ASUS kondigt zijn eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer aan

ASUS introduceert zijn eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer. De Tinker V, zo heet het apparaat, krijgt in eerste instantie ondersteuning voor Linux Debian en Yokto. De sbc wordt gericht op industriële iot-ontwikkelaars.
De ASUS Tinker V is de eerste op RISC-V gebaseerde singleboardcomputer die het bedrijf aanbiedt. De sbc beschikt over een Renesas RZ/Five-soc met een enkele AndesCore AX45MP-RISC-V-core die draait op een kloksnelheid van 1GHz. Verder beschikt de Tinker V over 1GB aan DDR4-geheugen en kan de singleboardcomputer optioneel worden uitgerust met 16GB eMMC-opslag.
De Tinker V biedt verder twee 1Gbit/s-ethernetpoorten, twee can-busheaders, twee RS-232-poorten, een micro-SD-kaartlezer en een gpio-header met twintig pinnen. ASUS richt de singleboardcomputer op iot-ontwikkelaars en daarmee heeft de sbc geen displayaansluitingen. De stroomvoorziening wordt geregeld via een DC-aansluiting. ASUS begint in het tweede kwartaal met het leveren van Tinker V-samples, schrijft Phoronix. Het bedrijf rept nog niet over een concrete releasedatum of adviesprijs.
RISC-V is een instruction set architecture, die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Computer Science Division van de University of California. Deze isa is open source, waardoor chipontwerpers kosteloos chips op basis van deze isa mogen ontwerpen. Andere risc-architecturen, zoals die van Arm, worden enkel tegen betaling onder licentie verstrekt. Verschillende bedrijven zijn actief rondom de RISC-V-isa. Begin dit jaar gaf Google Android ondersteuning voor RISC-V. Later dit jaar komen Intel en SiFive met een singleboardcomputer op basis van een RISC-V-soc. Intel investeerde eerder al een miljard dollar in de instructiesetarchitectuur.