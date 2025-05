FBI wil Amazon Rekognition-AI inzetten om wapens en explosieven te herkennen

De Amerikaanse FBI wil de Amazon Web Services-AI Rekognition gaan inzetten om bepaalde online content te kunnen herkennen. Volgens het ministerie van Justitie, het DOJ, moet de tool gebruikt worden om 'naaktheid, wapens en explosieven' in afbeeldingen en video's te identificeren.

Uit een document van het ministerie blijkt dat de kant-en-klare AI-tool onder de naam Project Tyr in gebruik genomen moet gaan worden. Zo staat in het document: "Amazon Rekognition biedt voorgetrainde en aanpasbare computervisiemogelijkheden om informatie en inzichten uit wettelijk verkregen afbeeldingen en video's te halen." De introductie van de technologie verkeert in de 'initiatiefase' en de FBI wil de tool specifiek toespitsen op het herkennen van de vermelde content. Er wordt niets gezegd over de eventuele gezichtsherkenningsmogelijkheden van Rekognition. Het is niet duidelijk op wat voor termijn de federale opsporingsdienst de Amazon-service wil gaan gebruiken.

Tot dusver gaf Amazon aan geen gezichtsherkenningssoftware aan de Amerikaanse politie te leveren. Tegenover The Register meldt de techgigant dat dit in principe nog steeds van toepassing is, mits de tool voor gezichtsherkenning gebruikt wordt in onderzoeken met betrekking tot criminaliteit. Voor opsporing van vermiste personen mag de tool wel gebruikt worden. Het medium schrijft overigens dat Amazon al die tijd AWS-tools zoals Rekognition aan andere overheidsinstellingen en derden bood, ook wanneer deze derden de tools weer aanboden aan politie-eenheden. Voor zover bekend moet de FBI aan bepaalde voorwaarden van Amazon voldoen om de tool te mogen gebruiken.

Amazon Rekognition is een api die via AWS afgenomen kan worden voor de herkenning van uiteenlopende content in beelden. Volgens Amazon kan de AI objecten, concepten, mensen, omstandigheden, activiteiten en tekst herkennen. De techgigant wil al jaren dat er eerst wetgeving ingevoerd wordt rondom gezichtsherkenning gebruikt door de politie.