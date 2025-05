Vacature Amazon verwijst naar overstap van Android-OS Fire TV naar eigen OS

Uit een vacature van Amazon blijkt dat het bedrijf een ontwikkelaar zoekt die meewerkt aan de overstap van Fire OS op basis van Android naar een eigen besturingssysteem. Er gaan al langer geruchten dat Amazon wil overstappen van het Android-OS naar eigen software.

Vooralsnog gebruikt de techgigant het Fire OS-besturingssysteem voor Fire TV-apparaten, maar in de inmiddels verwijderde vacature stond: "[De werknemer] implementeert functies voor de Fire TV-codebase, die een transitie doormaakt van Fire OS op basis van Android naar een native besturingssysteem op basis van Rust en React Native." Het is niet duidelijk waarom Amazon de betreffende vacature offline heeft gehaald, al werd vooralsnog niet officieel aangekondigd dat het bedrijf van besturingssysteem wilde wisselen.

Volgens eerdere berichten heet het vermeende project voor het nieuwe besturingssysteem Vega. Het nieuwe OS is volgens betrokkenen bedoeld voor Fire TV-sticks, televisies, Echo Show-schermen en tablets. In de verwijderde vacature noemde Amazon geen apparaten. Wel noemde het React Native. Dit ontwikkelaarsframework werd al eerder in relatie tot het vermeende besturingssysteem genoemd.