Microsoft brengt Xbox-update met 'CO₂-bewuste updates' uit

Microsoft maakt zijn februari-update beschikbaar voor alle Xbox-gebruikers. Daarin worden onder meer 'CO₂-bewuste' updates toegevoegd aan de energiebesparende modus van de consoles. Gebruikers krijgen ook de optie om hun Xbox te bedienen via de Google Home-smartphoneapp.

Microsoft kondigt de release van zijn februari-update op woensdag aan, met daarin zijn functie voor 'CO₂-bewuste' updates. De techgigant kondigde die feature eerder al aan. Hiermee kunnen consoles volgens de fabrikant automatisch updates en downloads uitvoeren op specifieke tijdstippen, wanneer relatief veel CO₂-arme energie beschikbaar is op het net. Dat werkt als de console is aangesloten, verbonden met het internet en er 'lokale CO₂-intensiteitsgegevens' aanwezig zijn.

Na het installeren van de februari-update worden Xbox Series-consoles daarnaast standaard in een shutdown-modus geplaatst wanneer ze worden uitgeschakeld. Dat meldt The Verge. Die modus is volgens Microsoft tot twintig keer energiezuiniger dan de slaapmodus. De console kan nog steeds systeem- en game-updates ontvangen wanneer die in de energiezuinige modus wordt geplaatst, maar opstarten duurt wel langer.

The Verge schrijft dat een Xbox Series-console in de slaapmodus snel opstart, maar 10 tot 15W aan stroom verbruikt. Bij de 'shutdown'-optie duurt het opstarten van een console ongeveer 15 seconden, maar gebruikt de console zo'n 0,5W. Gebruikers kunnen er na de update in de instellingen ook voor kiezen om weer standaard de minder zuinige slaapmodus te gebruiken.

Verder kunnen gebruikers na de nieuwe update hun Xbox-console bedienen met de Google Home-app. Daarmee kunnen gebruikers de interface navigeren, het afspelen van media regelen en de console in- en uitschakelen. Microsoft bood al Google Assistent-ondersteuning voor Xbox. Voortaan kan gameart verder verborgen worden in het dashboard.