Britse mededingingsautoriteit toont meer vertrouwen in overname Activision

De Britse Competition and Markets Authority, het overheidsorgaan dat namens het VK de aankoop van Activision-Blizzard door Microsoft moet keuren, staat positiever tegenover de deal. Zorgen over concurrentie op de consolemarkt zijn verminderd, maar wat cloudgaming betreft nog niet.

De CMA stelt dat het nu schat dat Microsoft geen baat zou hebben bij het exclusief voor Xbox maken van de Call of Duty-franchise. "De oorspronkelijke analyse van de CMA gaf aan dat deze strategie in de meeste scenario's winstgevend zou zijn. Nieuwe gegevens geven echter een beter inzicht in het daadwerkelijke koopgedrag van CoD-gamers. Daaruit volgt dat deze strategie in elk plausibel scenario aanzienlijk verlieslatend zou zijn." Daarom is het de voorlopige conclusie van de CMA dat de overname niet zou resulteren in een significante vermindering van concurrentie op het gebied van gameconsoles.

De CMA blijft de reacties die het heeft ontvangen op het gebied van cloudgaming 'voorzichtig afwegen' en doet daar op dit moment geen nieuwe uitspraken over, maar de zorgen zijn op dit vlak duidelijk nog niet weggenomen. De laatste tijd heeft Microsoft overeenkomsten gesloten met Nvidia, Boosteroid en Ubitus. Bij die eerste gaat het om toegang tot Call of Duty en andere titels op GeForce NOW en die tweede en derde zijn eveneens gamestreamingdiensten. Microsoft zet op dit gebied dus wel stappen om die zorgen te verminderen.

De CMA houdt vast aan zijn deadline waarop ze een definitief oordeel wil vellen. Die ligt op 26 april. Die van de Europese Commissie, die de overname ook keurt, was wel opgeschoven. Ook de Commissie staat positiever tegenover de deal dan aanvankelijk het geval was. Die doet een uitspraak op 22 mei. Microsoft wil 68,7 miljard dollar voor Activision Blizzard betalen.

De Amerikaanse FTC is een ander struikelblok dat Microsoft moet overwinnen. Deze commissie diende in december een antitrustaanklacht in tegen het bedrijf omdat het vreest dat de overname zou leiden tot belemmering van concurrentie op de markt voor games. De eerste zitting daarvan vindt plaats in augustus van dit jaar.