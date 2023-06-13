FTC vraagt federale rechtbank Microsofts Activision-aankoop tijdelijk te stoppen

De Amerikaanse FTC heeft de rechtbank gevraagd om Microsofts overname van Activision stop te zetten. De handelstoezichthouder wil dat de overheid eerst informatie kan inbrengen in de zaak voordat de deal rond is. Als de deal gesloten is, kan een zaak juist lastiger worden.

De Federal Trade Commission wil volgens Reuters dat een federale rechtbank naar de overname kijkt. Dat moet gebeuren voordat Microsoft en Activision hun deal definitief willen sluiten. Microsoft zei eerder dit jaar dat voor het eind van het boekjaar te doen. Dat boekjaar van Microsoft eindigt later deze maand. Er is dus haast bij de FTC-beslissing.

Het probleem van de FTC ligt bij de vorm van toezicht die het kan houden. De FTC kan een officieel onderzoek doen naar marktovernames en via een eigen bestuursrechter zo'n overname blokkeren. Dat is echter een heel stuk moeilijker als de overname al in werking is gezet. Dan kan de bestuursrechter van de FTC niets meer, maar kan een overname alleen nog door een staatsrechter worden geblokkeerd. De FTC heeft nu aan een federale rechtbank gevraagd om de overname tijdelijk te pauzeren, zodat de FTC meer informatie kan verzamelen voordat het een besluit over de zaak kan nemen.

De FTC vroeg eind vorig jaar al aan een eigen bestuursrechter om dat onderzoek tijdelijk stop te zetten, maar dat bleek toen al lastig te zijn. Microsoft zei in april nog dat het van plan was de overname door te laten gaan ondanks dat lopende FTC-onderzoek. Het bedrijf zegt nu niet wat het gaat doen, maar verklaart tegen Reuters dat het 'de mogelijkheid verwelkomt om de zaak in een federale rechtbank voor te brengen'. Daarvoor moet de rechter nog akkoord gaan met de pauze.

Het is sowieso moeilijk te voorspellen wat er gebeurt met de overname. Die zit al in zwaar weer omdat de Britse markttoezichthouder, de CMA, de overname blokkeerde. Tweakers schreef daar eerder al een achtergrondartikel over.