Zowel met Firefox als met Chrome en met Edge geprobeerd
martwoutnl @RobbyTown3 februari 2024 08:43
En als je geabonneerd bent op een DPG-krant dan zijn alle online-artikelen van andere DPG-titels te lezen. Dus als je abonnement AD hebt, kan je b.v. bij Volkskrant ook online artikelen lezen. Krant zelf is wel dicht. Maar b.v. Volkskrant levert de artikelen in de krant ook los online. Als je maar een titel weet dan je via een trefwoord uit titel het artikel wel vinden, is mijn ervaring.
TrekVogel @martwoutnl3 februari 2024 09:02
Dat heb ik en dat zeggen ze inderdaad maar toch werkt het niet altijd goed op andere sites.
donaldk @TrekVogel3 februari 2024 18:36
Kwam ik op twitter een link tegen, nou dan was het op topics nooit te vinden. Bewust beleid.
Probook8979 @RobbyTown2 februari 2024 22:56
Dankjewel
clannad @com2,1ghz3 februari 2024 00:23
Ik denk dat je gelijk hebt.
Via 'cache' kon je op sommige websites de paywall omzeilen.
Heb het zelf nog gebruikt.

Deze actie van Google is vooral vanuit commerciële belangen beslist.
DrPoncho @clannad3 februari 2024 07:08
Alle acties van Google zijn vanuit commerciële belangen beslist.
evilution @clannad3 februari 2024 07:44
Je kunt even zoeken naar een bypass paywall extensie voor je favoriete browser.
iAR @com2,1ghz3 februari 2024 16:38
Een shortcut op mijn iPhone naar 12ft.io in het share panel en je kunt zo door.

Ik wist overigens niet dat die optie er nog was, ik zag het al nooit meer staan.
Marctraider 2 februari 2024 21:20
Vreemd, ik meende te herinneren dat de cache links al een hele poos terug niet meer te zien waren.
Triblade_8472 @Marctraider2 februari 2024 21:47
Ja die miste ik ook al een lange tijd.

Ik gok dat ze de functie aan het voorbereisen/testen waren. Of een langdurige rollout zonder aankondiging.
CriticalHit_NL @Marctraider2 februari 2024 22:53
Hier niet, was altijd een cache knop zichtbaar achter het uitklapbare menu via de 3 puntjes achter de links.
Blizz @CriticalHit_NL2 februari 2024 23:35
Ik zag het alleen nog bij een heel kleine minderheid aan websites. Maar ja dat ligt volledig aan wat voor zoekresultaten je krijgt, dus enorm afhankelijk van de query.
EnigmaNL @Marctraider2 februari 2024 23:33
Het was voor mij heel wisselvallig. Soms was de cache link er wel en soms niet, geen touw aan vast te knopen.

Helaas is het nu helemaal weg, vond het wel handig om paywalls te omzeilen.
Blizz @Marctraider2 februari 2024 23:34
Voor de meeste sites was het volgens mij al verdwenen, de afgelopen weken vroeg ik me al een tijdje af of er nog sites zijn waar het nog wel voor bestaat… Vanavond dus, na ik het me ook vandaag afvroeg, toevallig antwoord. ;(
niekdejong 2 februari 2024 20:58
Kwam hier laatst ook achter, dacht dat het aan de update van Chrome was. Eigenlijk best jammer want er waren wel eens sites die niet meer functioneel waren en wel nog via de cache inzichtelijk waren. Waybackmachine had hem helaas ook niet gecached.
gooos @niekdejong3 februari 2024 12:52
Het kan natuurlijk ook een bewuste keuze van de website in kwestie zijn geweest om niet geindexeerd te willen worden door Waybackmachine. Dat kan namelijk via
User-agent: ia_archiver
Disallow: /
eventueel aangevuld met
User-agent: archive.org_bot
Disallow: /
User-agent: ia_archiver-web.archive.org
Disallow: /
in robots.txt op te nemen.

Voor AI's is er tegenwoordig ook de ai.txt om te voorkomen dat je content niet gebruikt wordt door de AI's.

[Reactie gewijzigd door gooos op 22 juli 2024 13:24]

neliss 2 februari 2024 21:07
Jammer deze keuze, deze functionaliteit is toch vaak van pas gekomen voor mij.
Maar ik begrijp best dat de functie tot het 'expert-level' van Google behoort.
Er zal door 99% van de gebruikers nooit tot zelden op deze knop worden geklikt.
En het zal een onnoemelijke hoeveelheid aan opslagruimte in hun datacentra hebben ingenomen.
ramonfincken @neliss2 februari 2024 22:29
Die data zouden ze volgens mij toch al hebben als snelle bron voor indexatie denk ik
kimborntobewild @neliss3 februari 2024 01:08
En het zal een onnoemelijke hoeveelheid aan opslagruimte in hun datacentra hebben ingenomen.
Stel, ze cachden 1 oude versie van 100 miljard pagina's van 1 MB, of 10 oude versies van 10 miljard pagina's, of iets wat daar tussenin zit.
Dan heb je zo'n 4200 HD's van 24 TB nodig, excl. backups. Je kan misschien zo'n 600 HD's kwijt in 1 rack. Dan heb je genoeg aan 7 racks. Een klein hoekje in 1 van de 30 datacenters van Google. Zet geothermie (een 4 km diep gat onder het datacentrum) om in electriciteit, en het draait (qua energie) groen (het hele datacentrum); geen aansluiting nodig op een netwerk van een stroomleverancier.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 13:24]

akooijman @kimborntobewild3 februari 2024 13:57
Als ze alle beeldmateriaal ook bewaren loopt het (inderdaad) snel op, al is daar ook veel te besparen. Als het alleen om de tekst gaat zit je eerder aan kilobytes per pagina en tientallen tot hooguit honderden schijven. Peanuts voor Google.
DrPoncho @neliss3 februari 2024 07:09
"Expert level" right ;)
biglia 2 februari 2024 21:11
Het was vooral handig om de vorige versie van een aangepaste of zelfs verwijderde pagina te bekijken.
Voorlopig blijft cache: wel nog even werken. Enkel de link in de zoekresultaten verdwijnt.

[Reactie gewijzigd door biglia op 22 juli 2024 13:24]

redburn @biglia2 februari 2024 21:20
Gelukkig, soms ligt een site even plat en kun je via de cache toch nog de content benaderen. En de link naar de cache was al dusdanig verstopt dat cache: voor de URL zetten eigenlijk nog makkelijker is.

[Reactie gewijzigd door redburn op 22 juli 2024 13:24]

kalikatief @redburn3 februari 2024 04:52
Helaas niet zo makkelijk. Ik kan het op dit specifieke moment niet reproduceren, maar ik heb het afgelopen jaar vaak genoeg de cache willen benaderen door de link te kopiëren van een resultaat in de zoekresultaten wanneer deze niet wilde werken, maar dan plakte ik dus een of andere vage doorverwijslink die nutteloos was en waar het cache: voor zetten dus niks voor deed.
voxl_ @kalikatief3 februari 2024 09:27
Ja, je moet ook even de link volgen en de uiteindelijke URL waar het om gaat kopiëren. “Copy Link” vanaf een Google resultatenpagina geeft je altijd een Google link (tracking uiteraard).
kalikatief @voxl_3 februari 2024 19:18
Nee, je krijgt niet altijd een tracking URL er tussen. Ik had het juist even getest voordat ik dat schreef en toen werkte het gek genoeg wel.

En er naar toe gaan heeft niet altijd zin. Heel vaak blijft ie onhandig hangen op het proberen te laden, maar ondertussen verandert de URL balk niet. En het zijn juist die 'de pagina laadt niet' situaties wanneer je de cache wilt hebben, vandaar dus de drang om het linkje dan maar te kopiëren.
Galactic 3 februari 2024 00:10
De zoekresultaten zijn steeds minder goed. Ikheb het idee dat de neergang al zo een 3a4 jaar geleden is ingezet. Er zit erg veel zooi tussen, irrelevante clickbait sites, betaalde zoekresultaten enz. Nu ook deze functionaliteit weer weg (die ook ik gebruikte). Er zijn steeds minder reden om google te gebruiken als zoekmachine. Ik weet al heel lang af van alternatieven maar ben sinds een 3 tal maanden deze ook effectief als 2de zoekmachine beginnen te gebruiken. Ik merk dat ik ze ook vaker begin te gebruiken omdat de resultaten ook gewoon beter zijn (wat vroeger niet zo was). Binnenkort kan google zoeken de 2de zoekmachine worden, en als het nog slechter zou worden er misschien bij mij helemaal uit. Jammer want het is heel lang wel gewoon goed geweest. Vraag me af of ik de enige ben met deze gedachte.
Verwijderd @Galactic3 februari 2024 08:45
Nee, mee eens. Zeuren iver die goeie ouwe tijd is meestal onzin, maar hier maar al te waar. Zoeken met google is tegenwoordig vooral een kunst om zinloze reclameresulltaten te voorkomen, en (herverpakte) ai-zooi.
warp 2 februari 2024 21:09
Jammer, ik vond het juist een handige en nuttige feature.
djwice @warp2 februari 2024 22:05
Zou je in ruil voor een advertentie de cache versie willen bekijken en als bonus kunnen kiezen hoe oud de cache versie moet zijn?
Of bijvoorbeeld een klein bedrag per maand?

Zou je het als App of browser extensie willen?
Apparte website waar je cached versies zoekt, of een injectie in je Google/Bing/DuckDuckGo zoekresultaten scherm?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:24]

Xorgye 2 februari 2024 21:20
Er jammer. Was voor mij DE manier om wat moeilijker te vinden zoekresultaten toch te kunnen bekijken. Die staan vaak op websites die veel 'clutter' hebben, minuten doen om te laden, of waar hele invasieve cookie acceptatie / inlog walls voor zitten.

Het was mij al opgevallen dat dit de laatste maanden slechter te vinden was. Een week of 3 geleden daar expliciet nog naar gezocht (de cache optie) maar toen ik die niet kon vinden leek t te komen doordat dit een promoted zoekresultaat was. Maar goed, t is dus helemaal weg nu van de zoekresultaten. Wat jammer.
Chaseream 2 februari 2024 21:39
Raar, juist nu is het een relevante functie. Met steeds meer dynamische websites/content gebruikte ik het soms meer als "Laat zien wat Google zag op dat moment," want dat is nou precies wat ik zocht.

Nu is het soms zo dat ik in de resultaten van Google wel mijn zoektermen terugzie komen, maar op de site dan ineens weer niet omdat het een infinite scrolling pagina is waarbij de resultaten gebaseerd worden op van alles en andere content tussen wordt gestopt, zoals op webshops.
kodak @Chaseream3 februari 2024 21:44
Het kunnen bereiken van een originele website lijkt het bedrijf hoe dan ook niet te gaan om de originele content. En dat lijkt de tweet van de 'google search liaison' ook te bevestigen, door op geen enkele manier op het belang van actuele of relevante zoekresultaten in te gaan. Voor gebruikers die zoekresultaten willen vergelijken is het raar te noemen. Maar als het doel voor google slechts een alternarief voor slechte bereikbaarheid was lijken ze het eerder normaal te vinden dat vergelijken geen belang heeft. In ieder geval niet voor Google. Wat dan weer niet heel vreemd is voor een bedrijf dat mogelijk meer waarde hecht aan geld verdienen aan interesse van gebruikers en wie ze zijn dan in de actualiteit of correctheid van de zoekresultaten zelf.

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