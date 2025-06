LG introduceert smarthomehub ThinQ ON, smartbutton en raamsensor

LG heeft een reeks slimme apparaten aangekondigd, waaronder de smarthomehub ThinQ ON. Het apparaat wordt tijdens IFA in Berlijn officieel onthuld. Daarnaast heeft LG een smartbutton en een deur- en raamsensor aangekondigd.

De ThinQ ON is een door AI aangestuurde hub die 'Affectionate Intelligence' inzet om gebruikspatronen te leren herkennen, apparaten te monitoren en om verbonden apparaten via spraakcommando's aan te sturen, zegt LG in een aankondiging. De hub kan slimme apparaten aansturen via wifi, maar ook via Thread en Matter. Matter is een universele standaard, waarmee alle smarthomeapparaten met elkaar kunnen communiceren en aangestuurd kunnen worden, ook als ze van verschillende fabrikanten zijn. Thread is het meshnetwerkprotocol dat specifiek ontworpen is voor apparaten die met Matter werken.

LG stelt dat de ThinQ ON een groeiende hoeveelheid apparaten kan aansturen, mede dankzij de overname van Athom door LG in juli dit jaar. De Homey Pro van Athom kan verbinden met ruim 50.000 apparaten. In de Homey App Store staan daarnaast zo'n duizend applicaties om producten van diverse merken aan te sturen. "LG is van plan om de voordelen van het open platform van ThinQ ON te maximaliseren door het aanbod van ondersteunde merken en apparaten voortdurend uit te breiden", aldus het bedrijf.

De ThinQ ON bevat verder LG's eigen spraakassistent, die kan leren van de voorkeuren van gebruikers en context rondom commando's kan gebruiken. De hub gebruikt verder een AI-chipset van LG zelf.

Smartbutton en deur- en raamsensor

LG heeft daarnaast een smartbutton aangekondigd, zo blijkt uit berichtgeving op de website van de Connectivity Standards Alliance, die de Matter-standaard maakte. De knop is dan ook Matter-gecertificeerd, wat betekent dat het apparaat via Matter kan communiceren. Gebruikers kunnen via de knop veelgebruikte apparaten of een specifieke modus aansturen.

Daarnaast is er een deur- en raamsensor geïntroduceerd, die ook Matter-gecertificeerd is. Deze sensor detecteert of een deur of raam open of dicht is en stuurt op basis daarvan commando's naar andere apparaten.

LG presenteert zijn nieuwe apparaten tijdens IFA 2024, dat tussen 6 en 10 september in Berlijn plaatsvindt. Wanneer de producten op de markt komen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.