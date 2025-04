Roomba Combo 10 Max-stofzuiger van iRobot heeft Matter-ondersteuning

Fabrikant iRobot heeft zijn eerste robotstofzuiger gepresenteerd met ondersteuning voor smarthomestandaard Matter. De Roomba Combo 10 Max heeft daarnaast een functie om de dweil schoon en droog te maken in de dock.

iRobot Roomba Combo 10 Max

De Roomba Combo 10 Max is naast compatibel met Matter ook in staat om te communiceren met Apple Home, meldt iRobot. Het is onbekend welke functies de robotstofzuiger precies ondersteunt via Matter. Met Matter wordt het mogelijk om smarthomeapparatuur aan te sturen via software van derden. De productpagina maakt geen melding van ondersteuning van Thread. De Matter-ondersteuning, specifiek het RVC-protocol voor robotstofzuigers, komt volgens de fabrikant voor het einde van het jaar.

De robotstofzuiger heeft een dock die automatisch de opvangbak leegt en de dweil schoonmaakt en droogt, zo claimt de fabrikant. Ook is er een Enhanced Dirt Detection-functie die automatisch herkent waar meer dan gemiddeld stof of vuil zich ophoopt om dat extra schoon te maken, zodat de robotstofzuiger 'meer schoonmaakt zoals je dat zelf zou doen'. De robotstofzuiger komt over drie weken uit en kost in de Benelux 1499 euro.