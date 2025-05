Overname iRobot door Amazon gaat niet door

Techgigant Amazon en robotstofzuigerfabrikant iRobot zijn overeengekomen af te zien van de voorgenomen overname. De bedrijven stellen geen manier te zien om goedkeuring te krijgen van regelgevende instanties.

De bedrijven maken het gezamenlijke besluit bekend in een persbericht. Of de deal doorgang kon vinden, was al langer onzeker. De Europese Commissie uitte zijn zorgen over de overname, uit vrees dat Amazon met de overname de markt voor robotstofzuigers zou kunnen verstoren. Op 14 februari zou de beslissing over de overname door de Commissie bekend worden gemaakt, al ging recent het gerucht rond dat de Commissie van plan was om de iRobot-overname door Amazon te blokkeren.

Verder maakt iRobot bekend dat het 31 procent van zijn personeelsbestand ontslaat. Ongeveer 350 mensen zouden getroffen worden door de ontslagronde. Ceo Colin Angle vertrekt per direct bij de Roomba-maker. Vanwege de beëindiging van de overeenkomst is Amazon een vergoeding van 94 miljoen dollar verschuldigd aan iRobot. Met de deal was aanvankelijk 1,7 miljard dollar gemoeid.