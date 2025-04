'Qualcomm dringt energiebeheerchips op aan oem’s die Oryon-socs willen kopen'

Computerfabrikanten die de aankomende Qualcomm Oryon-socs willen aankopen, worden verplicht om de energiebeheerchips van Qualcomm te gebruiken. Dat stelt techwebsite SemiAccurate. Deze beslissing zou de kosten voor de nieuwe Arm-soc de hoogte injagen.

De redactie van SemiAccurate kon met meerdere bronnen spreken en die menen dat de mobiele energiebeheerchips, ofwel power management integrated circuits, van Qualcomm voor de Oryon-soc nog niet aangepast zijn voor laptops of desktops. Deze chips zouden wel aangepast kunnen worden, maar de wijzigingen zouden verregaand zijn en hierdoor zou de totaalprijs van de Oryon-soc flink de hoogte in schieten.

Volgens SemiAccurate zijn de verschillende oem’s niet tevreden met deze verplichting van Qualcomm. In theorie bestaat de mogelijkheid om elders goedkopere en compatibele energiebeheerchips aan te kopen, maar dat heeft Qualcomm naar verluidt onmogelijk gemaakt door de eigen energiebeheerchips proprietary te maken. Het bedrijf wil de oem’s volgens SemiAccurate wel financieel tegemoetkomen.

De Oryon is een Arm-soc van Qualcomm die ontworpen is door Nuvia. Qualcomm nam begin 2021 de start-up Nuvia over. Dat bedrijf was opgericht door prominente chipontwerpers die onder anderen bij Apple hebben gewerkt aan diens Arm-socs. Qualcomm betaalde 1,4 miljard dollar voor de overname en wil de nieuwe Arm-chips gebruiken in mobieltjes, auto’s en datacenters. Qualcomm heeft al Arm-chips in zijn portefeuille, maar daarmee kent het bedrijf relatief weinig succes op de pc-markt. In 2021 stelde Qualcomm nog dat de eerste laptops met een Nuvia-chip in 2023 zullen verschijnen.

Update, 10.00 uur: Titel is aangepast. Die was voorheen: ‘Qualcomm verplicht oems om eigen energiebeheerchips te gebruiken’.