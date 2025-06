Call of Duty: Modern Warfare II

Van alle subtitels die de voorbije twee decennia op Call of Duty-doosjes hebben geprijkt, is Modern Warfare 2 waarschijnlijk de meest legendarische. De game verscheen in 2009, in een tijd waarin Infinity Ward allerlei onderdelen van online multiplayer-shooters wist te herdefiniëren. De game maakte indruk met soepele, zeer responsieve controls. Daarnaast voegde het spel allerlei elementen aan Call of Duty toe die tot op de dag van vandaag nog gebruikt worden in de serie, zoals de mogelijkheid om een groot aantal attachments aan wapens te hangen en zelf te kiezen welke killstreak-rewards je meeneemt naar een gevecht. Modern Warfare 2 kon daarbij ook nog eens leunen op een sterke singleplayercampagne, met waarschijnlijk de meest veelbesproken en beruchte missie ooit: de ‘No Russian’-missie, waarin de speler eventueel het vuur kon openen op onschuldige burgers, maar niet verplicht was dat te doen.

Inmiddels zijn we dertien jaar verder en is er veel gebeurd. De belangrijkste ontwikkelaars achter de eerste Modern Warfare-games vertrokken na ruzie met uitgever Activision en begonnen Respawn Entertainment, dat later goed was voor onder meer Titanfall. Het zorgde ervoor dat Infinity Ward door de jaren heen de rol van ‘belangrijkste Call of Duty-studio’ kwijtraakte aan Treyarch, dat in de tussenliggende periode succes had met zijn Black Ops-reeks. In 2019 toonde Infinity Ward echter aan dat het nog steeds in staat was sterke Call of Duty-games af te leveren. Dat deed het met een remake van Call of Duty Modern Warfare. Het recept was simpel: neem de meest succesvolle ingrediënten uit de oude Modern Warfare-games en giet ze in een moderner jasje.

Modern Warfare II is van hetzelfde laken een pak. De game bevat in alle takken van het spel zeer herkenbare elementen, maar presenteert die elementen op een nieuwe manier en voegt er wat andere onderdelen aan toe. Dat begint al bij de personages. In Modern Warfare (2019) speelde je nog met Kyle ‘Gaz’ Garrick, CIA-agent Alex en de Arabische heldin Farrah. In dit tweede deel treden de bekende namen van Task Force 141 meer op de voorgrond, met daarbij onder meer Simon ‘Ghost’ Riley en John ‘Soap’ MacTavish. Samen met Captain Price en Gaz nemen zij het leeuwendeel van de campagne voor hun rekening, waarin ook CIA-chief Kate Laswell en General Shepard een rol spelen. Die laatste rol wordt trouwens gespeeld door Glenn Morshower, die je onder meer kunt kennen als Agent Pierce uit de televisieserie 24, of als agent of militair in tal van andere films en series. Hij is de bekendste naam van de cast, die in grote lijnen prima werk aflevert in de campagne van Modern Warfare II.

Op jacht naar gestolen raketten

Die campagne speelt zich af over de hele wereld. De reden daarvoor is dat de Amerikaanse overheid erachter komt dat Al Qatala, een terroristische groepering, een drietal zware raketten van het Amerikaanse leger heeft weten te bemachtigen. De terroristen worden bij het vervoeren van die raketten geholpen door een Mexicaans drugskartel. Het vinden en terugveroveren van die raketten krijgt uiteraard de hoogste prioriteit; daarom worden Captain Price en zijn Task Force 141 ingeschakeld. Later krijgen ze hulp van Mexicaanse Special Ops en Shadow Company, een privaat militair bedrijf dat ingezet wordt voor klussen waar de Amerikaanse overheid zich liever niet voor wil verantwoorden.

De zoektocht naar de raketten en de lieden die ze in bezit hebben, leidt de taskforce langs diverse landen, waaronder Nederland. We maken in de campagne mee hoe Gaz en Price een duik nemen in de Amsterdamse grachten, om een paar uur later getuige te zijn van een ontmoeting tussen afgevaardigden van de terroristen en van het Mexicaanse kartel. Deze ontmoeting vindt plaats op een terras naast de Oude Kerk. Wie graag gaten in deze scène wil schieten, kan dat doen, want inderdaad: volle terrassen en straatmuzikanten om acht uur ‘s morgens ga je in het echt niet vinden, maar een kniesoor die daar op let. Veel leuker is het namelijk om eens rond te kijken naar hoe nauwkeurig de makers de directe omgeving van de Oude Kerk hebben nagemaakt. In de multiplayer van de game kun je nog een ander stuk van Amsterdam tegenkomen, want een van de levels daar is gebaseerd op het Conservatorium Hotel. Het hotel is daar overigens niet blij mee en beraadt zich op juridische stappen. Daarover is verder nog niets bekend en vooralsnog is de map, genaamd Breenbergh Hotel, gewoon speelbaar in de game.

Promotiemateriaal?

Call of Duty maakt ook om een andere reden kritische tongen los. Wie de actie beter bekijkt, kan niet ontkennen dat de game in zekere zin promotiemateriaal is voor het Amerikaanse leger en zijn traditionele bondgenoten. Ga maar na: sinds jaar en dag zijn de grootste vijanden in de games Arabisch of Russisch en wordt de wereld gered door Amerikanen en hun vrienden uit andere landen. De verdediging van de ontwikkelaars daarbij is dat de game geen waargebeurde verhalen vertelt, maar simpelweg inspiratie haalt uit de realiteit. Om daarbij geen landen neer te zetten als schurkenstaat, kiest Infinity Ward voor generieke namen voor Arabische landen, zoals Urzikistan in Modern Warfare II.

Dat klinkt acceptabel en logisch, maar die aanpak heeft een belangrijke keerzijde. Door geen specifiek land te noemen, staat Urzikistan eigenlijk voor álle Arabische landen. Infinity Ward gooit als het ware alle bestaande stereotypen op een hoop en plakt er een zelfverzonnen generieke, Arabisch klinkende naam op, zonder in te gaan op de onderliggende cultuur of wat de plaats van handeling mooi of bijzonder zou kunnen maken. Amsterdam, Chicago en bijvoorbeeld Londen in de vorige game, mogen toneel zijn voor slechte invloeden van buitenaf. Wordt er in het Midden-Oosten geschoten, dan is dat altijd omdat de kwade partij daar zelf zit. Hier zie je geen tot in detail nagemaakte kerken, maar vooral kapotgeschoten gebouwen en sporen van oorlog.

De vraag die je dan kunt stellen: is dat erg? Of beter: vind je dat erg? Het antwoord zal van je persoonlijke mening afhangen. Vind je het vervelend om een schietspel te spelen waarin de Amerikanen in grote lijnen altijd de goede partij zijn, of stoor je je daar niet aan? Kun je het schietspelletje los zien van de Arabische en Russische stereotyperingen die keer op keer herhaald worden, of niet? Feit is dat miljoenen gamers ervoor kiezen om gewoon lekker de campagne te spelen en online met vrienden aan de gang te gaan. Dat is oké, net zoals het oké is om de game om bovengenoemde redenen te laten liggen. Wij vinden met name wat bewustwording op dit vlak belangrijk. Het verhaal wordt verteld in een game die eigendom is van bedrijven die een nauwe samenwerking onderhouden met het Amerikaanse leger. Het leger gebruikt Call of Duty voor een deel van zijn recruitment, en Call of Duty heeft een programma waarmee geld wordt opgehaald om legerveteranen financieel te ondersteunen. Dat je hier geen kritische houding ten opzichte van het doen en laten van het Amerikaanse leger hoeft te verwachten, is dus logisch, maar het is wel belangrijk om dat te weten.