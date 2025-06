Hoewel het idee van slimme huizen al decennia bestaat, het X10-protocol stamt al uit 1975 en in 1997 bouwde Bill Gates een smarthome dat zijn tijd ver vooruit was, is de instapdrempel zelfs anno 2023 nog fors. Natuurlijk, bij elk stuk elektronica dat je koopt, word je om je oren geslagen met bijbehorende apps en smartfuncties, maar dat je een product kunt bedienen met een app, maakt nog niet dat het slim is. Een echt slim huis verbindt al die producten aan elkaar en zorgt dat bepaalde dingen, zoals het inschakelen van het licht of het regelen van de thermostaat, automatisch gebeuren.

Een andere trend die hier niet positief aan bijdraagt, is om alles via de cloud te laten lopen. Wil je met je telefoon je zonnescherm laten zakken? Dan kan het, afhankelijk van de fabrikant, zomaar dat het signaal eerst via verschillende servers naar een machine van de fabrikant gaat, waarna het weer teruggaat naar je huis. Dat is vertragend, duur, storingsgevoelig en niet privacyvriendelijk.

Gelukkig zijn er al langere tijd standaarden op de markt voor lokale aansturing van smarthomeapparatuur: bedraad, zoals KNX, of draadloos, zoals Zigbee en Z-Wave. Onderling kunnen die standaarden niet communiceren, dus je hebt een hub nodig, bijvoorbeeld een Homey, Fibaro Homecenter of zelfbouwsystemen op basis van een Home Assistant-systeem of Domoticz. Voor een tweaker is dat allemaal prima te behappen, maar wil smarthome doorbreken in de toekomst, dan moet het eenvoudiger worden.

Alle leden van de Connected Standards Alliance

Dat realiseerden veel van de grote smarthomespelers zich ook, dus eind 2019 richtten ze samen Project CHIP op: Connected Home over IP. Een nieuwe standaard die ervoor moet zorgen dat smarthomeapparatuur beter gaat samenwerken. Gedurende de ontwikkeling werd Project CHIP omgedoopt tot Matter en de club erachter noemt zich tegenwoordig de Connectivity Standards Alliance. Daar zijn een heleboel grote namen bij aangesloten, zoals Amazon, Apple, Google, IKEA, LG, NXP, Samsung, Signify, Silicon Labs, Somfy en Tuya. In totaal zijn er 276 bedrijven aangesloten en dat maakt de belofte van Matter interessant.

De belofte voor de consument is simpel: zorg dat er een Matter-logo op de doos staat van het product dat je koopt en het zal sowieso werken. In 2023 moeten de eerste Matter-gecertificeerde apparaten op de markt komen en kunnen we gaan ondervinden of het echt zo zal uitpakken. In dit artikel bekijken we hoe Matter op technisch niveau verschillend is van andere standaarden, wat de mogelijkheden zijn, hoe de toekomst van de standaard eruitziet en deel ik mijn eerste ervaringen met Matter in de praktijk.

Bannerfoto: Andrey Suslov / Getty Images