Xbox-baas: we blijven Call of Duty uitbrengen op PlayStations zolang die er zijn

Microsoft wil Call of Duty-games op Sony-platforms blijven uitbrengen na zijn beoogde overname van Activision Blizzard, zegt Xbox-topman Phil Spencer. Het bedrijf is van plan om Call of Duty-titels naar de PlayStation brengen 'zolang er een PlayStation is om naar te leveren'.

"We halen Call of Duty niet van de PlayStation af. Dat is niet onze bedoeling", bevestigt Spencer in een interview met YouTube-kanaal Same Brain. "Zolang er een PlayStation is om naar te leveren, is het onze bedoeling dat we Call of Duty op de PlayStation blijven verschepen." De Xbox-topman maakt daarbij een vergelijking met Minecraft, waarvan Microsoft sinds 2014 de eigenaar is. "We hebben de plekken waar mensen Minecraft kunnen spelen uitgebreid, niet verkleind."

De toekomst van Call of Duty op het PlayStation-platform staat al enige tijd ter discussie, sinds Microsoft aankondigde dat het uitgever Activision Blizzard wil overnemen voor 68,7 miljard euro. Critici van de overname, waaronder PlayStation-maker Sony, stellen dat het oneerlijk voor PlayStation-spelers zou zijn als Call of Duty een firstpartytitel voor Xbox wordt. Markttoezichthouders als de Britse CMA buigen zich momenteel over die kwestie.

Microsoft zei in het verleden al dat het Call of Duty in de voorzienbare toekomst uit zou blijven brengen voor PlayStation-consoles. Het beloofde eerder al dat de shooterfranchise 'tenminste enkele jaren' op de PlayStation zou blijven, ook na Sony's bestaande overeenkomst met Activision. Sony vindt dat echter niet ver genoeg gaan. Het PlayStation-moederbedrijf heeft nog niet gereageerd op de nieuwe uitspraken van Spencer.

De Activision-overname door Microsoft wordt momenteel wereldwijd getoetst door verschillende marktwaakhonden. Spencer vertelt in zijn interview met Same Brain dat hij er 'alle vertrouwen in heeft' dat de overname wordt goedgekeurd. Als alles volgens plan verloopt, verwacht Microsoft dat de overname in juni 2023 wordt afgerond.