Amazon brengt in Amerika chatbot Rufus uit die helpt bij shoppen

Amazon heeft in de Verenigde Staten een experimentele virtuele assistent voor de mobiele app geïntroduceerd. 'Rufus' kan vragen van gebruikers beantwoorden op basis van productinformatie, klantreviews en communityupdates.

Amazon begint met een gesloten bèta van de tool, die voorlopig alleen in de Verenigde Staten werkt. Rufus is een chatbot met generatieve AI waar gebruikers vragen aan kunnen stellen over producten die vervolgens op Amazon te koop zijn. Amazon noemt als voorbeeld een vraag als: "Waar moet ik op letten als ik hardloopschoenen koop?"

Amazon heeft de chatbot getraind met informatie van het platform zelf. Het gaat bijvoorbeeld om productpagina's, maar ook de reviews die gebruikers hebben achtergelaten of vragen die ze in Q&A's op ondersteuningspagina's hebben gesteld. Rufus verschijnt in de mobiele app voor een 'klein aantal gebruikers', als een pop-up. Amazon zegt niet of de tool uiteindelijk beschikbaar moet komen in andere talen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 03-02-2024 09:43 51

03-02-2024 • 09:43

51

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Reacties (51)

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Stonehawk 3 februari 2024 10:05
Iets waar ik geen gebruik van zou willen maken. Over het algemeen zijn reviews op dit soort sites compleet nutteloos. Het is of heel positief, want in het gebruik van de eerste dag(en) voldoet het. Of juist negatief, vanwege verkeerde leveringen. Ook vind ik dat de product pagina's bij Amazon te wensen overlaat.

Dus als met deze informatie de bot onder andere getraind wordt, ik er totaal geen vertrouwen in heb.
sOid @Stonehawk3 februari 2024 10:26
Mijn ervaring met reviews op Amazon zijn anders. Ik vind het over het algemeen wel waardevol, als je het kaf van het koren weet te scheiden. Bij veel producten zijn er ook mensen die na een jaar of zo een review updaten. Soms positief, soms negatief.

Kan me niet herinneren dat ik iets via Amazon heb gekocht en later dacht: die reviews kloppen echt niet.
Xfade @sOid3 februari 2024 12:51
je moet ook goed opletten dat ze het product wat jij hebt gekocht reviewen. vooral als er meerdere versies / kleuren / producten worden verkocht op de zelfde pagina. dan staat onder de naam in het licht grijs welk model ze reviewen, waar overheen gekeken kan worden.
MASiR @sOid3 februari 2024 10:40
Ik vraag me dan wel af of de AI is getraind om dat kaf van het koren te kunnen scheiden.
sOid @MASiR3 februari 2024 11:14
Inderdaad. Plus: bekend issue van een model als ChatGPT is ook dat er vaak verkeerde of compleet verzonnen onzinantwoorden worden gegeven.

Ben erg benieuwd hoe zinvol zo'n chatbot als Rufus in de praktijk gaat zijn.
Goldwing1973 @sOid3 februari 2024 13:08
Het zal me ook niks verbazen als er straks lolbroeken zijn die verkeerde benamingen in reviews zetten.
B.V. bij een zak hondenvoer als review "mijn kat vond het heerlijk", en als dat soort dingen maar vaak genoeg erin staan zal Rufus hondenvoer adviseren bij een kattenvoer opdracht.
codeneos @MASiR3 februari 2024 11:15
Ik hoop dat ze de AI daar juist op getraind hebben, en het is ook eigenlijk niet zo moeilijk. Slechte reviews hebben over het algemeen niet meer dan 1 zin of hebben het over een compleet ander product. Of klagen over lange levertijd of slechte levering (doos kapot, etc).

Ik zou me meer zorgen maken over het scheiden van reviews geschreven door een AI door producenten zelf.
haam @codeneos3 februari 2024 12:05
Het probleem is natuurlijk dat niet bekend is hoe die getraind is. Want amazon is vaak een doorgeefluik. Dus slechte reviews door zendingen kan nog steeds relevant zijn, omdat de leverancier een bagger bedrijf is.

En het andere probleem is natuurlijk dat jij niet weet of en hoe er bepaalde producten worden 'voorgetrokken'. Makkelijke manier om je hogere marge producten aan te smeren en je te verschuilen achter AI
? ? @sOid5 februari 2024 22:47
Bwa. Ik kocht een loopband (...) met duizenden reviews, gemiddeld van 4.5-4.8 / 5 score.

Guess what: ding komt aan, ik stop het in het stopcontact en
- oorverdovende herrie als het aan staat
- de loopband kon mijn 79.9 KG niet aan en elke 3x ik een voet neerpootte op de band, stokte die met draaien.

Onmiddellijke retour dus. Had ik het kunnen weten? Enerzijds was de prijs bijzonder scherp, maar anderzijds waren er zoveel goede reviews! Blijkbaar enkel van vrouwen onder de 45 KG?

Anyway: retour aangevraagd, geld terug gekregen en melding dat ik het product niet moest terugsturen.
Nu mag ik dat onding dus nog zelf naar het containerpark afvoeren! :+
AJediIAm @Stonehawk3 februari 2024 10:29
En hoe verschilt dit van Tweakers?
Ook hier wordt er (voornamelijk door gebruikers) op basis van minimale informatie een conclusie getrokken. Toch zie je een duidelijke trends tussen goede en minder goede producten. Een AI die dit goed kan interpreteren en samenvatten lijkt me nuttig. Natuurlijk moet alles wat je op het internet leest (en zeker wat door een AI gegenereerd is) met een korreltje zout nemen.
haam @Stonehawk3 februari 2024 12:09
Je moet sowieso geen gebruik maken van een bedrijf waar je je kinderen niet zou laten werken. Als ik wat wil laten uitknijpen, dan koop ik wel verse jus
Jron667 @Stonehawk3 februari 2024 14:48
Ik pak de negatieve reviews en zoek naar overeenkomsten, dan haal je meestal wel het echte negatieve eruit.
bauke1984 3 februari 2024 10:33
Shoppen bij Amazon is echt een nachtmerrie als je iets specifieks wil hebben maar heel veel verschillende varianten van zijn.. bv iets van Anker zoals een hub met bepaalde eigenschappen. Dan vindt je eerder hier op tweakers wat ik specifiek zoek. (Waarbij ik hoop dat ze er geld voor krijgen, referal fee) misschien kan de 💬 bot erbij helpen. Soms staat in de reviews dat iets niet mogelijk is terwijl dst wil jouw intentie is en als de bot daarop wijst dat iemand dat heeft aangegeven dan kun je makkelijker je keuze maken of hoef je het niet terug te sturen omdat je het juiste hebt gekozen ^^ wat nog mooier is.
Tweakert2020 @bauke19843 februari 2024 10:57
Als je weet wat je zoekt kan je toch gewoon zoeken op product code van de fabrikant?
curkey @Tweakert20204 februari 2024 11:09
Tenzij derden hun SEO opkrikken door het in de tags op te nemen. Iets zoeken op Amazon is een teringzooi, en dan zeg ik het netjes.
Keyb 3 februari 2024 09:47
die helpt bij shoppen
Rare zin. Daar moet staan: "die helpt de Amazon winst te verhogen".
MeltedForest @Keyb3 februari 2024 11:29
Alle initiatieven van een commercieel bedrijf richting de klant hebben toch als doel om de winst te verhogen?
Keyb @MeltedForest3 februari 2024 12:09
Uiteraard, maar soms doen ze dat niet zo heel netjes.
https://tweakers.net/nieu...uik-buy-box-criteria.html
m_snel @Keyb3 februari 2024 22:04
Ik zie de eerste rechtszaak al aankomen, die naam kwam me bekend voor.
Je weet wel dat bedrijf die van die boot sticks aanbiedt.
ShadLink 3 februari 2024 09:50
AI voor marketing. Zucht.
habbekrats 3 februari 2024 09:52
Ik gebruik Rufus voor heel andere zaken.
Tourmaline @habbekrats3 februari 2024 10:24
Die is niet van Amazon.....
Annihlator @Tourmaline3 februari 2024 13:01
klopt, daarom zou het ook wel zo chique om een andere naam te kiezen dan een die ook een opensourceproject al meer dan 10 jaar draagt.
We weten allemaal dat ze ranking ervoor gaan betalen dus de Rufus USB tool wordt moeilijker te vinden door een tool waar geen-een zinnig persoon naar gaat zoeken via de zoekmachine; maar dat boeit Amazon vast nóg minder dan het feit dat de naam allang in gebruik is.
Nightscope @habbekrats3 februari 2024 12:27
Dat dacht ik nou dus ook :P. Wordt verwarrend straks wanneer er naar moet zoeken (duckduckgo’en rolt niet makkelijk uit de mond).
fre_ 3 februari 2024 10:00
Ik zou rufus graag vragen: "Waarom adverteren jullie producten als 'nieuw' en versturen jullie vervolgens toch reeds gebruikte producten?"
Verwijderd @fre_3 februari 2024 10:31
Dat komt natuurlijk door het mi doorgeschoten consumentenrecht dat je artikelen twee weken mag uitproberen en dan terugsturen. Als al die artikelen met korting moeten verkocht blijft er geen bedrijf over. En als het (kleine) schade oid heeft wordt het -als het via amz gaat- via Amazon warehouse verkocht?
latka @Verwijderd3 februari 2024 11:08
Dat is tot daar aan toe, maar ik krijg producten die opengemaakt zijn waar de inhoud niet meer matched met wat het had moeten zijn. De inname bij Amazon slaat nergens op, ze controleren niet en laten het door de volgende koper uitzoeken.
Verwijderd @latka3 februari 2024 11:28
Ik heb dat nog nooit gehad, raar, maar jee kan het gewoon weer terugsturen
latka @Verwijderd3 februari 2024 11:57
Ja, maar het voordeel van Amazon is dan wel weg (snelle levering enzo). Daarbij moest ik 6 weken later nog eens bellen omdat ze het geld niet teruggestort hadden.
Goldwing1973 @latka3 februari 2024 21:09
Die ervaring heb ik absoluut niet, ik krijg meestal m'n geld al na een paar uur als ik het pakket bij DHL heb afgegeven, en dan is het nog niet eens opgehaald door de DHL koerier.
En ook ik heb het meegemaakt dat de controle op een retour artikel heel slecht was, een set Philips Hue GU10's besteld (Warehouse deal, dus bewust gekozen voor een retour product), zaten er gewone GU10 halogeen lampjes in de doos en de bridge was vervangen voor een wit plastic leeg doosje.
Retour aangemeld, in de omschrijving aangegeven wat er aan de hand was en gelijk geld terug na inleveren bij DHL.
haam @Verwijderd3 februari 2024 12:07
Om vervolgens de volgende er mee op te zadelen.
WhatsappHack
@latka3 februari 2024 14:20
Gewoon met ze bellen dan. Amazon is heel goed met de gebruikte producten rubriek waar je korting krijgt. Nieuw moet nieuw zijn als je nieuw gekozen had, KS lost dat wel voor je op. Amazon is heel sterk met klantenservice, tot je na 2 jaar ergens een probleem mee hebt - dan zijn ze niet thuis.
LordLuc 3 februari 2024 10:16
Rufus does mij ass look big in these jeans??
IrBaboon79 @LordLuc3 februari 2024 11:54
The product does not seem to be defective, you may require a new mirror or reduction in the rear department, for both of these I suggest the following products: …. Insert link naar meuk…
avlt 3 februari 2024 10:24
Waarom zou ik zo'n AI vertrouwen als Amazon zoiets basaals als producten sorteren op prijs niet kan?
Verwijderd @avlt3 februari 2024 10:32
Amazon kan dat wel, maar wil dat niet. En zo zal deze ai boy ook echt niet het goedkoopste product aanbevelen
AJediIAm 3 februari 2024 10:25
Zoals veel van de ontwikkelingen in AI zal het zich in de praktijk moeten bewijzen. Tot nu toe is AI een prima tool om samenvattingen te geven. De grote vraag lijkt me of een product van en voor Amazon betrouwbaar genoeg is (waarbij perceptie en werkelijkheid beide bewezen moeten worden).
ultimasnake @AJediIAm3 februari 2024 11:05
Deze AI is zeker niet betrouwbaar, hij zal op alle manieren zo sturend zijn dat Jeff Bezos nog meer jachten kan kopen ( not enough yachts! 😅)…
AJediIAm @ultimasnake3 februari 2024 13:12
Misschien een voorbarige conclusie voor een product dat nog niet uit is?
ultimasnake @AJediIAm3 februari 2024 14:02
Sorry maar het is een commercieel bedrijf die een AI bouwt die helpt bij het aankopenl binnen hun platform. Deze bot zal sturend zijn en vrijwel zeker darkpatterns hebben al is het omdat het kennis heeft die jij en ik niet kennen zoals marges, fees voor amazon etc…

Daarnaast is Amazon hoe dan ook zo schimmig als maar kan
AJediIAm @ultimasnake3 februari 2024 14:28
Dat zelfde zou je kunnen zeggen van Microsoft, Facebook en Google, maar toch lijken de AI ontwikkelingen van deze bedrijven jouw mening consequent tegen te spreken.

AI staat nog in de kinderschoenen en net zoals bij Google search (een zoek engine van een advertentie bedrijf) is er veel initiële terughoudendheid. Google search is niet geheel onafhankelijk, maar blijkt toch best nuttig te zijn. Enige terughoudendheid is prima, maar om uitspraken te doen die "vrijwel zeker" zijn heb je een glazen bol of aluhoedje nodig.
FPSUsername 3 februari 2024 12:05
Iets met Rufus bootable USB utility?
Ik vraag me af of je in de toekomst het tooltje nog kunt vinden als Amazon hun Rufus bovenaan pusht bij de zoekmachines.

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