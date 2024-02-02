Google is gestopt met tonen van cacheversies van websites in zoekresultaten

Google heeft links naar paginacaches uit zijn zoekresultaten verwijderd. Het was altijd mogelijk via de cachelink naar oudere geïndexeerde versies van een site te gaan, maar Google vindt die optie niet meer relevant.

Google-medewerker Danny Sullivan bevestigt dat de cachefunctionaliteit niet meer in de zoekresultaten te zien is. Gebruikers konden altijd in de zoekresultaten doorklikken naar meer informatie over een pagina en daar de cache van een pagina vinden. Dat was de pagina zoals Google die indexeerde, wat soms andere informatie kon weergeven, bijvoorbeeld als een pagina recent was bijgewerkt.

Sullivan zegt dat de functie volgens Google niet meer relevant was. De cachefunctie werd jaren geleden al geïntroduceerd, voornamelijk als een alternatief om een website te bezoeken als de originele website niet wilde laden door bijvoorbeeld een slechte verbinding. "Vandaag de dag zijn dingen flink verbeterd. Daarom heeft Google besloten de functie te stoppen", zegt hij.

Google begon een paar maanden geleden al langzaam met het verwijderen. Sommige gebruikers viel dat begin december vorig jaar al op. Google verwijst naar het gebruik van de Google Search Console waarmee websitebeheerders over hun eigen pagina's kunnen zien wat de Google-crawler heeft geïndexeerd. Er zijn ook veel alternatieven om oude webpagina's te bekijken, zoals de Wayback Machine.

Correctie: aangepast dat de Google Search Console niet voor doorsnee gebruikers is bedoeld maar voor websitebeheerders.