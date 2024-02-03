Amazon brengt in Amerika chatbot Rufus uit die helpt bij shoppen

Amazon heeft in de Verenigde Staten een experimentele virtuele assistent voor de mobiele app geïntroduceerd. 'Rufus' kan vragen van gebruikers beantwoorden op basis van productinformatie, klantreviews en communityupdates.

Amazon begint met een gesloten bèta van de tool, die voorlopig alleen in de Verenigde Staten werkt. Rufus is een chatbot met generatieve AI waar gebruikers vragen aan kunnen stellen over producten die vervolgens op Amazon te koop zijn. Amazon noemt als voorbeeld een vraag als: "Waar moet ik op letten als ik hardloopschoenen koop?"

Amazon heeft de chatbot getraind met informatie van het platform zelf. Het gaat bijvoorbeeld om productpagina's, maar ook de reviews die gebruikers hebben achtergelaten of vragen die ze in Q&A's op ondersteuningspagina's hebben gesteld. Rufus verschijnt in de mobiele app voor een 'klein aantal gebruikers', als een pop-up. Amazon zegt niet of de tool uiteindelijk beschikbaar moet komen in andere talen.