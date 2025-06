Europese Commissie keurt Activision-overname door Microsoft goed - update

De voorgestelde overname van Activision-Blizzard door Microsoft mag definitief doorgaan als het aan de Europese Commissie ligt. Hoewel Microsoft nu een stap dichterbij de gewenste overname is, wordt de deal nog door andere grote instanties tegengehouden.

De Europese Commissie concludeert dat het 'geen dreiging ziet voor concurrerende consoles en gameabonnementen' maar dat 'Microsoft wel concurrentie kan belemmeren op het gebied van de distributie van games via cloudgamingservices'. Deze twee hoofdpunten zijn belangrijk, want op basis van deze conclusie van de Commissie zou Microsoft zich in de toekomst aan bepaalde afspraken en regels moeten houden.

In de praktijk betekent dat twee dingen. Enerzijds zegt de EC dat Microsoft geen reden zou hebben om Activision-games niet uit te brengen op Sony-consoles; dit zou de eigen gameverkopen 'kannibaliseren'. Zelfs al zou de techgigant PlayStation-gebruikers uitsluiten, dan zou dit nog geen probleem voor Sony moeten zijn. Het Japanse gamebedrijf is volgens de Europese Commissie groot genoeg om, bij gebrek aan titels als Call of Duty, toch te kunnen overleven.

Daarnaast zou Activision-Blizzard niet van plan zijn om door het bedrijf uitgegeven games via gameservices aan te bieden; individuele gameverkopen zouden de leidraad blijven. Desalniettemin waarschuwt de Commissie dat Microsoft de concurrentiemogelijkheden binnen de pc- en gamestreamingindustrie zou kunnen belemmeren als Activision-Blizzard-titels exclusief via de Xbox Game Pass Ultimate-streamingfunctie worden uitgebracht.

Daarom belooft Microsoft de komende 10 jaar 'voor alle huidige en toekomstige Activision-Blizzard-games een gratis streaminglicentie' te bieden aan alle clouddiensten. Europese consumenten moeten dan met andere woorden via alle beschikbare cloudstreamingdiensten games van Activision-Blizzard kunnen blijven spelen.

De conclusie van de Europese Commissie komt grotendeels overeen met die van andere toezichthouders, maar na onder meer Japan en Brazilië is de EU de eerste grote marktwaakhond die Microsoft daadwerkelijk toestemming geeft om de overname door te zetten. Enkele weken geleden blokkeerde de Britse Competition and Markets Authority de overname nog. De Amerikaanse FTC spande zelfs een zaak aan om de overname tegen te houden. Hiervoor loopt momenteel nog een onderzoek, maar Microsoft zou niet willen wachten op de conclusie hiervan.

Update, 20.20 uur: De CMA heeft ondertussen via Twitter gereageerd op het besluit van de Europese Commissie. De Britse toezichthouder erkent dat de conclusie van de EC hetzelfde is, maar dat de CMA niet wil dat 'Microsoft de komende tien jaar de voorwaarden dicteert voor deze markt'. De marktwaakhond zegt bij het initiële standpunt te blijven en daarom de overname te blijven verbieden. Met dank aan Jinoh.