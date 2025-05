Athom begint met verkoop van nieuwe Homey Pro voor 399 euro

Athom is begonnen met de algemene verkoop van de smarthomehub Homey Pro (Early 2023). Die werd vorig jaar al aangekondigd en zou eind 2022 beschikbaar moeten zijn, maar was door leveringsproblemen alleen beschikbaar voor een beperkte groep mensen.

Athom zegt dat de nieuwe Homey Pro wereldwijd beschikbaar is. Dat betekent dat het apparaat ook in Nederland en België kan worden gekocht via Homey en bij andere winkels. Het apparaat kost 399 euro. Het is de eerste keer dat de producten van het Nederlandse bedrijf in de VS worden verkocht. De Homey Pro is een smarthomehub waarmee gebruikers verschillende iot-apparaten tegelijk kunnen aansturen.

Athom toonde de Homey Pro al in oktober vorig jaar en zei toen dat het apparaat in december leverbaar zou zijn. Dat gebeurde ook, maar slechts voor een beperkte groep gebruikers. Dat komt omdat het apparaat draait op een Raspberry Pi Compute Module, die de afgelopen maanden door leveringsproblemen zeer slecht verkrijgbaar waren.

De Homey Pro heet officieel de Homey Pro (Early 2023). Dat is een opvolger van de Homey Pro (Early 2019). De nieuwe editie ondersteunt Matter en heeft een Thread-radio. Het apparaat heeft onder andere ondersteuning voor Wi-Fi 5 en Bluetooth LE 5 en bevat een Z-Wave 700-controller.