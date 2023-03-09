Sony: Microsoft kan bugs introduceren in PlayStation-versie Call of Duty

Sony zegt tegen de Britse markttoezichthouder CMA dat Microsoft de kwaliteit en prestaties van de Call of Duty-games kan verminderen op PlayStation-consoles. Dat blijkt uit documenten die de CMA publiceerde in het kader van Microsofts beoogde Activision-overname.

Sony uit tegenover de CMA verschillende zorgen over de Activision-overname door Microsoft, merkte ook The Verge op. Het bedrijf zegt dat Microsoft Call of Duty minder aantrekkelijk kan maken op de PlayStation, bijvoorbeeld door de prijs van de games alleen op dat platform te verhogen of door de ontwikkeling van Xbox-versies prioriteit te geven, ten koste van de PlayStation-versies. Het bedrijf zegt dat Microsoft dat kan doen door PlayStation-specifieke functies als DualSense-haptics te negeren en de 'kwaliteit en prestaties van Call of Duty voor PlayStations te verlagen'.

Microsoft zou volgens Sony 'een PlayStation-versie van Call of Duty kunnen uitbrengen waarbij bugs en fouten pas in het laatste level van het spel of na latere updates verschijnen'. "Zelfs als dergelijke verslechteringen snel zouden kunnen worden opgespoord, zou elke oplossing waarschijnlijk te laat komen en zou de gaminggemeenschap tegen die tijd het vertrouwen in PlayStation als favoriete locatie voor Call of Duty hebben verloren", claimt Sony. "Zelfs als Microsoft te goeder trouw zou handelen, zou het worden gestimuleerd om de ontwikkeling van de Xbox-versie prioriteit te geven."

Als reactie zegt Microsoft in een statement tegen Eurogamer dat het een oplossing heeft aangeboden om de zorgen weg te nemen, waaronder 'een garantie van gelijkwaardige toegang tot Call of Duty' op Xbox en PlayStation. Het bedrijf benadrukt ook dat het 'juridisch bindende overeenkomsten' heeft ondertekend om Call of Duty beschikbaar te stellen op meer platforms, zoals de Nintendo Switch en Nvidia GeForce NOW.

Sony is naar eigen zeggen ook bezorgd dat Microsoft de Call of Duty-serie kan buitensluiten van zijn PlayStation Plus-abonnementsdienst in het voordeel van Xbox Game Pass. Microsoft zegt tegen de CMA dat Call of Duty ook in aanmerking komt voor opname in Sony's abonnementsdienst. Er gingen vorig jaar al berichten rond dat Microsoft zou hebben aangeboden om Call of Duty beschikbaar te stellen voor PlayStation Plus. Sony zegt in een geredigeerd CMA-document dan weer dat de prijzen in het voorstel van Microsoft te hoog zijn en 'het businessmodel van Sony's abonnementsdienst zouden verwoesten'.

De beoogde overname van Activision Blizzard werd vorig jaar aangekondigd. Microsoft zou 68,7 miljard dollar betalen voor de gamemaker. Daarmee zou het de grootste overname in de gamesector tot nu toe zijn. Momenteel wordt de deal onderzocht door markttoezichthouders in verschillende landen en regio's. Toezichthouders uitten zich tot nu toe kritisch over de deal, bijvoorbeeld omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. De Britse CMA publiceerde onlangs al een lijst met bezwaren tegen de overname en ook de Amerikaanse FTC is kritisch. De Europese Commissie was dat ook, maar zal de overname volgens Reuters goedkeuren nadat Microsoft concessies deed.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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09-03-2023 • 08:15

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NielsCSGO 9 maart 2023 08:17
Wat is sony toch zielig aan t doen
theduke1989 @NielsCSGO9 maart 2023 08:19
Gelijk hebben ze toch. Microsoft kan bugs in de PS5 variant stoppen zodat mensen gaan klagen en sony het zwarte schaap je wordt. En Microsoft toevallig alles zonder bugs heeft.

Maar goed gamepass is king dus maakt het voor de gross niet uit toch?

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 16:53]

FrankoNL @theduke19899 maart 2023 08:36
Wat een onzin zeg. Het is echt zo vergezocht, dat het bijna zielig is. Als dit is waar Sony mee komt, dan is het echt over.

Ik vind dat gezeur van Sony sowieso een beetje overdreven. Ze zijn heer en meester op de console markt.

Vergeet niet, MS verdient gewoon geld aan elke cod die verkocht wordt op een PlayStation. Het is voor MS in dat kader gewoon een belangrijk platform. MS heeft ook al aangegeven dat ze van plan zijn om COD op de PS te blijven uitbrengen en hebben Sony hetzelfde voorstel gedaan als iedereen in dat kader.

Sony weigert alleen elke medewerking. Tsja, zo werkt het niet natuurlijk. Helemaal niet als je als Sony zelf alles exclusief maakt en vervolgens allerlei deals sluit met 3rd party developers over (tijdelijke) exclusiviteit.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 16:53]

Robbaman @FrankoNL9 maart 2023 09:11
Je vergeet alleen dat dit de berichtgeving is. Ik vermoed dat Sony een lijst van bezwaren heeft aangeleverd, waaronder dat dit een mogelijkheid is. Dat dit er nu als los punt uitgepakt wordt betekent niet dat ze dit als hoofdreden aandragen.
Raem @Robbaman9 maart 2023 09:36
Klopt, dit is het volledige document (PDF).

Dit puntje uitlichten en als kop gebruiken is natuurlijk pure clickbait.

[Reactie gewijzigd door Raem op 22 juli 2024 16:53]

Kaasje123 @Raem9 maart 2023 10:03
Sja als je jezelf zo te kakken zet met zoveel mogelijk onzin uitkramen om de deal te voorkomen dan kaatst de bal vanzelf een keer terug. Als je dit niet wil dan moet je geen lulkoek verkopen. Je weet dat het een publieke zaak is dat groots in het nieuws komt dan moet je als advocaat ook wel slimmer omgaan met hoe je dingen verwoord. En dan achteraf niet gaan lopen miepen als een klein kind dat je ook nog andere dingen gezegd hebt.
Verwijderd @Kaasje12310 maart 2023 11:13
Is het onzin? Aangezien Microsoft precies dit heeft gezegd over Bethesda:

https://www.ign.com/articles/xbox-bethesda-first-better-best

Microsoft Wants Bethesda Games 'First or Better or Best' on Xbox.

Dus niet een heel vreemd argument van Sony.
“What we’ll do in the long run is we don’t have intentions of just pulling all of Bethesda content out of Sony or Nintendo or otherwise,” Stuart says. “But what we want is we want that content, in the long run, to be either first or better or best or pick your differentiated experience, on our platforms. We will want Bethesda content to show up the best as — on our platforms.”
Kyuuni @Verwijderd10 maart 2023 12:40
Doet Sony toch ook met hun games? Spider-man, Horizon. Komt eerst op PS uit, tijden later op PC. En zelfs geheel niet op Xbox of Nintendo.

[Reactie gewijzigd door Kyuuni op 22 juli 2024 16:53]

Verwijderd @Kyuuni10 maart 2023 12:44
Sony heeft volgens mij geen grote uitgever opgekocht die voorheen multiplatform games maakte en deze exclusief gemaakt. Zoals Microsoft met Bethesda heeft gedaan. Dus jouw argument is totaal niet relevant. Het hele ding van de waakhonden gaat hier nou juist om.

Dat Microsoft of Sony exclusieve games maakt is helemaal prima. Maar het wegnemen van multiplatform games gaat het hier om.
Kyuuni @Verwijderd10 maart 2023 19:05
Dan is dit toch juist goed? Microsoft wil de games ook voor Nintendo uitbrengen.

Guerrilla werd pas Sony exclusive sinds Killzone, dus ook Sony is hier schuldig aan.
Verwijderd @Kyuuni10 maart 2023 19:10
Bethesda games waren multiplatform en worden nu exclusief. Dat Microsoft de games naar Nintendo wil brengen is alleen voor de bühne. Er is een reden waarom Activision cod niet naar de switch brengt. Op de Wii u verkocht het al slecht. Daarom zijn ze er nu mee gestopt. Dat Microsoft nu een tienjarige deal heeft gesloten met Nintendo is er alleen maar om de waakhonden te overtuigen.

Guerilla had voor killzone slechts 1 game gemaakt. Dus dat is een slecht voorbeeld. Het is tevens een ontwikkelaar en geen uitgever. Daarnaast heeft Sony geen bestaande Franchise exclusief gemaakt. Wat Microsoft wel doet met o.a Elden Scrolls.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:53]

Kaasje123 @Verwijderd13 maart 2023 08:47
Ze zijn bij Sony anders weer aardig op weg om final fantasy exclusief te maken.
Verwijderd @Kaasje12313 maart 2023 19:51
Even vergeten dat die game al exclusief was voor PlayStation voordat xbox bestond?
Kaasje123 @Verwijderd13 maart 2023 21:25
Was ja. En nu weer aan het worden.
Verwijderd @Kaasje12313 maart 2023 21:54
Die paar keer dat FF op Xbox uit kwam waren de sales zeer teleurstellend... Zal er ook wel mee te maken hebben...
Kaasje123 @Verwijderd13 maart 2023 22:43
Als dat het excuus is? Vanaf heden zullen Bethesda games ook wel slecht verkopen op PlayStation lol
Schimanski @Raem9 maart 2023 10:28
Ook al is dit een van de vele argumenten dan nog is het belangrijk om uit te lichten. Het is zo absurd dat ik het niet kan geloven dat het echt is. Lijkt eerder uit een 12 jarige fan boy te komen.
Microsoft weet dat het nooit zoveel consoles gaat verkopen als Sony. Vandaar dat hun nieuwe plan Gamepass is. Zoveel mogelijk abonnementen verkopen. Het idee is dat dat financieel veel aantrekkelijker is. Met de overname van Activision verkopen ze ook games op de PlayStation.
Fireshade @Raem9 maart 2023 17:35
Dit puntje uitlichten en als kop gebruiken is natuurlijk pure clickbait.
Niet helemaal, het laat zien hoe extreem (zielig) die argumenten aan het worden zijn bij Sony om die deal maar te voorkomen.
Microsoft heeft helemaal geen baat bij dit soort sabotage. IMHO levert het hen goud geld op als het als een tierelier verkoopt op het grootste consoleplatform ter wereld (PlayStation). Sony wil daar gewoon niet aan bijdragen - dat is de echte reden.
Bulls
@Raem9 maart 2023 18:28
Het lijkt ook wel dat zogenaamd iedereen op de overname zit te wachten en dat het dan miraculeus de hele markt zal doen opbloeien. Sony wordt bewust keer op keer in verkeerd daglicht gezet met dit soort sensatie nieuws. Er wordt ingespeeld op de hype die rond deze overname heerst. Het is altijd Sony die de boeman is en Microsoft heeft het beste met iedereen voor.
FrankoNL @Robbaman9 maart 2023 09:21
Nee dat snap ik. Maar zelfs als ondersteunend argument is het een beetje treurig.
Robbaman @FrankoNL9 maart 2023 09:39
Nou ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als het argument is dat deze deal Microsoft macht geeft over de perceptie van mensen over Playstation, dan kan ik me voorstellen dat de controlerende instanties zeggen: "Huh? Wat bedoel je daarmee" en dat Sony dan dit als een voorbeeld noemt.

Als de media het er vervolgens uitpikt alsof dit een op zichzelf staand argument is geweest, dan ziet het er erg kleinzerig uit, terwijl het wellicht een zin in een 300 pagina document is geweest. Dat kunnen wij natuurlijk niet zien.

Wat ik met name probeer te zeggen is dat wij als lezers extreem selectieve informatie krijgen en we het wat mij betreft gewoon aan de instanties die erover gaan moeten overlaten.

Persoonlijk zie ik deze overname niet zitten, maar dat heeft weinig met de betrokken partijen te maken. Ik hou gewoon niet van de trend dat grote bedrijven elkaar opslokken en zo oppermachtig worden. Zo ben ik ook geen fan van het feit dat Sony een aantal studio's heeft overgenomen, hoewel ik daarin nog wel een verschil zie in het feit dat dit in de regel kleinere studio's waren die daardoor ineens veel meer kunnen.

Het liefst had ik daarbij ook geen echte overname gezien, maar een andere vorm van samenwerking waarbij de ondersteuning er wel is, maar het bedrijf niet direct helemaal eigendom van Sony wordt.

Kijk nu bijvoorbeeld naar Bungie. Die was eerst zelfstandig, toen onderdeel van Microsoft, toen weer zelfstandig en nu weer onderdeel van Sony... is dat nu echt nodig? Kon er echt niet bijvoorbeeld op projectbasis een deal gemaakt worden zonder dat er meteen een overname gedaan moest worden?

Maar goed, ik dwaal af :)
ThanosReXXX @Robbaman9 maart 2023 16:02
Al zou het slechts een enkele alinea in een heel rapport zijn, het is een dermate onrealistisch scenario, dat het er sowieso helemaal niet in hoort te staan.
Verwijderd @ThanosReXXX10 maart 2023 11:14
Het is geen onrealistisch scenario, aangezien Microsoft dit over Bethesda heeft gezegd:
“What we’ll do in the long run is we don’t have intentions of just pulling all of Bethesda content out of Sony or Nintendo or otherwise,” Stuart says. “But what we want is we want that content, in the long run, to be either first or better or best or pick your differentiated experience, on our platforms. We will want Bethesda content to show up the best as — on our platforms.”
ThanosReXXX @Verwijderd10 maart 2023 11:34
Dat gedeelte heb ik ook al eerder voorbij zien komen, want ik heb uiteraard wel even het één en ander opgezocht. Echter betekenen die uitspraken op geen enkele manier dat ze op andere platformen er een gigantische, buggy zooi van gaan maken, het betekent niets meer of niets minder dan dat ze op het eigen platform de ultieme/beste ervaring willen bieden.

Dat kan je ook simpelweg bewerkstelligen door meer moeite in het eigen platform te steken, maar dat betekent niet dat de ervaring op andere platformen daarmee slecht is. Die kan nog steeds goed zijn, en ze hebben ook in de overeenkomst met Nintendo al volledige pariteit met de services en ervaringen omtrent Call of Duty beloofd, dus dan zou het op de veel krachtigere hardware van de PS5 al helemaal geen probleem moeten zijn. Het één sluit het ander dus absoluut niet uit.

Deze uitspraken bij wijze van spreken lezen als "we gaan de PS5 versie zo slecht maken dat iedereen overstapt naar de Xbox versie" is wat mij betreft veel te veel richting complot theorie die op geen enkel concreet bewijs gebaseerd is.

En nogmaals: als toekomstig uitgever van die games hebben ze er zowel qua reputatie als qua inkomsten niets aan om verrotte versies van games te gaan leveren, want dat is enkel en alleen maar in hun eigen nadeel.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 16:53]

Verwijderd @ThanosReXXX10 maart 2023 11:48
Dat gedeelte heb ik ook al eerder voorbij zien komen, want ik heb uiteraard wel even het één en ander opgezocht. Echter betekenen die uitspraken op geen enkele manier dat ze op andere platformen er een gigantische, buggy zooi van gaan maken, het betekent niets meer of niets minder dan dat ze op het eigen platform de ultieme/beste ervaring willen bieden.
Theoretisch kunnen ze een mindere versie afleveren op Playstation. Psychonauts 2 heeft ook nooit een ps5 versie gekregen. Terwijl er wel een series x versie is. Of het echt gaat gebeuren doet er overigens verder niet aan toe, het zijn scenario's die Microsoft kan inzetten om mensen naar het xbox platform te krijgen. Microsoft geeft toch wel duidelijk aan dat ze de beste versie op xbox willen hebben, dus ze kunnen xbox als main ontwikkel platform gebruiken en vervolgens de game porten naar Playstation en deze slecht optimaliseren. Niet een onrealistisch scenario.
ThanosReXXX @Verwijderd10 maart 2023 13:33
Ze kunnen in theorie zoveel doen, maar het zou zakelijk gezien echt helemaal nergens op slaan. Bovendien is het nog altijd Activision Blizzard zelf die de games maakt, niet Microsoft, die zouden alleen maar de uitgever worden, dus de optimalisatie voor verschillende platformen zou gewoon "business as usual" zijn en blijven.

Wat Psychonauts 2 betreft: dat is een uitzonderlijk geval, omdat daar nooit een current gen versie voor de PlayStation van is gemaakt, dus dat is voor PS5 bezitters de PS4 versie via backwards compatibility, dus nogal logisch dat die nooit zo goed draait of eruit ziet als de Series X/S versie op de Xbox.

Zo'n uitzonderlijk scenario zou met Call of Duty nooit gebeuren, mede ook vanwege de cross-play functionaliteit, die nu bij de huidige CoD game ook gewoon prima werkt tussen last gen en current gen consoles. Een ander duidelijk en relevant voorbeeld waarom er geen aanzienlijk slechtere versie van de games op de PlayStation zal komen.

Wat betreft hoe Microsoft mensen naar de Xbox wil krijgen: daar doen ze helemaal niet geheimzinnig over, want dat is via GamePass, dus ze hoeven helemaal geen achterbakse tactieken zoals het afleveren van slechtere versies op de PS5 te hanteren.

Dat alles gezegd hebbende, is het hele artikel hier nu wel iets te gefocust op deze ene uitspraak in een rapport van honderden pagina's, maar dan nog vind ik het persoonlijk nogal kinderachtig van een volwassen bedrijf zoals Sony, om met dit soort onrealistische "bezorgdheden" aan te komen draven.

Het lijkt eerder gewoon op de zoveelste manier om een hindernis op te werpen tegen de overname, dan een daadwerkelijk goed onderbouwd argument.
Verwijderd @ThanosReXXX10 maart 2023 13:59
Dat alles gezegd hebbende, is het hele artikel hier nu wel iets te gefocust op deze ene uitspraak in een rapport van honderden pagina's, maar dan nog vind ik het persoonlijk nogal kinderachtig van een volwassen bedrijf zoals Sony, om met dit soort onrealistische "bezorgdheden" aan te komen draven.
Kinderachtig? Hahaha ze noemen een paar punten wat mogelijke scenario's zijn en je noemt dit kinderachtig 8)7

Ik snap overigens niet dat mensen Microsoft zo aan het verdedigen zijn, het is een bedrijf die een rijke historie heeft aan het niet houden van afspraken, omkoopschandalen etc. En nu proberen ze even de grootste uitgever op te kopen omdat ze het zelf niet voor elkaar krijgen om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Microsoft is heel erg bezig de publieke opinie te beïnvloeden, dat zie je wel aan de paginagrote advertentie die ze in de UK hebben geplaatst:

https://twitter.com/tomwa...4hkb1z0zfoR9Gj5wzIhA&s=35

En blijkbaar werkt het, want veel mensen hebben sympathie voor deze overname. Terwijl veel mensen er totaal niet over nadenken wat voor impact dit gaat hebben op de game markt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:53]

ThanosReXXX @Verwijderd10 maart 2023 14:58
Nee, ze noemen scenario's die nooit zouden voorkomen: bugs, incomplete software enz. allemaal zoals nu al meerdere keren aangegeven een complete onmogelijkheid met Microsoft in de rol van uitgever.

Microsoft heeft allang in de persoon van Phil Spencer aangegeven dat ze zich niet zouden bemoeien met de interne processen bij Activision Blizzard, en mogelijk zou zelfs Bobby Kotick aanblijven als algemeen directeur, al waren ze daar nog niet helemaal uit. In ieder geval zouden ze zich dus nooit bemoeien met de ontwikkeling van de software, laat staan de optimalisatie ervan.

Ik kan overigens niet voor andere mensen spreken, maar persoonlijk ben ik niet Microsoft aan het verdedigen, ik houd me alleen aan feiten en bewezen gegevens, niet aan "mogelijke" doem scenario's voor de concurrentie, die mijns inziens enkel en alleen maar bedoeld zijn om hindernissen op te werpen en om de waakhonden/consumentenorganisaties zand in de ogen te strooien.

En anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat alle mensen die tegen deze overname zijn, Sony aan het verdedigen zijn, maar dat mag je niet zeggen, want blijkbaar is alleen Microsoft fout bezig en kan Sony geen kwaad doen, wat natuurlijk totale onzin is. Beide bedrijven zijn groot genoeg en hebben onze steun allebei niet nodig. Ze hebben alleen ons als afnemers van hun producten en diensten nodig.

Ik zie alleen wel de gaming divisies van beide bedrijven als aparte entiteiten, al zijn ze beiden natuurlijk wel onderdeel van de bedrijven in zijn geheel, maar vooralsnog ga ik niet Phil Spencer de schuld geven van wat Microsoft in het verleden allemaal fout heeft gedaan in de PC markt, want daar heeft hij helemaal niets mee te maken en zijn plannen zijn enkel en alleen maar positief voor zowel de video game markt als voor de gamer zelf.

De verdere impact op de gaming markt hebben we volgens mij al eerder tot in den treure besproken in eerdere gerelateerde artikelen, dus die sla ik nu even over, als je het niet erg vindt. ;)
Verwijderd @ThanosReXXX10 maart 2023 17:53
Ik kan overigens niet voor andere mensen spreken, maar persoonlijk ben ik niet Microsoft aan het verdedigen, ik houd me alleen aan feiten en bewezen gegevens, niet aan "mogelijke" doem scenario's voor de concurrentie, die mijns inziens enkel en alleen maar bedoeld zijn om hindernissen op te werpen en om de waakhonden/consumentenorganisaties zand in de ogen te strooien.
Eerlijk gezegd ben je dat al de hele tijd aan het doen. Het is daarnaast vooral je eigen waarheid. Bij alle berichten heb je iets negatiefs te zeggen over Sony. Daarnaast heb ik jouw feiten al meermaals ontkracht door diverse bronnen. Net zoals dat je aangaf dat Starfield nooit naar ps5 zou komen, het always online van de ps4, of dat je beweerde dat alle xbox games naar Nintendo zouden komen. Toch bleef je telkens stug volhouden dat dit de waarheid was. Terwijl meerdere mensen hadden aangegeven dat dit niet zo was.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:53]

ThanosReXXX @Verwijderd13 maart 2023 11:08
Het is eerder een geval dat jij iemands anders woorden op je eigen manier interpreteert. Op zich geen ramp, en soms ook min of meer onvermijdbaar in niet-gesproken conversaties, maar het betekent wel dat je daardoor het eigenlijke punt/de punten mist en je dingen in- of aanvult die ik of niet heb gezegd of anders bedoelde dan jij beweert.

Sowieso ben ik niet Microsoft aan het verdedigen. Met alle respect, maar ik denk dat ik zelf prima bewust ben van wat ik wel of niet doe of bedoel, dus dat hoeft een ander niet voor mij te bepalen. Ik probeer er gewoon zo objectief mogelijk naar te kijken. En dan wel naar DE feiten, niet naar een "eigen waarheid" zoals jij beweert.

Dat je het ene bekritiseert, betekent ook niet per definitie dat je dan automatisch het andere aan het verdedigen bent, waar ik ook nog op inging door half-serieus aan te geven dat de mensen die tegen deze overname zijn, dan blijkbaar Sony supporters zijn, maar dat is ook niet per definitie waar.

En ja, ik heb inderdaad wel veel kritiek op Sony, maar dat is ook niet onterecht, want ze zijn veelal aan het mierenneuken over de meest onzinnige dingen en puur theoretische scenario's. Aan de andere kant heb ik ook kritiek geuit op het artikel hier dat wel iets te kieskeurig is met het baseren van een heel stuk op een enkele uitspraak in een rapport van ruim 300 pagina's, waardoor je, zoals wel gebleken is, veel discussie krijgt. En natuurlijk clicks. ;)

Wat Sony always online betreft, heb ik mezelf allang gecorrigeerd en héél duidelijk aangegeven dat het een gerucht was, en dat mijn voornaamste punt ging om de pack-in deal met camera, die op het laatste moment is terug getrokken, zodat ze optimaal konden profiteren van de blunder van Microsoft, omdat ze zo ook $100 lager konden insteken. Dat is iets te toevallig om niet een directe reactie op de Xbox One launch fail te zijn geweest.

Starfield naar PS5 is ook niet per sé bewezen, dus geen idee waar je het over hebt. Het zou, volgens geruchten, géén feiten, slechts gaan over timed exclusivity, maar dat ging dus uiteindelijk niet door vanwege de overname door Microsoft. Die deal was dus blijkbaar veel lucratiever voor Bethesda, anders was dat nooit gebeurd. Dat is alles wat ik ermee bedoelde.

En sowieso hebben zowel Pete Hines als Todd Howard van Bethesda zelf zich er al meerdere keren over uitgesproken, dus die zogenaamde deal met Sony is echt nooit meer dan een gerucht geweest.

Ook heb ik nooit beweerd dat ALLE Xbox games naar Nintendo zouden komen. Ik heb alleen aangegeven dat de uitspraken van Brad Smith er in eerste instantie wel degelijk op leken te duiden dat het om veel meer ging dan enkel Call of Duty. Dat ze dat later zelf weer genuanceerd hebben, doet daar niets aan af.

De oorspronkelijke uitspraak van Smith in de Tweet was letterlijk:
"We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms."
Xbox spellen, meervoud, en Activision titels, meervoud. Het staat er LETTERLIJK. Niet zo heel vreemd dus, om dat dan ook als zodanig te interpreteren, lijkt me.

Alle mensen die mij daarop dus "gecorrigeerd" zouden hebben, die hebben simpelweg mijn woorden erover verkeerd begrepen. Ik wist drommels goed dat niet alle games zouden komen, maar er werd dus wel gesproken over meerdere games. Dat dit statement later ingetrokken/aangepast werd, doet d

Los daarvan ben ik zelf een native English speaker, dus ik hoef niets te vertalen voor mezelf, behalve dan wat ik dan hier weer in het Nederlands typ. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 16:53]

Verwijderd @ThanosReXXX13 maart 2023 19:59
Starfield naar PS5 is ook niet per sé bewezen, dus geen idee waar je het over hebt. Het zou, volgens geruchten, géén feiten, slechts gaan over timed exclusivity, maar dat ging dus uiteindelijk niet door vanwege de overname door Microsoft. Die deal was dus blijkbaar veel lucratiever voor Bethesda, anders was dat nooit gebeurd. Dat is alles wat ik ermee bedoelde.

En sowieso hebben zowel Pete Hines als Todd Howard van Bethesda zelf zich er al meerdere keren over , dus die met Sony is echt nooit meer dan geweest.
Ik heb het niet over exclusief naar de ps5, maar in jouw vorige bericht gaf je aan dat het niet bewezen is dat Starfield überhaupt naar ps5 zou komen. Dat is gewoon niet waar, aangezien Pete Hines heeft aangegeven in een interview met IGN dat er geen sprake was van exclusiviteit op de Xbox tot ze werden overgenomen door Microsoft. Hier terug te zien:

https://m.youtube.com/wat...laSEfc5w&feature=youtu.be
En ja, ik heb inderdaad wel veel kritiek op Sony, maar dat is ook niet onterecht, want ze zijn veelal aan het mierenneuken over de meest onzinnige dingen en puur theoretische scenario's. Aan de andere kant heb ik ook kritiek geuit op het artikel hier dat wel iets te kieskeurig is met het baseren van een heel stuk op een enkele uitspraak in een rapport van ruim 300 pagina's, waardoor je, zoals wel gebleken is, veel discussie krijgt. En natuurlijk clicks. ;)
Waarom heb je dan geen kritiek op Microsoft? Aangezien ze telkens in de slachtofferrol kruipen en aangegeven dat ze niet kunnen concurreren. De publieke opinie proberen te beïnvloeden door telkens de media op te zoeken. Dat is de reden dat iedereen Sony als de boeman ziet en Microsoft als de redder van de industrie gezien wordt.

Terwijl Microsoft nu al meer studios heeft dan Sony. Het is vooral mismanagement bij Microsoft dat xbox het niet gehaald heeft. Kijk naar het fiasco xbox one... Microsoft geeft Sony vervolgens de schuld dat ze niet kunnen concurreren ...
ThanosReXXX @Verwijderd14 maart 2023 11:54
Sorry, maar er is nooit letterlijk een deal geweest met Sony. Er waren slechts besprekingen, volgens geruchten, meer niet. Het sluit enerzijds niet uit dat de game naar de PlayStation was gekomen, maar het stond allesbehalve vast dat dit voor de overname al op de planning stond. Ik heb om dat aan te tonen juist naar het artikel gelinkt, waarin zowel Todd Howard als Pete Hines erop hebben gereageerd.
Starfield releasing on PS4 or PS5 almost happened, with Sony reportedly trying to negotiate a deal with Bethesda for Starfield before yesterday's acquisition of Bethesda and parent company Zenimax Media by Microsoft.

The claim was made by Kinda Funny reporter and host Imran Khan, who reported that Sony had been negotiating a timed exclusivity period for Starfield (opens in new tab) as recently as "a few months ago."

At the time of writing, it's anyone's guess as to how the acquisition of Bethesda by Microsoft has affected the negotiations between Bethesda and Sony for Starfield, but we'd assume it would probably affect it a fair bit.
Zoals vermeld staat, slechts een gerucht, dus, wat ook wel duidelijk is, gezien het woordgebruik in het artikel (almost, reportedly). Het is nooit feitelijk vastgesteld dat Starfield naar de PlayStation zou komen, enkel dat de game voor de overname nog niet exclusief voor Xbox was, maar een getekend contract met Sony, zelfs voor tijdelijke exclusiviteit, was er echt niet. Er staat LETTERLIJK dat ze daar slechts in onderhandeling over waren met Sony, meer niet, vandaar dat ik eerder ook al aangaf dat de deal met Microsoft waarschijnlijk interessanter voor ze was, anders waren ze nooit met hen in zee gegaan.

En ik weet niet of Microsoft Sony expliciet ergens "de schuld" van geeft, ze geven alleen aan dat het huidige verschil in marktaandeel wel heel erg groot is en dat derhalve die overname ervoor kan zorgen dat de concurrentie posities weer min of meer op een gelijk niveau komen, en daar hebben ze, objectief gezien, gewoon een punt.

Overigens valt het ook met het verschil in overgenomen studio's ook wel mee. Ja, Microsoft heeft er meer, maar het gaat niet alleen om die aantallen, maar ook om een aantal andere factoren, uitvoerig en duidelijk beschreven in dit artikel. Het is dus allemaal niet zo zwart-wit, en de recent overgenomen studio's moeten natuurlijk wel nog gaan leveren, dus de resultaten en de impact daarvan laat sowieso nog een aanzienlijke tijd op zich wachten.

En ik ben kritisch op partijen als de kritiek ook terecht is. Ten tijde van Don Mattrick en de Xbox One heb ik meer dan eens zowel Mattrick als Microsoft bekritiseert, maar feit is dat Microsoft, en met name de Xbox divisie onder leiding van Phil Spencer het gewoon heel goed doet. De man heeft veel verbeterd en pakt ook op een positieve manier door, en dat kan ik wel waarderen en respecteren.

Daar mag ieder het zijne van vinden, en misschien vinden sommige mensen precies het tegenovergestelde, maar feit is dat hij, vooralsnog, wel een man van zijn woord is, dus daarom kan ik, in ieder geval op de Xbox divisie weinig kritiek hebben. Het enige dat ik persoonlijk jammer vind, is dat ze gestopt zijn met backward compatible titels toevoegen, maar dat is een persoonlijke mening en dat kan ik ze objectief gezien in algemene zin niet aanrekenen als terechte kritiek.

Je kan je dus, zoals ik in één van mijn eerdere reacties ook al aangaf, ook afvragen of er alleen maar kritiek op Microsoft mag zijn, of dat wellicht ook Sony lang niet zo zielig en in gevaar is als ze de FTC en Britse waakhond graag willen doen geloven. Er zijn toch altijd twee kanten aan een verhaal, en net zo goed als jij mij wellicht te positief vind over Microsoft en deze potentiële overname, vind ik met name het voor Sony opkomen toch iets te veel lijken op fanboyisme, omdat men bang is dat wat Sony beweert ook gaat gebeuren, en ze geen multi-platform games meer zullen krijgen van Bethesda of Activision Blizzard, wat op geen enkel feit gebaseerd is en ook niets te maken heeft met objectiviteit.

In feite is het heel simpel: voor Microsoft is de overname gewoon een zakelijke overeenkomst, met als doel een groter marktaandeel in de video gaming branche te verkrijgen. Eigenlijk dus een redelijk normale handeling, alleen door het volume/de grootte ervan en doordat het redelijk snel volgt op de Bethesda overname, springt het zo in het oog en wordt het breed uitgemeten in de media.

Hadden ze in plaats van deze twee grote partijen meerdere kleinere studio's overgenomen en uitgesmeerd over een iets langere periode, dan had er naar alle waarschijnlijkheid geen haan naar gekraaid.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 16:53]

Verwijderd @ThanosReXXX14 maart 2023 17:50
Sorry, maar er is nooit letterlijk een deal geweest met Sony. Er waren slechts besprekingen, volgens geruchten, meer niet.
Ik heb echt het idee dat jij mijn post gewoon niet leest en gewoon direct een reactie stuurt. Waar zeg ik dat iemand bezig was met een deal met sony? Daar heb ik het helemaal niet over. Ik zeg alleen dat de game gewoon multiplatform zou uitkomen zoals alle Bethesda games hiervoor.
Het sluit enerzijds niet uit dat de game naar de PlayStation was gekomen, maar het stond allesbehalve vast dat dit voor de overname al op de planning stond.
Wat begrijp je niet aan de video die ik post? Daar geeft Bethesda letterlijk aan dat er geen sprake was van exclusiviteit op een platform tot de overname... Dus de game zou gewoon multiplatform uitkomen.
Overigens valt het ook met het verschil in overgenomen studio's ook wel mee. Ja, Microsoft heeft er meer, maar het gaat niet alleen om die aantallen, maar ook om een aantal andere factoren, uitvoerig en duidelijk beschreven in . Het is dus allemaal niet zo zwart-wit, en de recent overgenomen studio's moeten natuurlijk wel nog gaan leveren, dus de resultaten en de impact daarvan laat sowieso nog een aanzienlijke tijd op zich wachten.
Totaal irrelevant dat het verschil niet groot is. Het is nu nog niet groot. Maar weet je wel hoeveel studios erbij komen als de Activision-Blizzard overname doorgaat? Dan hebben ze meer dan 2x zoveel studios....
En ik ben kritisch op partijen als de kritiek ook terecht is. Ten tijde van Don Mattrick en de Xbox One heb ik meer dan eens zowel Mattrick als Microsoft bekritiseert, maar feit is dat Microsoft, en met name de Xbox divisie onder leiding van Phil Spencer het gewoon heel goed doet. De man heeft veel verbeterd en pakt ook op een positieve manier door, en dat kan ik wel waarderen en respecteren.
Het is geen feit dat de Xbox Divisie het goed doet. Ze verkopen nauwelijks meer dan de Xbox one over dezelfde periode. Ze hebben enorm veel geld geïnvesteerd in overnames, de groei van gamepass is gestagneerd en haalt al meerdere jaren achter elkaar niet de doelstellingen die ze hebben gesteld. Het kost op dit moment Microsoft veel meer geld dan het oplevert. Al met al doet die divisie het helemaal niet goed. Als Microsoft niet zoveel geld achter de hand had was die divisie allang afgestoten. Elk ander bedrijf zou gestopt zijn. Dus het is zeker geen feit dat de Xbox Divisie het beter of goed doet onder Phil.
Daar mag ieder het zijne van vinden, en misschien vinden sommige mensen precies het tegenovergestelde, maar feit is dat hij, vooralsnog, wel een man van zijn woord is, dus daarom kan ik, in ieder geval op de Xbox divisie weinig kritiek hebben. Het enige dat ik persoonlijk jammer vind, is dat ze gestopt zijn met backward compatible titels toevoegen, maar dat is een persoonlijke mening en dat kan ik ze objectief gezien in algemene zin niet aanrekenen als terechte kritiek
Ook dat is geen feit, aangezien Phil al meermaals betrapt is op leugens. Hij is totaal niet een man van zijn woord. Hij houdt iedereen een worst voor die niemand kan pakken.
Je kan je dus, zoals ik in één van mijn eerdere reacties ook al aangaf, ook afvragen of er alleen maar kritiek op Microsoft mag zijn, of dat wellicht ook Sony lang niet zo zielig en in gevaar is als ze de FTC en Britse waakhond graag willen doen geloven. Er zijn toch altijd twee kanten aan een verhaal, en net zo goed als jij mij wellicht te positief vind over Microsoft en deze potentiële overname, vind ik met name het voor Sony opkomen toch iets te veel lijken op fanboyisme, omdat men bang is dat wat Sony beweert ook gaat gebeuren, en ze geen multi-platform games meer zullen krijgen van Bethesda of Activision Blizzard, wat op geen enkel feit gebaseerd is en ook niets te maken heeft met objectiviteit.
Ahh dus twee grote instanties hebben het compleet mis omdat jij dat zegt?

Het is op geen enkel feit gebaseerd dat ze geen multiplatform games meer krijgen van Bethesda? Dus starfield, redfall en HI-FI rush komen allemaal naar ps5 8)7
ThanosReXXX @Verwijderd15 maart 2023 17:11
Ik lees, inmiddels bijna tot mijn spijt, wel degelijk alles wat je typt, omdat ik het wel zo beleefd vind om een relevante en eerlijke reactie te geven.

De wrevel van mijn kant is er ook, omdat ik simpelweg altijd EXACT zeg wat ik bedoel, en er niet iets anders van gemaakt hoeft te worden, of tussen de regels gelezen moet worden.

Nu zijn we er dan, na iets te veel heen en weer gereageer, er achter dat we bij die mogelijke release van Starfield op de PlayStation min of meer hetzelfde bedoelen: dat het niet per sé exact daar om ging, maar dat de game, voor de overname, niet exclusief zou zijn.

Maar het typische is dat ik dit ook al meerdere keren heb aangegeven. Het komt toch echt door jouw eigen reacties dat ik in de veronderstelling was dat jij dacht dat er een kans was dat de game ook op de PlayStation uit had gekomen. Multi-platform betekent echter niet automatisch "ook op de PlayStation". Het kan net zo goed PC zijn, want Bethesda heeft geen specifieke platformen genoemd.

Maar goed, los van op welk platform dan ook, heb ik daar nooit iets concreets over gelezen of gehoord. Wat ik weet is dat, ook vòòr de overname, Microsoft al zo goed als beslag had gelegd op deze game, want ze wilden hem ook destijds al exclusief hebben.

Daarna hebben zowel Microsoft als Bethesda in meerdere interviews aangegeven hoe de vork in de steel zat.

Verder maak je je eigen feiten, wellicht als Microsoft hater/Sony fan, ik weet het niet, maar je kletst uit je nek, en je interpreteert mijn opmerkingen, wederom, totaal verkeerd, en trekt ze uit de context om er iets van te maken waar je weer los op kunt gaan.

Ik kan overigens ook wel tegen jou zeggen dat je de bronnen die ik aan jou geef, blijkbaar ook niet leest/bekijkt, want zoals gezegd wordt daar vrij uitgebreid in gegaan op het verschil tussen Sony en Microsoft en de studio's die ze hebben overgenomen, wat héél duidelijk aangeeft dat het allemaal niet zo simpel of zwart/wit is als de ene partij heeft meer studio's dan de andere partij, en dat feit blijft gelden, ook na een eventuele overname van Activision Blizzard, omdat zoals gezegd in het artikel, het dus niet alleen gaat om die aantallen studio's.

Ik denk overigens dat ik me voortaan wel ga beperken tot exacte antwoorden, want iedere keer als ik iets aanvul, reageer je enkel daarop, in plaats van op het eigenlijke punt, wat de discussie verwatert/de doelpalen continu verplaatst. Het ging over kritiek op Microsoft, die ik niet zou hebben, en enkel en alleen omdat ik aansluitend nog even vermeld dat de Xbox divisie het goed doet, gaan we naadloos over in dat onderwerp.

Overigens bedoelde ik daarmee niet financieel, dus je aannames en je reactie zijn, wederom, verkeerd. Wat ik bedoelde is dat dankzij Phil Spencer en zijn team er een boel dingen zijn verbeterd intern, waar ook door meerdere media over geschreven is, dus ook dat is wederom een feit, en niet slechts de mening van mij als enkele persoon. En ten opzichte van het tijdperk Don Mattrick/Xbox One doet de Xbox divisie het echt straatlengtes beter. Dat ontkennen of betwijfelen is simpelweg een gebrek aan daadwerkelijke kennis betreffende de relevante informatie.

Waar het feitelijk over gaat is verbeteren van het beleid, stroomlijnen van de organisatie, verbeteren van de services op de Xbox, aankopen/overnames, cross play enz. enz. Dat vertaald zich niet noodzakelijkerwijs in directe zin naar inkomstenstijgingen en/of stijgende marktaandelen, zoals ik als sales & marketing manager in ieder geval wel snap. ;)

Sommige van de stappen die gemaakt zijn, behoren nu eenmaal tot een lange termijnstrategie, die wellicht nog doorloopt tot voorbij de huidige generatie consoles, aangezien het ook onderdeel is van de toekomstvisie van het merk Xbox/Microsoft.

Ik ben ook erg benieuwd naar de zogenaamde leugens van Spencer, dus laat maar zien, die feitelijke informatie daarover. En aub geen video's, want die kan ik tijdens kantooruren toch niet bekijken, en eenmaal thuis heb ik wel iets beters te doen dan op Tweakers rond te hangen... ;)

Ten slotte je nogal neerbuigende opmerking over mijn commentaar op de waakhond-organisaties: wederom maak je er weer totaal andere, volledig uit de context gerukte discussie van.

Ik haal letterlijk een paar terechte punten aan:
1. Is het nu alleen Microsoft die alles verkeerd doet of is Sony zelf ook niet verkeerd bezig? (vraag ik me gewoon af)
2. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal (dat is gewoon een feit)
3. Er wordt, vooral vanuit het pro-Sony kamp, veel meer gekeken naar de grootte van de overname en de eventuele, vooralsnog slechts theoretische mogelijkheid, dat Microsoft Sony niet meer van Call of Duty games en/of andere games gaat voorzien. (en dat is een verkeerde en nogal onrealistische blik op de zaak)

Verder zal je mij nooit horen zeggen dat Microsoft helemaal geweldig is of het meest klantvriendelijke bedrijf ter wereld, maar het is ook wel het andere uiterste om ze bij wijze van spreken tot de duivel te verklaren, wat ik veel mensen toch met enige regelmaat zie doen.

Vandaar ook mijn eerder punt, of wellicht zelfs oprechte vraag aan jou of Sony nou echt zo braaf en zielig is waardoor het enkel maar de boze, slechte Microsoft is die hier vuil aangekeken moet worden. Het zijn alle twee multi-nationals, met een eigen manier van werken/eigen visie, en er zou gezonde concurrentie moeten kunnen zijn. Dat kan nu niet, en enkel met hun huidige initiatieven kan Microsoft dat nooit veranderen, dus slaan ze, logischerwijze, een andere weg in, die wel binnen hun mogelijkheden ligt, zodat ze op redelijk korte termijn hun positie kunnen verbeteren.

En vooralsnog is het Microsoft die al meerdere keren overeenkomsten heeft aangeboden aan Sony, om sowieso nog voor minstens 10 jaren of meer Call of Duty en andere titels op de PlayStation te laten blijven uitkomen, maar ze hebben tot op heden nog geen enkele keer positief gereageerd, op welk voorstel dan ook. Ondertussen heeft Nintendo, toch qua onderhandelingen met andere partijen nu ook niet bepaald de makkelijkste, wel al een overeenkomst met Microsoft gesloten.

Ik heb dan ook, naar mijn mening terecht, mijn vraagtekens bij deze voortdurende weigering van Sony, met name ook omdat Microsoft bovenop die 10-jarige overeenkomst al heeft aangegeven dat verdere overeenkomsten absoluut bespreekbaar zijn, dus het ligt volledig open, naar het schijnt.

Er is hier trouwens een goed, allesomvattend interview met Spencer te lezen, mocht het je interesseren. Halverwege de pagina begint het Call of Duty/Sony verhaal...

De Europese instantie die over dit soort zaken gaat, die snapt dit blijkbaar wel, want zoals jij waarschijnlijk ook zal weten, zijn die inmiddels wel akkoord met de overname.

Wat betreft de games die je noemt, die zijn exclusief dus natuurlijk is het een open deur dat die niet naar de PlayStation komen. Zo kan ik ook wel een paar titels opnoemen die wèl multi-platform worden, of beter nog: een paar Sony titels opnoemen die niet naar de Xbox komen, omdat Sony ze, net als Microsoft dat bij deze titels heeft gedaan, exclusief voor hun platform heeft gereserveerd, dus een beetje flauw, maar goed.
ThanosReXXX @Verwijderd22 maart 2023 14:28
Dus omdat ik aangeef dat mijn beroep sales & marketing manager is en ik dus wel degelijk enige kennis van zaken heb, heb ik het hoog in mijn bol? Typisch...

Maar jij ook verder een fijne dag. ;)
Verwijderd @ThanosReXXX22 maart 2023 14:34
Het gaat er vooral om dat je heel erg uit de hoogte doet, je weet namelijk helemaal niet wat het beroep is van diegene is waar je mee praat. Wellicht zit die wel veel beter in die business dan jij zelf.
ThanosReXXX @Verwijderd22 maart 2023 14:58
Misschien, ik sluit op zich niets uit, maar datzelfde geldt dan voor jou: ik zit al bijna 25 jaar in deze business, dus waarschijnlijk meer dan lang genoeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Los daarvan is het sentiment wat ik uit al je reacties proef erg anti-Microsoft en/of pro-Sony.

Als dat niet zo is, of niet de bedoeling is, dan zou je daar wellicht zelf nog eens met een objectief oog naar kunnen proberen te kijken. Ik zelf kijk er gewoon in algemene zin naar, niet pro de ene of de andere partij, maar puur naar het sales- en marketing-technische gedeelte, en dan spreken de cijfers en de wel realistische scenario's vooralsnog toch echt voor zich.

Los daarvan heb ik, ook in mijn laatste uitvoerige reactie, meer dan voldoende concrete bronnen/informatie toegevoegd, die mijn eigen beweringen ondersteunen, en waarin uitspraken door de mensen zelf die er daadwerkelijk mee te maken hebben, worden gedaan. Zoals gezegd concrete info dus, die niet valt weg te wuiven met een eigen mening of standpunt, in tegenstelling tot populair bijgeloof. ;)

On a side note: nou ben ik toch wel heel benieuwd wat jouw beroep dan wel is...
Verwijderd @ThanosReXXX22 maart 2023 15:03
Misschien, ik sluit op zich niets uit, maar datzelfde geldt dan voor jou: ik zit al bijna 25 jaar in deze business, dus waarschijnlijk meer dan lang genoeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Los daarvan is het sentiment wat ik uit al je reacties proef erg anti-Microsoft en/of pro-Sony.
IDEM kan hetzelfde gezegd worden over jouw reacties, die zijn allemaal zeer anti-Sony en pro -Microsoft.
Als dat niet zo is, of niet de bedoeling is, dan zou je daar wellicht zelf nog eens met een objectief oog naar kunnen proberen te kijken.
IDEM voor jou...
Ik zelf kijk er gewoon in algemene zin naar, niet pro de ene of de andere partij, maar puur naar het sales- en marketing-technische gedeelte, en dan spreken de cijfers en de wel realistische scenario's vooralsnog toch echt voor zich.
Je kijkt vooral naar de vertekende cijfers die Microsoft constant voorschotelt. Want jouw bronnen is vooral de woorden van Phil Spencer. En laat die nou niet echt te vertrouwen zijn.
On a side note: nou ben ik toch wel heel benieuwd wat jouw beroep dan wel is...
Ik zal ook al meer dan 25 jaar in hetzelfde vak...
ThanosReXXX @Verwijderd22 maart 2023 15:09
Nee, beste man, mijn reacties zijn dus NIET pro-Microsoft. Wellicht wel pro deze overname, omdat ik niet in de flauwekul van de zogenaamd "terechte bezwaren" trap, maar dat is een heel ander verhaal.

En ik kijk al objectief, dus ik hoef mijn eigen standpunt niet te herzien; ik houd me aan de feiten zoals die er nu liggen, en die onderbouwen simpelweg niet het narratief van Sony of de FTC.

Je sentiment over Spencer is te gekleurd. Ik verklaar de man niet heilig, maar als je kijkt naar zijn reputatie, in plaats van wat je persoonlijk van hem vindt, dan is hij in zijn vakgebied toch echt wel gerespecteerd. Iemand die alles bij elkaar liegt zou nooit zo'n reputatie kunnen hebben, laat staan kunnen houden.

Dus ook in sales & marketing, huh? Eveneens IT/Telecom gerelateerd?
Verwijderd @ThanosReXXX22 maart 2023 15:42
Nee, beste man, mijn reacties zijn dus NIET pro-Microsoft. Wellicht wel pro deze overname, omdat ik niet in de flauwekul van de zogenaamd "terechte bezwaren" trap, maar dat is een heel ander verhaal.
Dat je al aangeeft dat het flauwekul is betekent al dat je er niet objectief naar kijkt. Aangezien die bezwaren geen flauwekul zijn.
Je sentiment over Spencer is te gekleurd. Ik verklaar de man niet heilig, maar als je kijkt naar zijn reputatie, in plaats van wat je persoonlijk van hem vindt, dan is hij in zijn vakgebied toch echt wel gerespecteerd. Iemand die alles bij elkaar liegt zou nooit zo'n reputatie kunnen hebben, laat staan kunnen houden.
Ohh ja? Aantal voorbeelden:

Aantal uitspraken Phil:

Exclusives Are ‘Completely Counter To What Gaming Is About,’ Xbox’s Phil Spencer Says, I find it completely counter to what gaming is about to say that part of that is to lock people away from being able to experience those games

No example in Bethesda of us pulling something away from the PlayStation Community."


Maar maakt vervolgens Starfield en Redfall exclusief....

Redfall was namelijk in ontwikkeling voor de ps5:

https://twitter.com/shino...suGWbqYTmM8xLlJfIumw&s=19

"We were acquired by Microsoft and it was a change with capital C. They came in and they said 'No PS5, we're focusing on Xbox, PC and the Game Pass'.


Phil Spencer: Game Pass leads to more game sales

Maar vervolgens geven ze exact het tegenovergesteld aan tegenover de CMA:

Microsoft confirms Game Pass cannibalizes sales

https://www.gamesindustry...e-pass-cannibalizes-sales

Ik denk zelf dat jij een iets te positief beeld hebt over die man.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:53]

ThanosReXXX @Verwijderd22 maart 2023 17:11
Nee, dat is het punt nu juist: het is niet MIJN persoonlijke beeld van of mening over een persoon. Ik kijk er dus niet met een persoonlijke bril naar, maar puur professioneel, op basis van wat iemand betekent heeft, of nog steeds betekent voor een bedrijf of voor de werkwijze en/of service gerichtheid van dat bedrijf, en al vertaald zich dat nog niet direct in financiële winst, is het toch echt wel ontegenzeggelijk bewezen en in de industrie ook meerdere malen onderkend, dat Spencer al redelijk veel goede aanpassingen heeft gemaakt. Op zich ook niet zo heel moeilijk, met Don Mattrick als voorganger, maar toch; je zal zo'n achtergelaten puinzooi maar in iets positiefs om moeten draaien. Ik geef het je te doen.

Persoonlijk hoef ik een persoon ook niet per sé te mogen, om iemands reputatie of prestaties te respecteren, en dat is hier wat mij betreft het geval. Nogmaals: ik ben niet een soort blinde fanboy (op mijn leeftijd sowieso allang niet meer) die doelloos achter iets of iemand aanloopt en het de hemel in prijst omdat ik in hun marketing verhaaltje geloof.

Starfield is ook niet zo'n zwart/wit verhaal; er was een optie, volgens geruchten, dat Sony interesse had, met als voorwaarde tijdelijke exclusiviteit, maar daar is nooit iets van gekomen door het (blijkbaar) betere aanbod van Microsoft richting Bethesda, en die zijn zelf natuurlijk ook niet gek, dus dan waren ze nooit akkoord gegaan met die overname, want aan het eind van de dag was het natuurlijk geen vijandige overname, maar een wederzijdse overeenkomst.

En je zou, als sales & marketing professional toch wel moeten weten dat dingen in sales & marketing aangedikt worden, of verbogen worden naar de actuele situatie. Niet zo zeer liegen dus, maar ombuigen naar relevant voor de situatie. Zoals bijvoorbeeld wat jij verkoopt het beste is, niet alleen op basis van onafhankelijk onderzoek/reviews, maar omdat jij natuurlijk de sterke punten/USP's richting je klanten belicht, niet de zwakke punten.

Nogmaals: Spencer's reputatie in de business staat vooralsnog als een huis, zowel in de industrie zelf, als bij de gerelateerde media, dus dat is echt niet voor niets. Blijkbaar tillen zijn collega's en/of concurrenten niet zo heel zwaar aan die paar dingen die jij er zo specifiek uitvist... ;)

Als ik zelf zoek op "Phil Spencer lying" of iets soortgelijks, dan kom ik overigens verdomde weinig, nee: helemaal geen resultaten tegen uit officiële media, enkel maar game-related forum pagina's of anti-Microsoft sentimenten, eveneens niet uit officiële bronnen.

Anyway, ik heb inmiddels wel al in de gaten dat we allebei behoorlijk eigenwijze je-weet-wels zijn, misschien een leeftijd ding, misschien een beroeps-gerelateerd ding, maar we komen ondanks veel lappen tekst niet veel verder, vermoedt ik, dus lijkt de optie "agree to disagree" me de meest handige keuze voor nu.

De toekomst zal wel uitwijzen wie van de twee industrie giganten nu het gelijk aan zijn kant krijgt, ongeacht wat jij of ik daar nu persoonlijk van vinden. ;)
batteries4ever @Robbaman9 maart 2023 11:47
Het @Raem gelinkte document is 12 pagina's dus is voor een juridisch document verrassend kort en leesbaar, maar ghoed er staan ook punten in de MS de prijs van CoD kan opdrijven e.d.
SkyStreaker @Robbaman9 maart 2023 10:10
De titel is inderdaad "clickbait-y", echter Sony laat wel blijken niet naïef te willen zijn.
LGMedia @FrankoNL9 maart 2023 09:44
Het is eerder treurig dat bedrijven zo werken...
Gedreven door een achterstand op de consolemarkt en aandeelhouders die winstmaximalisatie verwachten, is dit niet een heel vergezocht argument. Als je de tegenstander (Sony) in een kwaad daglicht kan zetten door de illusie te creëren dat zij een inferieur product hebben dankzij die bugs, dan kan je een PS-gebruiker op een gegeven moment overtuigen om over te stappen naar Microsoft.

Je zult denk ik zelf ook wel begrijpen dat er meer moeite zal worden gedaan voor de MS-variant van de game, dan voor de PS-variant.

[Reactie gewijzigd door LGMedia op 22 juli 2024 16:53]

ThanosReXXX @LGMedia9 maart 2023 16:43
Als je even logisch nadenkt, dan kan je alleen maar tot de conclusie komen dat dit helemaal geen realistisch scenario is. Sta maar even stil bij het feit dat Microsoft dan ook een heel andere rol krijgt dan enkel maar concurrent: ze worden ook uitgever en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen uitgegeven producten.

Als daar iets aan gaat mankeren, dan gaat dit ze enkel maar geld kosten, in plaats van op te leveren, dus het is totale onzin en uitermate onwaarschijnlijk dat Microsoft iets dergelijks opzettelijk zou veroorzaken. Het is dus juist extreem vergezocht.
mjz2cool @LGMedia9 maart 2023 10:32
Dat zullen ze niet doen, Playstation biedt een grote playerbase voor Microsoft, die gaan ze niet op zo'n manier om zeep helpen.
Verwijderd @FrankoNL9 maart 2023 17:47
Iedereen vergeet hier even dat dit al jaren een standaard tactiek is voor Microsoft. Ze doen dit met Office en Windows om te zorgen dat ze hun dominantie behouden.

Wat ik treurig vind is dat mensen ‘zijdes’ kiezen in dit gesprek. Niet alleen is dit een heel complex vraagstuk maar mensen laten zich leiden door de media en marketing. Bewijst maar weer wat voor schapen we zijn.
Verwijderd @Robbaman9 maart 2023 09:15
Precies, hier wordt vooral aan cherry picking gedaan. Daarnaast zijn het gewoon bezwaren die Sony naar de CMA heeft gestuurd. Meeste mensen hier hebben niet het hele document gelezen.

Wat ik veel erger vind is dat Microsoft constant de publieke opinie probeert te beïnvloeden door telkens de media op te zoeken. Gisteren hebben ze bijvoorbeeld een paginagrote advertentie over COD en deze overname gepubliceerd in een Engelse krant:

https://twitter.com/tomwa...4hkb1z0zfoR9Gj5wzIhA&s=35
Kaasje123 @Verwijderd9 maart 2023 09:45
Wat jij erger vindt is niet relevant. Cherry picking of niet het is een onderdeel van alle bezwaren en als je hiermee aankomt zetten als Sony dan is dat alleen maar omdat ze zelf niks zinnigers te melden hebben.
batteries4ever @Kaasje1239 maart 2023 09:53
Nou, dat is precies @Verwijderd 's punt! Door uit een lijst van wellicht honderden punten er de meest belachelijke uit te halen "cherry picking" kan je in de media laten zien dat de andere partij pure onzin uitkraamt, terwijl wellicht veel zinniger argumenten niet genoemd worden - het is dan aan de media, in dit geval Tweakers, erop te wijzen dat er nog andere grotere, wellicht zinniger, bezwaren bestaan.
Kaasje123 @batteries4ever9 maart 2023 10:00
Ja dan moet je dat argument überhaupt niet aanhalen. Als je advocaten inhuurt die onzin uitkramen dan krijg je dat. Microsoft had net zo goed als argument kunnen schrijven dat Sony dat nu al doet wanneer Cod slechter draait dan op de playstation. Hebben ze ook niet gedaan. Niemand heeft Sony gedwongen zulke rare statements aan te dragen aan de FTC hoor. Dat hebben ze geheel en alleen aan zichzelf te wijten. :>
batteries4ever @Kaasje1239 maart 2023 11:45
Nou nee zo werken advocaten niet: werkelijk alles wat er op een of andere manier mee te maken zou kunnen hebben wordt uitvoerig opgenomen in de lijst, inclusief punten die er op het eerste gezicht idioot uitzien voor niet-advocaten. Ik weet er zelf verder ook te wweinig van, maar ik vermoed dat als je een punt vergeet te noemen, je verderop zwakker staat als je dat punt dan pas ter sprake. brengt. De 12 pagina's van @Raem gelinkte pdf zijn wat dat betreft nog bescheiden te noemen!
Bulls
@batteries4ever9 maart 2023 18:33
En het werkt blijkbaar want dit bewijst wel weer hoe happig de mensen zijn die alleen op deze clickbait koppen afkomen.
LOTG @batteries4ever9 maart 2023 13:56
Waar is die lijst van 100 punten dan? Als je het artikel gelezen had, en op de allereerste link geklikt had was je precies bij de juiste pagina in het document waar alle argumenten in staan uit gekomen.

Dan had je gezien dat dit weldegelijk een van de kernpunten in het verweer is aangezien Sony probeert aan te tonen dat Microsoft onder de belofte om COD uit te blijven brengen op de Playstation nog steeds Sony kan benadelen door op technisch gebied van alles (niet) te doen.

Het moge duidelijk zijn dat niemand de moeite neemt om daadwerkelijk te lezen wat er staat en meteen in de verdediging schiet als fanboy naar keuze.

Ik lees allemaal zaken die nergens staan, of zelfs niet waar zijn, die er bij gesleept worden om te ontkrachten dat Sony weldegelijk als kern punt aanvoert dat de technische kwaliteit van CoD op de Playstation niet gewaarborgd word door de afspraken.

Dit is geen voetnoot ergens onder in een lange lijst van punten, maar juist een uitgewerkt punt met voorbeelden.

Zoals als altijd, lees zelfs de bron en trek je conclusies.
ThanosReXXX @batteries4ever9 maart 2023 16:45
Er horen helemaal geen belachelijke punten in te staan, zo simpel is het ook. Als je als concurrent bezwaar maakt bij een marktwaakhond, moet je die niet zand in de ogen gaan strooien door met hoogst onwaarschijnlijke scenario's aan te komen draven.

Als toekomstig uitgever zou Microsoft helemaal geen baat hebben bij dergelijke stunts. Sterker nog: het zou uiteindelijk enorm in hun eigen nadeel werken.
Carn82 @FrankoNL9 maart 2023 10:15
Het is helemaal niet vergezocht. Het is de reden dat 'Parity clauses' bestaan, daarin wordt doorgaans afgestemd dat (in dit voorbeeld games) op verschillende platformen bijvoorbeeld qua content, features en/of prijs een "gelijkwaardige speelervaring" moeten bieden. Het is dus helemaal niet zo nieuwswaardig want als een game multiplatform verschijnt kan je er van uit gaan dat hier ook naar gekeken wordt door de juristen. Door het nu al 'aan te kaarten' is simpelweg een manier om te zorgen dat dit later ook besproken zal moeten worden.

Maar goed, zoals hieronder/hierboven ook al is gemeld; dit is een argument uit een langere lijst maar dit levert natuurlijk de meeste reacties op ;)

[Reactie gewijzigd door Carn82 op 22 juli 2024 16:53]

FrankoNL @Carn829 maart 2023 10:34
Ja maar als dat het argument is schiet Sony zichzelf toch gigantisch in de voet? Als er iemand betaalt voor exclusieve content in de PS versies dan is het Sony wel.
Carn82 @FrankoNL9 maart 2023 10:54
Dat ligt compleet aan de inhoud van de betreffende afspraken, wat je vaak ziet is dat content tijdelijk exclusief is, of dat een ander platform juist andere features krijgt. Een parity clause beschrijft niet per definitie dat het altijd '100% exact hetzelfde' moet zijn. Ik heb mijn post daarop iets aangepast want ik kan begrijpen dat dit wel zo geïnterpreteerd wordt.
ThanosReXXX @Carn829 maart 2023 16:51
Het gaat naar mijn idee ook meer om de manier waarop het geschreven/verwoordt is, alsof een concurrent met opzet een buggy versie van een game aan hen zou leveren.

En dan maakt het niet uit of het slechts een paar zinnetjes in een 300 pagina tellend rapport zijn, want het blijft belachelijk en hoogst onwaarschijnlijk, omdat Microsoft in geval van een overname de rol krijgt van uitgever van die games, en een uitgever is er niet bij gebaat dat ze op de verkopen van software verlies lijden door de ene versie slechter te laten draaien dan de andere, want ze moeten en zullen ook op die PlayStation versie willen verdienen.
HollovVpo1nt @FrankoNL9 maart 2023 09:47
Het is niet alleen zielig, maar ook feitelijk onjuist. Sony beweert dat technical parity onmogelijk is omdat Microsoft ze kan saboteren met bugs en glitches, en dat het niet in contracten te ondervangen is. Laat het nou net zo zijn dat Sony zelf in hun eigen contracten clausules opneemt die technical parity eisen aan third parties. Dus aan de ene kant zeggen ze het kan niet, aan de andere kant eisen ze het zelf. Walgelijk.
batteries4ever @FrankoNL9 maart 2023 09:48
"Wat een onzin zeg" was ook mijn eerste gedachte! MS gaat heus geen bugs in de PS versie stoppen!
Die opmerking van @theduke1989 is dan ook schromelijk overdreven.
Maar... je hoeft helemaal geen bugs in software te stoppen - dat gaat kennelijk helemaal vanzelf in elk stukje software dat boven "hello world" uitgaat! Wat in het artikel staat is dat MS net wat minder hard aan de slag gaat om bugs voor de PS versie te lijf te gaan als voor de XBox en dat is veel minder onwaarschijnlijk!
ThanosReXXX @batteries4ever9 maart 2023 16:47
Als ze zelfs parity in games en services willen garanderen op de Nintendo Switch, dan moet dit op de PS5 helemaal een fluitje van een cent zijn, dus het is allesbehalve waarschijnlijk dat Microsoft iets dergelijks zou doen.
Cloggs @FrankoNL9 maart 2023 17:05
Tuurlijk weigert Sony alle medewerking. Als ze zonder slag of stoot Activision zouden kunnen kopen wat hindert Microsoft dan om daarna bijvoorbeeld Ubisoft en Take 2 te kopen en vervolgens die games exclusief te maken. Microsoft kan roepen wat het wil maar toen ze Bethesda hebben gekocht hebben ze Starfield direct exclusief gemaakt want die game was natuurlijk gewoon uitgekomen voor de Playstation. Idem voor toekomstige Elder Scrolls en Fall Out games.
Retrospect @Cloggs9 maart 2023 19:14
hindert Microsoft dan om daarna bijvoorbeeld Ubisoft en Take 2 te kopen
De marktwaakhonden van GB, VS en EU. Dan worden ze namelijk te groot. Dat is nu nog niet het geval bij deze overname.
JustFogMaxi @theduke19899 maart 2023 08:24
MS kan op op Windows ook Sony games slechter laten draaien... Sjonge jonge.
Retrospect @JustFogMaxi9 maart 2023 09:40
Sterker nog MS kan de hele online ervaring van PS5 buggy maken aangezien het allemaal op Azure draait. Doen ze niet, dus dit door Sony aangedragen argument is ook grote onzin.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 22 juli 2024 16:53]

The Zep Man
@theduke19899 maart 2023 08:20
Alles kan. Maar iets over onschuld totdat het tegendeel is bewezen, etc.

"Call of Duty draait brak op PlayStation" zegt iets over PlayStation, maar ook over Call of Duty. Waarom zou Microsoft diens eigen glazen ingooien? Ze verdienen volgens mij meer aan CoD uitbrengen op andere platformen dan aan eventuele exclusiviteit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:53]

sfc1971 @The Zep Man9 maart 2023 08:27
Microsoft heeft natuurlijk een geschiedenis met dit soort zaakjes.

http://www.ecis.eu/docume...n_Consumerchoicepaper.pdf
field33P @sfc19719 maart 2023 08:46
Bewust ‘bugs’ introduceren is maar eenmaal gedaan met de AARD-code in 1993, en die is alleen in een betaversie van Windows 3.1 actief geweest. Gedrag van inmiddels dertig jaar geleden lijkt me niet echt relevant meer in deze.
ErikT738 @sfc19719 maart 2023 08:47
Goed paper van 14(!) jaar geleden. Microsoft stelt zich al jaren veel klantvriendelijker op dan Sony.
Loller1
@ErikT7389 maart 2023 08:54
...over praktijken die zelfs voor die paper al lang geschiedenis waren.
JBVisual @Loller19 maart 2023 09:44
Offtopic (slechts een reactie op het bovenstaande. en is gebaseerd op een persoonlijke mening)

En ook een compleet andere tijd waren.
Het gaat ook over de periode waarin de techindustrie op kwam en er nagenoeg geen regulering was hiervoor.
De gehele techindustie was moordend, en het was een periode waarin diverse bedrijven dezelfde soort strategie als Microsoft hebben bewandeld.
Uiteraard praat ik hierbij niks goed, maar we moeten niet vergeten dat het versnipperde IT landschap dankzij deze monopolies misschien wel één belangrijke verandering heeft ondergaan.
Toegankelijkheid van het platformen is niet meer alleen voor nerds weggelegd.

Je hebt tegenwoordig zeer weinig kennis nodig om met een systeem om te gaan, Allemaal omdat er een grote eliminatieronde is geweest van alle losse producten in de markt.
Er zijn uiteraard genoeg nadelen hiervan te benoemen, maar ik probeer ook het positieve hieraan in te zien en dat is dat tech producten gewoon toegankelijk zijn geworden.
Door de lage instap die er is, is er ook meer interesse en verdiepen meer mensen zich hierin.
Dit laatste zorgt er nu voor dat de kleine bedrijven weer kans maken met hun unieke producten.

Het is dus niet zo zwart wit als het document inderdaad verteld en het er zijn genoeg grijze gebieden waar we rekening mee moeten houden. (als Microsoft dit niet had gedaan, dan wel een ander en hadden we misschien niet hetzelfde microsoft meer gehad als het vandaag de dag is)
_nethack @sfc19719 maart 2023 10:32
Microsoft heeft zeker een geschiedenis, maar ik denk dat ze in de periode ná Bill Gates en Steve Ballmer, nu onder Satya Nadella, toch een behoorlijke ommezwaai hebben gemaakt van een anticompetitief 'evil empire' naar een bedrijf wat een stuk netter zaken doet en veel beter in staat is samen te werken met de rest van de wereld. (In plaats van alles wat niet MS is koste wat kost uit te willen roeien)
Bulls
@_nethack9 maart 2023 18:37
Eerst met vuil spel marktleider worden en dan ineens de ommezwaai. Dat is het zelfde als met rijkdommen vergaard uit de criminele wereld ineens de weldoener uithangen.
CH4OS @sfc19719 maart 2023 08:45
Want in het verleden behaalde resultaten zijn een garantie voor de toekomst?
Blorgg @CH4OS9 maart 2023 09:09
Laten we het wel een beetje redelijk proberen te houden. Het gaat hier niet om risicovolle beleggingen, we hebben het hier over een bedrijf. Een bedrijf dat al meerdere anti-trust zaken aan z'n broek heeft gehad en daarin is veroordeeld.

Een voorbeeldje die veel mensen zich hopelijk nog kunnen herinneren. Internet Explorer 6, daarmee gedroeg Microsoft zich op een bepaalde manier. Datzelfde gedrag zie je tegenwoordig nog steeds als het aankomt op hun Edge browser en hoe ze die proberen te pushen.

Schijnbaar is het gedrag van een bedrijf als Microsoft niet iets wat zomaar veranderd. Dus als jij je uitspraak doet over in het verleden behaalde resultaten, dan zet ik daar tegenover dat hun gedrag uit het verleden in bepaalde gevallen nog steeds zichtbaar is in het heden.
CH4OS @Blorgg9 maart 2023 10:02
Dat de tekst gebruikt is in een reclame voor beleggingen maakt voor het principe toch niet uit? Dat bepaalde zaken in het verleden gebeurd zijn, zijn geen garantie dat het wel of juist niet gebeurd. Dat is alles wat ik ermee wil zeggen, ik zie niet waarom dat onredelijk zou zijn? Voor hetzelfde geld gaat Sony strakjes Microsoft dwarsbomen, ook dat is immers iets wat kán gebeuren.

De rechtszaken waar jij op doelt zijn intussen ook 10+ jaar geleden, Microsoft is daarvoor veroordeelt en heeft zelfs de boete allang en breed voldaan en het browserkeuzescherm behoort intussen óók tot het verleden.

Daarnaast gaat het over een heel andere markt en is er in al die jaren zoveel veranderd (ook bij Microsoft).
Dorank @CH4OS9 maart 2023 10:19
Zij die hun geschiedenis vergeten, zijn gedoemd om deze te herhalen
Er is nogal een verschil tussen martkwerking (waar wellicht wel partijen bezig zijn met manipulatie/sturing) en 1 bedrijf dat een gerichtbeleid heeft.
marcieking @The Zep Man9 maart 2023 08:30
Maar iets over onschuld totdat het tegendeel is bewezen, etc.
Je hebt de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Dit principe uit het strafrecht is hier niet relevant.

Bij grote zakelijke overnames is kijken naar implicaties voor marktwerking heel gebruikelijk. Albert Heijn heeft Jan Linders overgenomen, en als voorwaarde moeten ze een paar winkels afstoten. Nu al, en niet zodra er misbruik van een lokale monopoliepositie is bewezen.
Loller1
@marcieking9 maart 2023 08:59
Ja, alleen is dit natuurlijk een absurd argument van Sony. We hebben ook nooit een situatie gezien waar een game die gebroken was op 1 console de schuld legde bij die console in plaats van de ontwikkelaar.
Blokker_1999
@marcieking9 maart 2023 09:00
Maar toon eens een voorbeeld van de laatste 10 jaar waar Microsoft die tactiek heeft toegepast. Ik kan mij niet direct iets herinneren waarbij zij dat gedaan hebben.

Microsoft doet enorm veel toegevingen om deze deal mogelijk te maken, en hoe meer ze er doen, hoe onwaarschijnlijker de claims van Sony worden om toch maar met modder te blijven gooien van waarom het een slechte deal zou zijn. Dat moet je ondertussen toch ook erkennen.
Chanfan @Blokker_199910 maart 2023 09:04
Maar waarom moet MS Activision kopen? Wat is de reden? Het is niet dat Activision geld nodig heeft.

MS heeft gezegd dat het gedurend 10 jaar COD op Playstation willen uitbrengen. Maar wat na die 10 jaar? MS mag zoveel toegevingen doen, de heilige spelen, contracten opstellen als ze willen. Feit blijft dat de franchise COD exclusief aan MS zal toebehoren.
Wat belet MS hetzelde te doen zoals bij Bethesda?

Ik hoop oprecht dat die deal tegengehouden word.

[Reactie gewijzigd door Chanfan op 22 juli 2024 16:53]

theduke1989 @The Zep Man9 maart 2023 08:24
"Call of Duty draait brak op PlayStation" zegt iets over PlayStation, maar ook over Call of Duty.
Klopt niet, als het spel op beide systemen gelijk kan draaien omdat je niet meer verschillende hardware hebt? Maar omdat ze op de PS versie bugs zetten in game. Want ze releasen het daarmee. Of updates geen controle op de PS.

Nja, het is jammer dat het zo moet gaan.
Ekfad @The Zep Man9 maart 2023 14:31
Exact dit dus.
Activision overnemen doen ze waarschijnlijk voornamelijk om CoD binnen te halen.
Bewust bugs introduceren (ook al is het op een ander platform) zou dus schade toebrengen aan hun eigen product waar ze veel centen voor betaald hebben.

Ik ben het niet eens met de stelling dat ze 'zielig' bezig zijn, nog dat ze wanhopig zijn.
Volgens mij is het een bewuste (geniale) strategie van Sony. Oa gebruik makende van de publiciteit rond deze zaak.
Ze indoctrineren hun eigen fanbase en als het nog even in de publiciteit kan staan zal hun fanbase er straks van overtuigd zijn dat iedere bug die wel aanwezig is op een Sony console maar niet op een andere console de schuld is van de developer en niet van Sony (ook al mocht dat wel zo zijn). Ongeacht of die developer een studio is die onder Microsoft werkt of niet.
ShadLink @theduke19899 maart 2023 08:25
Omdat het echt gewoon idioot is. Waarom zou een bedrijf, wat al meerdere games op meerdere platformen heeft - en belooft zelfs nieuwe games op meerdere platforms, inclusief zelfs Nintendo, uit te brengen - hun games expres slechter maken op een bepaald platform? Absolute onzin, tenzij Sony expres PC versies van hun games slechter maakt.

O wacht.
MrMonkE @ShadLink9 maart 2023 08:39
Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

Zelf zou ik als alles goed werkt behalve COD ik daar 100000000% microsoft op aankijken.
JDL15 @MrMonkE9 maart 2023 08:58
Dit ja! Sony is zo wantrouwend en gedraagt zich als een kat in het nauw...
In de tussentijd weten veel gamers al dat MS Activision wil overnemen en als er dadelijk bij startup Microsoft bij staat en het zou bugs hebben, dan weet je dat je hier MS voor mag aankijken!
theduke1989 @JDL159 maart 2023 09:16
Dit ja! Sony is zo wantrouwend en gedraagt zich als een kat in het nauw...
In de tussentijd weten veel gamers al dat MS Activision wil overnemen en als er dadelijk bij startup Microsoft bij staat en het zou bugs hebben, dan weet je dat je hier MS voor mag aankijken!
Hoezo je denkt toch niet dat de meeste mensen kijken wie de uitgever is? Die kijken vooral en eerst naar de console maker (die is verantwoordelijk) vaak en dus gaan ze bij Sony klagen waar Sony totaal geen inzicht op heb, en dan kan je alleen doorsturen of valse beloftes geven aan je community afhankelijk van hoe Microsoft het allemaal regelt.

Zie je het probleem al voor je?
JDL15 @theduke19899 maart 2023 12:15
Hmmm ben ik niet met je eens. Iedereen die maar een beetje bij de pinken is, snapt dan toch wel dat ze bij de uitgever moeten zijn? Als bijv. Assassin's creed niet lekker loopt, klaagt men toch ook bij Ubisoft? Kijk maar eens naar de shitload aan berichten die een uitgever krijgt als er een buggy game wordt gereleased...
marhalm @theduke19899 maart 2023 11:09
Stiekem vermoed ik dat werkelijk niemand bij Sony gaat klagen als een bepaald spel op de PlayStation bugs heeft.. Dan ga je toch naar de uitgever toe?
theduke1989 @ShadLink9 maart 2023 08:29
Sony is toch hun grootste concurrent.
Als het gaat om console sales als om spellen als call of duty.

Dus dan wil je toch je concentratie uitschakelen. Nintendo was nooit een concurrent. Die hebben hun eigen playerbase zoals Mario etc. Daar had je geen cod voor nodig.

Directe concurrentie uitschakelen is wat Microsoft wil doen.
CH4OS @theduke19899 maart 2023 08:47
Sony doet met dit soort reacties toch hetzelfde, de concurrentie dwars zitten / uitschakelen en hun eigen hachje beschermen. ;)
theduke1989 @CH4OS9 maart 2023 08:54
wat dan? de games die ze op hun eigen consoles uitbrengen? eigen IP's ja klopt die hebben ook eigen IP's net zoals Microsoft ook heeft. Maar die oorlog hoor je niemand over.

Spellen als Call of Duty, FIFA, Battlefield etc zijn toch wel multiplatform wat dus wel zeker voor een probleem kan zorgen. Heb in jaren nooit gehoord ja omdat Sony of Micrsoft eigen IPs heeft dat er problemen zijn, jij wel dan?
CH4OS @theduke19899 maart 2023 08:57
Tja, Sony kan MS ook in de weg gaan zitten. Het is allemaal hypothetisch. Als er verder geen problemen zijn, waarom maakt Sony hier dan een punt van? Het is immers toch geen probleem?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:53]

FrankoNL @theduke19899 maart 2023 09:23
PlayStation sluit geregeld deals om games (tijdelijk) console exclusief te houden.

Final fantasy xvi anyone?
Final fantasy 7 remake
Ghostwire tokyo
Deathloop

En ga zo maar door.

Het zijn bedrijven, ze willen geld verdienen. Dat “MS bad, Sony good” gezeur moet echt over zijn want het slaat nergens op.

Als er iemand anti consument trekjes vertoont generatie is het Sony wel.

Overigens: destiny 2 …. Daar geldt toch precies hetzelfde voor? Sony zou daar ook een slechtere versie van kunnen releasen op de Xbox.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 16:53]

Roko @theduke19899 maart 2023 09:27
Sony zou hypothetisch gezien Steam/Windows versies van hun games slechter kunnen laten performen om daarmee de PS5 als voorkeurs-platform neer te zetten. Dat zijn hypothetische acties waar ze MS nu bij voorbaat van beschuldigen. Beetje vreemd
NMN1665 @theduke19899 maart 2023 09:48
Dan zetten ze toch maar mooi de servers op een laag pitje? Als ze echt kwaad willen doen.
ThanosReXXX @theduke19899 maart 2023 17:00
Je vergeet dat ze in geval van een succesvolle overname als voornaamste rol uitgever zouden krijgen, en een uitgever van software zou enkel en alleen maar zichzelf beschadigen, als ze op het ene platform een slechtere versie van een game uit zou brengen dan op het andere platform. Ze zullen straks ook aan die verkopen op PlayStation willen gaan verdienen, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren als dit slechte of gebrekkige versies zijn.
ShadLink @theduke19899 maart 2023 08:40
Microosft wil geld verdienen. Dat is écht het enige. Ze verkopen hun consoles met amper winst, maar daarin zijn ze een ak stuk kleiner dan Sony.

Dus wat is je andere optie? Breng games uit op Sony's platform. En dat doen ze al met bv. Minecraft. (en die game zorgt er ook bv voor dat ze redelijke sales in Japan hebben, doordat ze Minecraft op de Switch uitgebracht hebben)

Dus Call of Duty op een PlayStation gaat Microsoft gewoon bakken vol met geld opleveren. Waarom? Echt waarom zullen ze dan "bugs" gaan introduceren op dat platform? Dat gaat ze énkel winst/geld kosten.

En Nintendo is weldegelijk belangrijk hier. Gezien er momenteel géén Call of Duty op de Switch is. En met MS komt die er straks wel (al vermoed ik niet eerder dan de opvolger van de Switch)

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 16:53]

Triblade_8472 @theduke19899 maart 2023 08:36
Andersom is dat misschien wel al jaren aan de gang. De waard vertrouwd zijn gasten zoals hij zelf is toch?
willieverhoef @Triblade_84729 maart 2023 09:00
Het geld wordt verdiend met de software, niet met het platform. De xbox als hardware geeft verlies. MSFT vindt het helemaal niet erg dat PS worden verkocht met verlies. Ze willen de winst maken mat gamepass en software. Als het aan hun lag was zelfs de gamepass op PS mogelijk
Finraziel
@theduke19899 maart 2023 11:15
Is het mogelijk? Ja. Is het aannemelijk? Nee... Als Microsoft bewust bugs in Sony versies gaat stoppen, wat ze absoluut suggereren, zeker met die 'pas in het laatste level' onzin, dan zou dat in no time bekend worden en een enorm schandaal geven.
Maar dat Sony dit publiekelijk zo durft te stellen... zoals de waard is...?
theduke1989 @Finraziel9 maart 2023 11:18
zeker met die 'pas in het laatste level' onzin, dan zou dat in no time bekend worden en een enorm schandaal geven.
Dat gaat microsoft toch niet pijn doen. Koop onze console of gamepass en je bent bugloos ;) zie je waar we naar toe willen gaan.

Want in principe is de core architecture hetzelfde, dus hier en daar wat dingen toepassen voor de Playstation, praat over lange termijn als ik dat mag geloven. Dan schaadt het alleen Sony en niet Microsoft. Misschien dat de grote youtubers wel dit zien inderdaad en het publiekelijk tentoonstellen ja dan is het raak. Anders dan dat vermoed ik niet dat de meeste consumenten echt iets zullen ondernemen tegen de schandaal.
ThanosReXXX @theduke19899 maart 2023 17:07
Man, je blijft maar hetzelfde herhalen, maar het is allemaal slap geouwehoer. Jij ziet ze enkel als concurrent, in plaats van uitgever, wat ze bij een succesvolle overname zouden worden. Een bedrijf, ook een uitgever, wil winst maken, en leveren van slechte producten of diensten draagt absoluut niet bij aan een winstgevende situatie, dus het is gewoon absolute en totale onzin.
CH4OS @theduke19899 maart 2023 08:44
Want dat is ten voordele van de verkopen van de game voor Microsoft? Kom op, Sony is echt slappe excuses aan het verzinnen, het grote kind dat heer en meester was bij de vorige generaties consoles is nu gewoon aan het stampen op de grond, omdat het zijn zin niet krijgt. Dus ja, het kán, maar of het voor MS zoveel praktisch nut heeft, ik denk het niet. Een 80 miljard is zeker wat een bedrijf als Microsoft ervoor over heeft om Sony kapot te maken of schade toe te brengen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:53]

Chanfan @CH4OS10 maart 2023 09:59
MS is zelf het grote kind. In plaats van zelf hun portfolio uit te bouwen kopen ze er maar op los. Maar koopt MS kleine studio's zoals Sony dat doet? Nee ze gaan direkt achter de grote vissen.

Ik snap hoe niet hoe je zo'n bedrijven kunt steunen. Hoe kun je daarvoor respect hebben? Ik hoop dat de deal niet doorgaat. Het is niet omdat het een miljardenbedrijf dat het zich overal kan inkopen en doen wat ze willen. Terwijl ze achter de deal aan zitten ontslaan ondertussen well 10.000 werknemers.
CH4OS @Chanfan10 maart 2023 10:11
Tja, Bungie was net zelfstandig geworden en vervolgens worden ze opgekocht door Sony... Geeft dan ook wel te denken, niet? Het is niet alsof Sony hier het heilige boontje is. ;) Die overname was weliswaar (qua geld) een stuk kleiner, maar 3 miljard is anders ook geen gering bedrag voor enkel 1 ontwikkelaar.

Sony zegt dat ook te hebben gedaan om de kennis en kunde van Bungie over live service games. Maar ook daarmee kan Bungie beslissen om uiteindelijk de game toch maar enkel Playstation only te maken. Daar hoorde je Microsoft ook niet over. ;) Daarnaast niet vergeten dat voor CoD (de game waar het nu in deze kwestie vooral om gaat) dusdanig groot is op de PlayStation, dat je jezelf in de voet zou schieten als je het er niet (meer) op uitbrengt, de markt die Sony gemaakt heeft met de PlayStation is gewoon te groot om te negeren. Het zou Microsoft dan ook teveel kosten om de game niet naar het platform uit te brengen. De overname moet immers ook terug verdiend worden.

Ik zou ze voor gek verklaren als Microsoft dat zou doen, net als dat ik Sony voor gek verklaar als ze Destiny exclusief zouden gaan maken. Leg de keuze waar een game te spelen lekker bij de speler en forceer het niet naar een bepaald platform te laten komen, wat Sony juist lijkt te doen met al die (tijdelijke) exclusiviteitsdeals.

En ja, in dat licht is het ook raar dat Starfield nu Xbox en PC exclusive wordt, aan de andere kant is dat een nieuwe franchise, dus laat die zichzelf eerst ook maar eens bewijzen. Aan de andere kant is het ook weer niet dat Sony zoiets niet doet. ;)

En over het feit dat MS zelf meer (kwalitatief) goede games gaat maken om het portfolio uit te breiden: die bal is natuurlijk ook simpel terug te kaatsen naar Sony, die meer dan genoeg (tijdelijke) exclusiviteitsdeals afsluit met genoeg ontwikkelaars (of ook studios overneemt) om de franchises weg te houden/kapen bij Microsoft.

Daarnaast gaat het hier om een uitspraak van Sony, waarom MS dan opeens het grote kind is ontgaat mij even.

EDIT: Overigens is Call of Duty hierbij alleen maar leverage voor het daadwerkelijke doel: het blokkeren van de overname. Het is Sony helemaal niet te doen om (een deal met) Activision/Call of Duty, ze willen enkel de verkoop tegenhouden, koste wat kost. Bron en zo zijn er meer bronnen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:53]

Chanfan @CH4OS10 maart 2023 15:29
Sony koopt Bungie de ontwikkelaar. Sony koopt geen Halo. MS koop de hele franchise van Call of Duty. Dat is een verschil. Stel nu dat Sony GTA of Diablo gaat kopen. Dan gaat iedereen ook op zijn achterste poten gaan staan.

Zoals ik al zei Sony hun aankoop beleid is totaal verschillend van wat MS doet. MS gaat achter de grote vissen die hun sporen al hebben verdiend. Bethesda, EA,... Sony zit achter de kleintjes en ondersteunt hen. Naughty Dog, Imsomniac, Quantic Dream,... waren allemaal kleine ontwikkelaars totdat Sony er geld in pompte.
CH4OS @Chanfan10 maart 2023 16:02
Uiteindelijk doen de overnames hetzelfde. De franchise weghouden bij de concurrentie. Of ermee dreigen, zoals bij de overname van nu. Diablo is van Blizzard, dus die franchise is ook met deze overname gemoeid. TakeTwo is ook even een slag te groot om zomaar over te nemen, evenals EA en Ubisoft bijvoorbeeld. Ik denk niet dat Microsoft dat erbij kan hebben wanneer zij ABK overgenomen hebben. :) Maar zoals gezegd: het gaat Sony hierin helemaal niet om CoD, het gaat Sony erom dat de overname niet doorgaat. Zie ook de laatste pargraaf van mijn vorige bericht.
LOTG @theduke19899 maart 2023 08:44
En Sony kan ook bugs stoppen in de Xbox en PC versies van spellen.

Moeten we bij elke bug in Destiny en MLB nu meteen naar Sony gaan wijzen?

Of is het gewoon toeval dat er bij Lightfall een bug in de Xbox versie zit en Sony nu hoog bij laag beweerd dat Microsoft dit expres zal doen bij Call of Duty?

Zo als de waard is vertrouwd hij zijn gasten?
FreakGIB @LOTG9 maart 2023 09:07
Sony Probeert just zijn Games te verkopen voor Geld en niet in een Gamepass dienst waar all het geld moet worden verdeeld over de developers.
Dus Sony heeft er baat bij als ze overal goed op draaien.

Vertrouw niemand, zelfs niet degenen die je vertrouwt.
ErikT738 @FreakGIB9 maart 2023 09:22
En Game Pass is een liefdadigheidsinstelling? Zonder goede games heeft Game Pass geen waarde en kan Microsoft er niets mee verdienen. Met goede en gewilde games nemen meer mensen Game Pass en verdient Microsoft meer geld. Het is niet zo moeilijk.

En hou alsjeblieft op met willekeurige Woorden met een Hoofdletter te Schrijven.
FreakGIB @ErikT7389 maart 2023 09:30
Gamepass is gewoon slecht voor de gamers en zal er uiteindelijk voor zorgen dat het meerendeel Casual games worden, maar daar is misschien ook wel een playerbase voor.
Leg maar eens uit hoe de developers winst gaan maken als ze AAA games maken en die dan day1 op Gamepass komen.

Maar volgens mij zeggen de verkopen van games en consoles door de jaren heen al genoeg meerendeel van de gamers heeft de keuze wel gemaakt.
ErikT738 @FreakGIB9 maart 2023 09:37
Leg maar eens uit hoe de developers winst gaan maken als ze AAA games maken en die dan day1 op Gamepass komen.
Daar heeft Microsoft vast een hele mooie verdeelsleutel voor. Houdt er ook rekening mee dat er niet meer hoeft worden afgedragen aan winkels en dergelijke.

Zolang cross-play geen gemeengoed is bestaat de keuze voor een console eigenlijk niet. Je koopt gewoon de console die je vrienden toevallig hebben, omdat je met hen wilt spelen. de keuze van consumenten zegt geen bal over de kwaliteit van de console, de spellen en de online diensten.

Verder doe je wat ongegronde aannames over de kwaliteit van games en over hoe "casual" deze zouden zijn. In een nieuwsbericht over Call of Duty nota bene. Veel meer casual dan dat wordt het niet.
CH4OS @FreakGIB10 maart 2023 16:24
Sony heeft anders ook gewoon PlayStation+ en Microsoft verkoopt de games ook los met een doosje in de winkel?
theduke1989 @LOTG9 maart 2023 09:19
waar ga jij als eerste naar toe als er een bug probleem is.
Niet naar de uitgever toch? maar direct naar de platform waar die op gespeeld wordt.
LOTG @theduke19899 maart 2023 09:28
Niet echt ik ga altijd naar de developers. Ik ga niet bij Microsoft/Sony/Valve klagen over een bug met 1 enkel spel.

Waarom moet ik klagen bij het platform? Kan Microsoft het fixen als een spel niet werkt op hun platform? Nee, die moet dan naar de developer gaan en daar zeggen dat er een probleem is.

Totaal onlogisch om daar een partij tussen te zetten zo dat er extra ruis en tijd in gaat zitten in de communicatie.
theduke1989 @LOTG9 maart 2023 09:32
Ik doe dat meestal zo, nooit naar de developer. Alleen als ik account problemen heb.
De rest is via de platform, en vaak helpt dat ook direct.
Kaasje123 @theduke19899 maart 2023 09:10
Vandaar dat games vaak slechter lopen op de xbox bij digital foundry video's. Sony betaald ontwikkelaars om ze slechter te optimaliseren voor Xbox. Nu komt de aap uit de mouw :>
Wolfos
@Kaasje1239 maart 2023 11:24
Dat zijn veelal Unreal Engine games en:
nieuws: Sony investeert 250 miljoen dollar in Epic Games

Dit kan best een gevalletje "de pot verwijt de ketel" zijn. Sony investeert 250 miljoen en twee jaar later presteren alle nieuwe Unreal Engine games ruk op Xbox en PC.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 16:53]

Matomatisch @theduke19899 maart 2023 09:17
Maar een spel als Cyberpunk in de PS store aanbieden die op PS4 ongelooflijk veel bugs bevatte... Nee, dat was geen probleem.
Verwijderd @Matomatisch9 maart 2023 10:23
of dat dat life of tiger spel gewoon op het officiele youtube kanaal gepromoot word.
ThanosReXXX @theduke19899 maart 2023 15:51
Ze hebben helemaal geen gelijk. Het is totale onzin, op het waanzinnige af, en zoals sommige anderen hier ook al zeggen eigenlijk best zielig, voor zo'n groot bedrijf als Sony.

Microsoft zou er, in zijn eventueel toekomstige rol als uitgever van die games, geen enkele baat bij hebben om een slecht product af te leveren, want of ze nu aan de ene of de andere partij verkopen, ze hebben liever meer sales dan minder dus met opzet de concurrentie saboteren zou alleen zin hebben als het ze zelf geen geld zou kosten, wat het in die mogelijk toekomstige situatie dus wel zou doen.

Kortom: het slaat nergens op en het is absoluut geen realistisch scenario, behalve dan voor complot theoristen...
_Pussycat_ @theduke198910 maart 2023 11:07
Ze kunnen ook Anthrax in de doosjes doen en alle Playstation-klanten doodmaken.

Puur een hypothese als bewijs is nogal zwak.

Wat ze wél hadden kunnen doen is verwijzen naar dergelijke praktijken van MS lang geleden tegen Qdos, waar bij het starten van Windows (3.11 meen ik?) een rare foutmelding kwam. Maar dat is ook wel uit den ouden doosch.
grimlock @NielsCSGO9 maart 2023 08:20
Inderdaad, als mijn kinderen zo reageren zou ik ze aanpakken. Je kan dit makkelijk in een intentieverklaring vastleggen mocht het echt noodzakelijk zijn.
Loller1
@grimlock9 maart 2023 09:11
Sony heeft een contract gekregen van Microsoft dat dit tegen zou gaan dus het is sowieso ronduit belachelijk deze claim te maken.
HollowGamer @NielsCSGO9 maart 2023 08:25
Het zou toch kunnen? Mogelijk niet nu, maar wel in de toekomst.

Er zijn vaker overnames gewezen waar uiteindelijk softwareondersteuning werd ingetrokken omdat het beter zou werken op hun eigen platform.
eggsforpedro @HollowGamer9 maart 2023 08:51
Behalve dat in het artikel staat:
Als reactie zegt Microsoft in een statement tegen Eurogamer dat het een oplossing heeft aangeboden om de zorgen weg te nemen, waaronder 'een garantie van gelijkwaardige toegang tot Call of Duty' op Xbox en PlayStation.
HollowGamer @eggsforpedro9 maart 2023 09:25
Ja, alleen waaruit bestaat die garantie?

Is het 3 jaar, 5 jaar, wat voor een bedrag staat er tegenover, etc.

Er zullen genoeg advocaten en juristen zich ermee bemoeien, dat er altijd een exit is voor een bedrijf als MS.
NMN1665 @HollowGamer9 maart 2023 10:03
Meer als 2 generaties zou ik ook absurd vinden. Je weet nooit hoe de toekomst er uit ziet dus meer als dat eisen gaat mij wat ver.
CH4OS @HollowGamer9 maart 2023 08:54
Op een console die qua markt groter is dan hun eigen console? Met deze redenering kan Microsoft ook zeggen dat Sony ze ooit kan tegenwerken op de PlayStation, omdat Sony geen Microsoft wilt op hun platform. Al kan dat ook verdedigd worden, met Minecraft reeds op het Sony-platform.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:53]

HollowGamer @CH4OS9 maart 2023 09:26
Het gaat om toekomstige games, Minecraft (geen kenner) is toch een game die al is uitgewerkt?
CH4OS @HollowGamer9 maart 2023 10:04
Minecraft is al beschikbaar inderdaad. Maar dat neemt niet weg dat Sony ook juist Microsoft kan gaan tegenwerken en uiteindelijk kan gaan roepen 'zie je wel, dat Microsoft troep op ons platform levert met CoD'. ;) Terwijl Sony degene is die eea tegenwerkt.

Het kan hypothetisch allemaal, óók wat Sony zegt. Maar er zijn geen garanties, ook vanuit het verleden niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:53]

BenVenNL @NielsCSGO9 maart 2023 08:58
Zoals de waard is ...
MicGlou @NielsCSGO9 maart 2023 09:40
Nou... daar begint het nu wel een beetje op te lijken inderdaad. Ze hebben/hadden in eerste instantie wel een punt en eigenlijk heeft Microsoft al zodanig toezeggingen gedaan waarbij ze garantie geven dat o.a. de COD games ook op de andere consoles uitkomen, dus dat is van tafel. Als Sony dan nu gaat beweren dat Microsoft ze wel eens bewust gaat saboteren door bugs te introduceren of misschien doelbewust niet op te lossen... hmmm, dan ga je het toch wel wat op de bodem van de emmer zoeken.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 16:53]

MMaster23 9 maart 2023 09:58
Sony is er nu zelfs te open over geweest dat ze er waarschijnlijk problemen mee gaan krijgen: https://twitter.com/lulumeservey/status/1633573899400093699
Microsoft offered Sony (the dominant console leader for well over a decade, with 80% market share) a 10 year agreement on far better terms than Sony would ever get from us. We've also offered Sony guaranteed long-term access to Call of Duty. But they keep refusing. Why?

The CEO of SIE answered that question in Brussels. In his words: "I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.”
musje83 @MMaster239 maart 2023 10:40
Sony, the dominant console leader for well over a decade, with 80% market share
Hoe heeft Sony 80% marktaandeel? Sony heeft 45% (-1,3%), Microsoft 27,3 (+1,8%) en Nintendo 27,7 (-0,5%).

Bron: https://www.ampereanalysi...-of-hardware-availability

Misschien bedoelt ze 80% van de Call of Duty afzetmarkt of iets dergelijks?
Cid Highwind @musje839 maart 2023 10:51
Allemaal berekeningen in het eigen voordeel. Nintendo telt daarin sowieso niet mee en het zal me benieuwen of ze de Xbox Series S meenemen hierin, aangezien Sony enkel een Xbox Series X concurrent op de markt heeft en de verkopen van de Series S de getallen ook niet in het voordeel van Microsoft zullen beïnvloeden.

De consument heeft een stuk meer te kiezen dan hetgeen wat in het straatje van deze twee bedrijven past.
LOTG @musje839 maart 2023 10:54
Nee de CMA heeft gezegd dat ze Nintendo niet als concurentie zien in de high end console markt, waar die 80% vandaan komt weet ik niet precies.

Kan zijn dat het alleen UK is aangezien dit over CMA gaat.
MMaster23 @musje839 maart 2023 11:01
https://www.gamesindustry...ystations-80-was-accurate

European Economic Area: 80/20
Japan: 96/4
World: 69/31
Jinoh @musje839 maart 2023 11:25
Die percentages moet je wel lezen vanuit het perspectief waar die organisatie zit. CMA is UK bijv. Andere percentages gelden voor Amerika en Europa.
alienfruit @musje839 maart 2023 16:23
Nintendo telt toch niet mee? Volgens CMA bestaan ze niet in de high performance console markt
Kenny_026 @MMaster239 maart 2023 10:36
Het is ook maar hoe je het wilt lezen he. Die mensen denken in lange termijn strategieën. Moet een worst voor de neus dat dan ineens veranderen?
LOTG @Kenny_0269 maart 2023 11:02
Neem naar Sony heeft bezwaar gemaakt met bepaalde argumenten. Microsoft wil die bezwaren weg nemen zo dat ze de overname kunnen doen.

Als je dan zegt dat je niet wilt dat die bezwaren worden weg genomen maar gewoon dat de deal niet door gaat dan staat dat niet heel goed in je verdediging.

Je geeft aan dat je gewoon nee zegt, en Microsoft dus niet de kans krijgt om de bezwaren weg te nemen.

Moet jou bezwaar dan nog worden mee genomen als je zegt dat je geen oplossing wilt?
Aldy @LOTG9 maart 2023 16:41
In dit soort beloftes worden contracten opgesteld, waarbij de plek van de komma al allesbepalend is. Eén onderdeel niet juist kan Microsoft een groot voordeel opleveren en wat betreft het ontwikkelen van nieuwe spellen, waar weer andere bezwaren kunnen zijn. Contracten kunnen nooit alle bezwaren opheffen, in dit geval.
Ik heb geen enkele spelcomputer en ben hierin een volstrekt neutrale buitenstaander, maar voel veel voor de argumentatie van Sony.
Retrospect @MMaster239 maart 2023 10:05
Zag het vandaag op Twitter. Er komen interessante dingen aan het daglicht door deze overname. Dit gaat Sony zeker tegenwerken bij de marktwaakhonden die moeten beslissen of de overname door mag gaan.
Bulls
@MMaster239 maart 2023 13:01
Een terecht standpunt om te nemen, geen deal of beloftes kan daar verandering in brengen omdat ze het niet eens zijn met de overname. Dat ze letterlijk uitspreken dat het doel is om de overname te blokkeren verandert er niets aan. Ze zijn tenminste oprecht in plaats van allerlei smoesjes te verzinnen waarom het niet door mag gaan. Iedereen en z’n moeder weet dat Sony deze overname niet ziet zitten.

Microsoft belooft de hele wereld om de overname te realiseren, maar het gaat enkel om hun eigen positie te versterken.
Raem @MMaster239 maart 2023 10:13
En heeft Jim Ryan dit ook echt gezegd? Ik bedoel, dit bericht komt uit de mond van degene die vindt dat de deal door moet gaan, omdat The Last of Us een succesvolle serie is op HBO. 8)7
Verwijderd @Raem9 maart 2023 10:29
Zij heeft er zelf ook belang bij dat deze deal doorgaat. Sowieso neem ik haar niet heel serieus aangezien ze ook dit soort posts op Twitter plaatst over de Activision deal:

https://twitter.com/lulum.../1628124787045240852?s=20
bambam1979 @Verwijderd9 maart 2023 11:01
Ik begrijp die verontwaardiging voor die Tweet niet, waar onderstaande video zoveel geprezen werd door gamers en gaming media. Meten met twee maten noemen ze dat.

https://youtu.be/kWSIFh8ICaA
panterarosso 9 maart 2023 08:19
Dat is wel een zwaktebod. Als dat het beste argument is dan kun je ook stellen dat sony tv's kan maken die beelden van een xbox slechter eruit doen zien dan van een ps5, en ga zo maar door

dit is echt onzin
n4m3l355 @panterarosso9 maart 2023 08:32
Wat is er zwak aan? Het moedwillig sabboteren is misschien vergaand maar het lijkt me ergens logisch dat MS de Xbox beter ondersteund dan de PS en daar wordt je als consument natuurlijk niet vrolijk van.

De vraag is of dit de markt verstoord, wanneer een bedrijf van 1,9 triljard, een jaarlijkse omzet van bijna 200 miljard of nagenoeg de GDP van griekenland mag je toch zeker afvragen of het een gezonde ontwikkeling is dat dit soort giganten andere bedrijven blijven opslokken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we zien dat Sony een hele reeks aan redenen opgeeft omdat het kopen van Activision op zichzelf weer een (veel kleinere) gigant is in de game industry. Het is nog niet zolang geleden dat MS bijna werd opgebroken vanwege anti competitive gedrag, maar dat punt zijn we onderhand toch wel lang voorbij. Het wordt eerder hoogtijd dat bedrijven van dit formaat worden opgebroken in kleine stukjes zodat ieder stukje opzichzelf beduidend minder risico vormd.
Cid Highwind @n4m3l3559 maart 2023 08:38
Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

Daarom is dit argument een zwaktebod.
GrooV @n4m3l3559 maart 2023 08:39
Omdat het hypocriet is, dit geldt dan namelijk voor alles zoals panterarosso zegt.

Daarnaast is Sony de grootste en niet Microsoft. Dat ze eens van de best lopende (en meest uitgemolken) franchises kopen maakt ze nog niet het grootste platform.

Sony ruikt bloed omdat toezichthouders kritisch aan het kijken zijn (wat mag uiteraard) maar Sony en de Playstion zijn echt groter . Aantal verkochte PS5's: 30miljoen, aantal verkochte Xbox X/S: 20miljoen (datum 12-2022). Waarbij de Playstation duurder en slechter leverbaar is. PS4 is 118miljoen vs 117 miljoen
Freakiebeakie @GrooV9 maart 2023 10:56
je cijfers kloppen niet, iedereen kan google raadplegen ps4 vs xbox sales numbers. Microsoft mocht willen dat ze 117 miljoen xdozen hebben verkocht. En dat een ps5 duurder is en minder leverbaar heeft te maken met de goeie verkoop cijfers, vraag een aanbod. prijzen stijgen als iets in trek is en voorraad slinkt.
mhnl1979 @n4m3l3559 maart 2023 08:51
Echt, dat je hier Sony nog gelijk in geeft is wel absurd. Alsof MS hier van gaat profiteren.
Als ik een spel speel wat echt ruk speelt, dan denk ik 'wat een rotspel' in plaats van 'wat een rotconsole' en dan kijk ik naar de maker van het spel. Microsoft dus. Ze zouden daarmee dus hun eigen glazen in gooien.

Sony is alleen maar aan het traineren en pesten, zonder dat ze met steekhoudende argumenten komen.
Ze zijn hard bezig hun eigen imago naar de tering te helpen, in plaats van dat ze uitgaan van hun eigen kracht, namelijk een toffe console met unieke controller met fantastische singleplayer games.
Bert2000 @mhnl19799 maart 2023 09:00
Sommige zijn fanboy tot op het bot diep. En blind voor enige kritiek. Het is gewoon een absurd statement van Sony, vraag mij af of het wel echt gezegd is.
Kaasje123 @Bert20009 maart 2023 09:06
Nou echte he? Je kan je toch haast niet voorstellen dat ze dit serieus als argument aanbrengen? Dan kunnen ze ook zeggen dat Sony games die op pc worden uitgebracht middels kerneldrivers diep verstopt in windows expres slechter draaien.

Sony moet nou toch echt eens heel gauw een deksel op hun neus krijgen. Dit begint echt absurde vormen aan te nemen.
liberque @n4m3l3559 maart 2023 09:01
Het wordt eerder hoogtijd dat bedrijven van dit formaat worden opgebroken in kleine stukjes zodat ieder stukje opzichzelf beduidend minder risico vormd.
Ooit jezelf afgevraagd hoe het kan dat je een PS5 en Xbox Series X kan kopen voor rond de 600 euro en dat als je dit wilt evenaren op een PC dat je minimaal het dubbele kwijt ben? Ja, natuurlijk is massaproductie goedkoper, maar je weet vast ook wel dat die consoles worden verkocht onder de kostprijs. Microsoft en Sony compenseren dit met de verkoop van games waar dit verlies wordt goed gemaakt, maar dan krijg je wel een beetje het kip en het ei verhaal. Immers die consoles moeten eerst de markt op voordat je ook maar 1 game kunt verkopen - en 1 game maakt het verlies nog niet goed.

Je moet dus een lange adem (lees: flinke zak geld) hebben om consoles op de markt te zetten. Welnu zowel Microsoft als Sony hebben dus zo'n flinke zak geld juist omdat ze zo groot zijn. Zou je die bedrijven opsplitsen in kleinere stukjes dan worden hun gameconsoles voor de meeste klanten onbetaalbaar. Immers ze kunnen dan niet meer onder kostprijs verkopen omdat het geld er niet is. Ze kunnen dan natuurlijk hetzelfde doen als Nintendo (die in 2017 de Switch bijvoorbeeld nog verkochtten met 4 tientjes winst), maar dan is het wel gedaan met next-gen games en moeten ze creatief worden (auw) met hun games.

Zelf vind ik het nieuwe bezwaar van Sony wel zorgelijk. Stel dat de overname toch doorgaat en er verschijnt ooit eens onverhoopt een bug op het PS5-platform in bv. CoD dan zijn de rapen natuurlijk gaar. Microsoft wordt hiermee bij voorbaat vogelvrij verklaard. Het kan zelfs betekenen dat Microsoft in de toekomst meer tijd moet gaan steken in de games voor het PS5-platform dan voor hun eigen platforms. Simpelweg om eventuele aantijgingen van Sony te voorkomen. Ik hoop dan ook dat Microsoft zich nu niet laat verleiden om garanties te gaan geven. Ook al zou Microsoft vermoedelijk geen slechte intenties hebben dan nog zouden ze zich niet klem moeten laten zetten en daar begint het stilletjes aan wel op te lijken.
k995 @liberque9 maart 2023 11:58
Massaproductie/verkoop met verlies en een game console is veel beperkter qua capaciteiten.
Het echte verschil zit hem erin dat games heel geoptimaliseerd zijn voor spelconsoles.
Je kan nu een PC van een 7-800 euro in elkaar steken die even krachtig is op papier maar in de realiteit zal die veel minder presteren.
CH4OS @n4m3l3559 maart 2023 09:03
En wie garandeert dat Sony dezelfde dienstverlening doet naar Microsoft als deze deal rond is? Voor hetzelfde geld worden zij tegengewerkt door Sony. Ook dat is iets wat kan gebeuren! ;)
Atilim @n4m3l3559 maart 2023 09:03
Je maakt aannames op aannames en daarboven gooi je nog meer aannames op om een conclusie te trekken.

Simpel gezegd, je weet niet hoe mensen gaan reageren door een sh*t spel uit te brengen want dat kan een franchise de neck omdraaien. Battlefield komt volgens mij niet eens in de buurt van een gemiddelde CoD spel qua verkopen.
panterarosso @n4m3l3559 maart 2023 13:26
het is zwak omdat het een insinuatie is waarvoor ze geen bewijs hebben. Plus dat cod niet bij ms zelf ontwikkeld wordt maar door een studio, die zou dan direct opdracht moeten krijgen dat te doen. Dan hebben we het nog niet eens over dat dit binnen de kortste keer rondzingt en tot enorme reputatie schade zou leiden

de omzet/marktwaarde van ms is ook geen punt, in deze markt is Sony de 800 pond gorilla die die macht gebruikt om exclusives te regelen. Activision /ms zou afhandelijk van de bron net zo groot of iets kleiner zijn dan Sony in de gaming markt.

Het opbreken is nooit een serieus item geweest, gaat het ook niet worden, bedrijven zitten nu eenmaal in meer markten, soms is dat nadelig voor consumenten, soms voordelig
dasiro @n4m3l3559 maart 2023 09:02
Wat is er zwak aan? Het moedwillig sabboteren is misschien vergaand maar het lijkt me ergens logisch dat MS de Xbox beter ondersteund dan de PS en daar wordt je als consument natuurlijk niet vrolijk van.
je moet ook nog zoiets hebben als bewijs als je beschuldigingen uit, zeker als ze zo grotesk zijn als sabotage en oplichting van gebruikers.
Loller1
@panterarosso9 maart 2023 09:14
Dat is wel een zwaktebod. Als dat het beste argument is dan kun je ook stellen dat sony tv's kan maken die beelden van een xbox slechter eruit doen zien dan van een ps5, en ga zo maar door
Niet om het een of het ander, maar de PS5 werkt wel degelijk beter met Sony's eigen TVs dan al de rest.
Glashelder 9 maart 2023 08:23
Wanneer gaat de wereld eens inzien dat bedrijven zoals Microsoft, die nu al veel te groot zijn, niet nog groter moeten worden. We hebben het hier over bedrijven die meer cash hebben dan sommige landen. Dat is echt niet normaal.

Het wordt hoog tijd om deze bedrijven te verbieden overnames te doen en waar nodig op te knippen.
fapkonijntje @Glashelder9 maart 2023 08:39
Precies, moet je ook even al die studio's van Sony weer opsplitsen. Wel zo eerlijk. En de TV tak en de telefoontak en de audiotak enzovoorts lostrekken.

Ging voor Philips ook goed, dus why not.
Steven030 @Glashelder9 maart 2023 08:50
In de console wereld is PlayStation juist te groot, en kan het wel wat concurrentie gebruiken
mhnl1979 @Glashelder9 maart 2023 08:53
Voor sommige bedrijven geldt dat zeker, andere bedrijven moeten dit doen omdat anders ze niet mee kunnen
Autisme_tech 9 maart 2023 08:21
Eigenlijk zegt Sony hier wat ze met hun eigen games doen die ze voor de xbox uitbrengen in een later stadium, als ze al de game op een ander platform uitgeven
JustFogMaxi @Autisme_tech9 maart 2023 08:25
Precies ik hoor alleen maar dingen die ze zelf ook doen, dikke exclusives, studios weggraaien etc.
crazyboy01 @JustFogMaxi9 maart 2023 11:17
Inderdaad, wat er ook gebeurt om de games aantrekkelijker te maken op de Xbox, zolang het geen exclusive is wil ik Sony niet horen. Een titel helemaal niet beschikbaar maken van de concurrent is veel erger. En zelfs dan hebben zij dit al op grote schaal gedaan.

Dat gezegd hebbende denk ik dat vooral de prijsverlagingen etc effect zullen hebben en niet persé prestatieverlagingen. Er zullen vast wat streamers zijn die het verschil aantonen, maar de meeste mensen zullen de versies niet gaan vergelijken op de verschillende consoles.
Magenof @Autisme_tech9 maart 2023 08:48
Toevallig nochtans dat de pc ports van Playstation games bij de beste ports van de laatste jaren behoren en telkens door nvidia promoot worden bij hun gfx cards.
LOTG @Magenof9 maart 2023 09:16
De meeste hebben nog thans wat patches nodig om daar bij te horen. Horizon was bij de launch niet echt super, en dat is best wel een trend bij de meeste ports.

Achteraf komt het meestal wel goed, maar dat is niet wat het punt was.
bjorn1 9 maart 2023 08:44
Het zou allemaal kunnen, gaat het gebeuren? Denk het niet... Stel dat Sony ervoor kiest om heel Activision/Blizzard dan als publisher te blokkeren op het PlayStation platform, voor wie zou dat erger zijn?

Voor Sony of Microsoft gezien de install base van de consoles?
Het is gebaseerd op gevoel maar denk dat PlayStation toch weer mijlenver voor ligt op de Xbox.
Het verlies aan die afzet markt is denk ik te groot om te zeggen we gaan alle games voor PlayStation saboteren.

Ik denk dat Sony best in staat kan zijn om met hun first party developers een waardig alternatief te kunnen bieden voor bijvoorbeeld Call of Duty. (Heb het alleen over call of duty, ik weet dat ze meer uitbrengen maar het nieuws schijnt alleen maar om call of duty te draaien.)

Voor mij persoonlijk zou het niet uit maken als Call of Duty niet meer op de PlayStation zou uitkomen. Ik heb mwII ook gekocht en als ik eerlijk ben koop ik ze eigenlijk met de hoop dat het wel weer beter zou zijn dan de vorige, waar ik eigenlijk iedere keer weer in teleurgesteld word.

Call of Duty is echt niet meer dezelfde als in de hoogtijdagen met die Battle Pass en andere rommel die je er bij moet/kan kopen in plaats van vrij te spelen, de multiplayer maps vallen ook steeds meer tegen en de focus lijkt toch echt te liggen op het Battle Royale gedeelte wat mij dan ook totaal niet interesseert.
Atilim @bjorn19 maart 2023 09:11
Alternatief voor Cod bestaat niet en gaat om niet zo snel gebeuren.
Het is Activision gelukt om een fabriek te bouwen die jaarlijks een CoD spel kan uitbrengen met een bepaalde kwaliteit.

Ik ben geen CoD fan maar kan het wel waarderen soort van, ze hebben de ford loopband uitgevonden voor games.
bjorn1 @Atilim9 maart 2023 11:03
Ben het met je eens dat er niet echt een alternatief is, Ja er is battlefield etc... Maar die hebben niet die snelle quick fix van cod.
Wil niet zeggen dat er geen alternatief gemaakt kan worden door Sony zeker nu ze ook veel op pc releasen.

Ik heb me prima vermaakt met killzone 2 multiplayer, zelfde quick fix mee gehad als in even een paar potjes en klaar.

Ja het is zeker te merken dat het een fabriek is geworden die wat mij betreft steeds twijfelachtigere kwaliteit levert naar mate dat de jaren volgen.

De passie voor het maken van een cod is al lang weg en het wordt met het jaar een grotere geldhark machine tegen het schofterige aan.

In plaats van zelf te innoveren in het spel innoveren ze alleen maar om zo veel mogelijk erbij te verkopen en het spel zo mager mogelijk uit te brengen.

Als de meerderheid gaat klagen dan brengen we wel een season update uit met wat er eigenlijk al in had moeten zitten maar gezien de fabriek door moet draaien brengen we gewoon een half bakken product op de markt en zien het achteraf wel.
Atilim @bjorn19 maart 2023 12:01
Je mis me punt een beetje.

Ja elke developer kan vandaag een shooter maken, maar who cares, dat is niet de punt hier.
AB is in staat om elke jaar een CoD uit te brengen en weet die ook gewoon aan de massa's te verkopen.

Als Sony dit zou willen doen bijvoorbeeld dan moeten ze al hun studios op een CoD Alternatief duty zetten, maar dat gaan ze ook niet doen.
FreakGIB @bjorn19 maart 2023 08:56
Wat ik niet snap met all deze reacties
Sony is kleiner kwa vermogen dan Microsoft
Xbox doet het kwa verkopen volgens mij weer minder dan Sony
Daar kan je toch op uitmaken dat de meerderheid van de Gamers voor Sony kiezen inplaats van Xbox

dus dan doet Xbox toch iets verkeerd lijkt mij
Ze hebben nu al een tijdje Gamepass dus je kan voor weinig veel games spelen
maar toch is de playerbase bij Sony groter?

Zou dat kunnen betekenen dat de meerdereheid toch liever een goede game gewoon koopt
en niet vast voor een Gamepass dienst gaat
of zijn de kwalitijd van de Games in gamepass en Xbox overall minder dan bij bv Sony?
en word het daarom minder gebruikt.

Stell de overname lukt niet voor Microsoft
Zou dat dan het begin van het einde betekenen?

Ben gewoon benieuwd in welke staat Xbox verkeerd op dit moment, hebben ze onbeperkte ondersteuning van Microsoft of is dit de laatste aankoop lukt het dan nog niet is het over?
jibjqrkl @FreakGIB9 maart 2023 09:52
Hebt geen xbox nodig voor gamepass. Ik speel gewoon lekker op mijn pc. Dus dat er minder consoles verkocht worden hoeft niet meteen te betekenen dat die klanten ook weg zijn.
matdriks41 @FreakGIB9 maart 2023 10:03
sony verkoopt aanzienlijk meer consoles dan xbox. Dus dat klopt niet wat je zegt.
bjorn1 @FreakGIB9 maart 2023 11:13
Denk dat het regio afhankelijk is, Europa is naar mijn idee merendeel PlayStation en Amerika is grotendeels xbox.
Ik heb voor PlayStation gekozen wegens hun first party exclusives en het makkelijker is op de tweedehands markt om af en toe iets te verkopen of kopen. De meeste mensen die ik ken die een console hebben is ook grotendeels PlayStation.

Denk niet dat gamepass of psn een deal breaker zal zijn. Ja ik vind gamepass interessant, koop ik er een xbox x voor? Nee ga ik niet doen, misschien wel als er exclusives komen die de moeite waard zijn.

Dus ja het kan heel belangrijk zijn voor Microsoft dat deze overname door gaat en ze exclusives hebben waaronder cod etc...

Denk niet dat het gelijk over zal zijn als dit niet door gaat maar het gaat wel zeer doen.
Atilim @bjorn19 maart 2023 12:13
Xbox verkoopt aanzienlijk meer in de VS dan in Europa en maar zelfs daar verkoopt Sony als het goed is nog steeds meer dan Microsoft.
Groningerkoek @FreakGIB9 maart 2023 13:02
Mensen zijn redelijk trouw aan hun platform dankzij opgebouwde hoeveelheid games en online vriendenkring, jaren geleden was dit nog niet zo sterk als nu, en waar Microsoft op dit moment gewoon heel goed bezig is met de XboX hebben ze in het verleden inderdaad fouten gemaakt. Als ik beide platformen inclusief de bijbehorende diensten vergelijk vindt ik zelf XboX de betere op dit moment. Het al dan niet kwijtraken van de best verkopende franchise ooit kan dus best wel heel veel mensen over de streep trekken om te wisselen.

Vergeet ook niet dat als PS 5% marktaandeel verliest aan XboX dat het voor Sony duurder wordt om exclusives te contracteren terwijl de return kleiner wordt.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 16:53]

HADES2001 9 maart 2023 09:33
Nou als dit het "grote verweer" is waarmee ze komen dan denk ik dat Microsoft wel goed zit.
Hoeveel bugs hebben ze in Skyrim gegooit toen ze Bethesda opkochten? 0 zelfde als elk ander spel van Bethesda.
En oh nee ze maken misschien geen optimaal gebruik van haptic feedback... sorry dat ik het zeg maar vind tijdens sommige games de haptic feedback meer een irritatie dan een meerwaarde.
jibjqrkl @HADES20019 maart 2023 09:54
Tja kan ook moeilijk nog meer bugs in Skyrim krijgen :+
steareth 9 maart 2023 08:20
Wat kan Sony paniek zaaien om niks.
Microsoft heeft de laatste jaren laten zien dat ze het voor de gamers doen, ook al verliezen ze er geld op.

Kijk maar naar de producten die ze gemaakt hebben voor mensen met een beperking.

En Sony heeft zelf genoeg deals gemaakt die games exclusief maken voor de Playstation.

Laat die overname maar door gaan, ik kan er niet op wachten.
Hann1BaL @steareth9 maart 2023 08:42
Wat kan Sony paniek zaaien om niks.
Microsoft heeft de laatste jaren laten zien dat ze het voor de gamers doen, ook al verliezen ze er geld op.
Als je dit gelooft, ben je wel wat naïef. MS is heel hard bezig om anderen de markt uit te drukken en dus accepteren ze het dat ze er geld op verliezen, maar alleen omdat ze verwachten daar later meer geld mee te verdienen. Dit is geen liefdadigheid.

Sony heeft geen andere keuze dan nu in actie te komen, want als de deal eenmaal geaccepteerd is en rond is, kun je niets meer. Elke concurrent zou dit doen.

Exclusives zijn van alle generatie consoles, maar je praat nu wel over een uitgever met gigantische franchises waar CoD uiteraard de allergrootste van is.

Als gamer, of je nu een XboX of PlayStation hebt, ben je er bij gebaat dat er een evenwichtige concurrentie is, want dat heeft direct invloed op de kosten van games, maar zeker ook de kosten van de consoles en abonnementen zoals gamepass of Playstation Plus Extra/Premium.
Maldred @Hann1BaL9 maart 2023 08:49
Sony, degene die juist bekend staat voor exclusiviteit is aan het klagen dat iemand anders het misschien ook gaat doen. Zodra ze het zelf niet meer doen, dan pas kunnen ze naar andere gaan kijken.
Hann1BaL @Maldred9 maart 2023 09:22
Sony, degene die juist bekend staat voor exclusiviteit is aan het klagen dat iemand anders het misschien ook gaat doen. Zodra ze het zelf niet meer doen, dan pas kunnen ze naar andere gaan kijken.
Sony klaagt niet dat MS exclusives maakt, maar dat ze zeer breed gespeelde games exclusive gaan maken die dat nu niet zijn. Dat is wel heel wat anders dan een nieuwe Halo game.

Exclusives maken is prima, maar bestaande zeer grote franchises exclusive maken is wat Sony logischerwijs probeert te voorkomen, want dat zou ik ook proberen in de schoenen van Sony en Microsoft zou dat andersom ook doen.

Of het nu wel of niet mag: Laten we dat maar over aan de experts en we zien wel wat er uit komt en we gaan weer verder met ons leven.
Mutatie @Hann1BaL9 maart 2023 12:08
[...]


Sony klaagt niet dat MS exclusives maakt, maar dat ze zeer breed gespeelde games exclusive gaan maken die dat nu niet zijn. Dat is wel heel wat anders dan een nieuwe Halo game.
En dat is precies wat mij zo in het verkeerde keelgat schiet. Grote bestaande multiplat games kapen.

De hele manier hoe MS vanaf dag 1 te werk op de console markt..Miljarden op miljarden verlies draaien voor hun eigen agenda. Eerst om groot te worden op de markt met de Xbox, 360, One.
Nu met gamepass en de never before seen overnamen van tig miljarden de extreme kapitalisme manieren ala Amazon, Uber etc. Draai miljarden en miljarden verlies om op den duur de competitie kapot te maken en als enige grote winnaar te overleven. Het is echt naïef te denken dat het "voor de gamers" is.

En nu kom ik wss als fanboy over, maar er is een verschil tussen dit en visie hebben, kleinere studio's met potentie te sponseren, steunen en over te nemen waar grootste dingen van zijn gekomen. De een is groot vanwege succes, de ander door zn plek te kopen en bijna enkel verlies draaiend (en dare i say, daardoor mss minder bestaansrecht heeft).
Competitie is goed, maar wat er nu aan het gebeuren is voelt niet oke voor de toekomst

[Reactie gewijzigd door Mutatie op 22 juli 2024 16:53]

Lekker Ventje @Hann1BaL9 maart 2023 10:29
Sony kan toch simpel eisen dat bestaande franchises en de opvolgers ook op PS uit blijven komen?
RRRobert @Maldred9 maart 2023 09:00
Ik weet niet waarom jouw reactie wordt gedownvote, maar dit was ook precies mijn gedachte.

Het is de laatste jaren steeds meer een 'eigen eco-systeem eerst' cultuur bedrijfsfilosofie, waarin men cross-platform of cross-OS uitwisseling eerder bemoeilijkt dan versimpeld ziet worden, of zelfs onmogelijk. Sony doet het, Microsoft doet het, Apple doet het. Google is vanwege z'n 'open' (Android, Chrome) architectuur nog wel redelijk tot goed bruikbaar, maar die zullen vroeg of laat misschien ook deze weg willen gaan bewandelen.
Loller1
@Hann1BaL9 maart 2023 09:21
Als je dit gelooft, ben je wel wat naïef. MS is heel hard bezig om anderen de markt uit te drukken en dus accepteren ze het dat ze er geld op verliezen, maar alleen omdat ze verwachten daar later meer geld mee te verdienen. Dit is geen liefdadigheid.
De markt uit drukken? Microsoft is niet aan het proberen om Sony uit de markt te drukken, dus over wie gaat het hier? Sony heeft zelf ook al gezegd niet te (willen) concurreren met Game Pass en Cloud Gaming en alle andere aspecten van ABK liggen buiten Sony's speelveld (en ironisch genoeg met het doel van Microsoft om bestaande mono/duopolies open te breken zoals de app stores op iOS en Android).
Als gamer, of je nu een XboX of PlayStation hebt, ben je er bij gebaat dat er een evenwichtige concurrentie is, want dat heeft direct invloed op de kosten van games, maar zeker ook de kosten van de consoles en abonnementen zoals gamepass of Playstation Plus Extra/Premium.
Inderdaad, we hebben nood aan evenwichtige concurrentie. En die is er nu niet. Het is al jaren bekend dat Sony bij iedere studio gaat aankloppen om games (tijdelijk) exclusief te maken en sinds deze hele zaak weten we nu ook dat Sony studio's betaald specifiek om games van Xbox of Xbox Cloud weg te houden. Microsofts sprong naar het aankopen van studio's is iets dat Sony heeft geforceerd, het is geheel hun eigen schuld. En laten we ook niet vergeten dat ABK naar Microsoft is gegaan om zichzelf te verkopen, niet andersom.

En wat kosten betreft, gezien PlayStation overduidelijk het duurdere platform is, is dat argument natuurlijk ook gewoon onzin. Sony voelt zich nu zo zeker in zijn positie dat ze zonder moeite geen schrik hebben om de prijs van het consoles en games te blijven verhogen, ondanks dat we weten dat die eerste hen sowieso steeds minder kost om te maken...
Mutatie @Loller19 maart 2023 12:20
[...]

De markt uit drukken? Microsoft is niet aan het proberen om Sony uit de markt te drukken, dus over wie gaat het hier? Sony heeft zelf ook al gezegd niet te (willen) concurreren met Game Pass en Cloud Gaming en alle andere aspecten van ABK liggen buiten Sony's speelveld (en ironisch genoeg met het doel van Microsoft om bestaande mono/duopolies open te breken zoals de app stores op iOS en Android).
Het is zeker wel naïef..dat monoplolie is natuurlijk de lange termijn strategie, miljarden verliezen draaien doen ze niet om de wereld een betere plek te maken voor gamers..Imo is het slim van Sony te zeggen niet te willen concureren op gamepass. Daarvoor heb je zo ongeveer oneindig diepe zakken geld nodig voor een lange lange strijd.
Inderdaad, we hebben nood aan evenwichtige concurrentie. En die is er nu niet. Het is al jaren bekend dat Sony bij iedere studio gaat aankloppen om games (tijdelijk) exclusief te maken en sinds deze hele zaak weten we nu ook dat Sony studio's betaald specifiek om games van Xbox of Xbox Cloud weg te houden. Microsofts sprong naar het aankopen van studio's is iets dat Sony heeft geforceerd, het is geheel hun eigen schuld. En laten we ook niet vergeten dat ABK naar Microsoft is gegaan om zichzelf te verkopen, niet andersom.
Concurrentie is zeker goed. Maar dat wil niet zeggen dat elke concurrentie zomaar goed is. Dan had MS gewoon beter moeten presteren, waarde bieden. Betere consoles bouwen (360 RROD, One foute inschatting wat gamers wouden, meer en betere games games en games, ze hebben zelfs hun eigen top IP's bergafwaards laten gaan...
En wat kosten betreft, gezien PlayStation overduidelijk het duurdere platform is, is dat argument natuurlijk ook gewoon onzin. Sony voelt zich nu zo zeker in zijn positie dat ze zonder moeite geen schrik hebben om de prijs van het consoles en games te blijven verhogen, ondanks dat we weten dat die eerste hen sowieso steeds minder kost om te maken...
Die X is ook gewoon in prijs verhoogd..

[Reactie gewijzigd door Mutatie op 22 juli 2024 16:53]

Finraziel
@Hann1BaL9 maart 2023 11:12
Exclusives zijn van alle generatie consoles, maar je praat nu wel over een uitgever met gigantische franchises waar CoD uiteraard de allergrootste van is.
Welke gigantische franchises heeft ABK nog meer op console dan? Van Blizzard zijde Diablo en Overwatch? Zou ik niet zo gigantisch willen noemen eigenlijk. Activision zelf heeft ook niet veel meer waar mensen écht warm voor lopen. Het is niet voor niets dat het alleen maar over CoD gaat steeds.
Verwijderd @Finraziel9 maart 2023 11:32
Overwatch 2 heeft 25 miljoen actieve spelers. Vergelijkbaar met de verkopen van een COD game, dus je kan wel zeggen dat Overwatch 2 gigantisch is.
Finraziel
@Verwijderd9 maart 2023 12:32
Voor een F2P game is dat niet echt heel veel. Het is een kwart van CoD Warzone en verbleekt helemaal naast de echt grote F2P games.
Maar goed, je kunt steggelen over wat je gigantisch wil noemen... maar denk je dat er veel mensen voor Overwatch van platform zouden switchen?
fapkonijntje @Hann1BaL9 maart 2023 08:52
MS is heel hard bezig om anderen de markt uit te drukken
Het is belachelijk dat je een +2 krijgt als je statements als dit maakt zonder enig bewijs of onderbouwing. Het failliet van het moderatiesysteem in de praktijk.

Moddergooien is blijkbaar punten waard als 't maar strookt met de onderbuik van anderen.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 16:53]

Hann1BaL @fapkonijntje9 maart 2023 09:15
[...]


Het is belachelijk dat je een +2 krijgt als je statements als dit maakt zonder enig bewijs of onderbouwing. Het failliet van het moderatiesysteem in de praktijk.

Moddergooien is blijkbaar punten waard als 't maar strookt met de onderbuik van anderen.
Het is geen moddergooien. Ik ben niet tegen MS op de gaming markt en ik ben niet aan het moddergooien. Maar kijk eens naar de reactie waar ik op reageer. Iemand die in wezen stelt dat MS aan filantropie doet, heeft het echt niet begrepen.

Laten we duidelijk zijn dat de grootste bedrijven ter wereld graag hun positie als de grootste willen versterken, omdat simpelweg de aandeelhouders dat van ze verwachten. Dat is waar marktbewaking noodzakelijk voor is. Als consument verlies je.

Ik laat de discussie zelf overigens over aan de waakhonden, want ik denk dat weinig mensen hier inhoudelijk echt een goed statement kunnen maken, maar ik denk dat we blij mogen zijn dat deze zaak wordt uitgevochten voordat MS gewoon Activision mag overnemen.
Bullet NL @Hann1BaL9 maart 2023 10:38
Je ben dan misschien niet tegen MS, maar je reageert wel heel erg vanuit een Sony oogpunt en probeert dit met vreemde argumentatie te staven.

Jij schrijf zonder enige onderbouwing dat Microsoft bezig is om Sony uit de markt te drukken, nogmaals zonder enige onderbouwing......

Vergeet niet dat Sony in dit geval de dominantie marktpartij is, Microsoft heeft in zake de overname van Activision de concurrentie al een flink aantal toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld over het beschikbaar houden van content op concurrerende platformen. Niemand zal het ontkennen dat het voor de Sony Plastation eigenaren vervelend kan zijn als de XBox of Windows het leadplatform gaat zijn voor Activision games, maar aan de andere kant. Het staat iedereen vrij om zich ik te kopen op een MS manier van gamen. Zo werkt de markt nou eenmaal. Wil je Forza Motorsports spelen heb je een ecosysteem van MS nodig, Wil je straks COD spelen met alle content die er voor beschikbaar is, dan zal je ook voor MS moeten kiezen. Neem je met minder genoegen, dan kan het nog steeds met een product uit Sony's stal.

Kortom, er is nog steeds keuze, vrije keuze.... Maar wel een keuze met gevolgen.

Afijn, ik vind Sony's houding in de overname van Activision een beetje kinderachtig, laten ze zich maar concentreren op het produceren van goede content waarmee ze de concurrentie aan kunnen.

Marktpartijen zouden niet zoveel naar de concurrentie moeten kijken, meer naar je eigen kracht en daarmee zelf onderscheidend zijn.... Sony moet nu gewoon aan de bak, MS heeft een onderscheidende stap gemaakt in content, net als ze de eerste waren met een Gamepass achtig abonnement. Sony moet nu gaan innoveren.
Hann1BaL @Bullet NL9 maart 2023 10:59
Je ben dan misschien niet tegen MS, maar je reageert wel heel erg vanuit een Sony oogpunt en probeert dit met vreemde argumentatie te staven.
Dat komt omdat ik op andere anti-Sony posts reageer. Ik stel daar wat tegenover. Dus dan is het logisch gevolg dat ik vanuit Sony oogpunt reageer.

Ik heb in een post ook al lang aangegeven dat aandeelhouders op zichzelf al een voortstuwende kracht zijn die bezig zijn marktaandeel te vergroten, om meer van de markt in handen te krijgen. Vreemd dat je stelt ik het zonder argumenten doe. Waarom denk je anders dat MS Activision wil overnemen?

Het is niet uit de markt drukken, want MS moet een concurrent houden, zoals in het verleden Intel dat ook wel moest doen met AMD (omdat je als monopolist uiteraard helemaal aangepakt wordt, MS met Internet Explorer in het verleden als voorbeeld.)

En het is MS’s goed recht om dat te proberen en Sony probeert dat logischerwijs aan te vechten. Dit is concurrentiestrijd.

De toezeggingen van MS zijn wel van tijdelijke aard wat betreft Activision, dus ik snap Sony daar wel in.
Heeft MS een onderscheidende stap gemaakt in content? Ik zie dat niet.

Er is een verschil tussen exclusives maken zoals GT vs Forza Motorspots, maar het gaat hier om de grootste gameuitgever ter wereld, niet 1 of andere kleine studio, met het risico dat die exclusive gaan worden.
Dat is echt wel een ander uitgangspunt dan een nieuwe game laten maken die exclusive is zoals Halo dat was/is en Horizon Zero Dawn was. Daar is de discussie volgens mij nu ook niet over. Ook dat is goede marktwerking waarbij je als consument een keuze hebt voor een platform.

En ben het met je eens dat Gamepass een mooi voorbeeld is waarbij Sony mee moet of moest en ze dat ongeveer gedaan hebben met hun nieuwe Playstation Plus abonnementen (die zich nog niet kunnen meten aan Gamepass.)

Activision overnemen is echter geen innovatie, maar een potentieel gebrek aan keuze voor de consument. De consument kan daar alleen maar mee verliezen. Dus persoonlijk denk ik dat je als Xbox gamer net zo gebaat bent bij het niet laten overnemen door MS. Als gamer ben je vooral gebaat bij een evenwichtige markt en hoewel Sony misschien nu nog wat voor loopt is Activision wel echt een extreem grote stap en ik ben bang dat dat te verstorend gaat zijn.

We zullen zien :)
Bullet NL @Hann1BaL9 maart 2023 12:07
Sony is voornemens om Bungie over te nemen..... Ze doen exact het zelfde, dat is de marktwerking.... IP is blijkbaar zo belangrijk geworden dat de hardware het verschil niet meer maakt. Bedrijven als MS, Sony of Nintendo kunnen zich alleen nog maar onderscheiden in content.

Dus wordt de markt verdeeld onder de mensen die een zak met geld hebben, Sony is daar in niets anders dan MS.

Het probleem zit hem er waarschijnlijk voor jou in dat je IP van het ene ecosysteem naar het andere ziet gaan.... Exact zoals met Bungie ook zal gaan gebeuren.

Wen er maar aan...
Mutatie @Bullet NL9 maart 2023 12:33
Afijn, ik vind Sony's houding in de overname van Activision een beetje kinderachtig, laten ze zich maar concentreren op het produceren van goede content waarmee ze de concurrentie aan kunnen.
Het is nogal wat om dit te zeggen, het is precies de reden waarom MS niet de dominante partij is. MS moet het hebben van ongekende zakken geld, de andere van kwaliteit. Dat 2e verdiend meer respect en bestaansrecht imo
Marktpartijen zouden niet zoveel naar de concurrentie moeten kijken, meer naar je eigen kracht en daarmee zelf onderscheidend zijn.... Sony moet nu gewoon aan de bak, MS heeft een onderscheidende stap gemaakt in content, net als ze de eerste waren met een Gamepass achtig abonnement. Sony moet nu gaan innoveren.
Dit soort dingen zijn toch niet oke? Je zegt niet naar concurrentie kijken, maar dat is MS nu precies aan het doen, kijken naar wat groot is, en het dan kapen. En dan moet de ander maar innoveren? Waarom kon MS zelf niet innoveren om groot te worden? Het zou niet mogelijk moeten zijn om bv met de ongekende overnames, gamepass miljarden en miljarden verlies te draaien tot de concurrentie kapot is..want dat is wel de lange termijn strategie, ala netflix en co, Uber, Amazon etc. De meer duistere kant van kapitalisme zeg maar.
Rav @Mutatie9 maart 2023 14:25
Microsoft draait niet miljarden en miljarden verlies met Game Pass, hoe kom je daarbij? Sterker nog, het is winstgevend...
Dat zegt MS zelf, via Phil Spencer (head of Gaming). Lijkt me zeer sterk als dat dan niet het geval is, want ze mogen niet liegen over zulke dingen. Dag zou marktmanipulatie zijn en daar staan gigastraffen op.

(https://www.vgchartz.com/...evenue-says-phil-spencer/)
Mutatie @Rav9 maart 2023 19:57
Nee in totaal.
Eerste xbox aan het eind 5miljard in de min in totaal. Dan de 360 met het RROD issue en garantiekosten aan het eind niet winstgevend geweest. De One was geflopt, heeft ze financieel niet veel goeds gedaan. Nu tegen (over?) de 100miljard aan overnames erbij.
En van hun grote IP's is nog maar weinig over..zelfs Halo is niet wat het moest zijn..
Rav @Mutatie9 maart 2023 20:08
"The gaming business is a profitable and high-growth business for Microsoft,” says a Microsoft spokesperson. “The console gaming business is traditionally a hardware subsidy model. Game companies sell consoles at a loss to attract new customers. Profits are generated in game sales and online service subscriptions.“

https://www.theverge.com/...ue-apple-epic-games-trial
Mutatie @Rav9 maart 2023 20:23
Ja dat is wel standaard. Maar ik zei: totaal (dus niet enkel hardware).

En MS zou zelf wat anders zeggen ;)
Duik eens diep in de financiele xbox geschiedenis zou ik zeggen. Ik weet het nog goed allemaal. Maarja marketing zijn ze wel goed in.
Rav @Mutatie9 maart 2023 21:05
Dit is letterlijk een quote van MS waarin ze zeggen geen winst te maken op hardware maar dat het totaal winstgevend is.
Ik snap het punt niet wat je nog wilt maken.
Dat het in het verleden verlies heeft gemaakt zal best, dat doet elk bedrijf dat vanuit het niets een console op de markt gaat brengen. Het is nog steeds een veel kleinere speler dan Sony. Zeker in het thuisland van Sony is de Xbox een miniscule partijm

Maar goed als jij een statement MS tegen wilt spreken zonder verdere argumentatie, prima.
Mutatie @Rav9 maart 2023 22:07
Een oud artikel terug gevonden

https://www.engadget.com/...billion-and-counting.html

De 360 daarna was opzich een succes alleen financieel niet zo (miljarden verlies vanwege het garantie programma) en op den duur toch weer op achter Sony.

De One verliep ook niet geweldig.

Het gaat niet perse om een statement maken, het is gewoon niet zuiver imo. En dit alles icm met wat ze nu doen met die massale overnames, gamepass. Het is naief te denken dat ze het om de gamers te doen is. Ik houd er niet van, je plek niet verdienen, maar kopen. Het is niet eerlijk en waren ze als bedrijf al niet zo machtig groot en rijk dan waren ze al lang verdwenen. Niemand houd dit vol.
Ik begrijp Sony wel in hun tegenstand tegen wat MS aan het doen is.
Nu lijkt Sony Bungie over te willen nemen, en ze moeten wel willen ze blijven bestaan. Maar deze trend in voornamelijk door MS ingezet. Ik vind het een groot verschil ook tussen potentie zien in nieuwere kleinere studio's, deze laten groeien, steunen of kopen en grootse dingen laten maken, en bestaande populaire multiplatform bedrijven opkopen/kapen. En gezien MS zn geschiedenis met mooie franchises....Van Rare komt niks meer terecht, Bungie heeft weinig moois meer gedaan, Halo is niet meer wat het ooit was.

Ja TES en Starfield steken me wel. Bethesda overnemen was bizar. Beide zijn bedrijven, beide draaien om geld. Maar de manier waarop is heel anders tussen beide.

Nu doet MS een beetje zielig over Sony's dominante marktpositie. Maar Sony heeft het imo verdiend met presteren. MS had alle middelen en nog staan ze er nu zo voor, en terecht.
Thoeman @fapkonijntje9 maart 2023 09:06
Maar kun je dat in principe niet ook zeggen over de comment erboven? Het is tegenwoordig heel normaal dat bedrijven jarenlang verlies draaien om zo concurrentie tegen te werken. Kijk naar Amazon en Uber als 2 simpele voorbeelden.

Dus we kunnen ook niet zeggen dat Microsoft het nou voor de gamer doet.
fapkonijntje @Thoeman9 maart 2023 11:57
Het ging om het gebrek aan onderbouwing. Bij Amazon en Uber is het bewezen en hebben ze er daadwerkelijk boetes voor gehad en worden ze erop aangepakt. Dat is bij Microsoft verre van het geval.

Iets gaat van een moddergooien naar een goed punt met een degelijke onderbouwing.
Thoeman @fapkonijntje9 maart 2023 13:20
Maar dat gaat toch nog steeds de andere kant op? Hij reageerde op iemand die zei dat Microsoft duidelijk liet zien dat ze het voor de gamers doen, terwijl dat ook niet onderbouwd is. Dus beiden zeggen dingen zonder de juiste onderbouwing. Het enige verschil, naar mijn mening, is dat we daadwerkelijk van bepaalde grote bedrijven weten dat ze alleen die verliezen pakken om concurrentie weg te werken. Is er zo een groot bedrijf waarvan er bewijs is dat ze verliezen pakken speciaal voor de consument?
Hann1BaL @fapkonijntje9 maart 2023 13:29
Het ging om het gebrek aan onderbouwing. Bij Amazon en Uber is het bewezen en hebben ze er daadwerkelijk boetes voor gehad en worden ze erop aangepakt. Dat is bij Microsoft verre van het geval.

Iets gaat van een moddergooien naar een goed punt met een degelijke onderbouwing.
Jij noemt het moddergooien omdat jij er een waardeoordeel aan hangt.
De onderbouwing is reeds gegeven, maar de geschiedenis laat zien wat de grote (tech) reuzen doen. Het kapitalistische systeem doet dit.
Groei en marktaandeel kapen tot zo ver als je gaan kunt. Moet dat verder onderbouwd worden?
Bing is voor het eerst boven de 100M dagelijkse gebruikers door overname van ChatGPT
Google name Waze over omdat Waze het nogal goed deed met navigatie
Amazon drukt webwinkels weg door chronisch verlies te maken op de winkel.

Microsoft is in het verleden al aangepakt voor misbruik van monopolie. Dus hoezo “verre van”. Internet Explorer en browserkeuze om een voorbeeld te geven.

Groei door innovatie kan een voordeel zijn voor de consument. Groei door acquisitie is eigenlijk nooit in het voordeel van de consument; zeker niet op lange termijn en zeker niet door de techreuzen.

[Reactie gewijzigd door Hann1BaL op 22 juli 2024 16:53]

Currry @fapkonijntje9 maart 2023 09:06
Het is een bekende strategie van markt overname. Een bedrijf met veel vermogen en dus een lange adem duwt andere (kleinere) de markt uit door bv lange tijd verlies te nemen. Dit is ook de strategie geweest van Amazon.
Zoiets zullen ze nooit toegeven maar zie je terug in cijfers en juridische geschillen.
HollovVpo1nt @Hann1BaL9 maart 2023 09:12
Nee, het is wel een smerige actie van Sony. Hetgeen Sony nu beweert dat onmogelijk is, 'technical parity', is een clausule die zijn zelf in hun huidige third party content en marketing overeenkomsten hebben. En dat zal ook zeker tegen ze gebruikt worden. Het is een absurde statement.
Hann1BaL @HollovVpo1nt9 maart 2023 09:20
Nee, het is wel een smerige actie van Sony. Hetgeen Sony nu beweert dat onmogelijk is, 'technical parity', is een clausule die zijn zelf in hun huidige third party content en marketing overeenkomsten hebben. En dat zal ook zeker tegen ze gebruikt worden. Het is een absurde statement.
Smerig? Hoezo? Dit is het enige moment waarop Sony actie kan ondernemen en elke onderneming die zich in een soort van duopolie positie bevindt zal dit doen. Zij mogen dit stellen, dat maakt het nog niet waar. Ik stel ook niet dat ik het per se eens ben met Sony, want ik ben niet in de positie om te oordelen over de situatie en ik gok dat dat voor jou net zo geldt.
Het enige wat ik stel is dat Sony alleen nu kan optreden en dat de waakhonden en rechters uiteindelijk oordelen wat wordt gezien als de waarheid. Ik verwacht dat MS hetzelfde gedaan zou hebben als de situatie andersom was.
HollovVpo1nt @Hann1BaL9 maart 2023 09:43
Smerig om precies de reden die je zelf aangeeft: "Zij mogen dit stellen, dat maakt het nog niet waar". Ze hebben het gesteld en het is niet waar. Dus vind ik het smerig, zeker als je dit als als marktleider stelt. Volgens Sony kunnen contracten dit soort situaties niet ondervangen, maar zij hebben zelf clausules in hun eigen contracten om juist dit te ondervangen. Dat is letterlijk wat zij aan third parties eisen.
Hann1BaL @HollovVpo1nt9 maart 2023 09:48
Smerig om precies de reden die je zelf aangeeft: "Zij mogen dit stellen, dat maakt het nog niet waar". Ze hebben het gesteld en het is niet waar. Dus vind ik het smerig, zeker als je dit als als marktleider stelt. Volgens Sony kunnen contracten dit soort situaties niet ondervangen, maar zij hebben zelf clausules in hun eigen contracten om juist dit te ondervangen. Dat is letterlijk wat zij aan third parties eisen.
Ik wist niet dat jij insight info had die even kon stellen dat het niet “waar” is. Het lijk mij dat we dit aan de experts moeten overlaten. Het is soms vermoeiend om altijd maar gepolariseerd een discussie te moeten voeren op Tweakers. Ik wacht af wat de uitkomst gaat zijn en neem dat als waarheid.
HollovVpo1nt @Hann1BaL9 maart 2023 09:56
Het is niet dat "ik" die info heb. Die contracten zijn openbaar.
Dat is wat de statement van Sony nog smeriger maakt dan het al is. CMA zijn geen experts. Ze buiten de technische onwetendheid van CMA aan het uitbuiten om onrealistische en onjuiste zorgen te uiten. Is het puur theoretisch mogelijk dat Microsoft de CoD versies van PS saboteert? Natuurlijk is dat theoretisch mogelijk, alles kan. Het is echter (a) volstrekt onzinnig om een game te saboteren omdat het je eigen klanten en reputatie kost en (b) bovendien zijn er contractuele voorwaarden om dat te voorkomen.

Waarom denk je dat vrijwel de gehele geronommeerde games journalisten sector over deze statement van Sony gevallen is en het zo veel aandacht krijgt?

[Reactie gewijzigd door HollovVpo1nt op 22 juli 2024 16:53]

Verwijderd @HollovVpo1nt9 maart 2023 10:35
Niet alleen dat ... er zijn toch ook games ontworpen door Sony/Sony Studio's die op Xbox/PC draaien ... daar zijn toch ook genoeg mogelijkheden om Microsoft specifieke bugs te introduceren door Sony.

Vind het een zeer zwak argument van Sony en iets dat totaal naast de kwestie valt. Het gaat hier gewoon om het feit dat ze geen totale exclusiviteit meer kunnen afdwingen van CoD games omdat een concurrent de eigenaar wordt. Het toont aan dat men beter die 'exclusiviteit' onder de loupe neemt dan de overname, want als dit een precedent wordt, dan verkoop je als gamestudio ook je ziel als je een (tijdelijk) exclusiviteitsdeal zou onderteken ?
Retrospect @Hann1BaL9 maart 2023 09:48
Als Microsoft PlayStation uit de markt had willen drukken dan hadden ze het online gedeelte van PlayStation 5 niet over hun Azure service laten lopen, of hadden ze minimaal al een paar dagen per maand de stekker er per ongeluk uitgetrokken.
Hann1BaL @Retrospect9 maart 2023 09:54
Als Microsoft PlayStation uit de markt had willen drukken dan hadden ze het online gedeelte van PlayStation 5 niet over hun Azure service laten lopen, of hadden ze minimaal al een paar dagen per maand de stekker er per ongeluk uitgetrokken.
Uit de markt drukken is misschien ook wat te hard gesteld, omdat MS weet dat ze een concurrent nodig hebben, maar wat jij stelt is ook weer te eenzijdig. Genoeg concurrenten van MS die op Azure actief zijn en MS nog steeds hard beconcurreert, ook al zou dat in theorie een impact kunnen hebben op de klanten van Azure, maar als je (een van de) grootste bent, is dat van ondergeschikt belang.

En nee, dan trek je de stekker er niet uit, want dat zou een enorme impact voor MS en haar Azure platform hebben. Zeker in de online en IT markt zijn veel concurrenten op andere gebieden elkaars partners. Waar Apple Samsung schermpjes gebruikt zijn ze tegelijk al jaren verwikkeld in een continue patentenoorlog, om maar een ander voorbeeld te noemen.

En als MS niet wil dat Sony Azure gebruikt, dan gaat Sony wel naar AWS of naar GCP, dus daar heeft MS niets aan.
mhnl1979 @Hann1BaL9 maart 2023 08:52
Ik zie het Nintendo niet doen.
Hann1BaL @mhnl19799 maart 2023 09:17
Nintendo is geen concurrent en bedienen een andere markt. Nintendo heeft bewust een andere richting gekozen ten tijde van de Wii omdat ze wisten dat ze de strijd met MS en Sony, Xbox en PS, niet aan konden gaan en dat hebben ze goed gedaan. Dus dat je het Nintendo niet ziet doen is niet zo vreemd.
Verwijderd @Hann1BaL9 maart 2023 08:57
De laatste COD gaat niet heel geweldig veel hardcore gamers zijn weg door gebrek aan levels en manipulatie van de game bij hogere kill scores voetstappen steeds niet goed hoorbaar maar in de herhaling plotseling wel.
Ook bij hogere kill scores dat tegenstanders plotseling hele magazijnen nodig hebben om te gaan liggen.
Zelf heb ik daar niet zo veel last van ik ben niet zo goed maar een vriend van me wel die zit soms in de top 500 van de wereld en is er helemaal klaar mee.
Wij spelen op de ps5, op pc worden de YT streamers in de watten gelegd die voor het overgrote deel allemaal vals spelen met mod menu's en vallen zo nu en dan door de mand maar ze houden support alles draait om geld de kwaliteit is weg gelopen naar andere studio's.
COD is zwaar op ze retour de fanatieke community is al weg.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:53]

Robbaman @steareth9 maart 2023 09:44
Nou, als je het document leest, dan zie je dat er ergens in de twaalf pagina's dit gesteld wordt:
Accordingly, the CMA explains that “any behavioural remedy in this case is likely to present
material effectiveness risks.”3 SIE agrees. As explained below, the dynamic and evolving
nature of the gaming industry; the competitive lever that a behavioural commitment would
give Microsoft over PlayStation’s fate (for example, by controlling Call of Duty pricing and
quality); and Microsoft’s history of non-compliance with behavioural commitments mean
that behavioural remedies are not suited to this case.
Het is dus niet dat ze hier een heel punt van maken, het is in een lang document een voorbeeld van een van de punten die wordt aangedragen.

Het is Tweakers die een heel artikel eraan wijdt als of Sony dit als super belangrijk argument aandraagt.
LOTG @Robbaman9 maart 2023 10:38
Tweakers is niet de enige, volgens mij heeft elke website dit als hoofdlijn.

Als je het document daadwerkelijk leest, en niet alleen pagina 1 zie je dat dit gesteld word:
. Third, swiftly detecting any diversions from, and ensuring compliance with, a commitment
as to technical or graphical quality would be challenging. For example, Microsoft might
release a PlayStation version of Call of Duty where bugs and errors emerge only on the
game’s final level or after later updates. Even if such degradations could be swiftly detected,
any remedy would likely come too late, by which time the gaming community would have
lost confidence in PlayStation as a go-to venue to play Call of Duty. Indeed, as Modern
Warfare II attests, Call of Duty is most often purchased in just the first few weeks of release.
If it became known that the game’s performance on PlayStation was worse than on Xbox,
Call of Duty gamers could decide to switch to Xbox, for fear of playing their favourite game
at a second-class or less competitive venue.
Dit is onderdeel van een hele paragraaf die gaat over alle mogelijkheden waarop Microsoft de Playstation versie kan benadelen als ze zich houden aan het uitbrengen op de Playstation.

Dus ja, Sony draagt dit als belangrijk aan net als andere punten waarop de PS versie technisch achter gesteld kan worden.

De rest gaat voornamelijk om prijs gerelateerde zaken waar veel in is weg gelakt.
ariekanari @LOTG9 maart 2023 12:13
Even if such degradations could be swiftly detected,
any remedy would likely come too late, by which time the gaming community would have
lost confidence in PlayStation as a go-to venue to play Call of Duty.
Een vergelijkbare opmerking kan dus gemaakt worden over timed exclusives van spellen of DLC.
Tijdelijk beschikbaar op één consoleplatform waardoor deze het to go-to platform wordt en het voor de andere platformen too late is of voor de massa onbekend is dat een spel ook daar beschikbaar is of komt.

Waarom denk je dat Sony timed-exclusive contracten afsluit zoals rondom CoD DLC. Exact, om te zorgen dat ze het to go platform zijn en blijven.
Pendaco @LOTG9 maart 2023 10:59
Maar zit de gaming community echt zo in elkaar? Bij vrijwel alle slechte releases of buggy games in de afgelopen jaren wordt in eerste instantie de maker / uitgever afgebrand, en niet het platform.

De meeste gamers hebben al geïnvesteerd in een systeem en stappen naar mijn idee echt niet zo makkelijk over omdat toevallig een game in het laatste level een bug heeft. Nog even los van het feit dat voor de meeste CoD gamers de multiplayer veel interessanter is.

Ik vind het wel enigszins "storm in een glas water" vanuit Sony.
LockeNL @LOTG9 maart 2023 12:28
Je snapt dat Sony hier suggestief is!?
Freakiebeakie @steareth9 maart 2023 10:47
Oh dus jij denkt niet dat Microsoft dat allemaal deed om een voet aan de grond te krijgen in console battle
Grote bedrijven zoals Microsoft en Sony waarschijnlijk net zo doen echt niets zonder er zelf beter van te worden.
Verwijderd @steareth9 maart 2023 11:12
Laat die partijen het lekker zelf uitvechten zonder er een mooi verhaal omheen te verzinnen. Ze hebben beide hun eigen greedy redenen en dat hoeven we niet mooier te maken dan het is. :P
Maldred @theduke19899 maart 2023 08:45
Heeft er niets mee te maken.
eggsforpedro @theduke19899 maart 2023 08:52
Heb je toevallig een PS?
theduke1989 @eggsforpedro9 maart 2023 09:24
Nope, ik heb een PC waarop Cod speel.
Maar heb gewoon beide gehad.
PSX(obsolete) / X360(obsolete) / PS2(obsolete) / PS3(obsolete) / PS4(obsolete) / PC(current)

en dat gaat me goed.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 16:53]

Johannezzzz 9 maart 2023 08:24
Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten...
D4NG3R 9 maart 2023 08:25
Dit is toch een aardig zwaktebod van Sony, andersom kunnen ze er net zo goed voor zorgen dat games van MS minder goed draaien up hun consoles. De backlash zou gigantisch zijn als een van de partijen zulke fratsen met opzet uithaalt.

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