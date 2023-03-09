Sony: Microsoft kan bugs introduceren in PlayStation-versie Call of Duty

Ik lees, inmiddels bijna tot mijn spijt, wel degelijk alles wat je typt, omdat ik het wel zo beleefd vind om een relevante en eerlijke reactie te geven.
De wrevel van mijn kant is er ook, omdat ik simpelweg altijd EXACT zeg wat ik bedoel, en er niet iets anders van gemaakt hoeft te worden, of tussen de regels gelezen moet worden.
Nu zijn we er dan, na iets te veel heen en weer gereageer, er achter dat we bij die mogelijke release van Starfield op de PlayStation min of meer hetzelfde bedoelen: dat het niet per sé exact daar om ging, maar dat de game, voor de overname, niet exclusief zou zijn.
Maar het typische is dat ik dit ook al meerdere keren heb aangegeven. Het komt toch echt door jouw eigen reacties dat ik in de veronderstelling was dat jij dacht dat er een kans was dat de game ook op de PlayStation uit had gekomen. Multi-platform betekent echter niet automatisch "ook op de PlayStation". Het kan net zo goed PC zijn, want Bethesda heeft geen specifieke platformen genoemd.
Maar goed, los van op welk platform dan ook, heb ik daar nooit iets concreets over gelezen of gehoord. Wat ik weet is dat, ook vòòr de overname, Microsoft al zo goed als beslag had gelegd op deze game, want ze wilden hem ook destijds al exclusief hebben.
Daarna hebben zowel Microsoft als Bethesda in meerdere interviews aangegeven hoe de vork in de steel zat.
Verder maak je je eigen feiten, wellicht als Microsoft hater/Sony fan, ik weet het niet, maar je kletst uit je nek, en je interpreteert mijn opmerkingen, wederom, totaal verkeerd, en trekt ze uit de context om er iets van te maken waar je weer los op kunt gaan.
Ik kan overigens ook wel tegen jou zeggen dat je de bronnen die ik aan jou geef, blijkbaar ook niet leest/bekijkt, want zoals gezegd wordt daar vrij uitgebreid in gegaan op het verschil tussen Sony en Microsoft en de studio's die ze hebben overgenomen, wat héél duidelijk aangeeft dat het allemaal niet zo simpel of zwart/wit is als de ene partij heeft meer studio's dan de andere partij, en dat feit blijft gelden, ook na een eventuele overname van Activision Blizzard, omdat zoals gezegd in het artikel, het dus niet alleen gaat om die aantallen studio's.
Ik denk overigens dat ik me voortaan wel ga beperken tot exacte antwoorden, want iedere keer als ik iets aanvul, reageer je enkel daarop, in plaats van op het eigenlijke punt, wat de discussie verwatert/de doelpalen continu verplaatst. Het ging over kritiek op Microsoft, die ik niet zou hebben, en enkel en alleen omdat ik aansluitend nog even vermeld dat de Xbox divisie het goed doet, gaan we naadloos over in dat onderwerp.
Overigens bedoelde ik daarmee niet financieel, dus je aannames en je reactie zijn, wederom, verkeerd. Wat ik bedoelde is dat dankzij Phil Spencer en zijn team er een boel dingen zijn verbeterd intern, waar ook door meerdere media over geschreven is, dus ook dat is wederom een feit
, en niet slechts de mening van mij als enkele persoon. En ten opzichte van het tijdperk Don Mattrick/Xbox One doet de Xbox divisie het echt straatlengtes beter. Dat ontkennen of betwijfelen is simpelweg een gebrek aan daadwerkelijke kennis betreffende de relevante informatie.
Waar het feitelijk over gaat is verbeteren van het beleid, stroomlijnen van de organisatie, verbeteren van de services op de Xbox, aankopen/overnames, cross play enz. enz
. Dat vertaald zich niet noodzakelijkerwijs in directe zin naar inkomstenstijgingen en/of stijgende marktaandelen, zoals ik als sales & marketing manager in ieder geval wel snap.
Sommige van de stappen die gemaakt zijn, behoren nu eenmaal tot een lange termijnstrategie, die wellicht nog doorloopt tot voorbij de huidige generatie consoles, aangezien het ook onderdeel is van de toekomstvisie van het merk Xbox/Microsoft.
Ik ben ook erg benieuwd naar de zogenaamde leugens van Spencer, dus laat maar zien, die feitelijke informatie daarover. En aub geen video's, want die kan ik tijdens kantooruren toch niet bekijken, en eenmaal thuis heb ik wel iets beters te doen dan op Tweakers rond te hangen...
Ten slotte je nogal neerbuigende opmerking over mijn commentaar op de waakhond-organisaties: wederom maak je er weer totaal andere, volledig uit de context gerukte discussie van.
Ik haal letterlijk een paar terechte punten aan:
1. Is het nu alleen Microsoft die alles verkeerd doet of is Sony zelf ook niet verkeerd bezig? (vraag ik me gewoon af)
2. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal (dat is gewoon een feit)
3. Er wordt, vooral vanuit het pro-Sony kamp, veel meer gekeken naar de grootte van de overname en de eventuele, vooralsnog slechts theoretische mogelijkheid, dat Microsoft Sony niet meer van Call of Duty games en/of andere games gaat voorzien. (en dat is een verkeerde en nogal onrealistische blik op de zaak)
Verder zal je mij nooit horen zeggen dat Microsoft helemaal geweldig is of het meest klantvriendelijke bedrijf ter wereld, maar het is ook wel het andere uiterste om ze bij wijze van spreken tot de duivel te verklaren, wat ik veel mensen toch met enige regelmaat zie doen.
Vandaar ook mijn eerder punt, of wellicht zelfs oprechte vraag aan jou of Sony nou echt zo braaf en zielig is waardoor het enkel maar de boze, slechte Microsoft is die hier vuil aangekeken moet worden. Het zijn alle twee multi-nationals, met een eigen manier van werken/eigen visie, en er zou gezonde concurrentie moeten kunnen zijn. Dat kan nu niet, en enkel met hun huidige initiatieven kan Microsoft dat nooit veranderen, dus slaan ze, logischerwijze, een andere weg in, die wel binnen hun mogelijkheden ligt, zodat ze op redelijk korte termijn hun positie kunnen verbeteren.
En vooralsnog is het Microsoft die al meerdere keren overeenkomsten heeft aangeboden aan Sony, om sowieso nog voor minstens 10 jaren of meer Call of Duty en andere titels op de PlayStation te laten blijven uitkomen, maar ze hebben tot op heden nog geen enkele keer positief gereageerd, op welk voorstel dan ook. Ondertussen heeft Nintendo, toch qua onderhandelingen met andere partijen nu ook niet bepaald de makkelijkste, wel al een overeenkomst met Microsoft gesloten.
Ik heb dan ook, naar mijn mening terecht, mijn vraagtekens bij deze voortdurende weigering van Sony, met name ook omdat Microsoft bovenop die 10-jarige overeenkomst al heeft aangegeven dat verdere overeenkomsten absoluut bespreekbaar zijn, dus het ligt volledig open, naar het schijnt.
Er is hier
trouwens een goed, allesomvattend interview met Spencer te lezen, mocht het je interesseren. Halverwege de pagina begint het Call of Duty/Sony verhaal...
De Europese instantie die over dit soort zaken gaat, die snapt dit blijkbaar wel, want zoals jij waarschijnlijk ook zal weten, zijn die inmiddels wel akkoord met de overname.
Wat betreft de games die je noemt, die zijn exclusief dus natuurlijk is het een open deur dat die niet naar de PlayStation komen. Zo kan ik ook wel een paar titels opnoemen die wèl multi-platform worden, of beter nog: een paar Sony titels opnoemen die niet naar de Xbox komen, omdat Sony ze, net als Microsoft dat bij deze titels heeft gedaan, exclusief voor hun platform heeft gereserveerd, dus een beetje flauw, maar goed.