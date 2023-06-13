FTC vraagt federale rechtbank Microsofts Activision-aankoop tijdelijk te stoppen

De Amerikaanse FTC heeft de rechtbank gevraagd om Microsofts overname van Activision stop te zetten. De handelstoezichthouder wil dat de overheid eerst informatie kan inbrengen in de zaak voordat de deal rond is. Als de deal gesloten is, kan een zaak juist lastiger worden.

De Federal Trade Commission wil volgens Reuters dat een federale rechtbank naar de overname kijkt. Dat moet gebeuren voordat Microsoft en Activision hun deal definitief willen sluiten. Microsoft zei eerder dit jaar dat voor het eind van het boekjaar te doen. Dat boekjaar van Microsoft eindigt later deze maand. Er is dus haast bij de FTC-beslissing.

Het probleem van de FTC ligt bij de vorm van toezicht die het kan houden. De FTC kan een officieel onderzoek doen naar marktovernames en via een eigen bestuursrechter zo'n overname blokkeren. Dat is echter een heel stuk moeilijker als de overname al in werking is gezet. Dan kan de bestuursrechter van de FTC niets meer, maar kan een overname alleen nog door een staatsrechter worden geblokkeerd. De FTC heeft nu aan een federale rechtbank gevraagd om de overname tijdelijk te pauzeren, zodat de FTC meer informatie kan verzamelen voordat het een besluit over de zaak kan nemen.

De FTC vroeg eind vorig jaar al aan een eigen bestuursrechter om dat onderzoek tijdelijk stop te zetten, maar dat bleek toen al lastig te zijn. Microsoft zei in april nog dat het van plan was de overname door te laten gaan ondanks dat lopende FTC-onderzoek. Het bedrijf zegt nu niet wat het gaat doen, maar verklaart tegen Reuters dat het 'de mogelijkheid verwelkomt om de zaak in een federale rechtbank voor te brengen'. Daarvoor moet de rechter nog akkoord gaan met de pauze.

Het is sowieso moeilijk te voorspellen wat er gebeurt met de overname. Die zit al in zwaar weer omdat de Britse markttoezichthouder, de CMA, de overname blokkeerde. Tweakers schreef daar eerder al een achtergrondartikel over.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-06-2023 09:43
132 • submitter: Furrr

13-06-2023 • 09:43

132

Submitter: Furrr

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22 jun 2023

De strijd tussen Microsoft en de FTC

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Reacties (132)

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Byte 13 juni 2023 10:15
Ik weet niet helemaal hoe ik er in sta. Over het algemeen lijkt het mij niet goed als bedrijven te groot binnen een markt worden en teveel macht krijgen. Aan de andere kant zie ik ook wel voordelen voor mensen als deze deal door gaat, in ieder geval voor Game Pass. Tijdens de laatste gameshow van Microsoft zijn er verschillende games day 1 beschikbaar op Game Pass. Als het single player spellen zijn dan kan het best zijn dat het je wat geld kan schelen als je hem binnen een maand uitspeelt.

Dat games in de toekomst (10+ jaar) misschien niet meer beschikbaar komen op Sony's Playstation is niet goed, maar is ergens wel te verwachten. Zover ik mij kan herinneren heeft Sony verschillende IP's die niet of veel later beschikbaar komen op andere platformen.

Lastig! :D
Vexxon @Byte13 juni 2023 11:08
Het ding is, Sony is eigenlijk al iets te groot op deze markt als je ziet hoe ze het Microsoft zo moeilijk kunnen maken. Ze zijn verreweg het grootste platform binnen de console markt en kunnen eisen stellen bij ontwikkelaars als ze hun game op de PS willen uitbrengen. Bv. niet op game pass of XBox of andere platformen.

Nu is Microsoft ook geen lieverdje dus er moet wel degelijk goed gekeken worden naar deze deal, maar het zou op dit moment beter voor de markt zijn als er een goeie concurrent voor Sony bijkomt. Of dat nu MS is of een andere maakt me niet uit.

Het feit dat de FTC eigenlijk een tandeloze instantie is, is natuurlijk ook al zorgwekkend. Ze kunnen eigenlijk geen vuist maken tegen dit soort bedrijven, Microsoft kan de deal gewoon doordrukken.
ariekanari @Vexxon13 juni 2023 13:05
Inderdaad, de consolemarkt zit op slot. PS domineert, en waarschijnlijk de consolemarkt zelfs dicteert.
Toe treden tot de consolemarkt en vervolgens uitbouwen tot een succes door bijvoorbeeld Google, Amazon of Apple is vrijwel onmogelijk. Het gaat in ieder geval gepaard met meerjarige miljarden investeringen en succes (bijvoorbeeld als ondergrens: voldoende marktaandeel behalen; winstgevend zijn) is niet gegarandeerd ook niet met deze zeer kapitaalkrachtige bedrijven. Het goedkoop aanbieden van hardware of zelfs het "gratis" weggeven van spellen gaat daarbij niet veel helpen.

Sony domineert de markt en is dus een aantrekkelijke partij voor timed-exclusives (het tijdelijk weghouden van een speltitel van een concurrerend platform): door het grote marktaandeel zullen uitgevers altijd hogere aantallen verkopen op PS dan op Xbox. Daarnaast kan PS de kosten van timed-exlusives uitsmeren over hogere verkoopaantallen en dus een beter financieel voorstel doen, dat aantrekkelijk blijft voor beide partijen.

Sony strijdt met man en macht tegen de overname van Activision-Blizzard door Microsoft omdat Sony de consolemarkt domineert en het geld tegen de plinten klotst.
Als we namelijk een ding geleerd hebben van deze potentiële overname is dat het merendeel van het grote geld verdiend wordt met third-party titels als CoD, FIFA, Madden, Fortnite etc. i.p.v. first-party titels zoals Sony voorheen altijd voorspiegelde. Of anders geformuleerd: first party titels zijn belangrijk maar minder belangrijk dan voorheen altijd werd aangenomen.

Volgens mij loopt een orgaan als de FTC altijd achter de feiten aan of voert een politieke strijd zoals nu het geval is richting bigtech, omdat politici van beide partijen zich momenteel hard opstellen richting bigtech.
ThanosReXXX @ariekanari14 juni 2023 11:10
En dat laatste is nu precies waar het om gaat: in principe niet eens zo zeer om deze specifieke overname, maar meer om het voor de FTC persoonlijk zo belangrijke gevecht tegen Big Tech, ongeacht wat.

Niemand binnen de FTC hoeft bekend te zijn met of op de hoogte te zijn van een specifiek bedrijf of onderwerp, het enige belangrijke is dat iedere poging van Big Tech om groter te worden per definitie gedwarsboomd moet worden, bijna uit een soort "Don Quichot tegen de windmolens" idealisme, want feitelijk bereiken ze er in veel gevallen niet heel veel mee, behalve uitstel en/of dat bedrijven het via een omweg toch regelen met elkaar.

Maar het ziet er natuurlijk leuk uit voor de bühne, dus blijven ze er vrolijk mee doorgaan, zolang het de politieke agenda dient en ze uit die kas kunnen putten... ;)
Loller1
@Byte13 juni 2023 10:48
Dat games in de toekomst (10+ jaar) misschien niet meer beschikbaar komen op Sony's Playstation is niet goed, maar is ergens wel te verwachten.
Meh, onwaarschijnlijk. Minecraft bijvoorbeeld wordt ook nog steeds uitgegeven op PlayStation, heck, ze hebben onlangs de tijd genomen om het naar Chromebooks te brengen. Microsoft heeft niet echt de intentie om zo'n franchises weg te nemen van platformen, dus zelfs na 2033 zal dat wel goed gaan en deze deal is meer symbolisch dan wat anders (en om legaal bevestiging te bieden dat ze het gaan doen).
Jorick @Loller113 juni 2023 11:10
Zo onwaarschijnlijk is het niet want het gebeurt al in de praktijk. Tegenover het voorbeeld van Minecraft staan spellen als Redfall, Starfield en de volgende The Elder Scrolls die exclusief zijn gemaakt na overname door Microsoft en dat zullen vast niet de laatste zijn.
Loller1
@Jorick13 juni 2023 12:08
Redfall en Starfield zijn geen bestaande franchises en geen van beide was überhaupt aangekondigt om naar andere platformen te komen. The Elder Scrolls is tot dusver nog steeds een multiplatform spel waar ook geen aankondigingen omtrent zijn gemaakt.
Jorick @Loller113 juni 2023 13:08
Ik zie niet zo goed hoe het relevant is of het een bestaande franchise betreft of niet, onder de streep komt het namelijk op hetzelfde neer en dat is dat een game in kwestie bewust wordt weggehouden van een platform. Maar als je dan toch graag een voorbeeld wil van een bestaande franchise die exclusief is gemaakt door Microsoft dan is dat Hellblade.

Zowel Redfall als Starfield waren in ontwikkeling voor de playstation maar die versies zijn geschrapt nadat Microsoft Bethesda heeft overgenomen. Het ontgaat mij waarom het goed zou zijn voor de consument om spellen te schrappen voor bepaalde platformen die al in ontwikkeling waren. Bij Redfall heeft het niet geholpen als je kijkt in welke staat dat spel is uitgebracht en hoe dat spel ontvangen is.

[Reactie gewijzigd door Jorick op 28 juli 2024 11:14]

drakiesoft @Jorick13 juni 2023 13:35
Ik ben benieuwd dan wanneer gow op Xbox uitgebracht wordt of is jouw stelling ineens dan niet meer geldig.
Jorick @drakiesoft13 juni 2023 14:30
Ik neem aan dat je het dan over God of War hebt en niet over Gears of War? God of War is altijd exclusief geweest voor de PlayStation en nooit in ontwikkeling geweest voor de Xbox. Sinds kort komen de spellen uit voor pc en dat kun je objectief als een verbetering voor de consument zien. Hierboven gaat het over spellen die multiplatform zijn die exclusief worden gemaakt. Ongeacht of het Microsoft, Sony of een andere partij is die dit doet, in geen van die gevallen zie ik een duidelijk voordeel voor de eindgebruiker en daarom dat ik er geen voorstander van ben.
drakiesoft @Jorick13 juni 2023 16:24
Ok zal je even quoten
Ik zie niet zo goed hoe het relevant is of het een bestaande franchise betreft of niet, onder de streep komt het namelijk op hetzelfde neer en dat is dat een game in kwestie bewust wordt weggehouden van een platform
Je vindt dus zelf niet relevant of het een bestaande franchise is of niet. En dus om een ander voorbeeld aan te halen, waarom wordt spiderman weggehouden bij andere platformen, aangezien die voorheen daar wel beschikbaar waren.
Pricy123 @drakiesoft13 juni 2023 18:55
Spider-Man is appels en peren vergelijken.
Activision bezat de rechten van Spider-Man tot 2014, deze zijn daarna terug naar Marvel gegaan.
Marvel wilde het succes van Marvel-films repliceren in de gamewereld.
Ze hebben een aanbod gedaan bij Microsoft, maar zij vonden hun eigen ip's op dat moment belangrijker.
Sony daarentegen zag wel wat in het plan en gaf Insomniac de kans. Zij mochten elk Marvel-personage kiezen om een game mee te maken, en zij kozen Spider-Man.
Insomniac's Spider-Man is vanaf het begin exclusief geweest en zou nooit op Xbox uitkomen.
Insomniac is in 2020 door Sony gekocht, dus Spider-Man is niet exclusief geworden door deze overname.

Zou Sony morgen Square Enix overnemen en Kingdom Hearts exclusief maken? Dan heb je inderdaad een punt.

[Reactie gewijzigd door Pricy123 op 28 juli 2024 11:14]

drakiesoft @Pricy12313 juni 2023 19:12
Helemaal eromheen draaien om recht te praten wat krom is. Redfall en starfield zijn terecht exclusief, want nieuwe ip nooit eerder elders uitgebracht, ms heeft het meest geboden voor bethesda, Sony wilde Starfield exclusief maken, maar boden blijkbaar niet genoeg, iig niet meer dan microsoft, want die hadden een betere deal. Ik ga ervanuit dat je het hiermee dan ook eens bent.
Jorick @drakiesoft13 juni 2023 19:12
Je leest een beetje selectief denk ik. In de voorbeelden die ik noem gaat het om games die in eerste instantie beschikbaar of in ontwikkeling waren voor meerdere platformen maar waar een platform wegviel vanwege een overname. Dat zie ik als een verslechtering voor de consument omdat die minder keuze heeft op welk platform die kan spelen. Of je bij Redfall of Starfield spreekt van een nieuwe franchise en i.p.v. een bestaande is in mijn optiek muggenzifterij omdat beide games al in ontwikkeling waren voordat Microsoft Bethesda overnam en toen de playstation-versie schrapte.

Dat Spiderman nu exclusief voor de Playstation is komt omdat Microsoft destijds blijkbaar geen interesse had maar Sony wel. Daarvoor werden de spellen door Activision gemaakt maar bij Marvel Games waren ze niet tevreden over de kwaliteit van die games.
drakiesoft @Jorick13 juni 2023 19:15
Ok je vergeet even dat Sony starfield exclusief wilde maken voor Sony. Dat vindt je dan wel goed? Xbox had echter een betere deal, dus Xbox mag nieuwe ip exclusief maken lijkt me. Wie betaalt bepaalt.
Jorick @drakiesoft13 juni 2023 19:21
Dat had ik net zo goed een slechte zet gevonden, zeker als de game al in ontwikkeling was voor meerdere platforms.
drakiesoft @Jorick13 juni 2023 19:24
Erger, want nu is het tenminste day one beschikbaar op Xbox, pc, steam, xcloud, gamepass. Anders alleen losse verkoop op playstation.
Jorick @drakiesoft13 juni 2023 19:44
Vanuit een technisch oogpunt zijn dat vrijwel allemaal een en hetzelfde platform omdat het allemaal op Windows & DirectX draait. Zou raar zijn als ze dat niet deden. Playstation biedt met PS+ en PS Now iets soortgelijks en brengt steeds meer first party titels naar pc al gaat daar wat meer tijd overheen. Onder de streep maakt het IMHO weinig verschil voor de consument.
drakiesoft @Jorick13 juni 2023 19:50
Maakt zeker wel verschil. Microsoft biedt veel meer opties day one.
Jorick @drakiesoft13 juni 2023 20:06
Laat nou net het hele punt zijn dat er nog een extra optie was geweest als Microsoft de versie voor de PS niet had geschrapt.
drakiesoft @Jorick13 juni 2023 20:24
Die optie is er nooit geweest, zonder extra cash was die game mogelijk nooit gekomen.
Pricy123 @drakiesoft13 juni 2023 19:46
Microsoft verzekerde de Europese Commissie ('EC') tijdens haar antitrustonderzoek van de ZeniMax-aankoop dat Microsoft niet de prikkel zou hebben om ZeniMax-titels van rivaliserende consoles achter te houden. Maar kort nadat de EC de transactie had goedgekeurd, maakte Microsoft haar beslissing bekend om verschillende van de nieuw verworven ZeniMax-titels, waaronder Starfield, Redfall en Elder Scrolls VI, exclusief voor Microsoft te maken.”

https://mspoweruser.com/n...u-regarding-zenimax-deal/

Zelf verder lezen is ook een kunst :o

[Reactie gewijzigd door Pricy123 op 28 juli 2024 11:14]

drakiesoft @Pricy12313 juni 2023 19:49
Zoals gezegd wie betaalt, die bepaalt.
ThanosReXXX @Jorick14 juni 2023 11:30
Starfield is nooit "in ontwikkeling" geweest voor de PS5. Het enige feit dat bekend is, is dat toen de game in eerste instantie aangekondigd werd, nog ver voor de ontwikkeling ervan begon, dat er geen platform-exclusiviteit aan verbonden was.

Er gaan wel geruchten dat Sony in gesprek was met Bethesda om de game exclusief te maken voor de PlayStation, maar als die geruchten al waar zouden zijn, dan heeft Microsoft blijkbaar een beter bod gedaan en zodoende de exclusiviteit voor deze game verkregen.

Hier nog een interessant/nuttig artikel daarover:
https://www.gamesradar.com/starfield-ps4-ps5/

Kortom: feitelijk is er nooit iets naar buiten gekomen over in ontwikkeling zijn geweest voor meerdere platformen. De enige game die wèl voor de PlayStation gecanceld is, dat is Redfall, maar gezien hoe slecht de launch van die game was, hebben PS5 bezitters daar nu niet zo heel veel aan mis gelopen. ;)
Jorick @ThanosReXXX14 juni 2023 14:09
Bij de aankondiging in 2018 op de E3 was Starfield in een speelbare staat en al een poos in ontwikkeling. Tot dan toe werd er nog met geen woord gerept over dat het een exclusive zou worden dus mag je redelijkerwijs aannemen dat de game voor meerdere platformen in ontwikkeling was. Voor een onafhankelijke studio/uitgever is dat zakelijk gezien ook gewoon logisch om te doen omdat je daarmee een breder publiek kunt bereiken. Bovendien zou het vreemd zijn dat Sony in 2020 met Bethesda in gesprek was om Starfield exclusief te maken wanneer die game niet eens in ontwikkeling zou zijn voor dat platform denk je niet?

Microsoft heeft geen beter bod gedaan om Starfield exclusief te maken, ze hebben in 2020 gewoon het hele moederbedrijf van Bethesda opgekocht. Vanaf dat moment was Starfield 'ineens' exclusief.

Wat Redfall betreft heb je een punt, daar mist de PS5 bezitter weinig aan. Helaas is het wel een trend van de afgelopen jaren dat een game bij lancering kwalitatief te wensen overlaat. Voor de timed exclusives zou je het haast als een voordeel kunnen zien. Tegen de tijd dat de tijdelijke exclusiviteit verlopen is kun je het spel in fatsoenlijke staat en tegen een gereduceerd tarief spelen op je platform naar keuze.
ThanosReXXX @Jorick14 juni 2023 16:06
Dat het in speelbare staat was zegt helemaal niets over op welk platform. Sowieso worden alle games eerst op PC's/workstations ontwikkeld, en daarna pas geport naar dev kits, dus dat het in speelbare staat was, kan in die zin van alles en nog wat betekenen. Het is in ieder geval sowieso geen definitief bewijs dat de game multi-platform zou zijn, laat staan dat hij zeker naar de PS5 zou komen, zoals ik sommige mensen ook vaak zie beweren. Overigens bedoel ik daar jou niet mee, maar dat is wel iets dat ik met enige regelmaat online zie terug komen, terwijl het op geen enkel feit gebaseerd is.

Zoals de briljante geest Carl Sagan ooit zei: "Absence of Evidence does not mean Evidence of Absence". Vandaag de dag trekken veel te veel mensen te snel conclusies gebaseerd op nagenoeg niets dan geruchten of what if scenario's. In het Nederlands zouden ze dan zeggen dat volgens dat soort mensen één plus één drie is, in plaats van twee... ;)

Overigens, als je als console fabrikant weet dat een game eraan zit te komen, en je hebt de pitch voor de game al gelezen, waarmee je als bedrijf absoluut al zou kunnen weten of het iets is dat je op je console wil zien verschijnen of niet, kan je nog voor er ook maar een enkele programma regel is geschreven, er een voorstel voor doen betreffende exclusiviteit, of dat nu van tijdelijke of permanente aard zou zijn, dus daarvoor hoeft een game helemaal niet per sé in speelbare staat te zijn.

Wat betreft het betere bod van Microsoft: ook een overname bod is een bod, dus stel dat de geruchten waar zijn geweest en Sony bood een bepaald bedrag voor exclusiviteit of timed exclusiviteit, en Microsoft zei we bieden dit bedrag voor jullie hele bedrijf, dan is dat nog steeds iets waar beide partijen akkoord mee moeten gaan. Het is niet alsof Zenimax/Bethesda tegen hun zin in door Microsoft is overgenomen. Beide partijen hebben voordeel bij deze deal, en dat woog blijkbaar zwaarder dan de zak geld die Sony volgens geruchten aan Bethesda bood, anders was Zenimax vast niet akkoord gegaan.

Met je laatste punt ben ik het overigens wel volledig eens, want mijns inziens valt het ook niet meer te ontkennen dat (te) veel ontwikkelaars/uitgevers incomplete en/of gemankeerde versies van games uitbrengen, om ze vervolgens na aankoop pas te gaan updaten, patchen of volledig vervangen (zoals destijds de day1 patch van Assassin's Creed Unity, die zo goed als de gehele game verving).

Eerlijkheidshalve moet ik daarbij wel de kanttekening plaatsen dat alhoewel ik het absoluut niet goedkeur, ik het wel deels denk te begrijpen, omdat de druk, of liever gezegd de tijdsdruk tegenwoordig veel hoger ligt bij game development dan vroeger, waardoor ze ook regelmatig niet veel anders kunnen dan achteraf patches uitbrengen, omdat die eerste deadline in ieder geval wel gehaald moet worden.

Je ziet per slot van rekening ook hoe zowel de media als het publiek reageert als een bedrijf een game weer voor de zoveelste keer uitstelt, dus is er wellicht ook regelmatig een keuze of overweging om het wel te releasen, al is het product dan nog niet helemaal hoe het zou moeten zijn.

En nogmaals: begrijp me niet verkeerd, want als consument ben ik daar zeker niet blij mee, maar ergens zie ik wel wat er op zijn minst deels de oorzaak van kan zijn.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 28 juli 2024 11:14]

latka @Loller113 juni 2023 12:14
Als er een strategie ligt die meer geld oplevert als ze exclusives gaan doen dan doen ze dat. Bedrijven voorspellen op basis van gedrag wat ze nu vertonen is nooit verstandig. 20 jaar terug zou niemand bedacht hebben dat MS iets uit zou brengen wat niet Windows only was (met uitzondering van wat Mac spul om te zorgen dat ze niet eenvoudig als monopolist weggezet zouden worden).
Wolfos @Loller114 juni 2023 01:02
Die voorspelling durf ik niet te maken. Ik denk dat zelfs Microsoft nog niet weet wat ze over 10 jaar gaan doen. Dat is een lange tijd in de tech industrie. Zijn consoles dan überhaupt nog relevant? Vast wel, maar je weet het niet.

Daarom denk ik niet dat Microsoft hier al een plan voor heeft in welke richting dan ook.
Atilim @Byte13 juni 2023 11:04
Puur als uitgever zou het me niet verbazen als Microsoft het volgende model hanteert:
Jaarlijks COD als cross-platform.
Life service zoals Diablo zijn cross-platform.
Singleplayer voor PC/Xbox.

Maar het interessante is dat we mogelijk een beetje meer van Activision kunnen zien bij punt 3 dankzij Microsoft. De huidige situatie is namelijk dat bijna elke Activision studio (behalve Blizzard) zich voornamelijk bezighoudt met Call of Duty, omdat dit simpelweg meer oplevert dan de andere IP's die ze bezitten.

Onder Microsoft verwacht ik nog steeds jaarlijks Call of Duty, maar het zou me niet verbazen als ze ook meer investeren in teams die de kans krijgen om aan iets anders te werken dan Call of Duty.
Guru Evi @Byte13 juni 2023 12:28
We spreken uiteindelijk over een bedrijf die oa Warcraft en StarCraft vernielt hebben na de overname van Blizzard en elk jaar een nieuwe Call of Duty uitbrengen zonder al te veel verandering.

Activision staat nu op wankele benen financieel gezien en zoeken al een tijdje naar een overname.

Aan de andere hand, zijn het maar spelletjes, als je ze te duur of niet leuk vindt zijn er genoeg alternatieven (oa Steam en GOG) waar kleine startups en onafhankelijke developers ook gewoon beschikbaar zijn. In het beste geval worden de spelletjes beter of goedkoper in het slechtste geval duurder en neemt het aantal spelers verder af en zet Microsoft een zak geld in brand.

Er zijn geen grote economische belangen (vervoer, energie, huizen, water, voedsel) noch staatsgeheimen of militaire contracten die vast hangen aan de overname dus waarom zou de overheid enig belang hebben wat er met Activision (piss upon them) gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 28 juli 2024 11:14]

Groningerkoek @Guru Evi13 juni 2023 12:41
Ik zie werkelijk niet hoe Activision financieel op wankele benen staat. Ze hebben Miljarden in cash, een lage schuld, en de afgelopen 10 jaar is er slechts 1 kwartaal met verlies geweest (in 2017) Het bedrijf is financieel echt kerngezond.
Guru Evi @Groningerkoek13 juni 2023 13:00
Het bedrijf is al lang uitgehold aan het worden en ja, ze hebben veel reserve maar geen plannen voor de toekomst (behalve dezelfde franchises uit te melken). Een gamebedrijf staat of valt met hun ideeën en iedereen met een idee heeft het bedrijf verlaten en hun eigen bedrijf gesticht (oa Frostgiants die nu met een populaire MOBA richting StarCraft/Warcraft uitkomt)

Bruto verlies/winst is niet het enige waar je moet naar kijken, hun inkomsten zijn relatief niet veel omhoog vs uitgaven die verdubbeld zijn in de laatste paar jaren (ze moeten meer werk doen voor minder winst) en zijn onlangs ook uit de Chinese markt gejaagd en dat is ook nog niet in de cijfers van vorig jaar.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 28 juli 2024 11:14]

Groningerkoek @Guru Evi13 juni 2023 13:25
behalve dezelfde franchises uit te melken
Dat mag jij slecht vinden, maar bedrijfstechnisch is er natuurlijk niets mee om franchises uit te melken als het publiek die franchises al jaren omarmt en er miljarden aan uit blijft geven.

Wat jij bedoelt met "wankele benen" is jouw verwachting dat ze over een paar jaar geen winst meer maken.In de praktijk is Mobile echter nog steeds grote groeimarkt en doet Activision het daar goed en hebben ze ook een indrukwekkende IP "Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk's, Spyro, Skylanders, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Candy Crush Saga."
lordawesome @Byte13 juni 2023 13:58
GamesPass is juist een gevaar. Als Microsoft zo groot wordt, wordt GamesPass verplicht om multiplayer te kunnen spelen op de consoles. Of games komen er exclusief op zonder dat je ze los kunt kopen. Uiteraard gaat de prijs van GamesPass ook omhoog. Andere uitgevers gaan dan hetzelfde doen waardoor je net zo'n versplinterd service-landschap krijgt als in bij Netflix en co.
jaquesparblue @lordawesome13 juni 2023 19:39
Wat een onzin. Bij PS is dat allang samengevoegd tot het Plus Essentials abbo. Bij Xbox heb je in ieder geval de keuze nog om alleen Gold te pakken.
xilanaz @Byte13 juni 2023 11:48
Persoonlijk denk ik dat het NU nog wel even zal meevallen, maar uiteindelijk will MS geld verdienen, zo veel mogelijk, dus een beetje als amazon, NU met de gamepass, en een flinke hoop geld uit de andere onderdelen die winst maken, een steeds grotere speler worden en op een punt komen waarbij developers wel op de gamepass moeten. Tegen die tijd komen hun games alleen nog op de gamepass uit en niet meer bij Sony, steam, Epic of wat dan ook. De vaak genoemde gemiste omzet weegt niet op tegen de controle van een bijna gesloten eco systeem. En ja minecraft is nog steeds overal, maar nieuwe games uit overgenomen studio's al een stuk minder.

Een mega Corp (ms, google, apple, amazon, sony etc) die bestaat om goed te doen bestaat niet, het gaat om geld, groter worden en meer macht en daardoor weer meer geld en meer....

Dus ik vermoed dat het er over 10+ jaar minder mooi uitziet.
Elaborate8455 @Byte13 juni 2023 12:17
Activision zou nu ook al al hun games op Game Pass kunnen zetten.
logix147 @Byte13 juni 2023 12:18
Ik vind het nul probleem dat Masterchief XB only is en Nathan Drake/The Last Of Us PS only.

Probleem wat kan opkomen is als Microsoft en Sony “een zakelijk conflict/belang” over de rug van diens klanten gaan uitvechten door bijvoorbeeld een Call Of Duty XB only te maken.

Als er vooraf is vastgesteld dat multi platform EPs die NU op moment van uitbrengen Multiplatform zijn zo moeten blijven vind ik het prima als Microsoft en Activision samen gaan.

Microsoft zou dom zijn Call Of Duty naar alleen Xbox te halen - al zou in theorie Microsoft als bedrijf ook wonende op een berg geld het gemis van Sony/Steam prima kunnen uitzingen.

Daar is men ook bang voor en daar zien ik eigenlijk een probleem.

Dat iets “alleen” voor console A is wordt ooit wel ook voor PC - dat zie je nu bij Sony heel actief gebeuren en nu Mac OS gaming ook realistisch dichtbij komt ben je als uitgever gek als je die relatief goedkope poort voor full price opnieuw vragen verkopen links laat liggen - maar als de berg groot genoeg is kan je dat als uitgever wel aan en daar zit een mogelijk probleem, dat over de rug van de consument wordt getrokken als het zich voor doet - want je hebt dan ineens minder keuze.
Ashrah @Byte13 juni 2023 13:27
"Zover ik mij kan herinneren heeft Sony verschillende IP's die niet of veel later beschikbaar komen op andere platformen."

Kijk maar naar de nieuwe Final Fantasy (FF XVI), vooralsnog een Playstation exclusive.

Het werkt 2 kanten op ...........

[Reactie gewijzigd door Ashrah op 28 juli 2024 11:14]

2green 13 juni 2023 12:51
Het is sowieso moeilijk te voorspellen wat er gebeurt met de overname. Die zit al in zwaar weer omdat de Britse markttoezichthouder, de CMA, de overname blokkeerde.
Volgens mij heeft deze deal tot nog toe juist bijna alle wind mee.

Vond juist alle handelscommissies (verontrustend) terughoudend reageren op deze overname, ook de CMA. De argumenten van de FTC (welke trouwens niet in dit artikel zijn genoemd), lijken mij zeer valide, maar ook incompleet. Staat genoeg over op internet, zal ik hier niet papegaaien. Wel opvallend is dat ze o.a. die van Sony hebben meegenomen, dat sony zich zorgen maakt om slechtere kwaliteit/performance op hun systemen.

Vond het argument m.b.t. mobiele platformen ook erg sterk, weet niet of die van de FTC kwam trouwens. Verwacht namelijk dat de een mini versie van de xbox series S als handheld in de nabije toekomst uitkomt.

Begrijp mij niet verkeerd, vind ook dat Sony een tik om de oren verdiend door o.a. hoe ze hun marktpositie misbruiken door exclusive titels te onderhandelen, die op elke ander platform duurder zijn om te onderhandelen omdat daar simpelweg minder verkocht gaat worden.

[Reactie gewijzigd door 2green op 28 juli 2024 11:14]

ErikT738 @2green13 juni 2023 13:10
Vond het argument m.b.t. mobiele platformen ook erg sterk, weet niet of die van de FTC kwam trouwens. Verwacht namelijk dat de een mini versie van de xbox series S als handheld in de nabije toekomst uitkomt.
Werkelijk? Ik zie Microsoft eerder minderen of zelfs stoppen met fysieke consoles. Als ze Game Pass op de Playstation aan konden bieden dan zouden ze hier zo voor tekenen.
2green @ErikT73813 juni 2023 13:28
Volgens mij wil Miscrosoft ook graag dat we zo denken. Maar hun handelen komt hier niet mee overeen.

Uit mijn hoofd begon deze marketing richting sinds hun xbox one lancering en sindsdien hebben ze op chronologische volgorde de volgende producten gelanceerd:
- nieuw model xbox one x
- xbox series X
- xbox series S
- diverse xbox series controllers
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - core
- xbox tv dongle (geanuleerd omdat de kostprijs + controller te dicht bij de series S kwam)
- Xbos series S 1tB model (net aangekondigd)

Niets wijst erop dat ze de console markt willen verlaten. Daarnaast hebben ze Xbox hard nodig om relevant te blijven t.o.v. alle andere game studio's.

volgens mij hebben ze zelfs ergens onderweg xbox aan hun gamestudio's gekoppeld marketing technisch? kan mij vergissen.
ErikT738 @2green13 juni 2023 13:47
Het Xbox merk is niet hetzelfde als de fysieke Xbox. Op PC gebruiken ze de term ook al een hele tijd voor alles wat met gaming te maken heeft. Het lijkt er inderdaad niet op dat Microsoft plannen heeft om op dit moment de console markt te verlaten, maar met hun huidige strategie (Xbox en Game Pass ook op andere apparaten beschikbaar maken) zou het me niet verbazen als er uiteindelijk geen Xbox consoles meer uitkomen.
2green @ErikT73813 juni 2023 14:56
Dat het xbox merk niet (meer) hetzelfde is als de fysieke xbox noemde ik zojuist al als ontwikkeling dat ik zag. Denk dat we aardig hetzelfde denken, enige verschil is dat ik denk dat ze de console markt pas loslaten als dit niet langer opertuun voor ze is. Wat het nu nog wel zo is omdat ze hierdoor meer sottware en services verkopen. Daarnaast geeft dit ze marketing technische nog flinke voordelen.
loki504 @ErikT73813 juni 2023 20:13
Je weet dat GP cloud juist op Xbox consoles draaien en MSFT dus altijd nieuwe moet produceren? En als je kijkt hoeveel mensen een voorkeur hebben voor een fysieke console zie ik dat ook in de toekomst niet veranderen.


Wat ik wel zie veranderen is dat er bij een nieuwe release(dus niet een XSX pro) is dat ze 1 console(of een digitale en 1 met disc) en voor de budget mensen een stream stick.

Maar we gaan zien wat de toekomst brengt.
Pingewin 13 juni 2023 10:50
Als je kijkt naar hoe de game markt nu werkt dan kan je als onafhankelijke ontwikkelaar niet echt op Steam heen. Met Game Pass is Microsoft bezig iets te maken waar je als ontwikkelaar straks ook niet meer omheen kunt. De deal is voor consumenten dermate goed dat als jouw game er niet op komt jouw bedrijf weinig verkoop over zal houden. En Game Pass rekent met de consument niet af per game die wel of niet gespeeld wordt, dus hoe wordt jouw succesvolle game voor jouw ook een succesvolle bron van inkomsten? Onderhandelen met een veel sterkere partij die ook zijn eigen studio's moet/wil onderhouden. Klinkt super!

Zolang Game Pass bezig is zijn gebruikers aan te trekken gaat dat wel goed, maar zodra het een gevestigd fenomeen is en een groot deel van de xbox/pc gamers via Game Pass spelen en eigenlijk niets meer daar buiten uitgeven (genoeg AAA titels beschikbaar, en ook coole titels die meer niche zijn) hoe veel ruimte blijft er dan over voor concurrentie?

Ik denk dat daar de kern zit, je kunt het straks als gamer moeilijk vermijden (als je financieel rationele keuzes maakt) en het werpt meteen een barriere op om ergens anders ook geld uit te geven. (Want er is ook zo iets al included op Game Pass).
jkru2133 13 juni 2023 10:01
Ik zie niet zozeer hoe microsoft hiermee een te groot deel van de markt zou krijgen. Er zijn nog talloze indie developers, je hebt nog steeds playstation en zijn first en third party developers, Nintendo is er ook nog steeds.

En als Playstation nog steeds zeurt over Call of Duty, er zijn hen talloze aanbiedingen gedaan om er voor te zorgen dat ze zwart op wit hebben dat Call of Duty de komende tijd naar Playstation komt. En het is niet alsof Playstation hier niet vies van is.
Guus... @jkru213313 juni 2023 10:27
Ik snap niet waarom iedereen zo gefocust is op Sony en Call of Duty. Het gaat volgens mij om de grootte van Microsoft in het hele ecosysteem rondom gaming. Microsoft is veruit de grootste op de PC gaming OS markt, heeft een flink deel van de console markt in handen en een groot aantal studio's in handen. Ze hebben een store op Windows waar games kunnen worden gekocht en zijn het lastiger aan het maken om applicaties (mogelijk dus ook stores) van andere ontwikkelaars te installeren. Binnen de gaming markt alleen heeft Microsoft dus al een enorme marktmacht.

Daarbuiten heeft Microsoft nog een flink deel van de servermarkt in handen, is de grootste speler in de office markt en op AI lopen ze voorop.

Ik heb liever niet dat de wereld wordt bestuurd door 5 megabedrijven dus zou graag zien dat elke grotere aankoop van Google, Microsoft, Meta en Amazon wordt tegengehouden. Ze mogen hun eigen applicaties ontwikkelen maar niet meer alle opkomende concurrenten opkopen.
Fireshade @Guus...13 juni 2023 10:55
Ik snap niet waarom iedereen zo gefocust is op Sony en Call of Duty.
Simpel, dat komt door de pr-hetze van Sony. Ja, en dat blijft wel even beklijven.
Uiteindelijk ook door het Britse CMA zelf naar het land der fabelen verwezen.
Microsoft is veruit de grootste op de PC gaming OS markt,
Microsoft is de grootste op PC OS, maar op PC gaming is het peanuts voor hen. Al die PC-games uitgevers/devs betalen helemaal namelijk niets aan Microsoft op hun game op PC uit te brengen, in tegenstelling tot de console platforms. Er is nauwelijks iets te vinden in Microsoft Store. De echte grote naam op PC-gaming platform is Steam, wat nog steeds vele malen groter is dan Microsofts PC Game Pass. Zelfs Microsoft brengt zijn PC-games uit op Steam.
Het enige gaming platform waar Microsoft iets aan verdient is Xbox, maar die staat op plaats drie, achter Nintendo en Sony.

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 28 juli 2024 11:14]

Guus... @Fireshade13 juni 2023 11:19
En net als met browsers kan microsoft de eigen store of gamepass pushen via de OS. Dat is misschien op dit moment nog geen enorm probleem maar kan dat wel worden.

Op dezelfde manier als steam was Netflix ooit het grote videostreaming platform. Toen kwam Disney met hun enorme bibliotheek en is de dominante speler weer terug.

Dus Microsoft maakt alle games exclusief op Windows uit hun store, zet een grote waarschuwing neer als je steam probeert te installeren zoals ze ook doen met Firefox en Chrome en langzaam knijpen ze de markt dood.

Dit is met de OS alleen misschien niet mogelijk maar met Xbox, gamestudios, directx en alle andere onderdelen die Microsoft in handen heeft wel een gevaar. Ik heb liever dat bedrijven niet zo groot worden dan dat we proberen ze in het gareel te houden.
Fireshade @Guus...13 juni 2023 11:37
Je bedoelt zoals toen Netscape Navigator door Microsoft Internet Explorer van de desktop afgedrukt werd. Of het bundelen van Windows Media Player in Windows.
Daar is gelukkig jurisprudentie over voor Microsofts monopolie op pc.

Maar het grotere plaatje mis je: Microsoft zet helemaal niet meer in op 1 platform - dat is de koerswijziging die Satya Nadella bij zijn aantreden al aangaf. Ze zetten in op alle platforms (diensten, abonnementen), want dan verdienen ze veel meer en is er een veel betere risicospreiding.
Het is dat Sony, Nintendo en Apple hun platforms gesloten houden, want anders was ook daar de Xbox Game Pass beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 28 juli 2024 11:14]

Guus... @Fireshade13 juni 2023 11:59
Recht hebben is geen recht krijgen. Ik ben op de hoogte van de jurisprudentie. https://www.techradar.com...er-says-itll-hurt-your-pc

De strategie van Microsoft kan altijd weer veranderen, de CEO is een bevooroordeelde bron en het grotere plaatje is de markt, niet Microsoft.

Gelukkig hebben we jurisprudentie die door alle grote techbedrijven al jaren aan de laars worden gelapt en het woord van de CEO van een van die bedrijven.
blurgh @Guus...13 juni 2023 11:46
Ik ben het met je eens dat we moeten oppassen dat bedrijven teveel macht krijgen, maar in dit geval vind ik dat toch niet zo'n heel sterk argument.

ja, microsoft kan de eigen store pushen op windows. dat lijkt me echter meer een gevalletje wetgeving - google pusht ook de eigen services op android, gamebedrijven pushen de eigen clients en webshops enzo. niet echt uniek en het lijkt me oneerlijk om microsoft daar op dit moment op af te rekenen gezien hun concurrenten dit op dit moment veel harder doen dan microsoft. minecraft had ook een PC en xbox exclusive kunnen zijn en is ook niet gebeurd.

in de consolemarkt is microsoft gewoon niet in een monopoliepositie, en gaat deze overname ook geen verandering in brengen. sony heeft iets in de buurt van 2x het marktaandeel dat microsoft heeft, en xbox komt derde achter nintendo. met deze overname komt xbox heel misschien op een 2e plek te staan. het is op dit moment vooral sony die misbruik maakt van het eigen sterke marktaandeel door spellen exclusief op het eigen platform uitbrengt - als we dat niet willen verbieden als samenleving en die monopoliepositie dus blijkbaar gezond vinden lijkt mij het enige eerlijke antwoord om microsoft dan net zo hard terug te laten spelen.

ik ben niet per se voor om microsoft zo grot te laten worden, maar wanneer hun competitie nog zo veel groter en dominanter is in de markt dan zij en dat blijkbaar helemaal prima is snap ik waarom microsoft dan ook maar zo'n positie probeert te bemachtigen.
watercoolertje @Guus...13 juni 2023 11:56
Dus Microsoft maakt alle games exclusief op Windows uit hun store, zet een grote waarschuwing neer als je steam probeert te installeren zoals ze ook doen met Firefox en Chrome en langzaam knijpen ze de markt dood.
Verbieden we (specifiek) dat toch? Snap het probleem niet helemaal.
Guus... @watercoolertje13 juni 2023 14:08
Zoals we verbieden om bepaalde data te verzamelen, verwerken, verkopen of zoals we verbieden om afspraken te maken om elkaars personeel niet beter te belonen als ze overstappen. Ik zie het probleem nu ook niet meer, bedankt dat je me het licht hebt laten zien.
jeroen71974 @Guus...13 juni 2023 16:25
Dus Microsoft maakt alle games exclusief op Windows uit hun store, zet een grote waarschuwing neer als je steam probeert te installeren zoals ze ook doen met Firefox en Chrome en langzaam knijpen ze de markt dood.
Heeft me tot nog toe niet tegengehouden Chrome te installeren, dus niet echt een argument.
Guus... @jeroen7197413 juni 2023 22:25
Niet een argument want ik kan wel door deze hoepel springen... De meeste mensen zijn niet zo technisch als mensen op tweakers.
nightraven79 @Guus...13 juni 2023 17:56
Dus Microsoft maakt alle games exclusief op Windows uit hun store, zet een grote waarschuwing neer als je steam probeert te installeren zoals ze ook doen met Firefox en Chrome en langzaam knijpen ze de markt dood.
als je dan ziet dat Chrome een pak groter marktaandeel heeft dan Edge, weet je dat die kritiek geen steek houd

[Reactie gewijzigd door nightraven79 op 28 juli 2024 11:14]

Guus... @nightraven7913 juni 2023 22:37
Als iets vandaag zo is dan blijft dat voor altijd zo. Blij dat je zulke steekhoudende argumenten maakt
nightraven79 @Guus...14 juni 2023 08:01
behalve dat die grote waarschuwing (en vroeger zelfs het compleet negeren van andere browsers) door microsoft toch al makkelijk meer dan 10 jaar mee bezig is (van bij Windows 7) en het, sindsdien Chrome letterlijk van een marktaandeel van 1.38% (tov toen IE 65.41%) in 2009, naar 62.38% (3.04% voor Edge) en zo naar 65.76% (Edge 4.28%) in februari 2023 steeg... kan je zien dat dat niet veel uithaalde...
Guus... @nightraven7914 juni 2023 09:46
Misschien dat Microsoft in staat is verder te kijken dan jij. Het gaat om installaties op nieuwe PC's/laptops, dat duurt wat langer. En misschien is het op de gaming markt makkelijker. Wat het zeker laat zien is dat Microsoft niet weg is van barrières opwerpen voor concurrenten.
Bulls @Guus...13 juni 2023 14:46
En men moet niet vergeten wat Microsoft doet met de studio’s die het inlijft.

Endymion had een mooie analogie:

Microsoft is de rijke man die een restaurant keten koopt omdat het fan is van de maaltijden. Vervolgens gaat al het personeel weg en wordt vervangen, en dan vinden ze het vreemd dat hun favoriete maaltijd niet meer hetzelfde is. Het komt toch uit het zelfde restaurant?

Microsoft koopt enkel namen voor hun service.
ThanosReXXX @Guus...14 juni 2023 12:16
Het gaat hier echter met name om de video game markt, waarvan het grootste deel nog steeds op consoles plaats vindt, en tegenwoordig steeds meer op mobiel. Daar wordt ook de vergelijking mee gemaakt, ook door Sony zelf, omdat die op PC nog maar een klein aanbod aan games hebben, dus dat weegt ook niet het zwaarst.

In die console markt bezit Sony bijna 46% marktaandeel, Microsoft is met bijna 23% met afstand derde. Daartussen zit nog Tencent, die heel groot zijn in mobile gaming.

Zelfs inclusief de Bethesda en Activision Blizzard overname zou Microsoft nog steeds niet over het marktaandeel van Sony heen komen, dus die eventuele winst zou dan nog moeten komen vanuit verdiensten van nog te releasen games en/of IP's, een traject waar sowieso meerdere jaren overheen gaan.

De aanklachten zijn dus onrealistisch, per definitie ook nog eens simpelweg niet correct, en dus zal op termijn de overname gewoon plaats vinden. Als je kijkt hoeveel haast de FTC heeft om ook maar iets te kunnen blokkeren, dan zie je daaraan al dat het eigenlijk meer om vertragen gaat dan dat ze echt een beslissende, permanente blokkade kunnen realiseren.

Het enige echte struikelblok is nog de CMA in Groot-Brittannië, maar die zullen uiteindelijk ook overstag gaan omdat die ook geen case hebben die steek houdt. Zij hebben niet eens de moeite genomen om met Microsoft in gesprek te gaan of hun voorstel uit eigen mond te horen, in tegenstelling tot alle andere partijen die de overname inmiddels wel al hebben goedgekeurd, inclusief de Europese instantie, die overigens ook nu de CMA ter verantwoording heeft geroepen vanwege hun dus feitelijk nergens op gebaseerde besluit. Dat zullen ze dus ook aan een rechter nog even haarfijn moeten uitleggen...
Guus... @ThanosReXXX14 juni 2023 13:42
Je gaat niet in op een enkel argument maar speelt gewoon het standaard riedeltje af waarom het helemaal prima is dat bedrijven immens groot worden.
ThanosReXXX @Guus...14 juni 2023 14:14
Dat is alles wat je eruit hebt gehaald? Dan zou ik het toch nog maar eens goed lezen, want het is allesbehalve een "standaard riedeltje". Bovendien ging ik wel degelijk in op een argument, namelijk jouw feitelijk onjuiste bewering "Binnen de gaming markt alleen heeft Microsoft dus al een enorme marktmacht", wat niet waar is, want ze zijn met afstand derde, als we kijken naar daadwerkelijk marktaandeel in deze branche.

Ik heb het ook meer dan voldoende onderbouwd, maar ja, als je standaard tegen deze overname bent, dan zie je de dingen natuurlijk ook alleen maar vanuit één oogpunt... ;)
JBVisual @jkru213313 juni 2023 10:13
Ik vind het dubbel.
Ja Microsoft wordt hiermee een grotere speler dan het nu is
Maar is nog steeds maar een klein bedrijf in gaming als je ze vergelijkt met Sony, Nintendo, Tencent en Epic (al is een groot gedeelte van Epic's inkomsten ook afkomstig van hun Unreal Engine)
Cergorach @JBVisual13 juni 2023 10:29
Microsoft is juist een groter bedrijf dan Sony, Nintendo, Tencent en Epic, dat is deel van het probleem wat een hoop mensen ermee hebben. MS heeft meer omzet dan Sony, Nintendo, Tencent en Epic samen. Natuurlijk niet primair vanuit hun games business, maar uit hun hele business. Daarmee kan MS ook dergelijke aankopen doen en deze positie op de games markt innemen en behouden.

Ik heb geen issue met de overname van Activision/Blizzard door MS en zie het juist als een positieve verandering. Het console landschap specifiek kan mij gestolen worden, maar Activision/Blizzard is meer dan alleen consoles. Imho kan de huidige staat van Activision/Blizzard niet echt slechter worden en er is geen ander bedrijf die het geld kan ophoesten en in die VS cultuur zit (en deze kan veranderen) dan MS...
JBVisual @Cergorach13 juni 2023 10:39
Microsoft is groter in totale omzet.
Maar zover ik weet is het “Gaming” onderdeel van Microsoft nog steeds een stuk kleiner dan de anderen die ik benoemde. (Corrigeer mij als ik dit verkeerd heb)
dmantione
@JBVisual13 juni 2023 10:55
Ja, maar dat is nu precies het probleem van wat monopolisten niet mogen: Hun dominante in de ene markt gebruiken om in een andere markt binnen te breken. Stel Microsoft zou spellen een tijd lang gratis weggeven (net als dat ze met Internet Explorer deden). Sony en Nintendo zouden dan zowat direct hun faillissement aan kunnen vragen.

Zo opzichtig zal het niet gaan gebeuren, maar het probleem wat de autoriteiten hebben zijn de meer subtiele manieren; de hamvraag is of er gezonde concurrentie in de spellenmarkt blijft.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 28 juli 2024 11:14]

subordinate @dmantione13 juni 2023 12:53
Goed punt. In beginsel lijkt het aantrekkelijk voor de consument, maar het zal uiteindelijk nog lastiger worden voor kleinere developers/producers om competitief kwaliteit te kunnen leveren. Het zou zomaar kunnen dat pak 'm beet over 10 jaar je nog enkel 5 aanbieders van spellen hebt (grofweg), waarna zij de ruimte hebben om de prijzen structureel te verhogen. Je ziet al vaak zgn 'crunch' in deze sector, stakingen en boycots door de hoge werkdruk, spellen die onafgemaakt en vol met bugs ge-released worden. Tuurlijk, het is ook de huidige tijd waarin de vraag naar developers hoog is, maar dan nog. Ik durf te stellen dat deze sector al behoorlijk competitief en zwaar is voor de kleinere developers die weinig vuurkracht bezitten (lees: geen grote tas geld zoals Microsoft of Sony). Het is mij dan ook vreemd dat, als er gemiddeld door een paar 100 man, 3+ jaar aan een zgn triple A title gewerkt is, deze slechts 70 euro kost. Mijn geheugen leert mij dat spellen 20 jaar geleden al 60 euro waren. Volgens mij waren Nintendo spellen in de 90s zelfs 100+ gulden. (Oke, kleinere afzetmarkt toendertijd maar toch). Door de overnames en de krimp in onafhankelijke studio's zegt hoe competitief en pittig deze markt is de laatste jaren.

Wellicht is het voor de toekomst slim voor Sony om ook te denken aan een zgn game-pass (met cross-platform), ze zullen toch marktaandeel verliezen want de Microsoft game-pass groeit als kool. Microsoft kan zijn game-pass bijvoorbeeld competitiever aan gaan bieden in combinatie met hun cloudservices, AI, desktop/laptops, etc. Zie ze ook nog wel de streaming (music/movies) business in gaan in de toekomst.

Tegenstrijdig perspectief op mijn eigen theorie hierboven is dan wel weer dat het een aantal jaar geleden leek alsof Netflix de bestaande filmindustrie ook de nek om zou draaien. Nu hebben we 10+ van dergelijke streaming services en er worden nog steeds genoeg films- en series geproduceerd. Misschien zelfs meer.

[Reactie gewijzigd door subordinate op 28 juli 2024 11:14]

loki504 @dmantione13 juni 2023 11:56
Dus Google mocht ook geen stadia niet beginnen? Want daar is ook aardig wat Google geld in gegaan. Net zoals Amazon dus ook geld heeft gebruikt voor New world en LOTR?

Aan het eind van de rit gebruikt elk bedrijf geld van een andere markt om te groeien. Want stilstaan als bedrijf is dood gaan.


En net zoals Epic elke week games gratis weg geeft via EGS maar niets verdiend en Steam blijft groeien?

[Reactie gewijzigd door loki504 op 28 juli 2024 11:14]

dmantione
@loki50413 juni 2023 12:05
Ik denk dat Stadia in beginsel mededingingsgevoelig was, maar omdat geen sprake is van een overname was de situatie daar andersom: Er is eerst een klacht nodig en een een onderzoek voordat ingegrepen kan worden. Daarbij zou dan gekeken worden of Google een eerlijke prijs voor Stadia vroeg, of dat sprake was van machtsmisbruik.

Bij een marktconcentratie is toestemming vooraf nodig.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 28 juli 2024 11:14]

loki504 @dmantione13 juni 2023 14:45
Dat is heel wat anders als wat je eerst zij... Jij zij namelijk dat ze hun dominantie op de ene markt niet mogen gebruiken om een markt binnen te dringen. Maar dat mag dus wel anders kan je nergens meer uitbreiden.


Wat je alleen niet mag is macht van eventueel andere markten misbruiken maar dat doet MSFT niet. Die heeft alleen veel geld en die steken ze ergens in om uit te breiden. Net zoals Google dat deed met stadia. Of Amazon met hun game en film studios.
ThanosReXXX @Cergorach14 juni 2023 12:21
Volgens velen gaat het ze voornamelijk om de mobile markt (King), waarmee ze Tencent willen beconcurreren. Dat gedeelte van Activision Blizzard zou ze ook veel meer winst op kunnen leveren dan de console markt, wat het hele huilverhaal over Call of Duty ook gelijk in een heel ander daglicht zet.
DeadPhoenix86 @jkru213313 juni 2023 11:14
Sony kan makkelijk een nieuwe Resistance, Killzone of SOCOM uitbrengen. Ze hebben genoeg materiaal en studios om te concurreren met CoD als dat nodig is.

Dus dat is het probleem niet. Sony will liever de hele markt voor hun zelf hebben. Want Sony is afhankelijk van Playstation. Microsoft daarin tegen heeft geen Xbox nodig om te overleven.
SG @DeadPhoenix8613 juni 2023 12:21
De ene IP is de andere niet. sommige IP deden het heel goed COD.
COD heeft lange reeks sequels voor zeer brede massmarket publiek.
die 3 Siny IP zijn hardcore gamers Tier2 triple A. laat staan of Sony tevreden is met elk hun omzet in verleden. Blijkbaar viel dat tegen.
Naast MS heeft meer omzet en dus meer ruimte voor game investeringen.
Sony totaal is game divisie die goed doet. Maar als corporatie en andere afdelingen valt dat nogal tegen. Dus ze kunnen niet even flink uitpakken met 10 IP

MS neemt nu activision over die enorme omzetten behaald heeft met COD dus meer ruimte om vol IP te supporten en meer ruimte om producties greenlight te geven.
omdat investering kapitaal is om grote titels te financieren.
nokie 13 juni 2023 10:57
Om het misschien eens van de andere kant te bekijken: wat zijn de gevolgen als de deal niet kan doorgaan? AB staat er niet goed voor, dus realistisch gezien, zullen ze blijven zoeken naar een overname. Heel waarschijnlijk is hun waarde ondertussen verder gezakt, dus zullen ze goedkoper kunnen worden overgenomen. Ze blijven nog altijd heel duur, dus het wordt gewoon een andere reus die ze dan overneemt (Apple, Google, Tencent...). Gaat dat beter zijn voor ons als eindgebruiker, dan de overname door Microsoft? (open vraag, ik weet het niet).

Als ze geen overnemer vinden voor het geheel, wordt de boel mogelijks in stukken geknipt (sommige delen zijn interessanter dan andere). Ook dit hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn voor ons als eindgebruiker. Maar het zou kunnen dat een deel van de franchise/IP die wij als gamer misschien wel leuk vinden, verloren gaat omdat ze alleen passen in het geheel, maar op zichzelf niet zo winstgevend zijn als andere takken.

Als dat niet zou gebeuren, zie ik het bedrijf alleen maar afglijden. Talent dat er nog zit, zal misschien gaan lopen, dus de algemene kwaliteit zal er ook niet op vooruit gaan. Ik heb op zich niets met AB, maar dit zou ik spijtig vinden...

Op zich ben ik voor noch tegen de overname. Grote bedrijven worden alleen maar groter en dat is niet goed, Microsoft heeft er een handje van weg om dingen om zeep te krijgen die eigenlijk goed waren. Anderzijds vind ik de buikgevoel-argumenten tegen niet altijd afdoend om de overname tegen te houden (het lijkt toch meer een "mening" dan iets objectief).
ErikT738 @nokie13 juni 2023 11:03
Ik ben zelf voor de overname, maar dat is vanuit mijn positie als gamer. Dat grote bedrijven alsmaar groter worden is inderdaad een probleem, maar puur kijkend naar gaming zit Microsoft (ook na de overname) niet eens in de top 3 geloof ik.
Terriongaming @ErikT73813 juni 2023 12:20
Ja, als gamer wil je dat meer games exclusief worden? Dat is wat er gebeurd met deze overname, namelijk.
ErikT738 @Terriongaming13 juni 2023 12:34
Als gamer wil ik dat Microsoft met Sony kan blijven concurreren, zeker nu online multiplayer en digitale aankopen gamers steeds meer aan één ecosysteem binden.

Ook zie ik Microsoft als de enige kans om ooit nog een Warcraft 4 of Starcraft 3 te krijgen.
petervdam 13 juni 2023 12:00
We moeten niet vergeten dat de rede achter dat Microsoft met de Xbox is gekomen, alleen uit angst was dat een andere partij ervoor zou zorgen dat de huiskamer voorzien was van een personal computer. (Zie documentaire van Xbox vorig jaar).

Als je dan kijkt dat ze nu bedrijf naar bedrijf op kopen zodat alles op z'n minst maar voor Windows/xbox te maken, is dit doel nog steeds niet veranderd. Niet alleen zullen ze op een later moment zeker spellen niet naar andere consoles uitbrengen, het is er ook voor zorgen dat de andere partijen niet aan de hoeveelheid gewenste developers komt.

Leuk die GamePass. Ik geniet er ook van. Maar als je kijkt wat Microsoft de laatste 10 jaar heeft uitgebracht aan games, dan ben ik als Halo fan behoorlijk teleurgesteld. En met de huidige kwaliteit van Windows dat ook een niveautje niks is, ben ik alleen maar blij als Microsoft niet langer andere goede bedrijven in zich opneemt.
Idleidol89 @petervdam13 juni 2023 21:56
Tja, net als dat Sony reageerde op nintendo? En nintendo op de Atari?
Zo werkt dat gewoon toch.. De een ziet iets en denkt dat kan ik ook, of beter.

Eens wat betreft de track record van xbox, die is lange tijd niet goed geweest. Ik zie de laatste jaren een enorme vooruitgang, en voor een groot log bedrijf als microsoft is dat niet makkelijk gedaan. Ik vond halo infinite geweldig, hoewel de post launch support niet best was. Toch zijn nu key mensen wel vervangen bij 343 en als we kijken naar alle uitgekomen games buiten redfall is xbox wel grote slagen aan het maken.

Ik ben althans een zeer blije series x gebruiker, en geniet van game pass. Er zijn altijd veel originele en artistieke games te vinden en als ik de showcase zondag zag gaat daar alleen maar meer van komen.
petervdam @Idleidol8913 juni 2023 22:06
Goed om te horen dat er genoeg voor je uit komt. Ik werd niet heel warm van de xbox showcase, op de nieuwe flight simulator na dan.

Starfield, met maar 30fps, in 2023? Als ik een diashow wil zien ga ik liever naar de bioscoop.

Maar terug on topic. Microsoft ziet de toekomst in streaming. Weet je nog hoe popular de chromecast was toen het maar een paar tientjes kostte? Wat als je met zo'n zelfde stick je favoriete games kan spelen, of je leven zuur kan maken door windows te streamen. Dan koopt niemand meer een apparaat die je iedere paar jaar moet vervangen.

Microsoft heeft die infrastructuur in eigen handen, waar Sony daar simpelweg het geld niet voor heeft. (Als we praten in de echt grote aantallen). Microsoft weet dat ze die battle winnen.

Vanuit dat oogpunt, vind ik goed dat ze wat tegengas krijgen, ook op dit gebied, zodat ook partijen zoals Sony en Nintendo, het geld en developers behouden om mee te kunnen doen en te concurreren.
ThanosReXXX @petervdam14 juni 2023 13:38
Ach, wat wel of niet goed was aan de verschillende presentaties, dat ligt er natuurlijk ook maar net aan wat je wel of niet interesseert of aanspreekt. De officiële media vonden echter over het algemeen Microsoft's presentatie wel het meest solide, wat op zijn minst een dikke voldoende inhoudt, terwijl er bij de presentatie van meerdere andere partijen behoorlijk wat meer kritiek was.

Er komt overigens geen "Microsoft game streaming stick", want daar hebben ze al naar gekeken, en uiteindelijk zou zo'n oplossing nagenoeg net zo duur worden als de huidige Series S, met ook nog eens minder functionaliteit, dus hebben ze het idee allang laten gaan:
https://kotaku.com/xbox-g...-halo-infinite-1849790199

Wat betreft het standaard "30 fps kan echt niet meer in deze eeuw" gemekker: dat lijkt meer een soort standaard klacht die lang niet altijd relevant is. Starfield is voor het grootste gedeelte geen snelle actie game die veel baat heeft bij een snellere frame rate en van wat er tot nu toe van vertoond is, lijkt het ook allemaal prima te draaien en zijn de officiële media er ook behoorlijk enthousiast over. Mooi is ook om te zien hoe andere game developers de keuze voor 30 fps wèl begrijpen en verdedigen, in tegenstelling tot al die mekkerende gamers... ;)

Die concurrentie waar je het overigens over hebt, is er op dit moment nog niet echt, gezien Microsoft zo ver achter ligt qua marktaandeel. Een betere marktpositie zou ook voor meer concurrentie zorgen en het zou ook alle partijen scherp houden, in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij Sony veruit het grootste aandeel heeft en voorlopig nog lekker achterover kan leunen.
petervdam @ThanosReXXX14 juni 2023 19:53
30fps is leuk voor de mensen die het niet zien als diashow. Mensen die bioscoop en ouderwetse tv gewenst zijn. Gelukkig dat moderne televisies er al behoorlijk wat frames tussenin genereren waardoor de 30fps minder opvalt. Om het nog minder op te laten vallen wordt motion blur gigantisch toegepast.

Maar als je van een pc komt, waar je met 160 echte frames p/s zit te gamen, welk rustig spel dan ook, dan krijg je hierna gewoon hoofdpijn als je terug moet naar 30. Onscherp knipperend beeld.

Starfield ziet er prima uit, maar de graphics waren maar mwa. En dan ook nog op slechts 30fps, waarbij genoeg andere games, waaronder God of War hebben aangetoont enorme graphics prima te laten werken met 60fps.

Wat betreft die stick, dat klopt. Maar tegenwoordig zou het als app op iedere tv (waaronder Sony) uitgebracht kunnen worden.
ThanosReXXX @petervdam15 juni 2023 11:16
GamePass als SaaS natuurlijk wel, maar blijkbaar hadden ze toch iets specifieks in gedachten qua mogelijkheden en hardware, waardoor het feitelijk een soort "mini Series S" had moeten worden die je achterin je TV steekt, en vooralsnog zijn de kosten daarvoor blijkbaar te hoog om dat rendabel te kunnen maken.

Wat betreft frame rate snap ik best wel dat als je het één en ander gewend bent, dat het dan meer opvalt, maar ik vind de term "slide show" altijd zo overdreven. Het is niet alsof 1 frame seconden lang in beeld blijft staan... ;)

Maar wat me dus sowieso opviel in het geval van Starfield, is dat meerdere mensen in de industrie zelf zich er positief en ook begrijpend over uitspreken terwijl degenen die erover klagen nagenoeg uitsluitend gamers zijn, met hier en daar nog een verdwaalde YouTuber die wellicht ook denkt dat hij/zij het beter weet dan de specialisten zelf...
ThanosReXXX @petervdam14 juni 2023 12:38
Nu ben ik toch wel heel benieuwd naar wie of wat die documentaire heeft gemaakt, want het verhaal lijkt me nogal gekleurd en incorrect, of op zijn minst onvolledig.

Een hele grote reden waarom Microsoft ooit is begonnen in de console markt is de Sega Dreamcast. Voor die console had Sega namelijk destijds de hulp van Microsoft ingeroepen om het besturingssysteem te ontwikkelen, wat draaide op een aangepaste versie van Windows, Windows CE genaamd.

Gezien het feit dat het uiteindelijk slecht afliep met de Dreamcast, en Microsoft inmiddels dus wel al met één voet in die industrie was gestapt, hebben ze destijds besloten om er dan ook volledig voor te gaan en een eigen console te gaan maken. En mede door die voormalige samenwerking met Sega op de Dreamcast zijn er uiteindelijk ook meerdere Sega titels meteen op de Xbox verschenen, wat zeker ook geholpen heeft om de Xbox een goede start te laten maken.
petervdam @ThanosReXXX14 juni 2023 19:56
Ik heb het over de docu van Microsoft zelf.
Zie eerste aflevering. Op de zevende minuut hebben ze het erover dat ze bang waren voor Sony:

https://youtube.com/playl..._WwadxfTkK3-NLoYNcQEHdBGO
ThanosReXXX @petervdam15 juni 2023 11:19
Ah, dat verhaal. Okay. Ach, dat zie ik gewoon als een beetje jezelf in de underdog positie zetten. Ik ben dan weliswaar niet tegen deze grote overname, maar ik ben nog wel objectief genoeg om te zien dat Microsoft wel heel erg zijn best doet om de achterstand op Sony extra groot te maken. Het lijkt me niet dat ze feitelijk echt met hun broek vol staan vanwege het grote, boze Sony imperium... ;)
livePulse 13 juni 2023 14:59
Ben benieuwd of CoD beter zou worden qua gameplay/hacken/bugs als de boel overgaat naar MS. Tot nu toe interesseert het de devs geen ene hol wat de staat van de game is en CoD is er slechter aan toe dan ooit, zeker met de laatste hackgolf. En dan nog eens dat gedoe met NicMerks... het wordt er allemaal niet beter op. Als MS dan Activision op de vingers kan tikken en voor verbetering kan zorgen... dan teken ik ervoor! Wel op PS uitbrengen dan!
koelpasta @livePulse13 juni 2023 16:23
Ben benieuwd of CoD beter zou worden qua gameplay/hacken/bugs als de boel overgaat naar MS.
Nee, totaal niet. Dit soort deals worden behoorlijk ver weg van de ontwikkelaars gesloten en het gaat verder helemaal niet om de inhoud van de games maar om de marktmacht die ze hiermee kunnen verkrijgen.
Loller1
@koelpasta13 juni 2023 21:19
Ik denk het juist wel. Microsoft heeft al laten verstaan dat ze Activision's studio's terug hun eigen ding willen laten doen in plaats van (bijna) allemaal support developer moeten zijn voor Infinity Ward, Sledgehammer en Treyarch en geruchten gingen ook al de ronde dat van zodra Microsoft de baas werd het wel eens gedaan zou kunnen zijn met jaarlijkse releases. M.a.w. laat de main studio's er meer tijd aan besteden en games op hun gemak maken in plaats van steeds te moeten racen tegen de klok. Dat kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen.
ErikT738 13 juni 2023 10:47
En de soap gaat verder... Ik vraag me af of ze bewust zo lang hebben gewacht. Uit eerdere artikelen kreeg ik het idee dat er bij de FTC alleen om politieke redenen moeilijk wordt gedaan.
qlum 13 juni 2023 12:25
Console exclusiviteit is simpelweg niet echt belangrijk voor de vraag of de overname door mag gaan. Playstation is een stuk groter dan xbox.

Het probleem zit hem vooral in de game streaming markt of misschien nog de markt van microsoft / windows op pc waarbij ze het linux moeilijker kunnen maken om marktaandeel te verroveren. Of hun eigen store kunnen bevorderen.

Beide zijn klein maar in beide gevallen heeft microsoft een stuk meer macht. Je ziet ook dat dit is waar de bezwaren zitten.
CobraVE 13 juni 2023 14:28
Voor de corporate culture zal het goed zijn als Microsoft het overneemt en opruimt.
koelpasta @CobraVE13 juni 2023 16:25
Dan heb je denk ik een te rooskleurig beeld van microsoft. Di vinden zo'n activision juist interessant vanwege hun verdiemodellen en het geld dat daarin omgaat. Als je verwacht dat ze van plan zijn het op te ruimen dan snap je denk ik niet waar deze deal om draait.
CobraVE @koelpasta13 juni 2023 16:38
Microsoft heeft een naam en een reputatie hoog te houden, sure de deal zelf gaat om het IP maar de corporate culture daarachter is niet heilig.
Bulls @CobraVE13 juni 2023 14:50
Zo goed als dat ze de redfall studio opruimden?

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