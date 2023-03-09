Sony: Microsoft kan bugs introduceren in PlayStation-versie Call of Duty

Sony zegt tegen de Britse markttoezichthouder CMA dat Microsoft de kwaliteit en prestaties van de Call of Duty-games kan verminderen op PlayStation-consoles. Dat blijkt uit documenten die de CMA publiceerde in het kader van Microsofts beoogde Activision-overname.

Sony uit tegenover de CMA verschillende zorgen over de Activision-overname door Microsoft, merkte ook The Verge op. Het bedrijf zegt dat Microsoft Call of Duty minder aantrekkelijk kan maken op de PlayStation, bijvoorbeeld door de prijs van de games alleen op dat platform te verhogen of door de ontwikkeling van Xbox-versies prioriteit te geven, ten koste van de PlayStation-versies. Het bedrijf zegt dat Microsoft dat kan doen door PlayStation-specifieke functies als DualSense-haptics te negeren en de 'kwaliteit en prestaties van Call of Duty voor PlayStations te verlagen'.

Microsoft zou volgens Sony 'een PlayStation-versie van Call of Duty kunnen uitbrengen waarbij bugs en fouten pas in het laatste level van het spel of na latere updates verschijnen'. "Zelfs als dergelijke verslechteringen snel zouden kunnen worden opgespoord, zou elke oplossing waarschijnlijk te laat komen en zou de gaminggemeenschap tegen die tijd het vertrouwen in PlayStation als favoriete locatie voor Call of Duty hebben verloren", claimt Sony. "Zelfs als Microsoft te goeder trouw zou handelen, zou het worden gestimuleerd om de ontwikkeling van de Xbox-versie prioriteit te geven."

Als reactie zegt Microsoft in een statement tegen Eurogamer dat het een oplossing heeft aangeboden om de zorgen weg te nemen, waaronder 'een garantie van gelijkwaardige toegang tot Call of Duty' op Xbox en PlayStation. Het bedrijf benadrukt ook dat het 'juridisch bindende overeenkomsten' heeft ondertekend om Call of Duty beschikbaar te stellen op meer platforms, zoals de Nintendo Switch en Nvidia GeForce NOW.

Sony is naar eigen zeggen ook bezorgd dat Microsoft de Call of Duty-serie kan buitensluiten van zijn PlayStation Plus-abonnementsdienst in het voordeel van Xbox Game Pass. Microsoft zegt tegen de CMA dat Call of Duty ook in aanmerking komt voor opname in Sony's abonnementsdienst. Er gingen vorig jaar al berichten rond dat Microsoft zou hebben aangeboden om Call of Duty beschikbaar te stellen voor PlayStation Plus. Sony zegt in een geredigeerd CMA-document dan weer dat de prijzen in het voorstel van Microsoft te hoog zijn en 'het businessmodel van Sony's abonnementsdienst zouden verwoesten'.

De beoogde overname van Activision Blizzard werd vorig jaar aangekondigd. Microsoft zou 68,7 miljard dollar betalen voor de gamemaker. Daarmee zou het de grootste overname in de gamesector tot nu toe zijn. Momenteel wordt de deal onderzocht door markttoezichthouders in verschillende landen en regio's. Toezichthouders uitten zich tot nu toe kritisch over de deal, bijvoorbeeld omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. De Britse CMA publiceerde onlangs al een lijst met bezwaren tegen de overname en ook de Amerikaanse FTC is kritisch. De Europese Commissie was dat ook, maar zal de overname volgens Reuters goedkeuren nadat Microsoft concessies deed.