Qualcomm brengt Iris-video-encoder voor H.265- en VP9-codecs op Snapdragon uit

Qualcomm heeft de nieuwe driver voor de Iris-video-encoder uitgebracht. Daarmee kunnen Linux-apparaten met een Qualcomm-soc overweg met H.264-, H.265- en VP9-codecs. Dat werkt in ieder geval op de moderne Snapdragons.

Qualcomm-ontwikkelaars schrijven in een mailinglijst dat zij de nieuwe videoaccelarationencoder, genaamd Iris, uitrollen via een patch. Het is niet precies duidelijk op welke Qualcomm-socs de encoder/decoder precies wordt ondersteund, maar in ieder geval is dat de Snapdragon 8 Gen 2 en hoogstwaarschijnlijk ook de aankomende Gen 3.

Iris is Qualcomms encoder en decoder voor verschillende codecs. Iris kan H.264 en H.265 encoden en die codes en VP9 decoden. In de mail die de ontwikkelaars sturen, wordt niet gesproken over de AV1-codec, waarvan onlangs bleek dat die aan marktaandeel wint.