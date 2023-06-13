Debian krijgt bij versie 13 'Trixie' waarschijnlijk RISC-V-ondersteuning

Debian werkt aan ondersteuning voor RISC-V-apparaten. De ontwikkelaars zeggen aan een port te werken die waarschijnlijk uitkomt voor Debian 13. Die distro komt pas over ongeveer twee jaar als stabiele versie uit.

De ontwikkelaars schrijven dat in een maillijst voor developers van de distro. Voorlopig zeggen de makers dat RISC-V nog niet op de officiële architectuurlijst staat. Wel werken de makers aan een port voor hardware waar een RISC-V-processor met 64bit in zit. De makers zeggen 'goede voortgang' te boeken met die port.

De makers verwachten RISC-V officieel te kunnen ondersteunen in Trixie, versie 13 van de distributie. De officiële stabiele versie daarvan komt naar verwachting pas over ongeveer twee jaar uit, maar testers kunnen eerder wel aan de slag met een onstabiele versie. De ontwikkelaars zeggen dat RISC-V-ondersteuning wel afhankelijk is van architectuurkwalificaties, die pas op een onbekend later tijdstip uitkomen.