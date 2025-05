Apple Music-app verschijnt voor Xbox One en Xbox Series-consoles

Apple heeft zijn muziekstreamingdienst beschikbaar gemaakt voor de Xbox One en Xbox Series X en S. De Apple Music-app voor die consoles is vanaf nu te downloaden via de Xbox Store. De applicatie laat gebruikers onder andere naar muziek luisteren tijdens het gamen.

De Apple Music-app is op woensdag verschenen voor Xbox-consoles in de Xbox Store en de Microsoft Store, merkt onder andere The Verge-journalist Tom Warren op. De app toont gelijkenissen met de Apple Music-app voor Apple TV en laat abonnees van de dienst via hun console naar muziek luisteren. Volgens Reddit-gebruikers is het ook mogelijk om Apple Music-muziek op de achtergrond af te spelen, bijvoorbeeld tijdens het spelen van games.

Apple Music is niet de eerste muziekstreamingdienst die beschikbaar komt voor Microsofts consoles. Spotify is bijvoorbeeld al jaren beschikbaar op Xbox-consoles, naast andere muziekdiensten als Amazon Music en Deezer. Apple Music was daarnaast sinds vorig jaar al beschikbaar op de PlayStation 5-console van Sony en is ook beschikbaar voor bepaalde televisies van LG en Samsung. Apple Music is nog niet beschikbaar voor Windows-pc's.