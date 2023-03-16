ASUS kondigt zijn eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer aan

ASUS introduceert zijn eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer. De Tinker V, zo heet het apparaat, krijgt in eerste instantie ondersteuning voor Linux Debian en Yokto. De sbc wordt gericht op industriële iot-ontwikkelaars.

De ASUS Tinker V is de eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer die het bedrijf aanbiedt. De sbc beschikt over een Renesas RZ/Five-soc met een enkele AndesCore AX45MP-RISC-V-core die draait op een kloksnelheid van 1GHz. Verder beschikt de Tinker V over 1GB aan DDR4-geheugen en kan de singleboardcomputer optioneel worden uitgerust met 16GB eMMC-opslag.

De Tinker V biedt verder twee 1Gbit/s-ethernetpoorten, twee can-busheaders, twee RS-232-poorten, een micro-SD-kaartlezer en een gpio-header met twintig pinnen. ASUS richt de singleboardcomputer op iot-ontwikkelaars en daarmee heeft de sbc geen displayaansluitingen. De stroomvoorziening wordt geregeld via een DC-aansluiting. ASUS begint in het tweede kwartaal met het leveren van Tinker V-samples, schrijft Phoronix. Het bedrijf rept nog niet over een concrete releasedatum of adviesprijs.