Qualcomm, NXP, Bosch en andere starten bedrijf om RISC-V-chips te ontwikkelen

Verschillende chipmakers starten samen een bedrijf om de RISC-V-instructiesetarchitectuur verder te ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf wordt opgezet door Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP en Qualcomm. Het gaat zich in eerste instantie richten op automotivechips.

De vijf bedrijven gaan gezamenlijk investeren in het opzetten van een chipbedrijf, laten de partijen vrijdag weten in een statement. Het gezamenlijke bedrijf is gericht op 'het commercialiseren van toekomstige producten' op basis van RISC-V. Het bedrijf gaat zich in eerste instantie richten op automotivechips. Uiteindelijk wil de joint venture uitbreiden naar mobiele en iot-chips.

Het nieuwe bedrijf gaat onder meer referentieontwerpen maken en wil daarmee de toepassing van RISC-V helpen uitbreiden. Het bedrijf wordt 'een enkele bron' voor het ontwikkelen van compatibele RISC-V-producten. De oprichting van de joint venture is nog onderworpen aan wettelijke goedkeuringen in verschillende regio's, zo luidt het statement. Het nog niet bekend welke investeringsbedragen met de investeringen gemoeid zijn of wanneer de samenwerking van start gaat. Ook de naam van het bedrijf is nog niet bekendgemaakt.