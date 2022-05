Apple Music-app komt uit voor LG-tv's met webOS 4.0 of nieuwer

Apple Music is verschenen in de LG Content Store voor smart-tv's met webOS 4.0 of nieuwer. Abonnees van de muziekstreamingdienst kunnen daarmee het aanbod van muziek en muziekvideo's via hun tv afspelen. Ook kunnen songteksten op tv weergegeven worden.

LG's webOS 4.0 werd in 2018 uitgebracht en is beschikbaar op onder andere alle oled-tv's vanaf de C8-serie. Ook tv's met nieuwere versies van het besturingssysteem kunnen gebruikmaken van de Apple Music-app. De app was al beschikbaar voor smart-tv's van Samsung.

Gebruikers van LG-tv's kunnen de Apple Music-app vinden in de LG Content Store. Vervolgens moet er ingelogd worden met een Apple ID om gebruik te maken van de dienst. Apple Music bevat naast audio ook muziekvideo's in 4k-resolutie en volgens LG is het mogelijk om songteksten van miljoenen nummers groot weer te geven op tv's. De Apple TV-app voor streamindienst Apple TV+ was al sinds vorig jaar beschikbaar op LG-tv's.