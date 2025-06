Call of Duty: Warzone 2.0 krijgt volgende maand 1v1-gevechten in gulag

Activision en Infinity Ward herintroduceren volgende maand 1v1-gevechten in de gulag van Warzone 2.0, als onderdeel van seizoen 2. Dat bevestigen de twee bedrijven in een blogpost. De battleroyalemodus krijgt ook enkele balanswijzigingen, bijvoorbeeld wat cashrewards betreft.

De 1v1-modus in de gulag wordt ingevoerd met de release van Warzone 2.0 Season 02 op 15 februari, schrijft Activision in een blogpost. Daarmee krijgt de game ook hetzelfde overtime mechanic als het origineel, waarbij spelers na een bepaalde tijd een vlag moeten veroveren in het midden van het speelveld. Warzone 2.0 verving dat door een sterke jailer die spelers gezamenlijk moesten verslaan, maar dat wordt in seizoen 2 geschrapt na kritiek van spelers.

Omwille van de tijd heeft Infinity Ward in seizoen 2 het gulag-speelveld uit Warzone 2.0 aangepast voor 1v1-combat. In toekomstige seizoenen wil de studio echter een heel nieuw speelveld introduceren, dat speciaal is ontworpen voor 1v1. Daarover deelt het bedrijf momenteel nog geen concrete informatie of releasedatum.

Verder voert Infinity Ward enkele veranderingen door aan de 'economie' van Warzone. Zo krijgen spelers voortaan meer geld als ze de gulag overleven. Het voltooien van contracten levert daarnaast minder geld op in seizoen 2, hoewel de minimale hoeveelheden geld die spelers op de grond en in kassa's vinden, juist worden verhoogd. De game krijgt daarnaast aanpasbare perkpackages en primaire wapens worden goedkoper bij buy stations. Verder worden menu's bij het looten van containers geschrapt; voortaan valt loot uit dergelijke kisten na het openen op de grond. Warzone 2.0 krijgt nog enkele balansaanpassingen, zoals het schrappen van middelgrote en grote rugzakken.